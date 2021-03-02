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музей (386) ОДА (1541) Чернігів (584) Анна Коваленко (45)

Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко. ДОКУМЕНТ

Глава Чернігівської ОДА Анна Коваленко вважає, що термінал для розрахунку банківською карткою є обов'язковим атрибутом сучасного туристичного об'єкта і тримати на роботі людей, які вважають інакше, не тільки недоцільно, але й "економічно збитково".

Про це повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо колись в Україні виникне Музей кумедного консерватизму, обов’язково передам туди цей документ. Безкоштовний Wi-Fi, термінал для розрахунку карткою, чиста вбиральня, яскраві вказівники, аудіогіди кількома мовами, відремонтовані під’їзні шляхи – обов’язковий атрибут сучасного туристичного об’єкта. Тримати на роботі людей, які вважають інакше, не тільки недоцільно, а й "економічно збитково"", - заявила Коваленко й опублікувала відповідь Чернігівського обласного історичного музею, в якій ідеться, що встановлення в музеї терміналів для розрахунку банківською карткою є економічно збитковим.

Зазначимо, що ні в наведеному документі, ні в пості глави ОДА не наводяться розрахунки і дані про витрати на встановлення й утримання терміналів для розрахунку банківською картою, або будь-які інші дані, які б пояснювали економічну складову цього питання.

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Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко 01
Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Вообще то это вполне вероятно!
Дело в том, что расчеты пластиком вовсе не бесплатны - банк берет с этого процент (если не ошибаюсь то-ли 3 то-ли 5%). Если билет в музее стоит на гране рентабильности, что так же более чем вероятно для украинского музея, то процент банка уже означает убыток
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02.03.2021 08:46
+10
Вы, когда расплачиваетесь в магазине банковской картой, терпите убыток?
Не говорите глупости!
Музей не хочет этого, потому как тогда учет и контроль движения средств от экскурсий исключит левые деньги.
Что , естественно, не выгодно теперешнему директору музея.
Гнать в шею таких деятелей!
Потому и музеи влачат нищенское существование, что деньги идут мимо кассы.
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02.03.2021 08:59
+9
Вот вы любители простоты и "простых решений" меня задрали! Терпит убыток не покупатель, а продавец!!!
1. Продавец изначально закладывает в стоимость товаров эти проценты, поэтому цена для всех покупателей одинаковая. Переплачивает не тот кто рассчитывается пластиком, а тот кто платит наличкой!!! Покупатель за нал, переплачивает поскольку во всем товаре заложен процент за банковское обслуживание и расчеты за пластик!
2. Алёёё! Мы говорим про музей!!! Вы давно были в музее? Представляете стоимость билета и их "бешеный" оборот? А стоимость обслуживания активов, зарплату экскурсоводов, уборщиц, охраны...? Почему то думаю, что даже близко не представляете!
Гнать оно тут всех соблалось. умник бл*ь!
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02.03.2021 09:12
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Она вышла за хомчака 100% по любви, как и марченко за мертведчука, по любви к деньгам Черниговский областной исторический музей отказался устанавливать терминалы для расчета банковской картой: экономически убыточно, - глава ОГА Коваленко - Цензор.НЕТ 1386
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02.03.2021 08:43 Відповісти
"Женщину уволили, автомат поставили...."
Кин-дза-дза

