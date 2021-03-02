РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14259 посетителей онлайн
Новости Общество
7 795 108
Газ (10099) Нафтогаз (3099) Коболев (455)

Уровень потребления газа в Украине слишком высокий, - Коболев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Уровень потребления газа в Украине слишком высокий, - Коболев

Украина уменьшила потребление газа, однако он все равно остается слишком высоким.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українському тижню" заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, Украина уменьшила потребление газа с 50,4 млрд куб. м в 2013 году до 29,8 млрд куб. м в 2019-м.

"Да, мы потеряли потребителей на временно оккупированных территориях, но если не учитывать этот фактор, то объемы потребления газа все равно уменьшились. Особенно в социальном сегменте, то есть в сфере отопления жилья. Это стало следствием болезненного, но необходимого решения - повышения цен на газ", - объяснил Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил "люди начали его экономить, чего раньше не было".

"Но у нас все равно слишком высокий уровень потребления по сравнению со странами с похожим климатом и экономикой, например с Польшей", - добавил Коболев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хотим вернуть "Нафтогазу" статус крупнейшего газового трейдера на оптовом рынке, - Коболев

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
а , может, его каллорийность слишком низкая?...
показать весь комментарий
02.03.2021 10:41
+20
я два года воевал с ЖЕКом, ныне ОСББ, и городским советом, чтобы поставить теще автономку. не хотят они терять такой жирный кусок непрозрачного заработка.
показать весь комментарий
02.03.2021 10:53
+16
Конечно много если не можешь сам регулировать свое отопление в квартире))))
показать весь комментарий
02.03.2021 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
вы бы лучше зарплату с Польшей сравнили
показать весь комментарий
02.03.2021 13:42 Ответить
В Словаччині ще 25 років тому централізовано обшивали стіни пінопластом 10 см, газова котельня-автомат на 2-3 будинки (мінімальні тепловтрати),горизонтальна розводка труб опалення, на вводі в квартиру калориметр, на кожній батареї кран. Все. Нічого не треба дискутувати, у людей все давно працює.
показать весь комментарий
02.03.2021 14:47 Ответить
В Украине неадекватное протестное движение, раз кобел ещё жив. И ещё и выступает это позорище.
показать весь комментарий
02.03.2021 15:17 Ответить
Разрешите отключаться от централизованного отопления!
Потребление значительно снизится.
показать весь комментарий
02.03.2021 16:35 Ответить
Это что - прикол такой? А, ты Коболев, трубы у Пинчука покупаешь по цене в три раза выше рыночной - это нормальное потребление? А, зарплата твоя в один лимон грн в месяц - что в хрен его сколько раз выше нормально обоснованной по стране - это тоже твое нормальное потребление? Начни с себя, любимого, и своих гомиков - а потом будешь пальцем тыкать по сторонам.
показать весь комментарий
02.03.2021 17:37 Ответить
Кобеля на цепь, и тогда пускай гавкает что хочет.
показать весь комментарий
02.03.2021 19:39 Ответить
слишком высокий уровень потребления кобелевизма
показать весь комментарий
02.03.2021 20:01 Ответить
котельные жрут газ как не в себя. при этом отапливают воздух и землю вокруг себя. но вы твари категорически не даете устанавливать индивидуальное отопление. никак не нажретесь, а ведь экономил бы каждый украинец.
показать весь комментарий
03.03.2021 08:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 