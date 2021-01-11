Глава Черниговской ОГА Коваленко - жена главкома ВСУ Хомчака, родила дочь. ФОТО

Руководительница Черниговской облгосадминистрации, супруга главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака Анна Коваленко 11 января родила девочку.

Об этом она сама сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", - написала Коваленко и добавила к посту фото.

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Напомним, 15 октября 2020 года Анну Коваленко президент Владимир Зеленский представил в качестве председателя Черниговской ОГА.

В тот же день стало известно, что Коваленко - жена Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

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