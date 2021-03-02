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Росія намагається дискредитувати західні вакцини проти COVID-19, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія намагається дискредитувати західні вакцини проти COVID-19, - Боррель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель зазначає, що Росія намагається дискредитувати західні вакцини та їхніх виробників, вихваляючи власну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами глави європейської дипломатії, кампанії з поширення неправдивої або такої, що вводить в оману, інформації особливо згубні у світлі пандемії, оскільки фактично можуть поставити під загрозу життя людей.

"Ми бачили, як прокремлівські канали поширювали твердження про те, що носити маски марно, або підігрівали голоси проти локдауну", - навів приклад Боррель, додавши, що останнім часом метою таких дій є вакцини проти COVID-19 і так звана вакцинна дипломатія.

Боррель додав, що Росія намагається дискредитувати західні вакцини та їхніх виробників, вихваляючи власну: "Наприклад, прокремлівські ЗМІ широко висвітлювали твердження про те, що після отримання вакцини Pfizer/BioNTech у людей виникали побічні ефекти і вони нібито навіть вмирали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібен міжнародний механізм для протидії російській дезінформації, - Боррель

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
чувак агрится что над ним надругались прилюдно,а чего ты старый дурак ожидал??-думал ты к людям едеш,а приехал в логово тупых свиней..скажи ещё спасибо что живой домой добрался, а не взорвали как Качинського
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02.03.2021 09:50
+2
у нас много прокремлевских СМИ
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02.03.2021 09:57
+1
Я сам чув і бачив, як ці падлюки казали, що "гімно привізли".
Вибачаюсь... Росія намагається дискредитувати західні вакцини проти COVID-19, - Боррель - Цензор.НЕТ 4728
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02.03.2021 09:57
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Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали".
Такая инфа бывает и в украинских СМИ и это правда, но ни разу не было сказано что смерти связаны с вакциной. Так что Боррель перекручивает информацию.
Источник: https://censor.net/ru/n3250898
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02.03.2021 09:50 Відповісти
у нас много прокремлевских СМИ
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02.03.2021 09:57 Відповісти
чувак агрится что над ним надругались прилюдно,а чего ты старый дурак ожидал??-думал ты к людям едеш,а приехал в логово тупых свиней..скажи ещё спасибо что живой домой добрался, а не взорвали как Качинського
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02.03.2021 09:50 Відповісти
Я сам чув і бачив, як ці падлюки казали, що "гімно привізли".
Вибачаюсь... Росія намагається дискредитувати західні вакцини проти COVID-19, - Боррель - Цензор.НЕТ 4728
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02.03.2021 09:57 Відповісти
"привезли". Росія намагається дискредитувати західні вакцини проти COVID-19, - Боррель - Цензор.НЕТ 5149
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02.03.2021 10:02 Відповісти
Знакомая песня. Чуть шо, вы знаете кто виноват...

Я правильно понял его месседж: вакцина ковишилд (чуть не оговорился с "т" вместо "лд" в конце) - абсолютно безопасна?
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02.03.2021 10:10 Відповісти
Какое из лекарственных средств ты считаешь абсолютно безопасным?
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02.03.2021 10:26 Відповісти
Вакцину КПК))

Вот и опровергни меня сейчас))
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02.03.2021 10:53 Відповісти
Прочитай уже наконец ее инструкцию (что я не раз тебе советовал) и ты сам поймешь, что она не абсолютно безопасна. Кроме того, отравиться можно и обычной водой и поваренной солью.
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02.03.2021 11:23 Відповісти
Твое заявление может рассматриваться как аргумент не вакцинироваться. По логике г-на Борреля ... ты ведь понял, кем ты являешься?

Я почему о ковишилде вспомнил. Наш министр вроде как схожие аргументы с г-ном Боррелем использовал, когда говорил о низком уровне доверия к прививкам.
Он не говорил твоими доводами, понимаешь? Не ссылками на документы, инструкции...
Кто не с нами, тот... в общем ты понял...

