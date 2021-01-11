РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9770 посетителей онлайн
Новости Фото
23 011 90

Глава Черниговской ОГА Коваленко - жена главкома ВСУ Хомчака, родила дочь. ФОТО

Руководительница Черниговской облгосадминистрации, супруга главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака Анна Коваленко 11 января родила девочку.

Об этом она сама сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", - написала Коваленко и добавила к посту фото.

Глава Черниговской ОГА Коваленко - жена главкома ВСУ Хомчака, родила дочь 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Черниговской ОГА Коваленко беременна, покидать пост она не собирается, - вице-спикер ВР Кондратюк

Глава Черниговской ОГА Коваленко - жена главкома ВСУ Хомчака, родила дочь 02

Напомним, 15 октября 2020 года Анну Коваленко президент Владимир Зеленский представил в качестве председателя Черниговской ОГА.

В тот же день стало известно, что Коваленко - жена Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

Также читайте: Хомчак о потерях на Донбассе: "Я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад"

Автор: 

новорожденные (72) Анна Коваленко (53) Хомчак Руслан (250)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
ДОЧЬ СЕРЖАНТА ЖУРАВЛЯ

вам не снится по ночам, генерал Хомчак ?

.
показать весь комментарий
11.01.2021 22:17 Ответить
+17
И шо?
показать весь комментарий
11.01.2021 22:03 Ответить
+16
Вовою назвали.
показать весь комментарий
11.01.2021 22:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И шо?
показать весь комментарий
11.01.2021 22:03 Ответить
Шо-шо, по залету женились)))
показать весь комментарий
11.01.2021 22:04 Ответить
и, кто теперь из них пойдет в декретный отпуск?
показать весь комментарий
12.01.2021 06:38 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 07:45 Ответить
Саша, там такой кеш заходит, что если бы ты был кормящей мамой - ты бы и пошел)))
показать весь комментарий
12.01.2021 09:12 Ответить
видим, осведомлен - зачал, рожал, кормишь титькой)))
показать весь комментарий
12.01.2021 09:28 Ответить
Вовою назвали.
показать весь комментарий
11.01.2021 22:05 Ответить
"...пока наши подводники по 2-3 года в плавании на боевом дежурстве, их жены на берегу рожают здоровых, нормальных детей!"
показать весь комментарий
11.01.2021 22:16 Ответить
Вэйвалой не?)))
показать весь комментарий
11.01.2021 22:24 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 07:46 Ответить
ДОЧЬ СЕРЖАНТА ЖУРАВЛЯ

вам не снится по ночам, генерал Хомчак ?

.
показать весь комментарий
11.01.2021 22:17 Ответить
Теперь главком ВСУ Хомчак уйдет в декретный отпуск.
показать весь комментарий
11.01.2021 22:07 Ответить
если бы....

"уходят" мотивированных военных и не в отпуск
показать весь комментарий
11.01.2021 22:19 Ответить
и что дальше... сбросится ей на коляску?
показать весь комментарий
11.01.2021 22:07 Ответить
Поздравляем!
показать весь комментарий
11.01.2021 22:07 Ответить
с присвоением папе звания Героя Украины?
хотя бы и посмертно...

