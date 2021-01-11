Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака - народила дочку. ФОТО
Керівниця Чернігівської облдержадміністрації, дружина головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака Ганна Коваленко 11 січня народила дівчинку.
Про це вона сама повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Привіт, Марічко! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з'явилася на світ. Ми щасливі", - написала Коваленко і додала до посту фото.
Нагадаємо, 15 жовтня 2020 року Ганну Коваленко президент Володимир Зеленський представив як голову Чернігівської ОДА.
Того ж дня стало відомо, що Коваленко - дружина Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.
Топ коментарі
+32 Алекс Мышкевич
показати весь коментар11.01.2021 22:17 Відповісти Посилання
+17 Владимир #467749
показати весь коментар11.01.2021 22:03 Відповісти Посилання
+16 саша паламарчук
показати весь коментар11.01.2021 22:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вам не снится по ночам, генерал Хомчак ?
.
"уходят" мотивированных военных и не в отпуск
хотя бы и посмертно...
как дочери сержанта ЖУРАВЛЯ ?
Народила, як міліони українських жінок і шо увага всій країні!? У неї ,шо матка не в тому місці?
Опровержения не будет?
Обоє - достойні !
Ней счасливо живе Ваша родина !
(маленькой селебрети - здоровья...остальное папа-мама в клювике принесут))))
Тато ходит по канату.
Поджигателям - позор!
А у нас в колхозной бане
Мальчик мыло проглотил.
Или Вы хотите знать про спортивные достижения президента в горно лыжном спорте )))
Это было первое , а теперь второе.
Я живу по закону, а не по мнению , я не нарушил не один закон любой страны, я имею право жить и работать где захочу.
И слушать кислотные вопли узкомыслящих субъектов мне не интересно .
Можете и дальше сидеть у подъезда, и сплетничать кто наркоман а кто проститутка .
Рука (начебто дитяча, але не схоже щоб немовляти) тримається за якусь кошмарного розміру клешню...
І так, обережно гугліть згадані в новелі синдроми та захворювання!
https://kriper.net/golden-foundation/7842-moja-vtoraja-polovina.html Оксана Ветловская. МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
От як воно - бути доброю, розумною, адекватною молодою людиною. І мати таке від народження. Без шансів позитивно вирішити проблему...
Це навіть не кошмар.
Авторка - смілива людина. І, мабуть, дуже сильна. Гідна величезної поваги.
Згадав оце (в оповіданні подібні персонажі теж були) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB сестри Хенсел . Фактично одне тіло, але дві голови.
https://kriper.net/creepystory/1439-brat-moj.html Вадим Волобуев. БРАТ МОЙ
Да, я убил своего брата. Взял нож и всадил ему прямо в сердце. Затем - ещё пару раз для верности. Ну а потом уж не помню, что было. Говорите, искромсал его в кашу? Может быть. Достал он меня. Реально достал. Родители твердили: «Равняйся на брата». Это с какой же стати? Я - другой человек, понимаете вы это? Пусть - хуже, никчемней, тупее, но я - это я… «Ах, наш Костя решил задачку по математике! Ах, наш Костя нарисовал домик. Ах, наш Костя читает стихи». Что бы он ни сделал - все в восторге. А если делаю я - сразу кривятся: небось, брат подсказал.
Ух как я его ненавидел! Мы с ним всё время дрались. Лупили друг друга по мордам. А что делать? Без этого никак. Но и тут родители всегда за него были. Макар у нас хулиган, а Костя - пай-мальчик. Бывало, задумаюсь о чем-нибудь или сижу, в тарелке ковыряюсь, а он р-раз - и ткнёт меня в бок исподтишка. Я подпрыгиваю, а ему весело, с-суке… Смеётся… Помню, нам ещё семи не исполнилось, а уже тогда было ясно: не уживёмся мы с ним. Ну а когда у него голос открылся, мне и вовсе житья не стало. Начали таскать по разным студиям, записи делать, на конкурсы отправлять… Тут я вообще взвыл. Все ему хлопают, тискают, цветами закидывают: «Ах, как способный мальчик! Ах, какой чудный голос!». М-мрази, перестрелял бы всех… Ко мне, понятно, тоже подскакивали с разными вопросами: «Каково вам быть братом такого таланта? Вас не путают друг с другом?». Я было хотел им сказать: «Отвалите», да мать жалел. Ей-то радости было! Прямо чуть сопли не текли. Крепился, короче. Отвечал как по писанному: «Нормально. Всё пучком. Рад за брата». А сам чуть не орал от обиды. Ну каково это: чувствовать, что ты - просто довесок! Думал руки на себя наложить. Оно ведь несложно. Чик по горлу - и всё. Да потом сообразил: зачем на себя-то? Уж лучше брата полоснуть.
