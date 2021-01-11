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Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака - народила дочку. ФОТО

Керівниця Чернігівської облдержадміністрації, дружина головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака Ганна Коваленко 11 січня народила дівчинку.

Про це вона сама повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Привіт, Марічко! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з'явилася на світ. Ми щасливі", - написала Коваленко і додала до посту фото.

Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака - народила дочку 01

Читайте також: Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк

Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака - народила дочку 02

Нагадаємо, 15 жовтня 2020 року Ганну Коваленко президент Володимир Зеленський представив як голову Чернігівської ОДА.

Того ж дня стало відомо, що Коваленко - дружина Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Автор: 

немовлята (60) Анна Коваленко (46) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+32
ДОЧЬ СЕРЖАНТА ЖУРАВЛЯ

вам не снится по ночам, генерал Хомчак ?

.
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11.01.2021 22:17 Відповісти
+17
И шо?
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11.01.2021 22:03 Відповісти
+16
Вовою назвали.
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11.01.2021 22:05 Відповісти
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И шо?
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11.01.2021 22:03 Відповісти
Шо-шо, по залету женились)))
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11.01.2021 22:04 Відповісти
и, кто теперь из них пойдет в декретный отпуск?
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12.01.2021 06:38 Відповісти
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12.01.2021 07:45 Відповісти
Саша, там такой кеш заходит, что если бы ты был кормящей мамой - ты бы и пошел)))
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12.01.2021 09:12 Відповісти
видим, осведомлен - зачал, рожал, кормишь титькой)))
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12.01.2021 09:28 Відповісти
Вовою назвали.
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11.01.2021 22:05 Відповісти
"...пока наши подводники по 2-3 года в плавании на боевом дежурстве, их жены на берегу рожают здоровых, нормальных детей!"
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11.01.2021 22:16 Відповісти
Вэйвалой не?)))
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11.01.2021 22:24 Відповісти
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12.01.2021 07:46 Відповісти
ДОЧЬ СЕРЖАНТА ЖУРАВЛЯ

вам не снится по ночам, генерал Хомчак ?

.
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11.01.2021 22:17 Відповісти
Теперь главком ВСУ Хомчак уйдет в декретный отпуск.
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11.01.2021 22:07 Відповісти
если бы....

"уходят" мотивированных военных и не в отпуск
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11.01.2021 22:19 Відповісти
и что дальше... сбросится ей на коляску?
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11.01.2021 22:07 Відповісти
Поздравляем!
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11.01.2021 22:07 Відповісти
с присвоением папе звания Героя Украины?
хотя бы и посмертно...

