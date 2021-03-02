Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в обязательном порядке ответит на возможные санкции США против РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
"Реагировать будет однозначно. Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии - это взаимность", - сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным во вторник, 2 марта. Также днем Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Введение антироссийских санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом.
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Лошадь на минет поспорила...
- ЗА ЧТО????!!!
чи то вже занадто жорстоко?
Ну, чем-то надо давить всю санкционную продукцию...
Срочно !
Псковом, уезжайте с Лондона забирайте детей и переводите в университет Омска, так как Европа также сказала что введет скрепоносным по самые нидерланды,возвращайте деньги в сбербанк,сделайте их наконец то покажите кузькину мать русофобам проклятым
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов,д) уменьшением накладных расходов,е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др . религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на новый быт,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит.
А также всем, что понадобится впредь... (с)
На марс!