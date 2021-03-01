Запаси вугілля на ТЕС почали рости, - Укренерго

Ситуація з вугіллям на теплових електростанціях залишається критичною, але в порівнянні з початком минулого тижня його запаси на складах ТЕС збільшилися на 41,4% - до 425,6 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною. Однак минулого тижня вперше за останні періоди практично в усі дні на складах ТЕС накопичувалося більше вугілля, ніж було спрацьовано. Зокрема, в середньому за останні 10 днів поставки склали 76,8 тис. тонн, а витрати - 63,2 тис. тонн", - сказано в повідомленні.

Усього станом на 1 березня в порівнянні з 22-м лютим запаси вугілля на складах ТЕС (всіх марок) збільшилися на 41,4% - до 425,6 тис. тонн.

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При цьому, як зазначили в компанії, кількість вугілля на складах ТЕС становить лише 50% від мінімально необхідних запасів.