может действительно экономические выгоднее и социально лучше держать бабушку-бильетершу, которая будет при деле и с зарплатой.
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02.03.2021 14:07 Відповісти
Вообще то это вполне вероятно!
Дело в том, что расчеты пластиком вовсе не бесплатны - банк берет с этого процент (если не ошибаюсь то-ли 3 то-ли 5%). Если билет в музее стоит на гране рентабильности, что так же более чем вероятно для украинского музея, то процент банка уже означает убыток
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02.03.2021 08:46 Відповісти
Процент + 300 гривен в месяц за обслуживание.
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02.03.2021 08:55 Відповісти
300 грн убыток))) сотрудников музея давно нужно посадить, я уверен половина выручки шла в ихние карманы, а может и 2/3, а терминала они боятся как чёрт ладана. они останутся не только без денег, но и будет виден реальный оборот этих дельцов.
PS в начале 90 был в гостях у простого электрослесаря по обслуживанию аппаратов газ-вода)) и это был не прокурор Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко - Цензор.НЕТ 2029 а простой работяга он был на столько беден что купил двухкассетный видеомагнитафон для свободного копирования любимых фильмов, смотрел он всё это на тв с плоским экранчиком стоимостью в квартиру)) ,хотя многие мечтали о гробике электроника вм 12, ну тот кто не жил в те годы меня не поймёт))
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02.03.2021 10:28 Відповісти
Вы, когда расплачиваетесь в магазине банковской картой, терпите убыток?
Не говорите глупости!
Музей не хочет этого, потому как тогда учет и контроль движения средств от экскурсий исключит левые деньги.
Что , естественно, не выгодно теперешнему директору музея.
Гнать в шею таких деятелей!
Потому и музеи влачат нищенское существование, что деньги идут мимо кассы.
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02.03.2021 08:59 Відповісти
Вот вы любители простоты и "простых решений" меня задрали! Терпит убыток не покупатель, а продавец!!!
1. Продавец изначально закладывает в стоимость товаров эти проценты, поэтому цена для всех покупателей одинаковая. Переплачивает не тот кто рассчитывается пластиком, а тот кто платит наличкой!!! Покупатель за нал, переплачивает поскольку во всем товаре заложен процент за банковское обслуживание и расчеты за пластик!
2. Алёёё! Мы говорим про музей!!! Вы давно были в музее? Представляете стоимость билета и их "бешеный" оборот? А стоимость обслуживания активов, зарплату экскурсоводов, уборщиц, охраны...? Почему то думаю, что даже близко не представляете!
Гнать оно тут всех соблалось. умник бл*ь!
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02.03.2021 09:12 Відповісти
PS Деньги мимо кассы они конечно пускают, поскольку зарплаты там нищенские, а сидят они обычно на муниципальном обеспечении. И проведение все через кассу проблемы доходности музея никак не решит! Я не говорю что нужно оставить, все как есть, просто нужно понимать реальность как она есть, на самом деле, а не придумывать себе реальность где все просто!!!
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02.03.2021 09:17 Відповісти
В общем верно, но наличка тоже предполагает наличие кассира и инкасацию, которые не бесплатны.
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02.03.2021 09:17 Відповісти
Наличие терминала не отменят наличие кассира. Не все рассчитываются картами.
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02.03.2021 09:32 Відповісти
Я и не спорю, но по идее можно оплатить через терминал наличкой квартплату и другие услуги, так что кассир не сильно нужен.
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02.03.2021 10:20 Відповісти
Касса там будет обязательно. А раз будет касса-будет и кассир.
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02.03.2021 10:36 Відповісти
Зачем? Я не могу придумать ни одного варианта использования.
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02.03.2021 11:07 Відповісти
Стеб зачетный. Кода в магазину за пивом, а карточка дома, а пива хоцца, и деньги в заднем каармане ляжку жгут, че будешь делать? Три варианта. Дерзай!
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02.03.2021 13:08 Відповісти
Давайте не будем путать поток в условном "Сильпо" и музей. Что мешает проплатить через банкомат/терминал наличкой и предъявить чек? Ну и да, карточку практически не ношу - телефона хватает.
Дело в том, что приходится посещать музеи с мелкими, посещаемость многих ниже уровня плинтуса, нахера в них содержать штат ненужных едениц х.з.
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02.03.2021 17:42 Відповісти
Я вначале подумал -стебешся. Теперь вижу- тяжелый случай.
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02.03.2021 18:13 Відповісти
Именно потому, что это не Сельпо. Это не коммерческий, а социальный обьект. Государство, если оно считает необходимым-будет содержать музей и в штате будет кассир. Заплата у него- 5000 гривень. Числится кассиром, а еще на полставки -уборщица, или там хранитель в зале. Какие талончики через банкомат? Ау, парень, перестань играть в игрушки в телефоне. Допустим найдется какой -нибудь долбак, который случайно зайдя в этот никому не нужный музей, не увидит кассира и будет засовывать банкноты в банкомат, получать талончик и засовывать его в турникет. Но держать хоть-кого то кто будет следить за этим человеком и порядком его посещения. Вот это и будет тот кассир-смотритель. Для справки-этот музей посещают только организованные школьники, проплачивают по безналу. Случайных посетителей -8-10 человек в МЕСЯЦ!Банкомат и терминал для этих 10 посетителей устанавливать?
