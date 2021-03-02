Россия пытается дискредитировать западные вакцины от COVID-19, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель отмечает, что Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".
По словам главы европейской дипломатии, кампании по распространению ложной или вводящей в заблуждение информации особенно пагубны в свете пандемии, поскольку фактически могут поставить под угрозу жизнь людей.
"Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", - привел пример Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против COVID-19 и так называемая вакцинная дипломатия.
Боррель добавил, что Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную: "Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали".
Пожалуйста, подождите...
Такая инфа бывает и в украинских СМИ и это правда, но ни разу не было сказано что смерти связаны с вакциной. Так что Боррель перекручивает информацию.
Источник: https://censor.net/ru/n3250898
Вибачаюсь...
Я правильно понял его месседж: вакцина ковишилд (чуть не оговорился с "т" вместо "лд" в конце) - абсолютно безопасна?
Вот и опровергни меня сейчас))
Я почему о ковишилде вспомнил. Наш министр вроде как схожие аргументы с г-ном Боррелем использовал, когда говорил о низком уровне доверия к прививкам.
Он не говорил твоими доводами, понимаешь? Не ссылками на документы, инструкции...
Кто не с нами, тот... в общем ты понял...
Кстати: а как так вышло. Г-н Степанов переболел ковид в ноябре, антитела у него еще есть (полгода не прошло)... но вакцинировался. Как же так? Вроде ж противопоказано, нет?
Стал бы наш драгоценный министр рисковать своим драгоценным здоровьем?
Спроси у Степанова. Возможно он анализ на титр антител сделал и на его основе принял решение. Я подробностей его состояния здоровья не знаю.
Маркетинг, Антип. Типичный. "Кто не с нами (не ...чет) тот - ... (...ль)". Вот такой вот незатейливый.
Я не вижу никакого смысла спрашивать у него. Он лжец. Что бы он не ответил мне... нет веры ему. Понимаешь? Он своими действиями уже неоднократно дискредитировал себя.
Спросил твое мнение и услышал его.
Возможно ли, что он солгал на предмет своей болезни? Твое мнение?
Равно как и западные производители вакцин предпринимают аналогичные действия по отношению к спутнику.
Конкурентная борьба за рынки сбыта.
(Всопминается анекдот про двух девочек и мальчика, как девочки друг друга обызвали, а малчьик им сказал мол успокойтесь, вы обе правы )
Суть в том, что идея антиваксертсва родилась отнюдь не в РФ, родилась она задолго эпопей с ковидом, и вряд ли такие люди как д-р Уэйкфилд или к примеру Кеннеди-мл. являются ее гражданами и спонсируются ею)
Не. Тут борьба за рынки сбыта. Учитывая, что никто не говорит о пожизненном иммунитете... то важно "застолбить" рынок. Чтоб получать регулярную прибыль с ежегодной вакцинации. Порог входа на уже занятый рынок (затраты на преодоление нетарифных ограничений, продвижение...) выше чем на свободный.
Маркетинг. Не более того.
Франция и Австралия остановили свои программы разработки вакцин, хотя деньги были потрачены немалые.
Ответ на первый абзац: Да такой как у всех. Иначе - не было бы инициативы COVAX и вакцину получали бы первоочередно только жители стран, где она производится. В формате - пока всех своих не привили - экспорта нет.
Антип, да чхать они хотели на спасение мира. Ты подумай, что им ближе. Их кошелек, или, к примеру твоя жизнь или моя. Я думал... с возрастом люди излечиваются от наивности, ан нет.
Раз мы заговорили об истории... вспомни что такое т.н. "мальтузианская западня".
Забавный у тебя взгляд на бизнес.
Анализ военных конфликтов 20в... да и раньше - опровергает это.
Вот, к примеру. Две самых кровавых мясорубки. Инициированы РФ? Не-а.
Ну а колониальная экспансия... там народу погублено местного... та рфия щенки в сравнении...
Война в Приднесторвье
Абхазия и Ю. Осетия
Чечня - две войны
Грузия 2008
Украина 2014 - наст. время
Сирия 2015 - наст. время
российские наемники орудуют в ЦАР и Ливии.
Мало?
Ну... можешь еще Ирак, Косово воспомнить...
В общем так-то вопрос спорный. В плане "очень любит". С нашей страной - отрицать глупо. Но в плане "у кого руки поболее в крови" - как говорится... В общем далеко не первые. Даже по отношению к нашей стране есть и покровавее.
Хмм... ладно. Думал оно в тот день как-то иначе происходило?