Кстати: а как так вышло. Г-н Степанов переболел ковид в ноябре, антитела у него еще есть (полгода не прошло)... но вакцинировался. Как же так? Вроде ж противопоказано, нет?
Стал бы наш драгоценный министр рисковать своим драгоценным здоровьем?
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02.03.2021 11:33 Відповісти
Тогда рассматривай (но только ты, ибо это именно твоя позиция) мое заявление как аргумент не пить воду. Логично?
Спроси у Степанова. Возможно он анализ на титр антител сделал и на его основе принял решение. Я подробностей его состояния здоровья не знаю.
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02.03.2021 11:49 Відповісти
Я не зря написал "по логике г-на Борреля". Я-то твои доводы рассмотрю непредвзято.
Маркетинг, Антип. Типичный. "Кто не с нами (не ...чет) тот - ... (...ль)". Вот такой вот незатейливый.

Я не вижу никакого смысла спрашивать у него. Он лжец. Что бы он не ответил мне... нет веры ему. Понимаешь? Он своими действиями уже неоднократно дискредитировал себя.
Спросил твое мнение и услышал его.
Возможно ли, что он солгал на предмет своей болезни? Твое мнение?
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02.03.2021 11:58 Відповісти
Я допускаю то, что он соврал по поводу своей болезни.
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02.03.2021 12:03 Відповісти
По поводу маркетинга. Вы полагаете, что Россия не пыталась дискредитировать западные вакцины и продвигать в Европу и в Украину свой Спутник-В, в то время, как менее 1% россиян вакцинированы ею от ковида?
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02.03.2021 12:14 Відповісти
Вполне вероятно. Я допускаю такую возможность, более чем.
Равно как и западные производители вакцин предпринимают аналогичные действия по отношению к спутнику.
Конкурентная борьба за рынки сбыта.
(Всопминается анекдот про двух девочек и мальчика, как девочки друг друга обызвали, а малчьик им сказал мол успокойтесь, вы обе правы )

Суть в том, что идея антиваксертсва родилась отнюдь не в РФ, родилась она задолго эпопей с ковидом, и вряд ли такие люди как д-р Уэйкфилд или к примеру Кеннеди-мл. являются ее гражданами и спонсируются ею)
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02.03.2021 12:23 Відповісти
У Запада позиция гораздо логичнее - в первую очередь вакцинировать своих граждан и по возможности обеспечить другие страны. А вот позиция России более, чем подозрительна и нелогична.
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02.03.2021 12:26 Відповісти
Спорное утверждение. Ведь объемы, отгружаемые для других стран, могут быть использованы в странах Запада. Т.е. вакцинация там пройдет быстрее, трупов будет меньше...
Не. Тут борьба за рынки сбыта. Учитывая, что никто не говорит о пожизненном иммунитете... то важно "застолбить" рынок. Чтоб получать регулярную прибыль с ежегодной вакцинации. Порог входа на уже занятый рынок (затраты на преодоление нетарифных ограничений, продвижение...) выше чем на свободный.
Маркетинг. Не более того.
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02.03.2021 12:32 Відповісти
Ну, получается у России очень глупый маркетинг. Хотя, объяснять экстренные меры по спасению от эпидемии правилами торговли это примерно как объяснять внешнюю политику стран явлениями магнетизма (было популярным в эпоху Ренессанса).
Франция и Австралия остановили свои программы разработки вакцин, хотя деньги были потрачены немалые.
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02.03.2021 12:46 Відповісти
Ответ на второй абзац: есть такое явление как "лобби". Инструмент маркетинга, в широком смысле.
Ответ на первый абзац: Да такой как у всех. Иначе - не было бы инициативы COVAX и вакцину получали бы первоочередно только жители стран, где она производится. В формате - пока всех своих не привили - экспорта нет.

