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Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Спасением от коронавируса является вакцинация, но в некоторых случаях ее нельзя проводить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

Так, среди противопоказаний к вакцинации от COVID-19, Рыженко назвал следующие:

- гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

"При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Обычно такое случается после перенесенной болезни", - отметил врач.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя вакцинироваться от COVID-19

Как сообщалось, вчера, 1 марта,  министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Отметим, он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от коронавируса.

Напомним также, что в ноябре 2020 года Степанов перенес COVID-19.

Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19 01
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Топ комментарии
+8
А зачем Степан Максимов делал прививку если знал что у него есть антитела? Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6511
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02.03.2021 10:19
+4
и что такого сказал главный врач НИЧЕГО аллергия к компонентам КАКИЕ ведь у каждой прививки свои компоненты которые мы никогда не получали... до этого наличие хронических или острых болезней каких...???инфекционных каких еще раз или неинфекционных каких одна большая советская медицинская энциклопедия насчитывает порядка 89 тысяч болезней с какой буквы искать??!!! кормящие мамочки значит прививка проникает через гематоэнцефалический барьер в головной мозг отакои!!
и какие последствия тогда?!!
возраст до 18 лет...еще лучше-почему -что такое убивает прививка- репродуктивность?! просто кошерно ля....
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02.03.2021 10:28
+4
Рыженко просто не в курсе, что самые продвинутые спецы по COVID-19 обитают на Цензоре. Вот у кого нужно советы получать. Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9931
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02.03.2021 10:55
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А зачем Степан Максимов делал прививку если знал что у него есть антитела? Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6511
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02.03.2021 10:19 Ответить
и что такого сказал главный врач НИЧЕГО аллергия к компонентам КАКИЕ ведь у каждой прививки свои компоненты которые мы никогда не получали... до этого наличие хронических или острых болезней каких...???инфекционных каких еще раз или неинфекционных каких одна большая советская медицинская энциклопедия насчитывает порядка 89 тысяч болезней с какой буквы искать??!!! кормящие мамочки значит прививка проникает через гематоэнцефалический барьер в головной мозг отакои!!
и какие последствия тогда?!!
возраст до 18 лет...еще лучше-почему -что такое убивает прививка- репродуктивность?! просто кошерно ля....
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02.03.2021 10:28 Ответить
У некоторых переболевших антитела почему-то не вырабатываются
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02.03.2021 10:50 Ответить
Степашка врал, что он болел. И врет, что провакцинировался индийским шмурдяком. Верхушка ОПГ уже ширнулась пфайзером, который украли в Израиле.
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02.03.2021 11:04 Ответить
А разве введение витаминов ему повредят? Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9886
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02.03.2021 10:54 Ответить
Канада заказала из Индии 500 000 доз вакцины AstraZeneca

Канада до 4 марта должен получить первую партию COVID-19-вакцины AstraZeneca из медицинского завода в Индии.
Источник: Reuters
Детали: Всего Канада согласовала поставку 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca из Индии до середины мая.
Также Канада ведет переговоры по новым поставкам в страну вакцин Pfizer и Moderna.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/2/7285199/
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02.03.2021 10:25 Ответить
Вероятно всего Канада хочет оказать кому то гуманитарную помощь, иннтересно,по какой цене купила вакцину она в Индии
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02.03.2021 10:28 Ответить
AstraZeneca, не CoviShield.
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02.03.2021 10:34 Ответить
Назва різна а рецепт схоже що одинаковий.
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02.03.2021 10:42 Ответить
AstraZeneca- ліцензована ВОЗ.
CoviShield- ні.
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02.03.2021 10:46 Ответить
У Індії не має своєї вакцини, вони виготовляють за ліцензією AstraZeneca. Це одне і теж. Величезна кількість людей, в т. ч. і в Україні щеплюється вакцинами від різних хвороб саме цього виробника, і нічого - до цього часу все було добре, а зараз, чомусь катастрофа.
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02.03.2021 11:05 Ответить
Катастрофа в тому, що по-перше нам брешуть. Цей Ковішілд розробка саме індусів, до АстраЗенеки вона має такий самий стосунок, як Адідас, зроблений в Одесі до справжнього Адідасу.
А по-друге ця вакціна не сертифікована у ЄС, тому навіть якщо у вас буде папірець, де буде написано, що ви вакцінувались ( а назва вакціни у довідці вказується обовязково) вас в Європу не пустять.
Там визнається людина вакцінованою, тільки якщо це зроблено сентифікованою ВОЗ вакціною.
Проте наша влада теж не говорить.
Ну і це одна з причин, чому люди масово відмовляються щепитись цією субстанцією.
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02.03.2021 11:53 Ответить
Це з офіційного сайту:
Trade names
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,[1] AstraZeneca COVID-19 Vaccine,[2]
Other names
AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,[3]
ChAdOx1-S,[4]
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,[5][6]
Covishield[7]

