Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
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Спасением от коронавируса является вакцинация, но в некоторых случаях ее нельзя проводить.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.
Так, среди противопоказаний к вакцинации от COVID-19, Рыженко назвал следующие:
- гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
"При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Обычно такое случается после перенесенной болезни", - отметил врач.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя вакцинироваться от COVID-19
Как сообщалось, вчера, 1 марта, министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Отметим, он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от коронавируса.
Напомним также, что в ноябре 2020 года Степанов перенес COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
и какие последствия тогда?!!
возраст до 18 лет...еще лучше-почему -что такое убивает прививка- репродуктивность?! просто кошерно ля....
Канада до 4 марта должен получить первую партию COVID-19-вакцины AstraZeneca из медицинского завода в Индии.
Источник: Reuters
Детали: Всего Канада согласовала поставку 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca из Индии до середины мая.
Также Канада ведет переговоры по новым поставкам в страну вакцин Pfizer и Moderna.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/2/7285199/
CoviShield- ні.
А по-друге ця вакціна не сертифікована у ЄС, тому навіть якщо у вас буде папірець, де буде написано, що ви вакцінувались ( а назва вакціни у довідці вказується обовязково) вас в Європу не пустять.
Там визнається людина вакцінованою, тільки якщо це зроблено сентифікованою ВОЗ вакціною.
Проте наша влада теж не говорить.
Ну і це одна з причин, чому люди масово відмовляються щепитись цією субстанцією.
Trade names
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,[1] AstraZeneca COVID-19 Vaccine,[2]
Other names
AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,[3]
ChAdOx1-S,[4]
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,[5][6]
Covishield[7]
Ніхто з нас приземлених не знає правди.
А щодо кросівок: де в Одесі офіційно за ліцензією виготовляють Адідас?
В Мукачеві, наприклад, є завод Fisher, які виготовлять продукцію цієї компанії (ліценція, матеріали), і якою користуються в усьомі світі.
вы , тётя, кукухой поехали ?
локальная это совсем не синоним торговая, или есть ссылка на вики ?
Вакцинація, провокація, профанація? І що везе Степанов?
ссылку дадите или только бла бла бла ?
а там предложат вакцинироваться по новой ?
Але механізму ще не має, а ви вже хочете посилання. Європа сама ще не знає, що то за паспорти вакцинації, які вони мають бути. Про Польщу, правда, була інформація, що пускають без обсервації зі щепленням. Як це виглядає на практиці - не знаю.
Відповідь на ваше питання я можу тільки припускати тому що не маю інформації. Наприклад може бути що ВООЗ дала добро на ChAdOx1 nCoV-19 тобто і виготовлена в Індії підпадає і т.д. Але те що АstraZeneca заключила з ІІS контракт на виготовлення її вакцини не підлягає сумнівів.
https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U
А у мене посилання на ВООЗ де вони рекомендують цю вакциу https://www.who.int/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out і на їх офіційному сайті вже бачив як по соvax цю вакцину отримала одна країна.
- "Антитела появляються после перенесенной болезни", - отметил врач."
- 28.11.20 " Степанов излечился от COVID-19"
- 01.03.21 " Степанов публично привился от коронавируса"
Вітаміни вкололи, чи фізрозчин.
Вкололи йому фіз.розчин або вітамінку якусь - і бидло ЗЕбільне повірить.