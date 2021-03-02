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Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей от COVID-19 с целью популяризации прививок, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей от COVID-19 с целью популяризации прививок, - ЦОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации от COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Вакцину Covishield/AstraZeneca поставляют в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон вакцины Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов, сколько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное замораживание уже открытого флакона или использования его после 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы", - говорится в сообщении.

Согласно приказу, чтобы уменьшить риск недоиспользования вакцины уже открытых флаконов, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и т.д. рекомендуется вакцинировать в случаях, когда во время прививочной сессии против COVID-19:

- зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку;
- обнаружено противопоказание к вакцинации у тех, кто пришел на вакцинацию;
- количество людей, которые прививаются в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования (10 доз из одного флакона) всех открытых флаконов с вакциной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Весь 95 квартал, уряд, ОПа, сам президент.
І під камери журналістів. Щоб ми чітко бачили, що набирають в шприц.
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02.03.2021 11:14
+3
Пропопную почати з батьків, дружини і дітей Зеленського - тільки тоді можна говорити про якусь мінімальну довіру.
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02.03.2021 11:14
+3
А зеленский родителей своих уже вакцЫнировал индийским шмурдяком?
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02.03.2021 11:14
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Весь 95 квартал, уряд, ОПа, сам президент.
І під камери журналістів. Щоб ми чітко бачили, що набирають в шприц.
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02.03.2021 11:14 Ответить
А, ще ж буде 13 березня сльот партєйкі президента.
Отам всю нечисть і щепити.
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02.03.2021 11:15 Ответить
Ще ніколи ліквідація бидло-еліти не була такою швидкою та добровільною!
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02.03.2021 11:26 Ответить
Не будет никакой ликвидации. Они ж не идиоты. "Вакцину" степашка купил у индусов, которые торгуют овощами, мясом и коврами. Ну и вакциной от ковида. Так что это совсем не вакцина. Это бодяга неизвестного происхожения.
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02.03.2021 11:40 Ответить
Ми вже були свідками аналізів Зе - ця шобла не уміє говорити правду.
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02.03.2021 11:15 Ответить
Та можна приставити до них журналістів Прямого каналу.
Вони все перевірять Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей от COVID-19 с целью популяризации прививок, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5404
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02.03.2021 11:16 Ответить
Кто их туда пустит. Делать "прививки" актерам будут актеры. Зеля так уже анализы сдавал.

Клоуны врут. Клоуны врут всегда. Клоуны врут каждый раз, когда рты открывают.
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02.03.2021 11:22 Ответить
Пропопную почати з батьків, дружини і дітей Зеленського - тільки тоді можна говорити про якусь мінімальну довіру.
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02.03.2021 11:14 Ответить
А они тебе скажут, что им на камеру вкололи? Все это блеф для дебилов.
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02.03.2021 11:24 Ответить
А зеленский родителей своих уже вакцЫнировал индийским шмурдяком?
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02.03.2021 11:14 Ответить
Він не такий дурний як ті, що його вибирали.
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02.03.2021 11:16 Ответить
Прямо в мозг, все равно там у них сплошная кость...
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02.03.2021 11:20 Ответить
А ха ха ха ха
беня заработает на билетах
много ходов очка
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02.03.2021 11:21 Ответить
С кого начнем? Я бы начал с моджахеда и лещенко с шабуниным. Эти общественные деятели трохи достали...
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02.03.2021 11:21 Ответить
И в первую очередь - ВСЕХ чиновников Минздрава.
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02.03.2021 11:21 Ответить
МОЗ дозволив вакцинувати громадських діячів проти COVID-19 з метою популяризації щеплень, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4893
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02.03.2021 11:30 Ответить
вы все не правы! первым должен вакцинироваться КУМ со своим выводком - спутником, на камеру, хоть без камеры, так , для себя, чисто...
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02.03.2021 11:32 Ответить
как, после уколов, общественные деятели поменяют свою риторику и моторику - посмотрим, увидим
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02.03.2021 14:40 Ответить
Этот шмурдяк люди отказываются колоть а у этих дебилов контракт на 15 млн доз, вот и будут теперь впаривать. По всем каналам только и толдычат какая это замечательная вакцина.
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02.03.2021 11:33 Ответить
Все как при комуняках сначала держиморды а все, что упало под стол - народу...
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02.03.2021 11:44 Ответить
зе-лупы,ваш фуфломицин х№й его знает с чего наболтаный- нах кому надо.
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02.03.2021 11:55 Ответить
срать сели бумажку ищут? МОЗ дозволив вакцинувати громадських діячів проти COVID-19 з метою популяризації щеплень, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6815
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02.03.2021 12:18 Ответить
что за бред ?
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02.03.2021 12:32 Ответить
ублюдочного попа Онуфрия шырнули ?
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02.03.2021 12:34 Ответить
А ОПЗЖ только Спутником, в крайнем случае, есть еще какая-то, название забыл, кажется -Новичок.
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02.03.2021 13:22 Ответить
Типа, если бЫ не нужно было "папуляризировать" - то НЕ РЕКОМЕНТОДВАЛ, ТАК КАК МУТНАЯ ШТУКОВИНА... !?
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02.03.2021 15:16 Ответить
 
 