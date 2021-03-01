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Маріуполь (2821) потяг (681) Укрзалізниця (2040) Криклій (310)

Поїзд із Києва до Маріуполя скоротить час у дорозі майже на годину, - Криклій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Поїзд із Києва до Маріуполя скоротить час у дорозі майже на годину, - Криклій

Від 28 березня поїзд №9/10 "Приазов'я" прибуватиме до кінцевих пунктів призначення - Київ і Маріуполь - майже на годину раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"З Києва до Маріуполя майже на годину швидше. Уже в цьому місяці Укрзалізниця представляє оновлений розклад курсування пасажирських поїздів", - написав Криклій.

Він додав, що згідно з новим розкладом, поїзд №9/10 "Приазов'я" сполученням Київ - Маріуполь прибуватиме в кінцеві пункти призначення майже на годину раніше. З 28 березня поїзди по цьому маршруту прибуватимуть на 57 хвилин раніше в південно-східному напрямку і на 49 хвилин - в північно-західному напрямку.

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"Скоротити маршрут на 62 км, а, відповідно, і час руху поїзда УЗ вдалося завдяки оптимізації руху на ділянці Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь шляхом перекладання нитки графіку з ділянки Запоріжжя - Федорівка - Комиш-Зоря на ділянку Запоріжжя - Пологи - Комиш-Зоря" , - написав Криклій.

Він також зазначив, що на черзі - оптимізація ділянки руху Дніпро - П'ятихатки - Миронівка - Київ.

Поки час у дорозі потягу №9/10 "Приазов'я" сполученням Київ - Маріуполь становить 13 годин.
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Топ коментарі
+4
*******... почти как гиперЗелуп по скорости... Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий - Цензор.НЕТ 248
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01.03.2021 19:27
+3
Поезд Киев - Бердянск идет 17 часов. Потому что в Запорожье стоит 40 минут. В Днепре 1 час и т. д. Может просто сократить время стоянки и оптимизировать логистику, чем п..здить деньги на новом строительстве.
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01.03.2021 19:34
+3
ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ!
Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий - Цензор.НЕТ 8061
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01.03.2021 19:37
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Цікаво...а чому від нас такі потяги не ходят ?
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01.03.2021 19:26 Відповісти
В 90-ті швидкий потяг долав відстань віз ст.Знам'янка до ст.Біла Церква за п'ять годин, а пасажирські - за шість. Нині за три години.
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01.03.2021 19:35 Відповісти
Від Ліону до Парижу потяг йде дві години. Зранку, навіть, менше двох.
Хоча це вдвічі далі.
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01.03.2021 20:33 Відповісти
TGV?
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02.03.2021 07:22 Відповісти
*******... почти как гиперЗелуп по скорости... Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий - Цензор.НЕТ 248
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01.03.2021 19:27 Відповісти
Поезд Киев - Бердянск идет 17 часов. Потому что в Запорожье стоит 40 минут. В Днепре 1 час и т. д. Может просто сократить время стоянки и оптимизировать логистику, чем п..здить деньги на новом строительстве.
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01.03.2021 19:34 Відповісти
ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ!
Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий - Цензор.НЕТ 8061
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01.03.2021 19:37 Відповісти
Це беззаперечна перемога, не зря Зеленского выбрали
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01.03.2021 19:45 Відповісти
и всё это - в смартфоне
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01.03.2021 19:59 Відповісти
Да що ви кажете... зійти з розуму, у 21 солітті потяг рухається зі швидкістю 50 км/год, чи навіть менше. Кому сказати, що відстань у 600 км потяг долає майже за добу.... колись з Симфі до Київа перлися 21 годину.... блискавично
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01.03.2021 20:07 Відповісти
як би ще попутники за ці 13 годин не сходили попалити разів зі 15 кожний, то це вже було би дуже приємно.
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02.03.2021 09:07 Відповісти
 
 