Антип, да чхать они хотели на спасение мира. Ты подумай, что им ближе. Их кошелек, или, к примеру твоя жизнь или моя. Я думал... с возрастом люди излечиваются от наивности, ан нет.
Раз мы заговорили об истории... вспомни что такое т.н. "мальтузианская западня".
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02.03.2021 12:54 Відповісти
Ты считаешь, что во Франции и Австралии бизнесмены от фарминдустрии ненавидят свой кошелек? Я думал... с возрастом люди излечиваются от наивности, ан нет.
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02.03.2021 12:58 Відповісти
Я считаю, что более крупные бизнесмены имеют рычаги воздействия на более мелких. Рыночного и нерыночного характера. И да. Во Франции и Австралии тоже.
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02.03.2021 13:04 Відповісти
Счтаешь, что директор Пфайзера позвонил директору Мерк и попросил не сотрудничать с Институтом Пастера, ибо конкуренция - это плохо? И директор Мерк послушался, как мальчик...
Забавный у тебя взгляд на бизнес.
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02.03.2021 13:10 Відповісти
Считаю, что на уровне не директоров, но бенецифиаров бизнеса подчас и не такие договоренности случаются. Наблюдать приходилось.
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02.03.2021 13:14 Відповісти
Ну да. Под любую ситуацию в мире можно придумать свою конспирологическую теорию.
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02.03.2021 13:24 Відповісти
Оно-то можно. Но в ней разочаруешься, если не увидишь подтверждений на практике. А вот когда увидишь...
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02.03.2021 14:11 Відповісти
"идея антиваксертсва родилась отнюдь не в РФ" Ну, порох тоже не в России был изобретен, но именно Россия очень любит войнами заниматься.
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02.03.2021 12:28 Відповісти
Спорное утверждение. Что "именно рфия" и прям "очень" любит.
Анализ военных конфликтов 20в... да и раньше - опровергает это.
Вот, к примеру. Две самых кровавых мясорубки. Инициированы РФ? Не-а.
Ну а колониальная экспансия... там народу погублено местного... та рфия щенки в сравнении...
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02.03.2021 12:34 Відповісти
Странно читать такое от гражданина Украины. Вот из последних
Война в Приднесторвье
Абхазия и Ю. Осетия
Чечня - две войны
Грузия 2008
Украина 2014 - наст. время
Сирия 2015 - наст. время
российские наемники орудуют в ЦАР и Ливии.
Мало?
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02.03.2021 12:56 Відповісти
Я просто непредвзят. По сравнению с обоими мировыми, а также иными событиями мной указанными... сравни по масштабам сам, ладно?
Ну... можешь еще Ирак, Косово воспомнить...

В общем так-то вопрос спорный. В плане "очень любит". С нашей страной - отрицать глупо. Но в плане "у кого руки поболее в крови" - как говорится... В общем далеко не первые. Даже по отношению к нашей стране есть и покровавее.
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02.03.2021 13:03 Відповісти
То есть к развязыванию Второй мировой Россия ни при чем, это все СССР и Германия виноваты... А кто там правоприемник СССР?
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02.03.2021 13:07 Відповісти
Ах, то есть это советские бомберы атаковали Берлин утром 22 июня?
Хмм... ладно. Думал оно в тот день как-то иначе происходило?

З.Ы.: А еще я могу вспомнить, какие державы делили Чехословакию... с чего собственно вторая мировая и началась. Какие делили... какие стояли в сторонке и смотрели, хотя имели договора соответствующие... А еще могу вспомнить, как ссср предлагали туда перебросить свои войска чтоб немцам не позволить оккупацию... и помню, кто запретил...
Так что не стоит, Антип. Потому как я могу вспомнить, сколько бабла было вбухано в экономику германии, и откуда - всех сторон. И вспомнить о том, кто настаивал на помиловании финансиста (в Нюрнберге), который это все организовывал.
В общем - не стоит.
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02.03.2021 13:13 Відповісти
Так вспомни еще кто немецких танкистов и летчиков в нарушение международніх договоров учил. И, как оказалось, учились они там весьма неплохо. Вспомни также, кто запретил немецким коммунистам создать коалицию с социал-демократами и нацисты вследствие этого вдруг стали большинством... Там много чего есть вспомнить. 1 сентября 1939 г., сессия Верховного Совета СССР приняла новый закон о всеобщей воинской обязанности. Чтоб доехать всем депутатам на съезд с Дальнего востока они выезжали за 2-3 недели.

