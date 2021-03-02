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"Голос" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев": "Общество должно знать, было предательство или нет". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Партия "Голос" требует создать ВСК для парламентского расследования "дела вагнеровцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, позицию партии в этом вопросе озвучил с трибуны парламента нардеп Роман Костенко.

"Нам уже должно быть стыдно за то, что мы уже полгода не можем дать ответ на вопрос общества - было ли предательство высшего руководства государства. Я хочу обратиться к руководителям парламентских фракций с просьбой поддержать постановление о создании ВСК. Мы не должны скрывать правду, и общество должно знать, было ли предательство или нет", - заявил Костенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСК по делу "вагнеровцев" блокируют, потому что понимают, что большинство - представители оппозиции, - нардеп "Голоса" Железняк

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+22
"Голос" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев": "Общество должно знать было предательство или нет" - Цензор.НЕТ 6434
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02.03.2021 13:25
+21
Розслідування повинно бути публічним! Зрадників під суд! Імпічмент!
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02.03.2021 13:24
+12
Справа "вагнера",це осиновий кіл в груди зрадників:єрмака,зєлєнського,баканова,авакова.
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02.03.2021 13:50
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ух ты славин импотент голос проснулся "Голос" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев": "Общество должно знать было предательство или нет" - Цензор.НЕТ 1908
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02.03.2021 13:23 Ответить
Він заявив, що він і "Голос", які асоцвюють себе з суспільством, ще не знають, що їхні часті партнери з ОПи - зрадники. Насправді суспільство, ******* мисляча його частина це знають уже давно. І тут комісії навіть працювати багато не потрібно. Достатньо взяти за основу фільм Христо Грозєва і доповнити ще не знищеними документами з української розвідки.
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02.03.2021 14:00 Ответить
ФАКТ , что уклонист зеленский госизменник -иуда !Подонок -хамелион люська Арестович , убеждало всех , что этой операции никогда не было , а теперь , что ее слил Порошенко , который уже 2 г не имеет никаких полномочий
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02.03.2021 14:52 Ответить
свистни ванька, ты дурнее (с)
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02.03.2021 15:28 Ответить
Справедливое требование .
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02.03.2021 13:23 Ответить
Розслідування повинно бути публічним! Зрадників під суд! Імпічмент!
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02.03.2021 13:24 Ответить
"Голос" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев": "Общество должно знать было предательство или нет" - Цензор.НЕТ 6434
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02.03.2021 13:25 Ответить
У захрипшого Голоса ,голос прорізався !!!)))
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02.03.2021 13:25 Ответить
Проснулись немощные. Нужно успеть вскочит на подножку последнего вагона.
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02.03.2021 13:30 Ответить
да,точка должна быть поставлена в этом деле.Если это-фейк,он должен быть развенчан "от" и "до".Если же в операции имелось место "слива" по каким-либо причинам,то нужно признать это хотя бы для того,чтобы показать западным партнёрам,по слухам службы которых тоже были в деле,что ошибка признана и с нами можно дальше иметь партнёрство по разведывательным и антитеррористическим операциям.В данном случае имелось.якобы,место именно спецоперации антитеррористического характера.Следствие обязательно.Никакое имя в президентском кресле не стоит иммиджа Украины как партнёра для совместных спецопераций и,в зависимости от этого,пути в НАТО и ЕС
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02.03.2021 13:31 Ответить
В данном случае имелось.якобы,место именно спецоперации антитеррористического характера.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Какая же она антитеррористическая,если планировался захват граждан чужого государства в том числе,они что в розыске?Достаточно было бы одной смерти и нас бы с гамном смешали.
ФСБэшная операция от начала до конца.
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02.03.2021 19:05 Ответить
лапоть, они в розіске. А , шо лаптям не докладывают?
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02.03.2021 21:55 Ответить
Эх,молодца "Голос"-главное вовремя крикнуть)все ж знают,что вот вот доказательства предательства гундосова представят всему Миру
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02.03.2021 13:32 Ответить
И как это поможет посадить виновных?
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02.03.2021 16:18 Ответить
Это,для начала, перечеркнет зеле и его семье всю надежду на нормальное будущее,то которое настанет после его каденции
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02.03.2021 16:49 Ответить
Банда Путина понесла серьезные потери. Найденный в посольстве России в Аргентине кокаин уничтожили. Мешки с наркотиками весом 362 кг сожгли в крематории в присутствие министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. На процедуру был также вызван российский посол Феоктистов
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02.03.2021 13:32 Ответить
Феоктистов рыдалЪ, как дитя...
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02.03.2021 13:35 Ответить
В Наросії 3-денний траур, прапори приспущені....
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02.03.2021 13:40 Ответить
Таки да - приспустили:

"Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні" - Цензор.НЕТ 8983
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02.03.2021 13:54 Ответить
Скільки цих зрад було, що це вже не зради, а спосіб життя опаришів в лайні.
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02.03.2021 13:32 Ответить
После этого расследования многим из власть имущих предстоит стать к стенке или поспешно бежать в горы на тайные тропы пересечь границу...Как Вы себе это представляете?
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02.03.2021 13:37 Ответить
Ось, як варіант https://www.youtube.com/watch?v=OBGMX6nsOlY
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02.03.2021 14:13 Ответить
є у них запасний варіант, впасти на коліна перед ху.йлом і лобизати пилюку на високих підборах, прислуговуючи у жорсткому винищені всього українського.
і не думайте що це далеко від реальності.
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02.03.2021 15:06 Ответить
А кто-же его посадит,он же памятник.С такими тарифами снимут последнюю рубаху, старики "живут" в голоде и холоде.Сопля бегает по митингам, за так родного им наркомана-тунеядца, все хотели молодость к власти - получайте клоунов и прочее отребье...
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03.03.2021 03:35 Ответить
zrada bula
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02.03.2021 13:41 Ответить
Да было предательство, БЫЛО!!! "Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні" - Цензор.НЕТ 1616
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02.03.2021 13:42 Ответить
харе дурачками прикидываться ...если бы не было зради - уже давно расследовали и орали на весь мир что их незаконно обвинили , а так всё по тихому на тормозах медленно спускают , они ведь - высшее руководство , боги во плоти
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02.03.2021 13:46 Ответить
Зрада була, але суспільство має знати імена зрадників. Там вибір маленький, потрібно вибрати від начальника Зе - Дерьмака і самого Зе. Думаю, що у ***** ль не вистачило розуму куди подзвонити.
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02.03.2021 13:48 Ответить
Там еще был автор Харьковских угод российский агент влияния Демченко
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02.03.2021 14:23 Ответить
Справа "вагнера",це осиновий кіл в груди зрадників:єрмака,зєлєнського,баканова,авакова.
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02.03.2021 13:50 Ответить
от тільки одне питання: а собаков тут до чого??? що, мусора готували операцію? чи ти як люся обдристович- "порох злив інфу, і тепер кричить давайте розлідувати".
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02.03.2021 14:32 Ответить
Люся в ответ Петю обвинила
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02.03.2021 14:26 Ответить
люся дебіл, проекція однако
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02.03.2021 14:30 Ответить
Ага . У Люськи вже зовсім в башні - заклинило "Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні" - Цензор.НЕТ 9546 .. Порохофобія - не менш небезпечна хвороба ніж коронавірус .. Той вбиває клітини легенів , а порохофобія - нейрони в мозку .. "Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні" - Цензор.НЕТ 3004 .

"Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні" - Цензор.НЕТ 2338 .
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02.03.2021 14:44 Ответить
Так никакой операции же не было)))))) Или все же была?
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02.03.2021 14:51 Ответить
Штірліц ( Люська) сам "проколовся" ,, а значить була таки . "Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні" - Цензор.НЕТ 4594 .
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02.03.2021 15:04 Ответить
Єзуїт, він такий...
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02.03.2021 18:54 Ответить
"Голос" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев": "Общество должно знать, было предательство или нет". - предательство было, в этом никто не сомневается. Общество должно знать фамилии предателей.
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02.03.2021 14:32 Ответить
Країна повинна знати своїх зрадників. Особливо якщо вони на самому верху влади...
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02.03.2021 14:41 Ответить
А то Вы не знаете, кто у нас "на самом верху влади" "Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні" - Цензор.НЕТ 4883
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02.03.2021 14:59 Ответить
Недавно Офіс *********** волав, що "операції по Вагнерівцям" зовсім НЕ БУЛО...але винен Порошенко
"Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні" - Цензор.НЕТ 6793

