"Укрзализныця" с 28 марта внедрит обновленное расписание движения поездов и новые направления, - Перцовский

Исполняющий обязанности члена правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что с 28 марта будут внедрены обновленное расписание движения поездов и сокращения в длительности поездок.

Об этом он заявил в эфире Громадського радіо, пишет Цензор.НЕТ.

"С 28 марта будет внедрено обновленное расписание, там пассажиры увидят новые маршруты, новые направления. Пассажиры увидят восстановление определенных популярных летних поездов. Будут определенные новинки по сокращению срока в движении. На Мариуполь планируем ехать почти на час быстрее, мы нашли определенные технические решения для этого", - говорит Перцовский.

По его словам, сейчас в "Укрзализныце" работают над онлайн-сервисом для крупных заказчиков, а также ведут переговоры о чартерных железнодорожных рейсах.

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Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предупредил о ежемесячном росте цен на железнодорожные пассажирские перевозки на 2% с марта-апреля этого года.