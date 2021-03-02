Рівень споживання газу в Україні занадто високий, - Коболєв

Україна зменшила рівень споживання газу, проте він все одно залишається дуже високим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському тижню" заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, Україна зменшила споживання газу з 50,4 млрд куб. м в 2013 році до 29,8 млрд куб. м в 2019-му.

"Так, ми втратили споживачів на тимчасово окупованих територіях, але якщо не враховувати цей фактор, то обсяги споживання газу все одно зменшилися. Особливо в соціальному сегменті, тобто в сфері опалення житла. Це стало наслідком болісного, але необхідного рішення - підвищення цін на газ", - пояснив Коболєв.

Глава "Нафтогазу" зазначив "люди почали його економити, чого раніше не було".

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"Але в нас все одно занадто високий рівень споживання порівняно з країнами зі схожим кліматом і економікою, наприклад з Польщею", - додав Коболєв.