Ніхто з нас приземлених не знає правди.
А щодо кросівок: де в Одесі офіційно за ліцензією виготовляють Адідас?
В Мукачеві, наприклад, є завод Fisher, які виготовлять продукцію цієї компанії (ліценція, матеріали), і якою користуються в усьомі світі.
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02.03.2021 12:28 Ответить
википедия оф сайт ? ъ
вы , тётя, кукухой поехали ?
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02.03.2021 12:57 Ответить
Принципово не спілкуюся з людьми, у яких словникового запасу тільки на такі коментарі й вистачає.
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02.03.2021 13:27 Ответить
а по сути ? википедия какое отношение имеет к производителю вакцины ?
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02.03.2021 15:24 Ответить
С какой методички ты эти фейки берешь, кацапка?
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02.03.2021 13:36 Ответить
"Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія."
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02.03.2021 14:15 Ответить
ссылку на сайт ВОЗ, где написано про covishild ?
локальная это совсем не синоним торговая, или есть ссылка на вики ?
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02.03.2021 15:27 Ответить
Просто для довідки. Добре про це розповів Т. Чорновіл. Індійська ж вакцина, яку ми закупили, не справжня AstraZeneca, - підкреслює Тарас Чорновіл. - Вона просто випускається в Індії за патентом від Великобританії і Швеції. Так, технологія і формула дійсно розроблені в цих двох європейських країнах. Однак вірити фірмам, які закупили патент і виробляють вакцину у себе, самі творці оригінального препарату не поспішають. Власника патенту не цікавить, що і якої якості виробляють в Індії. І відповідальності за індійську «бовтанку» AstraZeneca не несе жодної. На флакончиках навіть її назва відсутня.
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02.03.2021 12:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BJuUGgPHvzk&t=2s
Вакцинація, провокація, профанація? І що везе Степанов?
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02.03.2021 12:46 Ответить
Почитайте англомовну вікіпедію, якщо не довіряєте нашим джерелам.
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02.03.2021 11:10 Ответить
так англомовна ещё не значит, что правдивая, москали тоже могут на английском писать, что теперь ?
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02.03.2021 15:28 Ответить
будет справка, которую примут на границе Польша, Канада ?
ссылку дадите или только бла бла бла ?
а там предложат вакцинироваться по новой ?
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02.03.2021 15:31 Ответить
Тут я з вами погоджуюсь, сама не буду вакцинуватися тим щепленням, з яким не пустять за кордон. Причина дуже вагома - не бачила свого сина, студента, який навчається за кордоном з літа.
Але механізму ще не має, а ви вже хочете посилання. Європа сама ще не знає, що то за паспорти вакцинації, які вони мають бути. Про Польщу, правда, була інформація, що пускають без обсервації зі щепленням. Як це виглядає на практиці - не знаю.
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02.03.2021 15:45 Ответить
Індійська вакцина не зветься AstraZeneca тому що це назва виробника бренд. Назва вакцини ChAdOx1. Якщо ви зробите запит Covishield вам пошук видасть вікіпедія АstraZeneca а там будуть дані з посиланнями що це та сама вакцина.
Відповідь на ваше питання я можу тільки припускати тому що не маю інформації. Наприклад може бути що ВООЗ дала добро на ChAdOx1 nCoV-19 тобто і виготовлена в Індії підпадає і т.д. Але те що АstraZeneca заключила з ІІS контракт на виготовлення її вакцини не підлягає сумнівів.
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02.03.2021 11:50 Ответить
Про вакцину для українців

