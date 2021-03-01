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Запасы угля на ТЭС начали расти, - Укрэнерго

Новости Цензор.НЕТ Общество

Запасы угля на ТЭС начали расти, - Укрэнерго

Ситуация с углем на тепловых электростанциях остается критической, но по сравнению с началом прошлой неделе его запасы на складах ТЭС увеличились на 41,4% - до 425,6 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической. Однако на прошлой неделе впервые за последние периоды практически во все дни на складах ТЭС накапливалось больше угля, чем было сработано. В частности, в среднем за последние 10 дней поставки составили 76,8 тыс. тонн, а расходы - 63,2 тыс. тонн", - сказано в сообщении.

Всего по состоянию на 1 марта по сравнению с 22 февраля запасы угля на складах ТЭС (всех марок) увеличились на 41,4% - до 425,6 тыс. тонн.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ расследует незаконную покупку угля на оккупированном Донбассе, - СМИ

При этом, как отметили в компании, количество угля на складах ТЭС составляет лишь 50% от минимально необходимых запасов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
але. сегодня весна началась вообще то!
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01.03.2021 22:51
+3
кто бы мог ожидать...что весной угля оказывается надо меньше,чем зимой Запасы угля на ТЭС начали расти, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 5917
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01.03.2021 22:59
+2
Это от влажности
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01.03.2021 22:56
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але. сегодня весна началась вообще то!
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01.03.2021 22:51 Ответить
Час зелень саджати !!!)))
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01.03.2021 23:18 Ответить
Так, неожиданно ж началась...
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02.03.2021 08:56 Ответить
Это от влажности
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01.03.2021 22:56 Ответить
Від вологи вугілля починає горіти !!!))
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01.03.2021 23:16 Ответить
Угу. А куди ті запаси зникають в грудні ?
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01.03.2021 22:57 Ответить
Из расеи подвезли?
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01.03.2021 22:59 Ответить
кто бы мог ожидать...что весной угля оказывается надо меньше,чем зимой Запасы угля на ТЭС начали расти, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 5917
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01.03.2021 22:59 Ответить
а летом вообще завались будет...
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01.03.2021 23:05 Ответить
но к осени весь снова распродадут Запаси вугілля на ТЕС почали рости, - Укренерго - Цензор.НЕТ 5736
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01.03.2021 23:28 Ответить
В Україні дефіцит вугілля ,це нонсенс ,керманичи хрєнові ,кловани обдовбані !!!)))
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01.03.2021 23:15 Ответить
Медведчук запасы скидывает
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01.03.2021 23:47 Ответить
запасы, запасы ...
зебилы .и.тарасы
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02.03.2021 00:07 Ответить
Здесь явно прослеживается след рыжего ахмета,чтоб заставить увеличить тарифы на электроэнергию.Или заставить Украину к импорту эн.Искусственно не поставлял на ТЭС уголь.
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02.03.2021 02:40 Ответить
Запасы начали расти?Ну надо обьявить себя чемпионами в мире по росту запасов угля,да?дебилы...
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02.03.2021 04:03 Ответить
Было бы логично раскрыть происхождение этого угля.
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02.03.2021 06:47 Ответить
 
 