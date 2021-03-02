Черниговский областной исторический музей отказался устанавливать терминалы для расчета банковской картой: экономически убыточно, - глава ОГА Коваленко. ДОКУМЕНТ
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Глава Черниговской ОГА Анна Коваленко считает, что терминал для расчета банковской картой является обязательным атрибутом современного туристического объекта и держать на работе людей, которые считают иначе, не только нецелесообразно, но и "экономически убыточно".
Об этом сообщила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"Если когда-то в Украине возникнет Музей смешного консерватизма, обязательно передам туда этот документ. Бесплатный Wi-Fi, терминал для расчета карточкой, чистая гардеробная, яркие указатели, аудиогиды на нескольких языках, отремонтированные подъездные пути - обязательный атрибут современного туристического объекта. Держать на работе людей, которые считают иначе, не только нецелесообразно, но и "экономически убыточно", - заявила Коваленко и опубликовала ответ Черниговского областного исторического музея, в котором говорится, что устоновка в музее терминалов для расчета банковской картой является экономически убыточной.
Отметим, что ни в приведенном документе, ни в посте главы ОГА не приводятся расчеты и данные о затратах на установку и содержание терминалов для расчета банковской картой, или какие-либо другие данные, которые бы объясняли экономическую составляющую данного вопроса.
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Кин-дза-дза
может действительно экономические выгоднее и социально лучше держать бабушку-бильетершу, которая будет при деле и с зарплатой.
Дело в том, что расчеты пластиком вовсе не бесплатны - банк берет с этого процент (если не ошибаюсь то-ли 3 то-ли 5%). Если билет в музее стоит на гране рентабильности, что так же более чем вероятно для украинского музея, то процент банка уже означает убыток
PS в начале 90 был в гостях у простого электрослесаря по обслуживанию аппаратов газ-вода)) и это был не прокурор а простой работяга он был на столько беден что купил двухкассетный видеомагнитафон для свободного копирования любимых фильмов, смотрел он всё это на тв с плоским экранчиком стоимостью в квартиру)) ,хотя многие мечтали о гробике электроника вм 12, ну тот кто не жил в те годы меня не поймёт))
Не говорите глупости!
Музей не хочет этого, потому как тогда учет и контроль движения средств от экскурсий исключит левые деньги.
Что , естественно, не выгодно теперешнему директору музея.
Гнать в шею таких деятелей!
Потому и музеи влачат нищенское существование, что деньги идут мимо кассы.
1. Продавец изначально закладывает в стоимость товаров эти проценты, поэтому цена для всех покупателей одинаковая. Переплачивает не тот кто рассчитывается пластиком, а тот кто платит наличкой!!! Покупатель за нал, переплачивает поскольку во всем товаре заложен процент за банковское обслуживание и расчеты за пластик!
2. Алёёё! Мы говорим про музей!!! Вы давно были в музее? Представляете стоимость билета и их "бешеный" оборот? А стоимость обслуживания активов, зарплату экскурсоводов, уборщиц, охраны...? Почему то думаю, что даже близко не представляете!
Гнать оно тут всех соблалось. умник бл*ь!
Дело в том, что приходится посещать музеи с мелкими, посещаемость многих ниже уровня плинтуса, нахера в них содержать штат ненужных едениц х.з.
и по поводу терминалов: если для музея 300 гривен в месяц - это страшный убыток, и они не могут поднять цену билета на 10 копеек - значит этот музей гавно (но скорее всего - дремучая администрация).
сегодня если твой бизнес без терминала, то теряешь больше, чем на его копеечное обслуживание
Билет гривен 50. Процентов 20-30% с каждого билета в "мусор". Или установить рентабельную цену. Сейчас в тренде европейские. 10-15 Евро было бы в самый раз.
Обладминистрация, за бюджетные деньги, могла бы покрывать эти расходы, а не совковостью нагибать музей.
P.S. Возмущенные комментарии пишут тупорылые, которые не сталкивались с процессингом.
У заголовков на цензоре беда с логикой
Якщо утримання банкомату економічно не вигідно (а таке теж може бути - у нас і великі мережі магазинів працюють без терміналів, щоб не відраховувати грабіжниькі відсотки), то директор правий і "шкандалю" немає.
Якщо банкомат вигідний, то вияснити причину директорської незгоди, директора звільнити, поставити нового, який покаже майстер-клас музейного бізнесу.
Якщо хтось читає цю новину з банківських працівників - напишіть відповідь.
Бо збоку виглядає: поставив банк термінал в магазин і збирає капісту, практично ні за що.
Проблема, що у нас всі думають сьогоднішнім днем і всі хочуть "урвати" сьогодні і побільше.
ЧТО ЭТО ЗА БРЕД ?????
Вы когда-нибудь бывали в магазине?
Подходишь к кассе - хочешь - наличкой, хочешь - подносишь карточку к маленькой чёрной коробочке.
Какие, жопу, "устанавливать терминалы"?
Устанавливают терминалы - железные ящики, КУДА СУЮТ НАЛИЧКУ!
Маленькая коробочка - это маленькая коробочка, а терминал - это такой железный ящик на ножках!
ну навернео то, что в Украине - маленькая пластиковая коробочка, в твоей стране - железный ящик на ножках
ок, считай что ты победитель. по жизни