как дочери сержанта ЖУРАВЛЯ ?
показать весь комментарий
11.01.2021 22:23 Ответить
Тре квартиру дати.
показать весь комментарий
11.01.2021 22:08 Ответить
в Сент Тропе
показать весь комментарий
11.01.2021 22:09 Ответить
очередь на расширение жилплощади никто не отменял
показать весь комментарий
11.01.2021 22:13 Ответить
и по ровным дорогам на погосты ТАКЖЕ..нит..не отминялы...даже вялыке крадывныцтво
показать весь комментарий
11.01.2021 22:20 Ответить
это на правах рекламы?? или так - поржать и поглумиться?? ребёнку - здоровья, родителям - ума, хотя навряд ли это им уже поможет..
показать весь комментарий
11.01.2021 22:08 Ответить
Навіщо було призначати вагітну жінку на посаду першого керівника області? Адже було зрозуміло, що працювати вона не буде.
показать весь комментарий
11.01.2021 22:10 Ответить
тому и призначилы а шо в прибыльныщы идты хоть тбь и залетная куртизанка а своя как не пристроить...
показать весь комментарий
11.01.2021 22:11 Ответить
Це зветься кумівство
показать весь комментарий
11.01.2021 22:13 Ответить
??? Хомчак, Коваленко?
показать весь комментарий
11.01.2021 22:28 Ответить
Кстати, это нарушение Трудового кодекса: женщина, которая не спит по ночам и каждые два часа кормит грудью новорожденного ребёнка не может после такой тяжёлой бессонной ночи вставать в 7 часов утра и идти на полный рабочий день в кабинет главы областной администрации. Да ещё и в разгар эпидемии ковида. Она просто физически и психически не работоспособна.
показать весь комментарий
11.01.2021 23:10 Ответить
Она туда ходит отдыхать
показать весь комментарий
12.01.2021 09:20 Ответить
Путлер пол РАБссии баранов нарожал,а одна известная гимнастка постаралась... несколько раз...,видел ее фото,это кошмар...не приведи Господи приснится...
показать весь комментарий
11.01.2021 22:10 Ответить
И шо теперь всеукраинский праздник обявлять будут что у предателя погубившего сотни людей под Иловайском личинка вылезла?
показать весь комментарий
11.01.2021 22:12 Ответить
Та вы шо...)
показать весь комментарий
11.01.2021 22:12 Ответить
Ця новина хіба для всеукраїнського сайту новин?
Народила, як міліони українських жінок і шо увага всій країні!? У неї ,шо матка не в тому місці?
показать весь комментарий
11.01.2021 22:12 Ответить
Чи нова "коовосіся" народилась для моїх внуків?
показать весь комментарий
11.01.2021 22:14 Ответить
не часто голови обладміністрацій народжують марічок
показать весь комментарий
12.01.2021 06:42 Ответить
Есть на РАБссии такой маршал по имени ШойХу,всех своих сосок произвел в генералы... Саша Сотник помню делал целый видос на этот счет...
показать весь комментарий
11.01.2021 22:13 Ответить
а всем свои аленям дал звання полковников...
показать весь комментарий
11.01.2021 22:22 Ответить
теперь затаскают дите по четырем квартирам...
показать весь комментарий
11.01.2021 22:19 Ответить
Голова ОДА в декрет піде? Чи чоловік знайде кормящих серед підлеглих офіцерів?
показать весь комментарий
11.01.2021 22:21 Ответить
У Хомчака знайшовся дублер? Оце новина!
показать весь комментарий
11.01.2021 22:25 Ответить
Кончились новости, начались сплетни )))
показать весь комментарий
11.01.2021 22:23 Ответить
Отвлекают от того беспредела что власть творит в стране
показать весь комментарий
11.01.2021 22:25 Ответить
Точно девочка?
Опровержения не будет?
показать весь комментарий
11.01.2021 22:25 Ответить
Головне здоров,я і щоб у мами молоко було!
показать весь комментарий
11.01.2021 22:27 Ответить
Приєднуюсь ! А то щось забагато на хорошу новину гімна ліпять (
Обоє - достойні !
Ней счасливо живе Ваша родина !
Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака, народила дочку - Цензор.НЕТ 5827
показать весь комментарий
11.01.2021 22:53 Ответить
главное шо женились по любви, а разница в возрасте 24 года то такое!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 15:46 Ответить
надо же...такая маленькая а уже генеральско-мэрская доця )))
(маленькой селебрети - здоровья...остальное папа-мама в клювике принесут))))
показать весь комментарий
11.01.2021 22:30 Ответить