И нечего на меня так смотреть! Думаете, если он песенки разные пел, так уж и ангелочек? Как бы не так! Каждый день на меня наезжал: «Зачем ты такой нужен? Какой с тебя прок? Под ногами только путаешься. Лучше б сдох». Прямо так и говорил. Мать, конечно, его осаживала: мол, кабы не братец твой, может, и не было бы такой славы. Дескать, по лицу вы одинаковые, а по сути разные. Это, мол, зрителей восхищает. В этом вся фишка. Костика от таких слов аж переклинивало. Тут же начинал вопить: «Я сам по себе. Не хрен нас сравнивать». Ну, я тоже за словом в карман не лез… Короче, не могли мы вместе, понимаете? Не могли. Надо было что-то делать. Не я его, так он меня. Потому как обрыдли друг другу хуже горькой редьки. Он меня даже утопить пытался, ага! Я башку мыл, нагнулся, а он - хвать руками и давай меня в таз окунать. Хорошо, отец услышал, как мы плещемся, зашёл, разнял, иначе б меня уже откачивали. Костик сказал: пошутить хотел. Ну да, конечно! Знаю я его шутки. Потом, как спать укладывались, я ему говорю: «Отомщу». А он только ухмыльнулся. Не поверил, значит. Думал, не рискну. Он же меня всю жизнь презирал. Всю жизнь. Вечно я у него в неудачниках ходил. Ну вот и получил своё.
В тот день мы опять расплевались. Из-за еды, кажись. Он сказал, что я слишком много жру. Дескать, выгляжу рядом с ним не очень. Ну, я ему, понятно, ответил, что не его это собачье дело. А он мне в ответ: «Кабы не я, ты бы с голоду сдох». Ну, я не выдержал, схватил хлебный нож (на кухне дело было) и пырнул его в грудь. Он даже пикнуть не успел. Вытаращил глазёнки свои поросячьи и завалился на пол. А вслед за ним и я. Паршиво, когда у тебя общее бедро с братом. Лучше б мы чем другим срослись. Руками там или пятками. А тут он упал - и я тоже. Родителей дома не было, работали, а я растянулся на полу, смотрю, из брата кровь сочится, и думаю: «скорую» вызывать или нет? Тут он шевельнулся, повернул ко мне голову, зенки выкатил и весь аж затрясся. Вот после этого меня и накрыло. Не помню, сколько раз я в него нож всадил, наверное - не меньше двадцати. Меня будто наркотой накачали - ничего не соображал. Оттащил его к мусорному ведру (там у нас топор лежит) и давай ему ногу рубить, чтоб освободиться.
Рублю-рублю, а сам думаю: как же я с его культёй ходить-то буду? Она ж никуда не денется. В общем, размахнулся и шарахнул по своей. Боль адская. Будто огнём всего прожгло. Или штырь вставили от макушки до задницы. А потом уже ничего не помню. Отрубился, кажись. Очухался уже в палате. Странное ощущение - когда лежишь, а рядом никого нет. Вам не понять, у вас же не было сиамского близнеца. Свобода, чёрт побери!
Пусть я теперь без ноги, мне плевать. Ради этого стоило её отсечь. Говорите, двадцать лет дадут? Ну и хрен с ним. Зато без него. Да вы представить себе не можете, что это такое: быть хозяином своему телу! Захочу - в туалет схожу, захочу - телек посмотрю. Свобода, едрить твою!.. Восемнадцать лет таскался за этим козлом как привязанный. Чувствовал себя балластом. А теперь я - один. Один! Никто больше не будет капать мне на мозги. Не будет сравнивать с братом. Говорите, мать убивается? Ещё бы! Нет больше её любимчика… Ладно, устал я что-то. Дайте полежать в одиночестве. Хочу насладиться этим чувством. Мне его так не хватало…
Схоже, в таких людей напів-тони - рідкість. Або світлі і чисті особистості (як то було у випадку Люди й Каті чи стрімко старіючого хлопчика), або ж як у випадку цих двох братів: рафінованих москалів.
Сім'я начебто не бідна, одного з синів розвивали як співака, студії, конкурси...
А розділити, блть, братів зкріпи не дозволяли? Це не Катя і Люда, що зрослися нижче пояса, мають спільні органи... Зростання стегном - тут розділити взагалі нескладно, причому з виживанням обох близнюків (максимум може бути втрата ноги, але ******* протези вирішують проблему).
Ніт, вони тупо облизували одного сина і при цьому люто чмирили другого. Що й призвело до кривавої драми.
Зкріпи.
Це ключовий момент. Звідсіля й ростуть вуха. Бо якби не зкріпи, то був би здоровий глузд. А був би здоровий глузд, то й розділили б хлопців.
А так... Зкріпи є, то нащо розум?
Москалі...
Колись була така ігруха - "X-Com: Apocalypsis". Там в числі зловредних інопланетян було щось подібне. Звалось мозкососом. Коли воно підстрибувало і успішно атакувало когось із солдатів гравця, той солдат і самий перетворювався на монстряку. Тому ту гидоту потрібно було ковбасити за будь-яку ціну.