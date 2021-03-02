Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва в обов'язковому порядку відповість на можливі санкції США проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
"Реагуватиме однозначно. Ніхто не скасовував правила дипломатії, одне з правил дипломатії - це взаємність", - сказав глава російського МЗС на пресконференції за підсумками переговорів з колегою з Узбекистану.
Раніше агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що США можуть запровадити нові санкції проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним у вівторок, 2 березня. Також напередодні CNN повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена готується запровадити санкції проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним. Запровадження антиросійських санкцій відбуватиметься за погодженням з Європейським Союзом.
Будь ласка, зачекайте...
Все
Обязательно!
Лошадь на минет поспорила...
- ЗА ЧТО????!!!
чи то вже занадто жорстоко?
Ну, чем-то надо давить всю санкционную продукцию...
Срочно !
Псковом, уезжайте с Лондона забирайте детей и переводите в университет Омска, так как Европа также сказала что введет скрепоносным по самые нидерланды,возвращайте деньги в сбербанк,сделайте их наконец то покажите кузькину мать русофобам проклятым
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов,д) уменьшением накладных расходов,е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др . религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на новый быт,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит.
А также всем, что понадобится впредь... (с)
На марс!