Чому так підгорають сраки у Люсі Абдристович і ЗЕленого уб.....ка?
Та все просто - у середині березня журналісти «Bellingcat» опублікують цілий фільм-розслідування щодо операції по «вагнерівцям», і хто саме злив ворогу інформацію з Офіса ***********.
Спочатку банда ЗЕбілів волала, що «ніякої операції по вагнерівцям взагалі не було, мамой клянус, вах…». Але що ближче до виходу фільма - тим очко все більше «жим-жим». Дійшло до того, що головний підозрюваний у зливі операції, Єрмaк, особисто дзвонив голові «Bellingcat» Христо Гроздєву і погрожував.
Ох і рве пердаки у Зеленої наволочі)
_______________
Зовсім погані справи на Банковій.
Спочатку вони заперечували сам факт операції проти "вагнерівців" і казали, що це - вигадки, а скандал вигідний Порошенку.
Але тепер радник Єрмака Арестович раптом заявив, що це сам Порошенко злив операцію. Прямо перед виходом розслідування Bellingcat отак взяв, і виступив. Ок.
Тепер - по пунктам:
1) Арестович визнав те, що раніше до крику заперечував - сам факт операції.

2) З логікою у нього повний швах. Порошенко давав дозвіл на початок операції проти "вагнерівців", проте влітку 2020 президент був Зеленський з Єрмаком, який совав ніс куди не положено. А Порошенко доступу до деталей таємних операцій СБУ і військової розвідки мати вже не міг. І, відповідно, не міг знати що "вагнерівці" вже чекають на фінальну стадію операції. Відповідно, не міг знати жодної інформації, яка би дозволила щось злити чи зірвати.

3) В ОПУ - істерика. Вони не знають, що робити, бо скоро на Netflix вийде фільм-розслідування. Тому, критичне мислення там просто вимикається, вмикається лайномет.
Можуть хіба що, рішенням РНБО, Netflix заборонити.
Volodymyr Ariev
_____________________
Арестович начебто заявив, що операцію по вагнеровцям міг злити Петро Порошенко.
Раніше, який-то інший Арестович заявляв, що це все вигадки і ніякої операціі не було.
Як можна злити те, чого не було, - напевне, має пояснити третий Арестович.
Алексей Петров
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02.03.2021 14:58 Ответить
Зрада була.
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02.03.2021 15:09 Ответить
В ЧЁМ сомнения... !? КОНЕЧНО БЫЛО ПРЕДАТЕЛЬСТВО !!!!!
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02.03.2021 15:09 Ответить
"Были демоны, мы этого не отрицаем". Но виноват все равно Порошенко.
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02.03.2021 16:30 Ответить
Адрестович начебто заявив, що операцію по вагнеровцям міг злити Петро Порошенко 🤣
Раніше, який то інший Арестович заявляв, що це все вигадки і ніякої операціі не було😁
. Як можна злити, те чого не було, напевне має пояснити третий Адрестович 😏
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02.03.2021 18:10 Ответить
Общество должно знать,что оно должно. "Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні" - Цензор.НЕТ 2145
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02.03.2021 16:58 Ответить
Этот вопрос не подлежит ПУБЛИЧНОМУ обсуждению. Даже если хочется.
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02.03.2021 18:45 Ответить
"Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні" - Цензор.НЕТ 2280
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02.03.2021 18:53 Ответить
голос вимагає. не чекайте. якщо почне вилазити то одним імпічментом не обійдеться
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02.03.2021 21:02 Ответить
Белінгкет вже закінчує першу частину розслідування. Очікуємо на те, як почнуть топити одне одного зрадники.
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02.03.2021 22:17 Ответить
 
 