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Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ

Країни світу до кінця 2021 р. не зможуть впоратися з усіма наслідками пандемії коронавірусної інфекції нового типу, але можуть подолати її найгірші наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив чиновник Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Раян.

"Нереально думати, що ми закінчимо з цим вірусом до кінця року. Але я гадаю, що ми можемо подолати, якщо будемо розумні, найгірші наслідки – госпіталізації, смерть та трагедію, пов’язані з цією пандемією", – наголосив Раян.

Президент Гани став першою людиною, яка отримала вакцину проти COVID-19 у межах глобальної ініціативи COVAX – схеми забезпечення щеплення бідніших країн. Вона має на меті здійснити щонайменше два мільярди щеплень до кінця року.

Тим часом, влада Китаю заявляє, що країна з населенням 1,4 мільярда людей планує вакцинувати 40 відсотків населення вже до червня. Наразі в Китаї вакцину отримали лише 3,56 відсотка всього населення.

Також читайте: Антитіла до коронавірусу є у менш ніж 10% жителів планети, - ВООЗ

Понад 50 мільйонів людей у Сполучених Штатах (або 15 % населення) отримали щонайменше одну дозу вакцини 9, у тому числі 25 мільйонів людей вже мають необхідне введення двох доз.

В Україні, де щеплення розпочалося минулого тижня, наразі щеплено менш як 0,1% всього населення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
запросто!..треба вимкнути телевізор!
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02.03.2021 07:58
+4
в этом случае нужно победить человеческую алчность и тупость, но похоже что и это невозможно! а с вирусом справится иммунитет как это происходило миллионы лет
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02.03.2021 08:05
+3
Лікарі нежить не здатні перемогти, що вже казати за коронавірус.
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02.03.2021 07:52
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Лікарі нежить не здатні перемогти, що вже казати за коронавірус.
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02.03.2021 07:52 Відповісти
ну тупые в этом ВОЗ, ведь даже бубоче известно что:
Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8200
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02.03.2021 08:14 Відповісти
Подобные вирусы,вообще,победить невозможно!
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02.03.2021 07:54 Відповісти
в этом случае нужно победить человеческую алчность и тупость, но похоже что и это невозможно! а с вирусом справится иммунитет как это происходило миллионы лет
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02.03.2021 08:05 Відповісти
Победить коронавирус до конца 2021 года нереально, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1351 Победить коронавирус до конца 2021 года нереально, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2682
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02.03.2021 07:57 Відповісти
запросто!..треба вимкнути телевізор!
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02.03.2021 07:58 Відповісти
Ральф Барик по телефону обрадував Гебрея з ВООЗ, мовляв хлопці, я маю в шухлядці чашечки Петрі з посівами нових штамів коронавірусів.
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02.03.2021 08:06 Відповісти
Оставьте это природе,а вы и дальше делайте деньги.
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02.03.2021 08:09 Відповісти
вирус - фигня, вот в Канаде у оленей нашли ВИРУСИЩЕ - превращает почти в зомби, и пока шо не передается к ч*ловеку... ну, корововирус тоже не передавался.... Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2087
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02.03.2021 08:14 Відповісти
Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5656 Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5178
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02.03.2021 08:24 Відповісти
2020: ковід-ковід-ковід-ковід-ковід-...
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
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02.03.2021 08:48 Відповісти
Вирус есть и будет!
Никакие вакцинации не спасут от вирусов, только сгладят острые углы.
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02.03.2021 09:11 Відповісти
ВОЗ-это шарага не для того.что бы побеждать болезни , а всемирное сборище аферистов , которые создают болезни, на которых опосля зарабатывают многомилярдные прибыля обнуляя бюджеты стран не для развития человечества, а для личного обогащения
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02.03.2021 09:26 Відповісти
Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
Фаина Георгиевна Раневская
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02.03.2021 10:23 Відповісти
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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02.03.2021 11:50 Відповісти
 
 