Так что о планах нападений Германии СССР отлично знал и в них участвовал.
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02.03.2021 13:29 Відповісти
Думаю, при разнице моих и твоих взглядов на дату начала Второй мировой войны и на страны, которые ее развязали, связь антиваксерства и пророссийских взглядов можно считать установленной. Росія намагається дискредитувати західні вакцини проти COVID-19, - Боррель - Цензор.НЕТ 2020
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02.03.2021 13:46 Відповісти
Насчет формальной даты начала второй мировой взгляды у нас, я думаю, совпадают, если речь именно об этом военном, конфликте.
Хмм... кто не скач... да?))
Давай вспоминать сначала. С 29 сентября 1938 года. С города Мюнхен. И мы сразу попытаемся впомнить фио представителя СССР, который подписал данный пакт. У нас, правда, ничего не выйдет...
З.Ы.: Читать предателей - априори идея не из лучших. "Кто девочке платит, тот её и танцует". В маркетинге это называется "джинса", на сленге.
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02.03.2021 14:10 Відповісти
ЗЫ. Считаете, депутаты ВС СССР мистическим путем, например, от шаманов узнали начало Второй мировой войны? Или им японская разведка доложила? Или Рихард Зорге просемафорил карманным фонариком? Где конспирологический версии?
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02.03.2021 14:54 Відповісти
Конечно же нет. Они узнали о начале вторжения вермахта в Польшу.
А теперь поставь себя на место депутата тогдашнего. Вот ты можешь гарантировать - именно гарантировать - что вермахт остановится? Объективно - нет. Ранее ты не мог гарантировать - именно гарантировать - что немцы таки вторгнутся в Польшу, потому как на бумаге польская армия была вполне сильна.
Логично предположить, что нужно принимать кое-какие подготовительные меры на случай, если вдруг немцы не остановятся... или же начнут позже.
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02.03.2021 15:05 Відповісти
Хочешь конспирологических версий? Их есть у меня.
Одна из таких гласит, что Сталин таки знал, что на вся эта затея направлена на то, чтобы в итоге напасть на союз. И ждал, чтобы немцы начали первыми.
Иначе... он отдавал себе отчет в том, что в маркетинг на "той стороне" умеют лучше.
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02.03.2021 15:07 Відповісти
То есть он сознательно привел Гитлера к власти, чтоб тот напал на СССР? Ведь он мог привести к власти коммунистов с социал-демократами, но не сделал этого...
Ну, когда ждешь нападения, то усиливаешь укрепрпйоны, расставляешь минные поля, склады убираешь подальше от границы, готовишь резервные рубежи обороны...
В реале "Линия Сталина" - демонтирована, минные поля сняты, склады у самой границы. Карт своей территории нет.
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02.03.2021 15:15 Відповісти
Не совсем. К власти привели другие. Он позднее узнал - согласно той версии.
К тому и снято, потому как есть т.н. "болевой порог" у народа - мол, после которого уже ни на жизнь а на смерть. А до него возможны варианты. Ну и не рассчитал мощь вермахта при этом.
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02.03.2021 15:21 Відповісти
Можно копнуть еще дальше и вспомнить Версальский мир и его условия. Ну и кто его заключал - тоже.
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02.03.2021 14:12 Відповісти
И да. Не спорю. Мое видение в этом вопросе может быть предвзятым.
Его очень доходчиво сформировал осколок немецкой бомбы в ноге моей, уже почившей в лучших мирах, бабушки. Тогда - еще девочки, просто идущей с подружками по полю у села. Одной из её подруг повезло меньше.
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02.03.2021 14:17 Відповісти
Польские девочки имели шанс нахвататься осколков и немецких и советских бомб.
Ну, а во Вторую мировоую первые защитники Брестской крепости отбивались вначале от войск Гудериана, а потом и от войск Кривошеина. В безвыходной ситуации смогли прорваться. Потом их командира НКВД арестовало и пристрелило в Катыни.
