Лукашенко о слиянии Беларуси и России: Глупо и абсолютно не нужно

Работать в направлении возможного объединения России и Беларуси глупо из-за изменившейся геополитической обстановки.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.

"Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно", - подчеркнул Лукашенко.

"Мы очень многое сделали для этого. Мы просто об этом не говорим. Ведь у нас люди имеют равные возможности. Как бы ни было сложно, субъекты хозяйствования понимают на переговорах друг друга, многого достигли", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции

Лукашенко также рассказал, что во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля, вопреки информации в СМИ, не обсуждались вопросы возможного объединения двух стран или трансфера власти.