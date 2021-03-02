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Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в обязательном порядке ответит на возможные санкции США против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Реагировать будет однозначно. Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии - это взаимность", - сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным во вторник, 2 марта. Также днем Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Введение антироссийских санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России, - Госдеп
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Топ комментарии
+43
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Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров - Цензор.НЕТ 4359
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02.03.2021 13:47
+40
Бедный Воронеж.........(((((((((((
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02.03.2021 13:46
+22
Чем ? Чем вы можете ответить ? ))) Вы голодранцы !
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02.03.2021 13:46
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Бедный Воронеж.........(((((((((((
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02.03.2021 13:46 Ответить
Що в стайню вівса підвезли!!!)))
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02.03.2021 13:49 Ответить
белорусі готовятся к ответнім санкциям...
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02.03.2021 17:25 Ответить
Сережа икону верни, негідник!
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02.03.2021 13:46 Ответить
Чтобы не выглядеть глупо, гугли. Икону сразу вернули тому, кто подарил.
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02.03.2021 14:00 Ответить
свинособаче @-бало, марш у будку!
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02.03.2021 14:20 Ответить
а чей-та в Вароняже остались еще целые постройки?
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02.03.2021 14:11 Ответить
Бідний Воронеж, до сліз.... Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров - Цензор.НЕТ 4080
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02.03.2021 13:46 Ответить
Чем ? Чем вы можете ответить ? ))) Вы голодранцы !
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02.03.2021 13:46 Ответить
дай ссылку на заявление сенатора Гремм,я не нашел таких высказываний
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02.03.2021 14:28 Ответить
Это кто вам всю эту чушь сказал? Соловьиного помета наелись что ли? Что 'санкций не будет', что 'США себя исчерпали'? Дурень думкой богатіє. Сейчас влупят вам очередные санкции, тогда посмотрите, кто себя исчерпал.
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02.03.2021 14:47 Ответить
БРЮССЕЛЬ, 2 марта.Евросоюз расширил санкции в отношении России, включив в черный список четырех граждан РФ - генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор Алексею Навальному.
Все
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02.03.2021 17:15 Ответить
Влупили?
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03.03.2021 07:36 Ответить
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 3612 крестным ходом рубанут!!!!
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 414
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02.03.2021 14:16 Ответить
Накупят айфонов и публично их трактором раздавят!
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02.03.2021 14:39 Ответить
Картонных
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02.03.2021 14:48 Ответить
Ответят!
Обязательно!
Лошадь на минет поспорила...
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02.03.2021 14:59 Ответить
"Кто не ответил?! Я не ответил?! А кто упал?!!" (с) Анекдот.
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02.03.2021 13:47 Ответить
.
Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров - Цензор.НЕТ 4359
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02.03.2021 13:47 Ответить
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 2456
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02.03.2021 14:07 Ответить
Очень жаль что в тачке был не навоз
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02.03.2021 14:41 Ответить
Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров - Цензор.НЕТ 5658
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02.03.2021 13:48 Ответить
не будет возить в космос, уже не возит
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02.03.2021 13:48 Ответить
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 5584Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров.......... Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 2769 уже!
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02.03.2021 14:29 Ответить
Эко как грозно! Так мол и так.....Вы нам санкции и мы нам санкции ! И будет много санкций! А если что ,то тогда конечно ! А так рядом с ними завсегда лучше.
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02.03.2021 13:51 Ответить
Цікаво чим раіся атвєтіт,ну дайте на це глянути.
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02.03.2021 13:53 Ответить
из-за леса, из-за гор показал мужик топор
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02.03.2021 13:54 Ответить
но не просто показал его к .....
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02.03.2021 18:05 Ответить
Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров - Цензор.НЕТ 2409
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02.03.2021 13:53 Ответить
Не иначе как втихаря снова в нефтепровод "Дружба" гамно подливать собираются.
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02.03.2021 13:55 Ответить
ждемс
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02.03.2021 13:55 Ответить
ЧЕМ ???????????
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02.03.2021 14:00 Ответить
Россия однозначно ответит на новые санкции США. Снова российский известный скульптор вылепит из говна лошадь.
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02.03.2021 14:03 Ответить
атвєчаєм мощно і сімєтрічно:
- ЗА ЧТО????!!!
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02.03.2021 14:03 Ответить
В ответ на санкции ********* перекроет экспорт в США и ЕС следующих товаров: портянки х/б и утепленные, бересту березовую, воск, деготь, лыко, лапти, пеньку и онучи!
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02.03.2021 14:03 Ответить
а кокошніки та балалайки?
чи то вже занадто жорстоко?
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02.03.2021 14:06 Ответить
Все, кранты Штатам, кацапы наложат санкции на щи
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02.03.2021 14:05 Ответить
Нужно опускать железный занавес перед РФ!!!
