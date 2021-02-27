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"Укрзализныця" с 28 марта внедрит обновленное расписание движения поездов и новые направления, - Перцовский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Исполняющий обязанности члена правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что с 28 марта будут внедрены обновленное расписание движения поездов и сокращения в длительности поездок.

Об этом он заявил в эфире Громадського радіо, пишет Цензор.НЕТ.

"С 28 марта будет внедрено обновленное расписание, там пассажиры увидят новые маршруты, новые направления. Пассажиры увидят восстановление определенных популярных летних поездов. Будут определенные новинки по сокращению срока в движении. На Мариуполь планируем ехать почти на час быстрее, мы нашли определенные технические решения для этого", - говорит Перцовский.

По его словам, сейчас в "Укрзализныце" работают над онлайн-сервисом для крупных заказчиков, а также ведут переговоры о чартерных железнодорожных рейсах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 марта "Укрзализныця" прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предупредил о ежемесячном росте цен на железнодорожные пассажирские перевозки на 2% с марта-апреля этого года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Ну... в Оман чи в Емірати.
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27.02.2021 23:39
+3
В Ростов!))
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27.02.2021 23:52
+2
новиє направлєнія-це куди?
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27.02.2021 23:09
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А то скучно уже по старому расписанию ездить.

Вышел новый айфон - даёшь новое расписание.

Вышла новая версия Винды - давай новую версию расписания.

Движ - наше всё !!!
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27.02.2021 23:02 Ответить
Лучше бы обновили составы! а не расписание!!!
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27.02.2021 23:05 Ответить
інтерсіті чудові, наприклад, бувають салони за якістю як в літаках
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27.02.2021 23:07 Ответить
это на короткие дистанции, иначе жопу отсидишь
не поспать ни полежать, ни положение сменить.
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28.02.2021 03:34 Ответить
они должны быть со столиком и лицом к лицу сидящих, тогда еще можно часов 6 вытерпеть сеё чудо евротехники, ну или вариант электрички.
в междугородних поездах такие составы, ад для поездки.
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28.02.2021 03:37 Ответить
Ви в європейських сидячих поїздах без столиків по десять годин не їздили? А я їздила. Хочете швидко - квиток на літак. Хочете лежати - купе чи СВ. А так у нас ціни - копійки, найдешевші в Європі. Хоча, межі удосконаленням чи оновленням немає, факт.
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28.02.2021 14:56 Ответить
та він десь з кацапщини, навіть не знає, що в інтерсіті є столики лицем до лиця))
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28.02.2021 20:43 Ответить
Поїздом в Європі, до речі, дорожче ніж літаком економ-класу.
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28.02.2021 20:44 Ответить
с нашими расстоянии это только пригородные поезда. от 1 областного центра до другого ну 12-16часов, куда ни шло.
но не более, 7 суток сидеть в кресле, вы идиот ?
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28.02.2021 22:24 Ответить
новиє направлєнія-це куди?
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27.02.2021 23:09 Ответить
Ну... в Оман чи в Емірати.
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27.02.2021 23:39 Ответить
"Укрзалізниця" із 28 березня запровадить оновлений розклад руху поїздів і нові напрямки, - Перцовський - Цензор.НЕТ 268
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27.02.2021 23:44 Ответить
В Ростов!))
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27.02.2021 23:52 Ответить
Це для Вована Какаяразніца Оманського
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28.02.2021 07:52 Ответить
Надеюсь вагоны все покрашены...
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27.02.2021 23:55 Ответить
 
 