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02.03.2021 18:28 Відповісти
Здец, тяжелый случай, держать штатную еденицу/кассу/инкасацию оплачивать для 8-10 чел эт нормально. Поставить терминал - это пистец проблема. Скажи - та прикалываешься? Дальше, что значит "музей- социальный объект"? Это типа он нах никому не нужен? И только по разнарядке в него ходят выкручивая руки родителям? Почему мои дети с удовольствием посетили киевский "музей воды", и я спокойно за это заплатил без всяких "социальных" вымогательств?
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02.03.2021 18:50 Відповісти
Все парень.
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02.03.2021 19:47 Відповісти
Колись говорив я з людиною. Він працював диспетчером автоколони, зі своїм колегою. Прийшов час, і їм "спустили рознарядку" - передавать шляхові листи, для обрахунку, в районну ЕОМ. "На виході" - його колега був "скорочений", а підприємство стало платить за ту саму роботу в два з лишнім рази більше, ніж раніше... Питання: хто ідіот?
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02.03.2021 10:13 Відповісти
Это частный случай, тем более к данной статье не относящийся. По сути я оплачиваю коммуналку, интернет, мобильную связь, ж.д. билеты онлайн, и мне категорически плевать что изза меня уволят одного -двух кассиров. Ну не хочу я шариться по этим заведениям для "постоять в очереди" Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко - Цензор.НЕТ 2337
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02.03.2021 10:32 Відповісти
Ми робимо те саме... Сіла моя, відкрила "сторінку, внесла необхідні дані, провела розрахунки, перед компом сидячи, і отримала відповідь - "Сплачено"... А той приклад - просто як "зразок економічної неграмотності"...
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02.03.2021 10:40 Відповісти
сразу видно, что зебилоид!
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02.03.2021 09:18 Відповісти
значит делайте экспозиции интересными, проводите ивенты, обновляйте выставки, укрупняйте музеи. чтобы быть безубыточными - нужно сраки свои поднимать и шевелиться, а не сидеть ровно на том, что досталось.
и по поводу терминалов: если для музея 300 гривен в месяц - это страшный убыток, и они не могут поднять цену билета на 10 копеек - значит этот музей гавно (но скорее всего - дремучая администрация).
сегодня если твой бизнес без терминала, то теряешь больше, чем на его копеечное обслуживание
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02.03.2021 17:26 Відповісти
Чушь. Просто с терминала не удобно тырить выручку. Билетиков то можно напечатать вагон и пускать их по второму кругу, а с терминалом такой фокус не пойдет. Кроме того они боятся что после установки терминала у них вдруг всплывет поток посетителей который до его установки был в 3-5 раз меньше и к ним возникнут вопросы куда девались деньги ранее.
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02.03.2021 12:35 Відповісти
Так можно было левые билеты продавать и деньги в карман класть, а теперь с терминалами весь этот музей никому не нужен так как он убыточен и деньги мимо личной кассы пойдут
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02.03.2021 08:49 Відповісти
А что, кто-то еще ходит в музеи? Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко - Цензор.НЕТ 6241
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02.03.2021 08:51 Відповісти
У Львівські ходять. Там черга навіть.
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02.03.2021 08:55 Відповісти
Ну, туристы налик достают, и кто их обилечивает, отдаёт выручку куда надо. А Теперь достаёт турист не лаве, а карточку, и у хозяев музея сразу грустные глаза. Корова, которая не даёт молока! Не нужен нам такой музей )
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02.03.2021 08:59 Відповісти
О чем вы пишете? Конкретоно этот черниговский музей посещает 5-10 ОРГАНИЗОВАННЫХ ЭКСКУРСИЙ школьников в МЕСЯЦ! За эти экскурси оплачено безналом, а для еще 8 человек случайно зашедших туда в месяц можно конечно ставить и банкомат и терминал.
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02.03.2021 09:31 Відповісти
Это Чернигов там везде неси взятку - менталитет чиновников
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02.03.2021 09:17 Відповісти
Дирекція музею прагне зберегти робочі місця для касирів... Бо людей доведеться звільнити... Ще і якійсь лівачок від туристів в кішені мабуть капав...
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02.03.2021 08:58 Відповісти
Кассир там аж один, и он в любом случае не уволится. Не все карточками расчитываются. Кстати, кроме школьников, там аж 8-10 человек его посещают аж в месяц.
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02.03.2021 09:34 Відповісти
Терминал + обслуживание + % банка.
Билет гривен 50. Процентов 20-30% с каждого билета в "мусор". Или установить рентабельную цену. Сейчас в тренде европейские. 10-15 Евро было бы в самый раз.
Обладминистрация, за бюджетные деньги, могла бы покрывать эти расходы, а не совковостью нагибать музей.
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02.03.2021 08:59 Відповісти
Установить рентабельные - уменьшится поток.

