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Запаси вугілля на ТЕС почали рости, - Укренерго

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Запаси вугілля на ТЕС почали рости, - Укренерго

Ситуація з вугіллям на теплових електростанціях залишається критичною, але в порівнянні з початком минулого тижня його запаси на складах ТЕС збільшилися на 41,4% - до 425,6 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною. Однак минулого тижня вперше за останні періоди практично в усі дні на складах ТЕС накопичувалося більше вугілля, ніж було спрацьовано. Зокрема, в середньому за останні 10 днів поставки склали 76,8 тис. тонн, а витрати - 63,2 тис. тонн", - сказано в повідомленні.

Усього станом на 1 березня в порівнянні з 22-м лютим запаси вугілля на складах ТЕС (всіх марок) збільшилися на 41,4% - до 425,6 тис. тонн.

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При цьому, як зазначили в компанії, кількість вугілля на складах ТЕС становить лише 50% від мінімально необхідних запасів.
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Топ коментарі
+5
але. сегодня весна началась вообще то!
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01.03.2021 22:51
+3
кто бы мог ожидать...что весной угля оказывается надо меньше,чем зимой Запасы угля на ТЭС начали расти, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 5917
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01.03.2021 22:59
+2
Это от влажности
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01.03.2021 22:56
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але. сегодня весна началась вообще то!
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01.03.2021 22:51 Відповісти
Час зелень саджати !!!)))
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01.03.2021 23:18 Відповісти
Так, неожиданно ж началась...
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02.03.2021 08:56 Відповісти
Это от влажности
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01.03.2021 22:56 Відповісти
Від вологи вугілля починає горіти !!!))
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01.03.2021 23:16 Відповісти
Угу. А куди ті запаси зникають в грудні ?
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01.03.2021 22:57 Відповісти
Из расеи подвезли?
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01.03.2021 22:59 Відповісти
кто бы мог ожидать...что весной угля оказывается надо меньше,чем зимой Запасы угля на ТЭС начали расти, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 5917
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01.03.2021 22:59 Відповісти
а летом вообще завались будет...
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01.03.2021 23:05 Відповісти
но к осени весь снова распродадут Запаси вугілля на ТЕС почали рости, - Укренерго - Цензор.НЕТ 5736
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01.03.2021 23:28 Відповісти
В Україні дефіцит вугілля ,це нонсенс ,керманичи хрєнові ,кловани обдовбані !!!)))
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01.03.2021 23:15 Відповісти
Медведчук запасы скидывает
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01.03.2021 23:47 Відповісти
запасы, запасы ...
зебилы .и.тарасы
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02.03.2021 00:07 Відповісти
Здесь явно прослеживается след рыжего ахмета,чтоб заставить увеличить тарифы на электроэнергию.Или заставить Украину к импорту эн.Искусственно не поставлял на ТЭС уголь.
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02.03.2021 02:40 Відповісти
Запасы начали расти?Ну надо обьявить себя чемпионами в мире по росту запасов угля,да?дебилы...
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02.03.2021 04:03 Відповісти
Было бы логично раскрыть происхождение этого угля.
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02.03.2021 06:47 Відповісти
 
 