как дочери сержанта ЖУРАВЛЯ ?
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11.01.2021 22:23 Відповісти
Тре квартиру дати.
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11.01.2021 22:08 Відповісти
в Сент Тропе
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11.01.2021 22:09 Відповісти
очередь на расширение жилплощади никто не отменял
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11.01.2021 22:13 Відповісти
и по ровным дорогам на погосты ТАКЖЕ..нит..не отминялы...даже вялыке крадывныцтво
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11.01.2021 22:20 Відповісти
это на правах рекламы?? или так - поржать и поглумиться?? ребёнку - здоровья, родителям - ума, хотя навряд ли это им уже поможет..
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11.01.2021 22:08 Відповісти
Навіщо було призначати вагітну жінку на посаду першого керівника області? Адже було зрозуміло, що працювати вона не буде.
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11.01.2021 22:10 Відповісти
тому и призначилы а шо в прибыльныщы идты хоть тбь и залетная куртизанка а своя как не пристроить...
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11.01.2021 22:11 Відповісти
Це зветься кумівство
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11.01.2021 22:13 Відповісти
??? Хомчак, Коваленко?
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11.01.2021 22:28 Відповісти
Кстати, это нарушение Трудового кодекса: женщина, которая не спит по ночам и каждые два часа кормит грудью новорожденного ребёнка не может после такой тяжёлой бессонной ночи вставать в 7 часов утра и идти на полный рабочий день в кабинет главы областной администрации. Да ещё и в разгар эпидемии ковида. Она просто физически и психически не работоспособна.
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11.01.2021 23:10 Відповісти
Она туда ходит отдыхать
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12.01.2021 09:20 Відповісти
Путлер пол РАБссии баранов нарожал,а одна известная гимнастка постаралась... несколько раз...,видел ее фото,это кошмар...не приведи Господи приснится...
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11.01.2021 22:10 Відповісти
И шо теперь всеукраинский праздник обявлять будут что у предателя погубившего сотни людей под Иловайском личинка вылезла?
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11.01.2021 22:12 Відповісти
Та вы шо...)
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11.01.2021 22:12 Відповісти
Ця новина хіба для всеукраїнського сайту новин?
Народила, як міліони українських жінок і шо увага всій країні!? У неї ,шо матка не в тому місці?
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11.01.2021 22:12 Відповісти
Чи нова "коовосіся" народилась для моїх внуків?
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11.01.2021 22:14 Відповісти
не часто голови обладміністрацій народжують марічок
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12.01.2021 06:42 Відповісти
Есть на РАБссии такой маршал по имени ШойХу,всех своих сосок произвел в генералы... Саша Сотник помню делал целый видос на этот счет...
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11.01.2021 22:13 Відповісти
а всем свои аленям дал звання полковников...
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11.01.2021 22:22 Відповісти
теперь затаскают дите по четырем квартирам...
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11.01.2021 22:19 Відповісти
Голова ОДА в декрет піде? Чи чоловік знайде кормящих серед підлеглих офіцерів?
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11.01.2021 22:21 Відповісти
У Хомчака знайшовся дублер? Оце новина!
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11.01.2021 22:25 Відповісти
Кончились новости, начались сплетни )))
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11.01.2021 22:23 Відповісти
Отвлекают от того беспредела что власть творит в стране
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11.01.2021 22:25 Відповісти
Точно девочка?
Опровержения не будет?
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11.01.2021 22:25 Відповісти
Головне здоров,я і щоб у мами молоко було!
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11.01.2021 22:27 Відповісти
Приєднуюсь ! А то щось забагато на хорошу новину гімна ліпять (
Обоє - достойні !
Ней счасливо живе Ваша родина !
Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака, народила дочку - Цензор.НЕТ 5827
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11.01.2021 22:53 Відповісти
главное шо женились по любви, а разница в возрасте 24 года то такое!!!
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12.01.2021 15:46 Відповісти
надо же...такая маленькая а уже генеральско-мэрская доця )))