P.S. Возмущенные комментарии пишут тупорылые, которые не сталкивались с процессингом.
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02.03.2021 09:11 Відповісти
Банки берут от 0.5% до 5%, в среднем по рынку 1.5%. Откуда вы взяли 30%?
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02.03.2021 12:37 Відповісти
наверное он имел в виду "в карман дирику"
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02.03.2021 17:28 Відповісти
Отличились и тут, не коворя что везде взятку неси, полиция фактически крышует и ещё истирит слыша этот факт так как не чужие ж и вымогают взятки
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02.03.2021 09:16 Відповісти
2% от дохода в расходы на ровном месте. Думаю, что музей об этом подумал, а ОГАшница не учла. Тем более стиль ее изложения говорит, что она не на своем месте...
У заголовков на цензоре беда с логикой
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02.03.2021 09:17 Відповісти
Так бы было если бы инкассация была бесплатной. Но % за инкассо не намного ниже чем % за терминал. Там проблема вовсе не в 1-2%, а в том что львинная часть потока шла мимо учета в карманы работникам.
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02.03.2021 12:39 Відповісти
Економічно не вигідно платити податки, які потім вимиваються та не йдуть за призначенням
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02.03.2021 09:20 Відповісти
Економічно не вигідно утримувати поліцію, що кришує наркотрафік, гвалтує людей у віддлілку та виконує замовні вбивства
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02.03.2021 09:21 Відповісти
Помните, что любой государственный "бизнес" существует только для схематоза
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02.03.2021 09:45 Відповісти
Зальотна дура на державній посаді. Стиль відповідний.
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02.03.2021 09:49 Відповісти
У таких випадках отриману інформацію треба перевірити.
Якщо утримання банкомату економічно не вигідно (а таке теж може бути - у нас і великі мережі магазинів працюють без терміналів, щоб не відраховувати грабіжниькі відсотки), то директор правий і "шкандалю" немає.
Якщо банкомат вигідний, то вияснити причину директорської незгоди, директора звільнити, поставити нового, який покаже майстер-клас музейного бізнесу.
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02.03.2021 10:02 Відповісти
Интресно , а сколько школьных экскурсий в этом музее в месяц?
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02.03.2021 10:16 Відповісти
Коваленко , вместо того , чтобы умничать , взяла бы на себя ( как руководитель) оплату экскурсий для школьников области в этот музей
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02.03.2021 10:18 Відповісти
Почему никто не рассматривает вопрос % банка в Евросоюзе. Например в Польше -0.011-0.017.В украине банк хочет 2-3%, т.е. в 150-200 раз больше. А теперь пример: государство ограничило наценку на сигареты-7-7.5%. Продавцу надо заплатить 5%.банку 2.5% +300гр в месяц, ещу купить лицензию и т.д. Наши банкиры самые наглые.Как впрочем и большинство...
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02.03.2021 10:24 Відповісти
Якби у нас були такі відсотки, як в Польщі, то люба бабця на ринку мала б термінал.
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02.03.2021 10:51 Відповісти
В Польше банкам не очень то выгодно ставить терминалы за такой %, по этому у них выше абонплата за обслуживание этих самых терминалов. Кроме того такой % у них только по дебитным картам, по кредитным он выше, из-за чего некоторые магазины в ЕС принимают только дебитные карты. Нам такого не нужно, имо.
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02.03.2021 12:41 Відповісти
вопрос % банка в Евросоюзе. Например в Польше -0.011-0.017 -- поинтересуйся заодно % по депозитам и стоимостью кредитов. вот именно поэтому.
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02.03.2021 17:30 Відповісти
Давно турбувало питання: невже собівартість обслуговування терміналу для банку така велика, щоб з клієнта-продавця здирати 2-3%? Це дійсно, суттєві кошти для підприємців продавців, особлибо, якщо це товар, а не послуга.
Якщо хтось читає цю новину з банківських працівників - напишіть відповідь.
Бо збоку виглядає: поставив банк термінал в магазин і збирає капісту, практично ні за що.
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02.03.2021 10:29 Відповісти
