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Лукашенко о слиянии Беларуси и России: Глупо и абсолютно не нужно

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко о слиянии Беларуси и России: Глупо и абсолютно не нужно

Работать в направлении возможного объединения России и Беларуси глупо из-за изменившейся геополитической обстановки.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.

"Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно", - подчеркнул Лукашенко.

"Мы очень многое сделали для этого. Мы просто об этом не говорим. Ведь у нас люди имеют равные возможности. Как бы ни было сложно, субъекты хозяйствования понимают на переговорах друг друга, многого достигли", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции

Лукашенко также рассказал, что во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля, вопреки информации в СМИ, не обсуждались вопросы возможного объединения двух стран или трансфера власти.
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Топ комментарии
+5
"У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди."
(с) М.Жванецкий "Как шутят в Одессе"
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02.03.2021 13:18
+3
Да-да. Спросите у поляков. Хорошая мина может значительно повлиять на ход событий...
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02.03.2021 13:30
+2
что ж ты фраер сдал назад Лукашенко о слиянии Беларуси и России: Глупо и абсолютно не нужно - Цензор.НЕТ 1595
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02.03.2021 13:20
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"У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди."
(с) М.Жванецкий "Как шутят в Одессе"
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02.03.2021 13:18 Ответить
А сколько стоит похоронить без покойника?
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02.03.2021 14:08 Ответить
Там счас, похоже, как раз такая дискуссия и идёт...
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02.03.2021 14:30 Ответить
Видать луке бабла не подогнали, потому как рашисты сами уже с голой жопой
Лукашенко про злиття Білорусі та Росії: Нерозумно й абсолютно не потрібно - Цензор.НЕТ 5063
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02.03.2021 16:41 Ответить
в точку..... согласен с Вами и ММЖ, конечно
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02.03.2021 16:51 Ответить
Это называется хорошая мина при плохой игре.
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02.03.2021 13:18 Ответить
Да-да. Спросите у поляков. Хорошая мина может значительно повлиять на ход событий...
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02.03.2021 13:30 Ответить
что ж ты фраер сдал назад Лукашенко о слиянии Беларуси и России: Глупо и абсолютно не нужно - Цензор.НЕТ 1595
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02.03.2021 13:20 Ответить
Лукашенко про злиття Білорусі та Росії: Нерозумно й абсолютно не потрібно - Цензор.НЕТ 6395Лука снова мой Герой - белорусы, уж извиняйте - вы пока с цветочками постойте..
Лука реально дикий, хитрый и смелый Волчара - положил на весь этот Мир и живет как хочет..
Единственный мужик на постсоветском пространстве - была еще Даля Грибаускайте (президент Литвы), но она женщина..

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02.03.2021 13:25 Ответить
Этак вы ещё и детей от него захотите...
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02.03.2021 13:34 Ответить
У нее все только на словах было, и еще острые предметы любила!
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02.03.2021 13:37 Ответить
Так а что, кто то ещё спрашивает?
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02.03.2021 13:29 Ответить
Тільки справи показують правду, а словам віри нема.
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02.03.2021 13:29 Ответить
Естественно, таких безхребетных этот тиран и без помощи путина усмирит.
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02.03.2021 13:30 Ответить
Ведь у нас люди имеют равные возможности.

Угу, стать ОМОНОм или терпилами.
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02.03.2021 13:33 Ответить
Безотказная усатая кремлёвская содержанка Лукашенко любит изображать из себя грозную и властную хозяйку белорусской губернии РФ, любит надувать губы, капризничать и торговаться...Но, при малейшем давлении кремлёвской крысы на болевые точки, тут же раздвигает ноги и на всё согласна...
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02.03.2021 13:44 Ответить
не спарятся в экстазе
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02.03.2021 13:45 Ответить
Спільна армія, спільна валюта, податкова, митниця передбачені в союзному договорі і імплементовані госдурою і Національними зборами Білорусі(тепер білорусії(БСР)
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02.03.2021 13:50 Ответить
Зеленский не хуже Лукашенко страной управляет. Жестко, решительно.
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02.03.2021 13:55 Ответить
рашист послал луку. Не выдержит оккупант Украины, содержать оккупированные украинские территории ,плюс финансировать и кредитовать белоруского диктатора.
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02.03.2021 14:59 Ответить
У этой гниды уже никто ничего не спрашивают, сливать или объединять решают в *************** кремле.
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02.03.2021 15:07 Ответить
Можна подумати,хтось у нього питати буде...
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02.03.2021 15:14 Ответить
Если Россия и Беларусь сольются, там будет новая правящая партия "За Лукашенко и Путина", с аббревиатурой ******..
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02.03.2021 16:14 Ответить
дивлюся воєнком відсмоктав не тільки енергію....
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02.03.2021 16:21 Ответить
ну... картофельный магнат в своём репертуаре - деньги давайте, взамен - болт завода им. Петровского с левой резьбой на 90 и с семигранной головкой
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02.03.2021 16:53 Ответить
"или Россия должна войти в состав Беларуси" Грыгоравич опять юморит и тролит)))
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02.03.2021 19:24 Ответить
Когда уже эти две базарные торговки вцепятся в волосы друг другу.
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02.03.2021 19:34 Ответить
лука не чувствует экстаза от соития..??- тем более сзади.. Лукашенко про злиття Білорусі та Росії: Нерозумно й абсолютно не потрібно - Цензор.НЕТ 5879 - сапсем чувства потерял..- пора наххххх с пляжа...)))
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02.03.2021 23:35 Ответить
У Білорусі нині неспокійно. На дідька хўлу додаткові проблеми? Він іще Крим не розхлебав і з Дамбасу ніяк не виплутається. Мо' колись згодом...
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03.03.2021 14:53 Ответить
 
 