уже наверно, звание лейтенанта присвоено..
показать весь комментарий
11.01.2021 22:33 Ответить
Старшого ,ага...!!!))))
показать весь комментарий
11.01.2021 22:52 Ответить
бажаю дитині здоров'я.Батькам бажаю знайти совість та перестати розкрадати країну,
показать весь комментарий
11.01.2021 22:34 Ответить
Блажен,хто вірує!!)))
показать весь комментарий
11.01.2021 22:54 Ответить
Родила, це чудово! бажаю родити всим жінкам-українкам! здоров,я мамі й дитині!
показать весь комментарий
11.01.2021 22:34 Ответить
Новость из серии:
Тато ходит по канату.
Поджигателям - позор!
А у нас в колхозной бане
Мальчик мыло проглотил.
показать весь комментарий
11.01.2021 22:36 Ответить
Останнє слово треба замінити на "уронил" - і одразу "вечер перестанет быть томным"... Голова Чернігівської ОДА, дружина головкома ЗСУ Хомчака Коваленко народила дочку - Цензор.НЕТ 8501
показать весь комментарий
11.01.2021 22:40 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 01:15 Ответить
Ну і нахєра все це нам потрібно знати?
показать весь комментарий
11.01.2021 22:37 Ответить
Угадайте )))))
Или Вы хотите знать про спортивные достижения президента в горно лыжном спорте )))
показать весь комментарий
11.01.2021 22:40 Ответить
Я,власне,задав конкретне питання. У вас,гастарбайтерів,є на нього відповідь?
показать весь комментарий
12.01.2021 00:46 Ответить
Если ваш мозг не способен логически думать, и завуалированный ответ для вас сложен как формула весной жизни, кто вам доктор, читайте книги, развивайте мозг. В современном мире не стоит быть бараном и ждать прямых ответов.
Это было первое , а теперь второе.
Я живу по закону, а не по мнению , я не нарушил не один закон любой страны, я имею право жить и работать где захочу.
И слушать кислотные вопли узкомыслящих субъектов мне не интересно .
Можете и дальше сидеть у подъезда, и сплетничать кто наркоман а кто проститутка .
показать весь комментарий
12.01.2021 09:13 Ответить
З жалем вимушений констатувати,що ви,не шановний,просто дурень.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:19 Ответить
від стану командуючого залежить готовність збройних сил
показать весь комментарий
12.01.2021 06:47 Ответить
Какую руководящую должность занимает новорождённая ???
показать весь комментарий
11.01.2021 22:39 Ответить
Представниця Чернігівщини в МОУ !!!Чи навпаки МОУ в Чернігівський ОГА!!!Акакаяразница!!!)))
показать весь комментарий
11.01.2021 22:50 Ответить
Мені одному фото новини здається цеглогенеруючим?
Рука (начебто дитяча, але не схоже щоб немовляти) тримається за якусь кошмарного розміру клешню... Голова Чернігівської ОДА, дружина головкома ЗСУ Хомчака Коваленко народила дочку - Цензор.НЕТ 61
показать весь комментарий
11.01.2021 22:43 Ответить
З мови зняли, друже .
показать весь комментарий
11.01.2021 22:51 Ответить
Доброї ночі! Згадав одразу ось такий вужас (із золотого фонду сайту), на тему неприродного розміру органів... та іншої патології... Насправді дуже важке оповідання - причому сеттінг набагато страшніший, ніж власне сюжетна лінія.
І так, обережно гугліть згадані в новелі синдроми та захворювання!
https://kriper.net/golden-foundation/7842-moja-vtoraja-polovina.html Оксана Ветловская. МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
показать весь комментарий
11.01.2021 23:04 Ответить
Боже...
От як воно - бути доброю, розумною, адекватною молодою людиною. І мати таке від народження. Без шансів позитивно вирішити проблему...
Це навіть не кошмар.
Авторка - смілива людина. І, мабуть, дуже сильна. Гідна величезної поваги.
показать весь комментарий
12.01.2021 09:26 Ответить
Причому найстрашніше - це коли таке прокляття випадає на долю людей, повноцінних психічно та розумово. Бо овоч (як дочка того главлікаря, в якої не було моску) принаймні не усвідомлює нічого... а от головні героїні, сіамські сестри... або Гуру, пацан із прогерією... це жесть.
Згадав оце (в оповіданні подібні персонажі теж були) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB сестри Хенсел . Фактично одне тіло, але дві голови.

Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака - народила дочку - Цензор.НЕТ 3893
показать весь комментарий
12.01.2021 15:42 Ответить
Дивлюсь на цих дівчат, і думаю: молодчинки, гідно тримаються попри те, що їм дійсно тяжко. Набагато тяжче, ніж мені з моєю болячою.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:56 Ответить
Ось іще коротке й більш просте оповідання, але теж у тему (хоча тут почуття діаметрально протилежні):

https://kriper.net/creepystory/1439-brat-moj.html Вадим Волобуев. БРАТ МОЙ

Да, я убил своего брата. Взял нож и всадил ему прямо в сердце. Затем - ещё пару раз для верности. Ну а потом уж не помню, что было. Говорите, искромсал его в кашу? Может быть. Достал он меня. Реально достал. Родители твердили: «Равняйся на брата». Это с какой же стати? Я - другой человек, понимаете вы это? Пусть - хуже, никчемней, тупее, но я - это я… «Ах, наш Костя решил задачку по математике! Ах, наш Костя нарисовал домик. Ах, наш Костя читает стихи». Что бы он ни сделал - все в восторге. А если делаю я - сразу кривятся: небось, брат подсказал.

Ух как я его ненавидел! Мы с ним всё время дрались. Лупили друг друга по мордам. А что делать? Без этого никак. Но и тут родители всегда за него были. Макар у нас хулиган, а Костя - пай-мальчик. Бывало, задумаюсь о чем-нибудь или сижу, в тарелке ковыряюсь, а он р-раз - и ткнёт меня в бок исподтишка. Я подпрыгиваю, а ему весело, с-суке… Смеётся… Помню, нам ещё семи не исполнилось, а уже тогда было ясно: не уживёмся мы с ним. Ну а когда у него голос открылся, мне и вовсе житья не стало. Начали таскать по разным студиям, записи делать, на конкурсы отправлять… Тут я вообще взвыл. Все ему хлопают, тискают, цветами закидывают: «Ах, как способный мальчик! Ах, какой чудный голос!». М-мрази, перестрелял бы всех… Ко мне, понятно, тоже подскакивали с разными вопросами: «Каково вам быть братом такого таланта? Вас не путают друг с другом?». Я было хотел им сказать: «Отвалите», да мать жалел. Ей-то радости было! Прямо чуть сопли не текли. Крепился, короче. Отвечал как по писанному: «Нормально. Всё пучком. Рад за брата». А сам чуть не орал от обиды. Ну каково это: чувствовать, что ты - просто довесок! Думал руки на себя наложить. Оно ведь несложно. Чик по горлу - и всё. Да потом сообразил: зачем на себя-то? Уж лучше брата полоснуть.

И нечего на меня так смотреть! Думаете, если он песенки разные пел, так уж и ангелочек? Как бы не так! Каждый день на меня наезжал: «Зачем ты такой нужен? Какой с тебя прок? Под ногами только путаешься. Лучше б сдох». Прямо так и говорил. Мать, конечно, его осаживала: мол, кабы не братец твой, может, и не было бы такой славы. Дескать, по лицу вы одинаковые, а по сути разные. Это, мол, зрителей восхищает. В этом вся фишка. Костика от таких слов аж переклинивало. Тут же начинал вопить: «Я сам по себе. Не хрен нас сравнивать». Ну, я тоже за словом в карман не лез… Короче, не могли мы вместе, понимаете? Не могли. Надо было что-то делать. Не я его, так он меня. Потому как обрыдли друг другу хуже горькой редьки. Он меня даже утопить пытался, ага! Я башку мыл, нагнулся, а он - хвать руками и давай меня в таз окунать. Хорошо, отец услышал, как мы плещемся, зашёл, разнял, иначе б меня уже откачивали. Костик сказал: пошутить хотел. Ну да, конечно! Знаю я его шутки. Потом, как спать укладывались, я ему говорю: «Отомщу». А он только ухмыльнулся. Не поверил, значит. Думал, не рискну. Он же меня всю жизнь презирал. Всю жизнь. Вечно я у него в неудачниках ходил. Ну вот и получил своё.

В тот день мы опять расплевались. Из-за еды, кажись. Он сказал, что я слишком много жру. Дескать, выгляжу рядом с ним не очень. Ну, я ему, понятно, ответил, что не его это собачье дело. А он мне в ответ: «Кабы не я, ты бы с голоду сдох». Ну, я не выдержал, схватил хлебный нож (на кухне дело было) и пырнул его в грудь. Он даже пикнуть не успел. Вытаращил глазёнки свои поросячьи и завалился на пол. А вслед за ним и я. Паршиво, когда у тебя общее бедро с братом. Лучше б мы чем другим срослись. Руками там или пятками. А тут он упал - и я тоже. Родителей дома не было, работали, а я растянулся на полу, смотрю, из брата кровь сочится, и думаю: «скорую» вызывать или нет? Тут он шевельнулся, повернул ко мне голову, зенки выкатил и весь аж затрясся. Вот после этого меня и накрыло. Не помню, сколько раз я в него нож всадил, наверное - не меньше двадцати. Меня будто наркотой накачали - ничего не соображал. Оттащил его к мусорному ведру (там у нас топор лежит) и давай ему ногу рубить, чтоб освободиться.

Рублю-рублю, а сам думаю: как же я с его культёй ходить-то буду? Она ж никуда не денется. В общем, размахнулся и шарахнул по своей. Боль адская. Будто огнём всего прожгло. Или штырь вставили от макушки до задницы. А потом уже ничего не помню. Отрубился, кажись. Очухался уже в палате. Странное ощущение - когда лежишь, а рядом никого нет. Вам не понять, у вас же не было сиамского близнеца. Свобода, чёрт побери!

