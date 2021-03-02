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дезінформація (275) Росія (47263) Боррель (787)

Потрібен міжнародний механізм для протидії російській дезінформації, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Потрібен міжнародний механізм для протидії російській дезінформації, - Боррель

Росія вивела дезінформацію, спрямовану на підрив основ демократичного світу, на "промисловий рівень", тому міжнародній спільноті потрібні ефективні інструменти для її стримування.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дедалі більше державних і недержавних акторів… використовують брехню систематично організованим шляхом – це і є дезінформація. Наприклад, у контексті мого візиту до Москви, який мав на меті пошук більш конструктивного діалогу, російська влада відповіла на наші занепокоєння стосовно прав людини і справи Навального навмисною та скоординованою маніпуляцією", - сказав Боррель.

Єврочиновник зауважив, що дезінформація під час візиту, як і маніпуляції глави МЗС РФ Лаврова під час пресконференції та в подальшому інтерв’ю, була зафіксована Європейською службою зовнішніх дій, але дістала лише обмежену відповідь. Одним з уроків, які ЄС виніс із цієї ситуації, за словами Високого представника, є необхідність швидкої відповіді на зловмисні наративи.

"Ми відповіли на такі дії через канали комунікації, але надто пізно. Стосовно наративів - реагувати потрібно швидко, негайно, до цього треба бути готовими. Ми не маємо інфраструктури, щоб виробляти тисячі або сотні тисяч інформаційних повідомлень від різних джерел… Євросоюзу не треба відповідати на кожен випадок брехні. Натомість ЄС має проактивно пропонувати демократичному суспільству більше кращої, надійної й достовірної інформації", - переконаний дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава дипломатії ЄС Боррель: Режим Путіна використовує для виживання усі засоби, зокрема дезінформацію

За його словами, ще одна проблема полягає в тому, що ЄС не може притягнути до відповідальності тих, хто займається дезінформацією: "У випадку кібернетичної атаки ви можете з’ясувати, від кого вона походить – це не просто, але можливо. Але як ми можемо накладати санкції на людей, які поширюють дезінформацію? На цей випадок не існує міжнародного закону, який би автоматично визначав заподіяну шкоду і пропорційну відповідь".

Боррель зауважив, що ЄС не може самотужки створити такий механізм відповідальності, аби кожен факт брехні мав для зловмисника свою ціну, бо дезінформація не знає кордонів. Для цього, за його словами, має бути створений міжнародний механізм, над яким всім демократичним країнам варто працювати заради власного майбутнього.

Також читайте: Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

"Іноземне втручання несе реальну небезпеку для Європейського Союзу, для його країн-членів та для відкритого суспільства по усьому світу. Це навмисні та скоординовані дії, які чиняться, щоб підірвати довіру, вводити в оману та маніпулювати людьми, з метою ураження наших цінностей та інтересів… Це гібридні загрози, новий різновид загроз для глобальної безпеки. Він вимагає рішучої відповіді та тісної співпраці між нашими інституціями, приватними та державними установами, і з нашими союзниками, які мають спільні з нами переконання", - додав Боррель.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Да ну тебя
До тебя только дошло,когда в майшкве говном покормили?
А до это шо, было незаметно?
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02.03.2021 00:52
+7
Почаще жопу лижите кацапам в бесполезных импотентных организациях.
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02.03.2021 01:30
+4
ну і чого ти соплі жуеш..де твое предложение по ісключению раши з оон по отключенію свифта.по перекритіі газо і нафто проводів. о запрете принятія кораблів і літакив раши в своіх портах... а пока ти як аваков бе.бе.бе...
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02.03.2021 00:54
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Да ну тебя
До тебя только дошло,когда в майшкве говном покормили?
А до это шо, было незаметно?
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02.03.2021 00:52 Відповісти
Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель - Цензор.НЕТ 9015
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02.03.2021 00:55 Відповісти
а вот и пример дезинформации
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02.03.2021 01:24 Відповісти
ну і чого ти соплі жуеш..де твое предложение по ісключению раши з оон по отключенію свифта.по перекритіі газо і нафто проводів. о запрете принятія кораблів і літакив раши в своіх портах... а пока ти як аваков бе.бе.бе...
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02.03.2021 00:54 Відповісти
хм.. а к кацапам на поклон недавно накуя ты ездил !? чтобы подтвердить эту теорию !? ты шо дблблдь Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель - Цензор.НЕТ 8915
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02.03.2021 00:58 Відповісти
может вакцину какую-то придумают.. или лучше касапов колоть регулярно какими-то деприсантами..
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02.03.2021 01:01 Відповісти
_Нужен работающий механизм противодействия агрессии и экспансии людоедов на смену пустомелям и слизнякам боррелям и иже с ними.
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02.03.2021 01:04 Відповісти
Я знаю этот механизм. Он действительно работает!
Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель - Цензор.НЕТ 1702
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02.03.2021 01:29 Відповісти
предлагаешь главным сделать Макрона?)
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02.03.2021 04:20 Відповісти
Почаще жопу лижите кацапам в бесполезных импотентных организациях.
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02.03.2021 01:30 Відповісти
Ваще ничего не надо делать,рюсскае дерьмо само всплывет,причем всегда и везде Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель - Цензор.НЕТ 5815
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02.03.2021 01:52 Відповісти
пока оно всплывет, оно загадит всех обитателей моря, так что бездействие тут не выход.
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02.03.2021 04:22 Відповісти
Падаль Мавзолейная сама себя всегда сдает..
а мы впереди себя пустим детей и женщин...
на Дамбассе мы найдем обдроченцев даже на Урале и Сибири и на Дону с Кубанью...
Крысы МАВзолейные,вы когда СССр создавали в 1922 году,думали о том что это дкрьмо сдохнет без единого выстрела в августе 1991 г??? Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель - Цензор.НЕТ 2377Дятлы тупоносые
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02.03.2021 01:57 Відповісти
заберіть в них гроші , які зберігаються в ваших банках і поток дезінформації відразу зменшиться в рази !
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02.03.2021 01:57 Відповісти
Механизм уничтожения Мавзолея и РАБссии вцелом придумал премьер-министр дохлой РАБссии Керенский Александр Федорович,но зачем вам это знать,если вы не можете сложить Сралин-чЛЕНИН...мудаки и дохляки были при жизни...
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02.03.2021 02:04 Відповісти
Если бы Борреля в мордоре не дай бог изнасиловали в прямом эфире, мы были бы очень обеспокоены по этому поводу и даже, возможно, слегка озабочены.
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02.03.2021 02:53 Відповісти
Феерические долбодятлы😁😁😁
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02.03.2021 06:02 Відповісти
Есть такая форма ответа : железный занавес.
Есть и более радикальная, правда, - бомбардировка Москвы, но для начала стоит попробовать железный занавес. Это проще и человечнее, вдруг поможет (хотя вряд ли).
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02.03.2021 07:51 Відповісти
Вся російська інформація, є фейковою, як сама країна.
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02.03.2021 08:50 Відповісти
Нужен международный механизм для раздробления путинской федерации.
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02.03.2021 10:02 Відповісти
 
 