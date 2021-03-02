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Рівень споживання газу в Україні занадто високий, - Коболєв

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рівень споживання газу в Україні занадто високий, - Коболєв

Україна зменшила рівень споживання газу, проте він все одно залишається дуже високим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському тижню" заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, Україна зменшила споживання газу з 50,4 млрд куб. м в 2013 році до 29,8 млрд куб. м в 2019-му.

"Так, ми втратили споживачів на тимчасово окупованих територіях, але якщо не враховувати цей фактор, то обсяги споживання газу все одно зменшилися. Особливо в соціальному сегменті, тобто в сфері опалення житла. Це стало наслідком  болісного, але необхідного рішення - підвищення цін на газ", - пояснив Коболєв.

Глава "Нафтогазу" зазначив "люди почали його економити, чого раніше не було".

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"Але в нас все одно занадто високий рівень споживання порівняно з країнами зі схожим кліматом і економікою, наприклад з Польщею", - додав Коболєв.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
а , может, его каллорийность слишком низкая?...
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02.03.2021 10:41
+20
я два года воевал с ЖЕКом, ныне ОСББ, и городским советом, чтобы поставить теще автономку. не хотят они терять такой жирный кусок непрозрачного заработка.
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02.03.2021 10:53
+16
Конечно много если не можешь сам регулировать свое отопление в квартире))))
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02.03.2021 10:40
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вы бы лучше зарплату с Польшей сравнили
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02.03.2021 13:42 Відповісти
В Словаччині ще 25 років тому централізовано обшивали стіни пінопластом 10 см, газова котельня-автомат на 2-3 будинки (мінімальні тепловтрати),горизонтальна розводка труб опалення, на вводі в квартиру калориметр, на кожній батареї кран. Все. Нічого не треба дискутувати, у людей все давно працює.
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02.03.2021 14:47 Відповісти
В Украине неадекватное протестное движение, раз кобел ещё жив. И ещё и выступает это позорище.
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02.03.2021 15:17 Відповісти
Разрешите отключаться от централизованного отопления!
Потребление значительно снизится.
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02.03.2021 16:35 Відповісти
Это что - прикол такой? А, ты Коболев, трубы у Пинчука покупаешь по цене в три раза выше рыночной - это нормальное потребление? А, зарплата твоя в один лимон грн в месяц - что в хрен его сколько раз выше нормально обоснованной по стране - это тоже твое нормальное потребление? Начни с себя, любимого, и своих гомиков - а потом будешь пальцем тыкать по сторонам.
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02.03.2021 17:37 Відповісти
Кобеля на цепь, и тогда пускай гавкает что хочет.
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02.03.2021 19:39 Відповісти
слишком высокий уровень потребления кобелевизма
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02.03.2021 20:01 Відповісти
котельные жрут газ как не в себя. при этом отапливают воздух и землю вокруг себя. но вы твари категорически не даете устанавливать индивидуальное отопление. никак не нажретесь, а ведь экономил бы каждый украинец.
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03.03.2021 08:43 Відповісти
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