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02.03.2021 14:06 Ответить
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 7730
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02.03.2021 14:08 Ответить
Короче, волгоградский тракторный будет работать в три смены!
Ну, чем-то надо давить всю санкционную продукцию... Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 5073
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02.03.2021 14:11 Ответить
Он сейчас вот так выглядит:
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 1906
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02.03.2021 15:09 Ответить
Пора восстанавливать !
Срочно !
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02.03.2021 15:11 Ответить
Оно! А де ж тапер алкашня подалася що валялася по кущах вздовж трамвайної путі?)))
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02.03.2021 16:17 Ответить
Окуеть...я в 88м там бывал.
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02.03.2021 19:16 Ответить
Про кацапську дипломатію. Ватнік справляє нужду на Хрещатику. Патрульний аваковєц наказує: "спрятать і прєкратіть". Той сховав і тихенько каже: "Я срятал, но нє прєкратіл"
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02.03.2021 14:12 Ответить
відповідь лаптєстанської собаки американському слону
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 3232
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02.03.2021 14:18 Ответить
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 1841
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02.03.2021 14:21 Ответить
проста будем больше давить герапейских харчей!
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02.03.2021 14:21 Ответить
"Реагировать будем однозначно". Вот, чудак! Реагировать надо многозначно!
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02.03.2021 14:28 Ответить
Як би воно так не вийшло, що хотів перднути, та й всрався. Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 9549
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02.03.2021 14:28 Ответить
Заржала лошадь: стало скучно. Все предсказуемо: будут бить своих. Чтоб чужие боялись.
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02.03.2021 14:32 Ответить
булки она шире расставит!), ответчики!)))
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02.03.2021 14:32 Ответить
проста нужна немнога патірпеть!!!
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02.03.2021 14:40 Ответить
Немедленно отвечайте,продавайте квартиры дома в сша забирайте оттуда детей,продавайте дачи в Италии,отказывайтесь от ихнего второго гражданства,забирайте деньги с сша с европы,отказывайтесь от пиндоского айфона и интернета не скрепно самодостаточным так унижатся,Письков возвращай детей жену с Парижа,с загнивающей Европы,покупай домик под
Псковом, уезжайте с Лондона забирайте детей и переводите в университет Омска, так как Европа также сказала что введет скрепоносным по самые нидерланды,возвращайте деньги в сбербанк,сделайте их наконец то покажите кузькину мать русофобам проклятым
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02.03.2021 14:37 Ответить
Кількість непристойних фігур з какашок у якутії подвоїться.
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02.03.2021 14:48 Ответить
Калантарян жаловался узбэку? Странно...А почему узбэку? Наверное болотный улус знает, что центр орды где-то там.
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02.03.2021 14:49 Ответить
Кацапи у відповідь заборонять европейцям та американцям навчати своїх дітей у петеу міста варонєжа,заборонять їм купувати ладу-каліну,та накладуть арешт на вонючі бакси та евро,які західні фінансові магнати та ділки тримають в кацапських банках.
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02.03.2021 14:50 Ответить
В ответ на возможные санкции США против РФ, мы, министерство иностранных дел России, как один человек, ответим:а) повышением качества продукции,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов,д) уменьшением накладных расходов,е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др . религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на новый быт,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит.
А также всем, что понадобится впредь... (с)
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02.03.2021 14:54 Ответить
Яка може бути "взаимность" між американським членом і кацапським задом?
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02.03.2021 15:02 Ответить
ПУКОМ ?! ))))
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02.03.2021 15:06 Ответить
а в каком банке у Лаврова сбережения? Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 3230
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02.03.2021 15:14 Ответить
Лошадь дочь свою заберет в ответна санкции с Флориды))
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02.03.2021 15:19 Ответить
И да, не будем мыть туалеты на МКС - грустная лошадь
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02.03.2021 15:23 Ответить
Ясно! Анулируют уже оплаченный тур Камале Харрис в Хатангу и Индигирку и заблокируют счета Байдена в Сбербанке. Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 7793 , как в свое время Джону Маккейну.
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02.03.2021 16:16 Ответить
Прийміть закон і знищуйте все що має відношення до Америки!Все все
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02.03.2021 16:56 Ответить
Испугал ежа голой задницей.
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02.03.2021 17:25 Ответить
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 9270
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02.03.2021 17:36 Ответить
Ответ какцапов Илону Маску.
На марс!Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 2226
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02.03.2021 17:40 Ответить
Де-руси-градация.Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 2023
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02.03.2021 18:22 Ответить
Ну конечно ответит - дух спустит через задний проход.
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02.03.2021 19:27 Ответить
горилло-конь вошел в раж..))) Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 5794
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02.03.2021 23:41 Ответить
 
 