Терминал и его обслуживание стоят денег банку. Часть из них уходит МПС, часть на себестоимость обслуживания, часть на развитие сети. Кроме того не забывайте что инкассация налички тоже отнюдь не бесплатна, и в ряде случаев может стоить дороже чем эти % по терминалу.
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02.03.2021 12:45 Відповісти
Про яку інкасацію і готівку ви говорите? Якщо в магазині стоїть POS-термінал, клієнт розрахувався карткою і кошти потрапили безготівково на рахунок продавця. Банк витрачає кошти на сам термінал і програмне забезпечення, а це мізерна частина того, що сплачують всі продавці банку.
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02.03.2021 13:00 Відповісти
Про обычную, в случаях когда терминал не стоит. Вы не в курсе что за наличкой инкассаторы в конце смены приезжают отнюдь не бесплатно и это тоже стоит % + фиксированную сумму? И что для малой выручки это будет намного большая сумма чем % по терминалу?
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02.03.2021 13:04 Відповісти
Все вірно, якби банки зменшили відсотки по POS-терміналах, їх би ставили на кожному куточку і люди б розраховувались переважно карткою. І готівку забирати не потрібно.
Проблема, що у нас всі думають сьогоднішнім днем і всі хочуть "урвати" сьогодні і побільше.
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02.03.2021 13:37 Відповісти
Еще раз - для таких сумм как в этом музее инкассация сейчас стоит дороже чем поставить терминал. Единственное обоснование нежелания ставить терминал - левый нал мимо кассы.
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03.03.2021 12:02 Відповісти
Ви точно не бухгалтер - ніякі інкасатори в музей не приїждають. Бухгалтер виручку в кінці дня здає в найближче відділення банку. Лівий нал - це окрема історія. Якщо кожному відвідувачу видають квиток сурової звітності, то лівака не має бути.
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03.03.2021 12:34 Відповісти
В наш Хмельницький краєвознавчий музей завше така черга стоїть. Зара бува тої, що якщо о сьомій ранку чергу не зайняти, то до вечора на хмельницькі дива й не встигнешь подивитися. Туристів просто греблю гати. Усі у музеї їдуть. А без жартів місто пусте. Чоловіки в Европах. Зате кав'ярень і маленьких крамничок з великими цінами валом. При цьому так як відстані в місті маленькі. Центральу частину пішки від цуму до Либидь плази або кварталу пройти можна за 10 хвилин. То немає ніякої складності пройти до атб або тавріїВ. Мене дивує, хто в тих крамничках шось бере на 10-20 % дорожче. Якщо у 5 хвилинах усе дешевше.
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02.03.2021 11:26 Відповісти
"терминалы для расчета банковской картой"
ЧТО ЭТО ЗА БРЕД ?????
Вы когда-нибудь бывали в магазине?
Подходишь к кассе - хочешь - наличкой, хочешь - подносишь карточку к маленькой чёрной коробочке.
Какие, жопу, "устанавливать терминалы"?
Устанавливают терминалы - железные ящики, КУДА СУЮТ НАЛИЧКУ!
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02.03.2021 11:29 Відповісти
"малєнькая чорная коробочка" - це і є термінал, дурбелику
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02.03.2021 14:25 Відповісти
Мудило ты....
Маленькая коробочка - это маленькая коробочка, а терминал - это такой железный ящик на ножках!
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02.03.2021 16:38 Відповісти
таки дурбецело именно ты - pos-терминал
ну навернео то, что в Украине - маленькая пластиковая коробочка, в твоей стране - железный ящик на ножках Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко - Цензор.НЕТ 350
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02.03.2021 17:32 Відповісти
Мой идиот, а ты точно уверен, что "pos-терминал" и "терминал" - одно и то же слово?
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02.03.2021 18:32 Відповісти
не буду спорить с дебилом, которые уже понял что обосрался, но все еще пытается победить в споре путём подмены понятий. Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко - Цензор.НЕТ 6241

ок, считай что ты победитель. по жизни Чернігівський обласний історичний музей відмовився встановлювати термінали для розрахунку банківською карткою: економічно збитково, - голова ОДА Коваленко - Цензор.НЕТ 4176
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02.03.2021 19:07 Відповісти
"немножко по-дебильному написано" - это специально?
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03.03.2021 09:54 Відповісти
заголово "немножко по-дебильному написан" - это специально, цензор???
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02.03.2021 17:12 Відповісти
 
 