https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U
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02.03.2021 12:50 Ответить
Вибачте якщо я не хочу дивитися відео де звучить пропаганда, навіть якщо вона західного спрямування. Канал повязую з одним олігархом тому що всіх інших там серуть. Якщо там є якісь факти ви можете їх озвучити.
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02.03.2021 13:01 Ответить
В тому відео, яке ви назвали "пропагандою", є посилання, на конкретні постанови та документи, факти. Вони зазначенні і під відео.
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02.03.2021 13:10 Ответить
У тому відео ВОЗ згадується лише раз на прикінці де говориться що "шарашкина контора, яка не змогла би пройти міжнародну інспекцію, буде колоти вакциною, яка не пройшла перекваліфікацію ВООЗ" факти так факти...
А у мене посилання на ВООЗ де вони рекомендують цю вакциу https://www.who.int/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out і на їх офіційному сайті вже бачив як по соvax цю вакцину отримала одна країна.
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02.03.2021 17:44 Ответить
"Сьогодні ВООЗ перерахувала дві версії вакцини AstraZeneca / Oxford COVID-19 для екстреного використання, даючи зелене світло для того, щоб ці вакцини розповсюджувались у всьому світі через COVAX. Вакцини виробляються AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) та Інститутом сироватки крові в Індії."
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02.03.2021 17:57 Ответить
Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8423
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02.03.2021 10:55 Ответить
Серйозно?
- "Антитела появляються после перенесенной болезни", - отметил врач."

- 28.11.20 " Степанов излечился от COVID-19"
- 01.03.21 " Степанов публично привился от коронавируса"
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02.03.2021 10:30 Ответить
шось одне із двох: або стєпашці вкололи фізраствор, або стєпашка насправді не хворів ковідом. Ну не повний же він ідіот?
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02.03.2021 10:52 Ответить
Естественно, не идиот. Степашка вор. Степашка и кодло ширнулись украденным пфайзером, а сказки о том, что он переболел, и о том, что привился индийской бодягой = сказки для быдла.
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02.03.2021 11:08 Ответить
рискнул.ему надо,что бы на должности удержаться. на следующий день после увольнения на него заведут уголовное дело и повесят всех собак. поэтому вакцинироваться может и каждый месяц.
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02.03.2021 10:53 Ответить
Такі не ризикують. Це такаж вакцинація, як і "аналіз крові" ВАЗеленського в клініці пальчевського.
Вітаміни вкололи, чи фізрозчин.
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02.03.2021 10:59 Ответить
Степанова присадили на вакцину и теперь он будет ширяться ею каждую неделю Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9803
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02.03.2021 11:07 Ответить
3 месяца прошло. Сколько времени антитела живут Вы знаете? Думаю что нет.
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02.03.2021 10:58 Ответить
Много противоречивых высказываний иммунологов. Одни говорят что иммунитет может сохранятся годами, другие 6-8 месяцев, а третьи, что наличие антител может и не дать иммунитет
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02.03.2021 13:19 Ответить
https://www.dw.com/ru/mozhno-li-povtorno-zabolet-covid-19-glavnoe-ob-immunitete/a-55438642
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02.03.2021 13:23 Ответить
О зеленый доктор в эфир вышел.Был уважаемым гражданином Днепра.
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02.03.2021 10:38 Ответить
Рыженко просто не в курсе, что самые продвинутые спецы по COVID-19 обитают на Цензоре. Вот у кого нужно советы получать. Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9931
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02.03.2021 10:55 Ответить
Це така жалюгідна спроба попередити про наслідки, чи що? Хоча, і на тому дякую.
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02.03.2021 11:02 Ответить
..Ну, а я думаю, що ніякої вакцинації Степанова і не було, тому що він перехворів на Ковід в листопаді !
Вкололи йому фіз.розчин або вітамінку якусь - і бидло ЗЕбільне повірить.
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02.03.2021 11:46 Ответить
СТЕПАНОВ БРЕХЛО, НИКАКОЙ ВАКЦИНЫ ЕМУ В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ НЕ КОЛОЛИ
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02.03.2021 12:49 Ответить
 
 