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02.03.2021 14:50 Відповісти
Насчет польских девочек - все вопросы к Речи Посполитой. Мы ж вроде вспоминаем тут, так почему бы не вспомнить им войну против УНР и ЗУНР? Ты же не забыл, против кого, к примеру, была т.н. "Чертковская офензива"?
Это те самые, что Тешинскую область Чехословакии делили с немцами под радостные вопли? Ну так... поступи иначе тогда... заслуживали бы и на иное отношение.
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02.03.2021 14:59 Відповісти
Ну, можем еще вспомнить как СССР заступался за нацистов в первых процессах над ними в странах Балтии в 30-х. Как НКВД передавало арестованных ученых коммунистов (евреев, кстати) в руки гестапо в 40-м.
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02.03.2021 15:07 Відповісти
К странам Балтии я могу предъявить оккупацию бывших земель Руси Великим Княжеством Литовским, которое потом с поляками в унию вступило... собственно с которой РП и началась.
А вот о том что ты пишешь, об ученых-коммунистах - я бы с удовольствием почитал подробнее. Ссылкой поделишься? Ну или ФИО, я найду.
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02.03.2021 15:10 Відповісти
Статья весьма занятная
В результате деятельности НКВД был уничтожен физик-экспериментатор нобелевского уровня Лев Васильевич Шубников, переездом в Москву и ходатайством П. Л. Капицы избежал этой же участи крупнейший отечественный физик-теоретик Лев Ландау. УФТИ перестал существовать как центр теоретической и экспериментальной физики европейского масштаба, а в фашистской Германии оказался Фридрих Хоутерманс, привлечённый там к разработке ядерного оружия. Какие-либо сведения о том, что кто-то понёс за это наказание, отсутствуют[12]. После ареста 1 марта 1937 года А. Вайсберг в совокупности провёл в тюрьмах СССР почти 4 года, после чего был выдан гестапо в 1940 году. В 1940-1945 годах находился в немецких концентрационных лагерях и тюрьмах, но выжил[13] и написал несколько книг о репрессиях сталинского и нацистского режимов. Ф. Хоутерманс был арестован 1 декабря 1937 года, а 25 апреля 1940 года он, как и Вайсберг, был депортирован в Германию. В 1951 году в Лондоне вышла книга Хоутерманса о сталинских репрессиях[14], написанная им с сокамерником по киевской Лукьяновской тюрьме Константином Штеппой (в целях конспирации книга была издана под псевдонимами).
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02.03.2021 15:17 Відповісти
Интересно. Поищу больше об этом деле.
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02.03.2021 15:24 Відповісти
Росія намагається дискредитувати західні вакцини проти COVID-19, - Боррель - Цензор.НЕТ 7818
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02.03.2021 10:20 Відповісти
Россия пытается дискредитировать все вокруг себя, а не только вакцины. Но до европейцев это туго доходит.
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02.03.2021 10:34 Відповісти
Толку если у нас вакцины восточные а не западные.
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02.03.2021 11:17 Відповісти
Спрашивается зачем ? у нее портфель заказов на начало февраля был 2,5 МИЛИАРДА доз.
Писало американское издание, ссылку не сохранил но на цензоре где то должно быть если не потерли.
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02.03.2021 16:13 Відповісти
Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): «Спутник V» - экспортный хит
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02.03.2021 16:23 Відповісти
CNN (США): Россия рекламирует новый завод по производству вакцины от covid-19
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02.03.2021 16:23 Відповісти
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): «Спутник V» - одна из самых востребованных вакцин в мире
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02.03.2021 16:26 Відповісти
Iltalehti: Спутник V может стать для Финляндии отличным вариантом
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02.03.2021 16:25 Відповісти
 
 