(маленькой селебрети - здоровья...остальное папа-мама в клювике принесут))))
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11.01.2021 22:30 Відповісти
уже наверно, звание лейтенанта присвоено..
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11.01.2021 22:33 Відповісти
Старшого ,ага...!!!))))
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11.01.2021 22:52 Відповісти
бажаю дитині здоров'я.Батькам бажаю знайти совість та перестати розкрадати країну,
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11.01.2021 22:34 Відповісти
Блажен,хто вірує!!)))
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11.01.2021 22:54 Відповісти
Родила, це чудово! бажаю родити всим жінкам-українкам! здоров,я мамі й дитині!
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11.01.2021 22:34 Відповісти
Новость из серии:
Тато ходит по канату.
Поджигателям - позор!
А у нас в колхозной бане
Мальчик мыло проглотил.
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11.01.2021 22:36 Відповісти
Останнє слово треба замінити на "уронил" - і одразу "вечер перестанет быть томным"... Голова Чернігівської ОДА, дружина головкома ЗСУ Хомчака Коваленко народила дочку - Цензор.НЕТ 8501
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11.01.2021 22:40 Відповісти
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12.01.2021 01:15 Відповісти
Ну і нахєра все це нам потрібно знати?
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11.01.2021 22:37 Відповісти
Угадайте )))))
Или Вы хотите знать про спортивные достижения президента в горно лыжном спорте )))
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11.01.2021 22:40 Відповісти
Я,власне,задав конкретне питання. У вас,гастарбайтерів,є на нього відповідь?
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12.01.2021 00:46 Відповісти
Если ваш мозг не способен логически думать, и завуалированный ответ для вас сложен как формула весной жизни, кто вам доктор, читайте книги, развивайте мозг. В современном мире не стоит быть бараном и ждать прямых ответов.
Это было первое , а теперь второе.
Я живу по закону, а не по мнению , я не нарушил не один закон любой страны, я имею право жить и работать где захочу.
И слушать кислотные вопли узкомыслящих субъектов мне не интересно .
Можете и дальше сидеть у подъезда, и сплетничать кто наркоман а кто проститутка .
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12.01.2021 09:13 Відповісти
З жалем вимушений констатувати,що ви,не шановний,просто дурень.
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13.01.2021 14:19 Відповісти
від стану командуючого залежить готовність збройних сил
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12.01.2021 06:47 Відповісти
Какую руководящую должность занимает новорождённая ???
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11.01.2021 22:39 Відповісти
Представниця Чернігівщини в МОУ !!!Чи навпаки МОУ в Чернігівський ОГА!!!Акакаяразница!!!)))
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11.01.2021 22:50 Відповісти
Мені одному фото новини здається цеглогенеруючим?
Рука (начебто дитяча, але не схоже щоб немовляти) тримається за якусь кошмарного розміру клешню... Голова Чернігівської ОДА, дружина головкома ЗСУ Хомчака Коваленко народила дочку - Цензор.НЕТ 61
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11.01.2021 22:43 Відповісти
З мови зняли, друже .
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11.01.2021 22:51 Відповісти
Доброї ночі! Згадав одразу ось такий вужас (із золотого фонду сайту), на тему неприродного розміру органів... та іншої патології... Насправді дуже важке оповідання - причому сеттінг набагато страшніший, ніж власне сюжетна лінія.
І так, обережно гугліть згадані в новелі синдроми та захворювання!
https://kriper.net/golden-foundation/7842-moja-vtoraja-polovina.html Оксана Ветловская. МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
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11.01.2021 23:04 Відповісти
Боже...
От як воно - бути доброю, розумною, адекватною молодою людиною. І мати таке від народження. Без шансів позитивно вирішити проблему...
Це навіть не кошмар.
Авторка - смілива людина. І, мабуть, дуже сильна. Гідна величезної поваги.
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12.01.2021 09:26 Відповісти
Причому найстрашніше - це коли таке прокляття випадає на долю людей, повноцінних психічно та розумово. Бо овоч (як дочка того главлікаря, в якої не було моску) принаймні не усвідомлює нічого... а от головні героїні, сіамські сестри... або Гуру, пацан із прогерією... це жесть.
Згадав оце (в оповіданні подібні персонажі теж були) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB сестри Хенсел . Фактично одне тіло, але дві голови.

Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака - народила дочку - Цензор.НЕТ 3893
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12.01.2021 15:42 Відповісти
Дивлюсь на цих дівчат, і думаю: молодчинки, гідно тримаються попри те, що їм дійсно тяжко. Набагато тяжче, ніж мені з моєю болячою.
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12.01.2021 22:56 Відповісти
Ось іще коротке й більш просте оповідання, але теж у тему (хоча тут почуття діаметрально протилежні):

https://kriper.net/creepystory/1439-brat-moj.html Вадим Волобуев. БРАТ МОЙ

Да, я убил своего брата. Взял нож и всадил ему прямо в сердце. Затем - ещё пару раз для верности. Ну а потом уж не помню, что было. Говорите, искромсал его в кашу? Может быть. Достал он меня. Реально достал. Родители твердили: «Равняйся на брата». Это с какой же стати? Я - другой человек, понимаете вы это? Пусть - хуже, никчемней, тупее, но я - это я… «Ах, наш Костя решил задачку по математике! Ах, наш Костя нарисовал домик. Ах, наш Костя читает стихи». Что бы он ни сделал - все в восторге. А если делаю я - сразу кривятся: небось, брат подсказал.

Ух как я его ненавидел! Мы с ним всё время дрались. Лупили друг друга по мордам. А что делать? Без этого никак. Но и тут родители всегда за него были. Макар у нас хулиган, а Костя - пай-мальчик. Бывало, задумаюсь о чем-нибудь или сижу, в тарелке ковыряюсь, а он р-раз - и ткнёт меня в бок исподтишка. Я подпрыгиваю, а ему весело, с-суке… Смеётся… Помню, нам ещё семи не исполнилось, а уже тогда было ясно: не уживёмся мы с ним. Ну а когда у него голос открылся, мне и вовсе житья не стало. Начали таскать по разным студиям, записи делать, на конкурсы отправлять… Тут я вообще взвыл. Все ему хлопают, тискают, цветами закидывают: «Ах, как способный мальчик! Ах, какой чудный голос!». М-мрази, перестрелял бы всех… Ко мне, понятно, тоже подскакивали с разными вопросами: «Каково вам быть братом такого таланта? Вас не путают друг с другом?». Я было хотел им сказать: «Отвалите», да мать жалел. Ей-то радости было! Прямо чуть сопли не текли. Крепился, короче. Отвечал как по писанному: «Нормально. Всё пучком. Рад за брата». А сам чуть не орал от обиды. Ну каково это: чувствовать, что ты - просто довесок! Думал руки на себя наложить. Оно ведь несложно. Чик по горлу - и всё. Да потом сообразил: зачем на себя-то? Уж лучше брата полоснуть.

И нечего на меня так смотреть! Думаете, если он песенки разные пел, так уж и ангелочек? Как бы не так! Каждый день на меня наезжал: «Зачем ты такой нужен? Какой с тебя прок? Под ногами только путаешься. Лучше б сдох». Прямо так и говорил. Мать, конечно, его осаживала: мол, кабы не братец твой, может, и не было бы такой славы. Дескать, по лицу вы одинаковые, а по сути разные. Это, мол, зрителей восхищает. В этом вся фишка. Костика от таких слов аж переклинивало. Тут же начинал вопить: «Я сам по себе. Не хрен нас сравнивать». Ну, я тоже за словом в карман не лез… Короче, не могли мы вместе, понимаете? Не могли. Надо было что-то делать. Не я его, так он меня. Потому как обрыдли друг другу хуже горькой редьки. Он меня даже утопить пытался, ага! Я башку мыл, нагнулся, а он - хвать руками и давай меня в таз окунать. Хорошо, отец услышал, как мы плещемся, зашёл, разнял, иначе б меня уже откачивали. Костик сказал: пошутить хотел. Ну да, конечно! Знаю я его шутки. Потом, как спать укладывались, я ему говорю: «Отомщу». А он только ухмыльнулся. Не поверил, значит. Думал, не рискну. Он же меня всю жизнь презирал. Всю жизнь. Вечно я у него в неудачниках ходил. Ну вот и получил своё.

В тот день мы опять расплевались. Из-за еды, кажись. Он сказал, что я слишком много жру. Дескать, выгляжу рядом с ним не очень. Ну, я ему, понятно, ответил, что не его это собачье дело. А он мне в ответ: «Кабы не я, ты бы с голоду сдох». Ну, я не выдержал, схватил хлебный нож (на кухне дело было) и пырнул его в грудь. Он даже пикнуть не успел. Вытаращил глазёнки свои поросячьи и завалился на пол. А вслед за ним и я. Паршиво, когда у тебя общее бедро с братом. Лучше б мы чем другим срослись. Руками там или пятками. А тут он упал - и я тоже. Родителей дома не было, работали, а я растянулся на полу, смотрю, из брата кровь сочится, и думаю: «скорую» вызывать или нет? Тут он шевельнулся, повернул ко мне голову, зенки выкатил и весь аж затрясся. Вот после этого меня и накрыло. Не помню, сколько раз я в него нож всадил, наверное - не меньше двадцати. Меня будто наркотой накачали - ничего не соображал. Оттащил его к мусорному ведру (там у нас топор лежит) и давай ему ногу рубить, чтоб освободиться.

Рублю-рублю, а сам думаю: как же я с его культёй ходить-то буду? Она ж никуда не денется. В общем, размахнулся и шарахнул по своей. Боль адская. Будто огнём всего прожгло. Или штырь вставили от макушки до задницы. А потом уже ничего не помню. Отрубился, кажись. Очухался уже в палате. Странное ощущение - когда лежишь, а рядом никого нет. Вам не понять, у вас же не было сиамского близнеца. Свобода, чёрт побери!

