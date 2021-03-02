Уровень потребления газа в Украине слишком высокий, - Коболев

Украина уменьшила потребление газа, однако он все равно остается слишком высоким.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українському тижню" заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, Украина уменьшила потребление газа с 50,4 млрд куб. м в 2013 году до 29,8 млрд куб. м в 2019-м.

"Да, мы потеряли потребителей на временно оккупированных территориях, но если не учитывать этот фактор, то объемы потребления газа все равно уменьшились. Особенно в социальном сегменте, то есть в сфере отопления жилья. Это стало следствием болезненного, но необходимого решения - повышения цен на газ", - объяснил Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил "люди начали его экономить, чего раньше не было".

"Но у нас все равно слишком высокий уровень потребления по сравнению со странами с похожим климатом и экономикой, например с Польшей", - добавил Коболев.

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