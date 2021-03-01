Запасы угля на ТЭС начали расти, - Укрэнерго

Ситуация с углем на тепловых электростанциях остается критической, но по сравнению с началом прошлой неделе его запасы на складах ТЭС увеличились на 41,4% - до 425,6 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической. Однако на прошлой неделе впервые за последние периоды практически во все дни на складах ТЭС накапливалось больше угля, чем было сработано. В частности, в среднем за последние 10 дней поставки составили 76,8 тыс. тонн, а расходы - 63,2 тыс. тонн", - сказано в сообщении.

Всего по состоянию на 1 марта по сравнению с 22 февраля запасы угля на складах ТЭС (всех марок) увеличились на 41,4% - до 425,6 тыс. тонн.

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При этом, как отметили в компании, количество угля на складах ТЭС составляет лишь 50% от минимально необходимых запасов.