Пусть я теперь без ноги, мне плевать. Ради этого стоило её отсечь. Говорите, двадцать лет дадут? Ну и хрен с ним. Зато без него. Да вы представить себе не можете, что это такое: быть хозяином своему телу! Захочу - в туалет схожу, захочу - телек посмотрю. Свобода, едрить твою!.. Восемнадцать лет таскался за этим козлом как привязанный. Чувствовал себя балластом. А теперь я - один. Один! Никто больше не будет капать мне на мозги. Не будет сравнивать с братом. Говорите, мать убивается? Ещё бы! Нет больше её любимчика… Ладно, устал я что-то. Дайте полежать в одиночестве. Хочу насладиться этим чувством. Мне его так не хватало…
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12.01.2021 15:52 Відповісти
А це - дійсно кошмар. Ректально-цеглоутворювальний кошмар.
Схоже, в таких людей напів-тони - рідкість. Або світлі і чисті особистості (як то було у випадку Люди й Каті чи стрімко старіючого хлопчика), або ж як у випадку цих двох братів: рафінованих москалів.
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12.01.2021 22:47 Відповісти
Так і є. І ще одна риса кацапського менталітету: мало того що батьки ті іще "педагоги"... Так звернемо увагу, що сіамські брати зрослися стегном - "Паршиво, когда у тебя общее бедро с братом".
Сім'я начебто не бідна, одного з синів розвивали як співака, студії, конкурси...
А розділити, блть, братів зкріпи не дозволяли? Це не Катя і Люда, що зрослися нижче пояса, мають спільні органи... Зростання стегном - тут розділити взагалі нескладно, причому з виживанням обох близнюків (максимум може бути втрата ноги, але ******* протези вирішують проблему).
Ніт, вони тупо облизували одного сина і при цьому люто чмирили другого. Що й призвело до кривавої драми.
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13.01.2021 19:51 Відповісти


Зкріпи.
Це ключовий момент. Звідсіля й ростуть вуха. Бо якби не зкріпи, то був би здоровий глузд. А був би здоровий глузд, то й розділили б хлопців.
А так... Зкріпи є, то нащо розум?
Москалі...
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14.01.2021 14:59 Відповісти


Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака - народила дочку - Цензор.НЕТ 9475
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12.01.2021 15:56 Відповісти
А це що було?...
Колись була така ігруха - "X-Com: Apocalypsis". Там в числі зловредних інопланетян було щось подібне. Звалось мозкососом. Коли воно підстрибувало і успішно атакувало когось із солдатів гравця, той солдат і самий перетворювався на монстряку. Тому ту гидоту потрібно було ковбасити за будь-яку ціну.
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12.01.2021 22:53 Відповісти
Це хедкраб. Один із небезпечних монстрів сеттінгу Half-Life. Діє приблизно так само - перетворює людей на зомбі під своїм контролем Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака - народила дочку - Цензор.НЕТ 8638
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13.01.2021 05:33 Відповісти
КАКАЯ АРМИЯ, КАКАЯ ГОССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА??? ТАМ БОЛЬШАЯ И ЧИСТАЯ ЛЮБОВЬ ПРИСТАРЕЛОГО ХОМЧАКА ДО МОЛОДОЙ .............. НЕ ЗНАЮ КАК НАЗВАТЬ, НО ЧЕТ Я НЕ ВЕРЮ В ЕЕ ЧИСТУЮ ЛЮБОВЬ.....
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11.01.2021 23:08 Відповісти
А сколько не родилось детей военных, убитых под Иловайском?
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12.01.2021 00:07 Відповісти
Теща Хомчака младше своего зятя на 3 лет! Вот веселая семейка!
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12.01.2021 01:07 Відповісти
...хомяку, походу, 9 месяцев назад не давали покоя лавры поручика Ржевского... "...членом суда, членом туда..." А как же Родине служить, а, хомяк? Или заранее спланировал свою личинку в забугорье жить сплавить?
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12.01.2021 01:47 Відповісти
Какое позорище- трус и предатель, направивший по указке Корбана и Авакова, и бросивший свою армию в Иловайском котле, устроил свою жену управлять областью.
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12.01.2021 02:02 Відповісти
Дитина ще тільки народилася, а вже належить до еліт України і ніколи в житті не дізнається що таке бідність.
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12.01.2021 06:51 Відповісти
 
 