Пусть я теперь без ноги, мне плевать. Ради этого стоило её отсечь. Говорите, двадцать лет дадут? Ну и хрен с ним. Зато без него. Да вы представить себе не можете, что это такое: быть хозяином своему телу! Захочу - в туалет схожу, захочу - телек посмотрю. Свобода, едрить твою!.. Восемнадцать лет таскался за этим козлом как привязанный. Чувствовал себя балластом. А теперь я - один. Один! Никто больше не будет капать мне на мозги. Не будет сравнивать с братом. Говорите, мать убивается? Ещё бы! Нет больше её любимчика… Ладно, устал я что-то. Дайте полежать в одиночестве. Хочу насладиться этим чувством. Мне его так не хватало…
показать весь комментарий
12.01.2021 15:52 Ответить
А це - дійсно кошмар. Ректально-цеглоутворювальний кошмар.
Схоже, в таких людей напів-тони - рідкість. Або світлі і чисті особистості (як то було у випадку Люди й Каті чи стрімко старіючого хлопчика), або ж як у випадку цих двох братів: рафінованих москалів.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:47 Ответить
Так і є. І ще одна риса кацапського менталітету: мало того що батьки ті іще "педагоги"... Так звернемо увагу, що сіамські брати зрослися стегном - "Паршиво, когда у тебя общее бедро с братом".
Сім'я начебто не бідна, одного з синів розвивали як співака, студії, конкурси...
А розділити, блть, братів зкріпи не дозволяли? Це не Катя і Люда, що зрослися нижче пояса, мають спільні органи... Зростання стегном - тут розділити взагалі нескладно, причому з виживанням обох близнюків (максимум може бути втрата ноги, але ******* протези вирішують проблему).
Ніт, вони тупо облизували одного сина і при цьому люто чмирили другого. Що й призвело до кривавої драми.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:51 Ответить


Зкріпи.
Це ключовий момент. Звідсіля й ростуть вуха. Бо якби не зкріпи, то був би здоровий глузд. А був би здоровий глузд, то й розділили б хлопців.
А так... Зкріпи є, то нащо розум?
Москалі...
показать весь комментарий
14.01.2021 14:59 Ответить


Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака - народила дочку - Цензор.НЕТ 9475
показать весь комментарий
12.01.2021 15:56 Ответить
А це що було?...
Колись була така ігруха - "X-Com: Apocalypsis". Там в числі зловредних інопланетян було щось подібне. Звалось мозкососом. Коли воно підстрибувало і успішно атакувало когось із солдатів гравця, той солдат і самий перетворювався на монстряку. Тому ту гидоту потрібно було ковбасити за будь-яку ціну.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:53 Ответить
Це хедкраб. Один із небезпечних монстрів сеттінгу Half-Life. Діє приблизно так само - перетворює людей на зомбі під своїм контролем Голова Чернігівської ОДА Коваленко - дружина головкома ЗСУ Хомчака - народила дочку - Цензор.НЕТ 8638
показать весь комментарий
13.01.2021 05:33 Ответить
КАКАЯ АРМИЯ, КАКАЯ ГОССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА??? ТАМ БОЛЬШАЯ И ЧИСТАЯ ЛЮБОВЬ ПРИСТАРЕЛОГО ХОМЧАКА ДО МОЛОДОЙ .............. НЕ ЗНАЮ КАК НАЗВАТЬ, НО ЧЕТ Я НЕ ВЕРЮ В ЕЕ ЧИСТУЮ ЛЮБОВЬ.....
показать весь комментарий
11.01.2021 23:08 Ответить
А сколько не родилось детей военных, убитых под Иловайском?
показать весь комментарий
12.01.2021 00:07 Ответить
Теща Хомчака младше своего зятя на 3 лет! Вот веселая семейка!
показать весь комментарий
12.01.2021 01:07 Ответить
...хомяку, походу, 9 месяцев назад не давали покоя лавры поручика Ржевского... "...членом суда, членом туда..." А как же Родине служить, а, хомяк? Или заранее спланировал свою личинку в забугорье жить сплавить?
показать весь комментарий
12.01.2021 01:47 Ответить
Какое позорище- трус и предатель, направивший по указке Корбана и Авакова, и бросивший свою армию в Иловайском котле, устроил свою жену управлять областью.
показать весь комментарий
12.01.2021 02:02 Ответить
Дитина ще тільки народилася, а вже належить до еліт України і ніколи в житті не дізнається що таке бідність.
показать весь комментарий
12.01.2021 06:51 Ответить
 
 