З.Ы.: А еще я могу вспомнить, какие державы делили Чехословакию... с чего собственно вторая мировая и началась. Какие делили... какие стояли в сторонке и смотрели, хотя имели договора соответствующие... А еще могу вспомнить, как ссср предлагали туда перебросить свои войска чтоб немцам не позволить оккупацию... и помню, кто запретил...
Так что не стоит, Антип. Потому как я могу вспомнить, сколько бабла было вбухано в экономику германии, и откуда - всех сторон. И вспомнить о том, кто настаивал на помиловании финансиста (в Нюрнберге), который это все организовывал.
В общем - не стоит.
Так что о планах нападений Германии СССР отлично знал и в них участвовал.
Хмм... кто не скач... да?))
Давай вспоминать сначала. С 29 сентября 1938 года. С города Мюнхен. И мы сразу попытаемся впомнить фио представителя СССР, который подписал данный пакт. У нас, правда, ничего не выйдет...
З.Ы.: Читать предателей - априори идея не из лучших. "Кто девочке платит, тот её и танцует". В маркетинге это называется "джинса", на сленге.
А теперь поставь себя на место депутата тогдашнего. Вот ты можешь гарантировать - именно гарантировать - что вермахт остановится? Объективно - нет. Ранее ты не мог гарантировать - именно гарантировать - что немцы таки вторгнутся в Польшу, потому как на бумаге польская армия была вполне сильна.
Логично предположить, что нужно принимать кое-какие подготовительные меры на случай, если вдруг немцы не остановятся... или же начнут позже.
Одна из таких гласит, что Сталин таки знал, что на вся эта затея направлена на то, чтобы в итоге напасть на союз. И ждал, чтобы немцы начали первыми.
Иначе... он отдавал себе отчет в том, что в маркетинг на "той стороне" умеют лучше.
Ну, когда ждешь нападения, то усиливаешь укрепрпйоны, расставляешь минные поля, склады убираешь подальше от границы, готовишь резервные рубежи обороны...
В реале "Линия Сталина" - демонтирована, минные поля сняты, склады у самой границы. Карт своей территории нет.
К тому и снято, потому как есть т.н. "болевой порог" у народа - мол, после которого уже ни на жизнь а на смерть. А до него возможны варианты. Ну и не рассчитал мощь вермахта при этом.
Его очень доходчиво сформировал осколок немецкой бомбы в ноге моей, уже почившей в лучших мирах, бабушки. Тогда - еще девочки, просто идущей с подружками по полю у села. Одной из её подруг повезло меньше.
Ну, а во Вторую мировоую первые защитники Брестской крепости отбивались вначале от войск Гудериана, а потом и от войск Кривошеина. В безвыходной ситуации смогли прорваться. Потом их командира НКВД арестовало и пристрелило в Катыни.
Это те самые, что Тешинскую область Чехословакии делили с немцами под радостные вопли? Ну так... поступи иначе тогда... заслуживали бы и на иное отношение.
А вот о том что ты пишешь, об ученых-коммунистах - я бы с удовольствием почитал подробнее. Ссылкой поделишься? Ну или ФИО, я найду.
В результате деятельности НКВД был уничтожен физик-экспериментатор нобелевского уровня Лев Васильевич Шубников, переездом в Москву и ходатайством П. Л. Капицы избежал этой же участи крупнейший отечественный физик-теоретик Лев Ландау. УФТИ перестал существовать как центр теоретической и экспериментальной физики европейского масштаба, а в фашистской Германии оказался Фридрих Хоутерманс, привлечённый там к разработке ядерного оружия. Какие-либо сведения о том, что кто-то понёс за это наказание, отсутствуют[12]. После ареста 1 марта 1937 года А. Вайсберг в совокупности провёл в тюрьмах СССР почти 4 года, после чего был выдан гестапо в 1940 году. В 1940-1945 годах находился в немецких концентрационных лагерях и тюрьмах, но выжил[13] и написал несколько книг о репрессиях сталинского и нацистского режимов. Ф. Хоутерманс был арестован 1 декабря 1937 года, а 25 апреля 1940 года он, как и Вайсберг, был депортирован в Германию. В 1951 году в Лондоне вышла книга Хоутерманса о сталинских репрессиях[14], написанная им с сокамерником по киевской Лукьяновской тюрьме Константином Штеппой (в целях конспирации книга была издана под псевдонимами).
Писало американское издание, ссылку не сохранил но на цензоре где то должно быть если не потерли.