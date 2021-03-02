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Победить коронавирус до конца 2021 года нереально, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Победить коронавирус до конца 2021 года нереально, - ВОЗ

Страны мира до конца 2021 г. не смогут справиться со всеми последствиями пандемии коронавирусной инфекции нового типа, но могут преодолеть ее худшие последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявил чиновник Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

"Невозможно думать, что мы закончим с этим вирусом до конца года. Но я думаю, что мы можем преодолеть его, если будем умными. Наихудшие последствия - госпитализации, смерти и трагедии, связанные с этой пандемией", - отметил Райан.

Президент Ганы стал первым человеком, который получил вакцину от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX - схемы обеспечения прививки бедных стран. Ее цель осуществить как минимум два миллиарда прививок до конца года.

Между тем, власти Китая заявляют, что страна с населением 1,4 миллиарда человек планирует вакцинировать 40% населения уже к июню. Сейчас в Китае вакцину получили лишь 3,56 % всего населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антитела к коронавирусу есть у менее чем 10% жителей планеты, - ВОЗ

Более 50 млн человек в Соединенных Штатах (или 15 %  населения) получили по меньшей мере одну дозу вакцины 9, в том числе у 25 млн человек уже есть введение двух доз.

В Украине, где вакцинация началась на прошлой неделе, пока привито менее 0,1% всего населения.
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Топ комментарии
+6
запросто!..треба вимкнути телевізор!
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02.03.2021 07:58
+4
в этом случае нужно победить человеческую алчность и тупость, но похоже что и это невозможно! а с вирусом справится иммунитет как это происходило миллионы лет
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02.03.2021 08:05
+3
Лікарі нежить не здатні перемогти, що вже казати за коронавірус.
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02.03.2021 07:52
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Лікарі нежить не здатні перемогти, що вже казати за коронавірус.
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02.03.2021 07:52 Ответить
ну тупые в этом ВОЗ, ведь даже бубоче известно что:
Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8200
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02.03.2021 08:14 Ответить
Подобные вирусы,вообще,победить невозможно!
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02.03.2021 07:54 Ответить
в этом случае нужно победить человеческую алчность и тупость, но похоже что и это невозможно! а с вирусом справится иммунитет как это происходило миллионы лет
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02.03.2021 08:05 Ответить
Победить коронавирус до конца 2021 года нереально, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1351 Победить коронавирус до конца 2021 года нереально, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2682
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02.03.2021 07:57 Ответить
запросто!..треба вимкнути телевізор!
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02.03.2021 07:58 Ответить
Ральф Барик по телефону обрадував Гебрея з ВООЗ, мовляв хлопці, я маю в шухлядці чашечки Петрі з посівами нових штамів коронавірусів.
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02.03.2021 08:06 Ответить
Оставьте это природе,а вы и дальше делайте деньги.
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02.03.2021 08:09 Ответить
вирус - фигня, вот в Канаде у оленей нашли ВИРУСИЩЕ - превращает почти в зомби, и пока шо не передается к ч*ловеку... ну, корововирус тоже не передавался.... Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2087
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02.03.2021 08:14 Ответить
Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5656 Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5178
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02.03.2021 08:24 Ответить
2020: ковід-ковід-ковід-ковід-ковід-...
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
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02.03.2021 08:48 Ответить
Вирус есть и будет!
Никакие вакцинации не спасут от вирусов, только сгладят острые углы.
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02.03.2021 09:11 Ответить
ВОЗ-это шарага не для того.что бы побеждать болезни , а всемирное сборище аферистов , которые создают болезни, на которых опосля зарабатывают многомилярдные прибыля обнуляя бюджеты стран не для развития человечества, а для личного обогащения
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02.03.2021 09:26 Ответить
Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
Фаина Георгиевна Раневская
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02.03.2021 10:23 Ответить
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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02.03.2021 11:50 Ответить
 
 