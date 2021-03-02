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Новости За рубежом
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дезинформация (297) Россия (91304) Боррель (581)

Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель

Россия вывела дезинформацию, направленную на подрыв основ демократического мира, на "промышленный уровень", поэтому международному сообществу нужны эффективные инструменты для ее сдерживания.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все больше государственных и негосударственных актеров ... используют ложь систематически организованным путем - это и есть дезинформация. Например, в контексте моего визита в Москву, который имел целью поиск более конструктивного диалога, российские власти ответили на наше беспокойство о правах человека и деле Навального нарочитой и скоординированной манипуляцией ", - сказал Боррель.

Еврочиновник отметил, что дезинформация во время визита, как и манипуляции главы МИД РФ Лаврова во время пресс конференции и в дальнейшем интервью, была зафиксирована Европейской службой внешних действий, но получила лишь ограниченное ответ. Одним из уроков, которые ЕС вынес из этой ситуации, по словам Высокого представителя, является необходимость быстрого ответа на злонамеренные нарративы.

"Мы ответили на такие действия через каналы коммуникации, но слишком поздно. Относительно нарративов - реагировать нужно быстро, немедленно, к этому надо быть готовыми. У нас нет инфраструктуры, чтобы производить тысячи или сотни тысяч информационных сообщений от различных источников ... Евросоюзу не надо отвечать на каждый случай лжи. Вместо этого ЕС должен проактивно предлагать демократическому обществу болеше надежной и достоверной информации ", - убежден дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию

По его словам, еще одна проблема заключается, в том, что ЕС не может привлечь к ответственности тех, кто занимается дезинформацией: "В случае кибернетической атаки вы можете выяснить, от кого она исходит - это не просто, но возможно. Но как мы можем накладывать санкции на людей, которые распространяют дезинформацию? На этот случай не существует международного закона, который бы автоматически определял причиненный вред и пропорциональный ответ ".

Боррель отметил, что ЕС не может самостоятельно создать такой механизм ответственности, чтобы каждый факт лжи имел для злоумышленника свою цену, потому что дезинформация не знает границ. Для этого, по его словам, должен быть создан международный механизм, над которым всем демократическим странам следует работать ради собственного будущего.

Также читайте: Визит Борреля в Москву был одновременно и унижением, и успехом, - глава МИД Литвы Ландсбергис

"Иностранное вмешательство несет реальную опасность для Европейского Союза, для его стран-членов и для открытого общества по всему миру. Это умышленные и скоординированные действия, которые совершаются, чтобы подорвать доверие, вводить в заблуждение и манипулировать людьми с целью поражения наших ценностей и интересов ... Это гибридные угрозы, новый вид угроз глобальной безопасности. Он требует решительного ответа и тесного сотрудничества между нашими организациями, частными и государственными учреждениями, и с нашими союзниками, которые имеют общие с нами убеждения ", - добавил Боррель.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Да ну тебя
До тебя только дошло,когда в майшкве говном покормили?
А до это шо, было незаметно?
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02.03.2021 00:52
+7
Почаще жопу лижите кацапам в бесполезных импотентных организациях.
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02.03.2021 01:30
+4
ну і чого ти соплі жуеш..де твое предложение по ісключению раши з оон по отключенію свифта.по перекритіі газо і нафто проводів. о запрете принятія кораблів і літакив раши в своіх портах... а пока ти як аваков бе.бе.бе...
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02.03.2021 00:54
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Да ну тебя
До тебя только дошло,когда в майшкве говном покормили?
А до это шо, было незаметно?
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02.03.2021 00:52 Ответить
Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель - Цензор.НЕТ 9015
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02.03.2021 00:55 Ответить
а вот и пример дезинформации
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02.03.2021 01:24 Ответить
ну і чого ти соплі жуеш..де твое предложение по ісключению раши з оон по отключенію свифта.по перекритіі газо і нафто проводів. о запрете принятія кораблів і літакив раши в своіх портах... а пока ти як аваков бе.бе.бе...
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02.03.2021 00:54 Ответить
хм.. а к кацапам на поклон недавно накуя ты ездил !? чтобы подтвердить эту теорию !? ты шо дблблдь Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель - Цензор.НЕТ 8915
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02.03.2021 00:58 Ответить
может вакцину какую-то придумают.. или лучше касапов колоть регулярно какими-то деприсантами..
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02.03.2021 01:01 Ответить
_Нужен работающий механизм противодействия агрессии и экспансии людоедов на смену пустомелям и слизнякам боррелям и иже с ними.
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02.03.2021 01:04 Ответить
Я знаю этот механизм. Он действительно работает!
Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель - Цензор.НЕТ 1702
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02.03.2021 01:29 Ответить
предлагаешь главным сделать Макрона?)
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02.03.2021 04:20 Ответить
Почаще жопу лижите кацапам в бесполезных импотентных организациях.
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02.03.2021 01:30 Ответить
Ваще ничего не надо делать,рюсскае дерьмо само всплывет,причем всегда и везде Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель - Цензор.НЕТ 5815
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02.03.2021 01:52 Ответить
пока оно всплывет, оно загадит всех обитателей моря, так что бездействие тут не выход.
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02.03.2021 04:22 Ответить
Падаль Мавзолейная сама себя всегда сдает..
а мы впереди себя пустим детей и женщин...
на Дамбассе мы найдем обдроченцев даже на Урале и Сибири и на Дону с Кубанью...
Крысы МАВзолейные,вы когда СССр создавали в 1922 году,думали о том что это дкрьмо сдохнет без единого выстрела в августе 1991 г??? Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель - Цензор.НЕТ 2377Дятлы тупоносые
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02.03.2021 01:57 Ответить
заберіть в них гроші , які зберігаються в ваших банках і поток дезінформації відразу зменшиться в рази !
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02.03.2021 01:57 Ответить
Механизм уничтожения Мавзолея и РАБссии вцелом придумал премьер-министр дохлой РАБссии Керенский Александр Федорович,но зачем вам это знать,если вы не можете сложить Сралин-чЛЕНИН...мудаки и дохляки были при жизни...
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02.03.2021 02:04 Ответить
Если бы Борреля в мордоре не дай бог изнасиловали в прямом эфире, мы были бы очень обеспокоены по этому поводу и даже, возможно, слегка озабочены.
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02.03.2021 02:53 Ответить
Феерические долбодятлы😁😁😁
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02.03.2021 06:02 Ответить
Есть такая форма ответа : железный занавес.
Есть и более радикальная, правда, - бомбардировка Москвы, но для начала стоит попробовать железный занавес. Это проще и человечнее, вдруг поможет (хотя вряд ли).
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02.03.2021 07:51 Ответить
Вся російська інформація, є фейковою, як сама країна.
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02.03.2021 08:50 Ответить
Нужен международный механизм для раздробления путинской федерации.
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02.03.2021 10:02 Ответить
 
 