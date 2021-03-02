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Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва в обов'язковому порядку відповість на можливі санкції США проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Реагуватиме однозначно. Ніхто не скасовував правила дипломатії, одне з правил дипломатії - це взаємність", - сказав глава російського МЗС на пресконференції за підсумками переговорів з колегою з Узбекистану.

Раніше агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що США можуть запровадити нові санкції проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним у вівторок, 2 березня. Також напередодні CNN повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена готується запровадити санкції проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним. Запровадження антиросійських санкцій відбуватиметься за погодженням з Європейським Союзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
.
Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров - Цензор.НЕТ 4359
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02.03.2021 13:47
+40
Бедный Воронеж.........(((((((((((
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02.03.2021 13:46
+22
Чем ? Чем вы можете ответить ? ))) Вы голодранцы !
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02.03.2021 13:46
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Бедный Воронеж.........(((((((((((
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02.03.2021 13:46 Відповісти
Що в стайню вівса підвезли!!!)))
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02.03.2021 13:49 Відповісти
белорусі готовятся к ответнім санкциям...
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02.03.2021 17:25 Відповісти
Сережа икону верни, негідник!
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02.03.2021 13:46 Відповісти
Чтобы не выглядеть глупо, гугли. Икону сразу вернули тому, кто подарил.
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02.03.2021 14:00 Відповісти
свинособаче @-бало, марш у будку!
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02.03.2021 14:20 Відповісти
а чей-та в Вароняже остались еще целые постройки?
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02.03.2021 14:11 Відповісти
Бідний Воронеж, до сліз.... Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров - Цензор.НЕТ 4080
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02.03.2021 13:46 Відповісти
Чем ? Чем вы можете ответить ? ))) Вы голодранцы !
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02.03.2021 13:46 Відповісти
дай ссылку на заявление сенатора Гремм,я не нашел таких высказываний
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02.03.2021 14:28 Відповісти
Это кто вам всю эту чушь сказал? Соловьиного помета наелись что ли? Что 'санкций не будет', что 'США себя исчерпали'? Дурень думкой богатіє. Сейчас влупят вам очередные санкции, тогда посмотрите, кто себя исчерпал.
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02.03.2021 14:47 Відповісти
БРЮССЕЛЬ, 2 марта.Евросоюз расширил санкции в отношении России, включив в черный список четырех граждан РФ - генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор Алексею Навальному.
Все
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02.03.2021 17:15 Відповісти
Влупили?
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03.03.2021 07:36 Відповісти
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 3612 крестным ходом рубанут!!!!
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 414
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02.03.2021 14:16 Відповісти
Накупят айфонов и публично их трактором раздавят!
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02.03.2021 14:39 Відповісти
Картонных
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02.03.2021 14:48 Відповісти
Ответят!
Обязательно!
Лошадь на минет поспорила...
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02.03.2021 14:59 Відповісти
"Кто не ответил?! Я не ответил?! А кто упал?!!" (с) Анекдот.
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02.03.2021 13:47 Відповісти
.
Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров - Цензор.НЕТ 4359
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02.03.2021 13:47 Відповісти
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 2456
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02.03.2021 14:07 Відповісти
Очень жаль что в тачке был не навоз
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02.03.2021 14:41 Відповісти
Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров - Цензор.НЕТ 5658
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02.03.2021 13:48 Відповісти
не будет возить в космос, уже не возит
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02.03.2021 13:48 Відповісти
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 5584Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров.......... Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 2769 уже!
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02.03.2021 14:29 Відповісти
Эко как грозно! Так мол и так.....Вы нам санкции и мы нам санкции ! И будет много санкций! А если что ,то тогда конечно ! А так рядом с ними завсегда лучше.
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02.03.2021 13:51 Відповісти
Цікаво чим раіся атвєтіт,ну дайте на це глянути.
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02.03.2021 13:53 Відповісти
из-за леса, из-за гор показал мужик топор
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02.03.2021 13:54 Відповісти
но не просто показал его к .....
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02.03.2021 18:05 Відповісти
Россия однозначно ответит на возможные санкции США, - Лавров - Цензор.НЕТ 2409
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02.03.2021 13:53 Відповісти
Не иначе как втихаря снова в нефтепровод "Дружба" гамно подливать собираются.
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02.03.2021 13:55 Відповісти
ждемс
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02.03.2021 13:55 Відповісти
ЧЕМ ???????????
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02.03.2021 14:00 Відповісти
Россия однозначно ответит на новые санкции США. Снова российский известный скульптор вылепит из говна лошадь.
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02.03.2021 14:03 Відповісти
атвєчаєм мощно і сімєтрічно:
- ЗА ЧТО????!!!
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02.03.2021 14:03 Відповісти
В ответ на санкции ********* перекроет экспорт в США и ЕС следующих товаров: портянки х/б и утепленные, бересту березовую, воск, деготь, лыко, лапти, пеньку и онучи!
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02.03.2021 14:03 Відповісти
а кокошніки та балалайки?
чи то вже занадто жорстоко?
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02.03.2021 14:06 Відповісти
Все, кранты Штатам, кацапы наложат санкции на щи
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02.03.2021 14:05 Відповісти
Нужно опускать железный занавес перед РФ!!!
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02.03.2021 14:06 Відповісти
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 7730
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02.03.2021 14:08 Відповісти
Короче, волгоградский тракторный будет работать в три смены!
Ну, чем-то надо давить всю санкционную продукцию... Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 5073
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02.03.2021 14:11 Відповісти
Он сейчас вот так выглядит:
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 1906
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02.03.2021 15:09 Відповісти
Пора восстанавливать !
Срочно !
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02.03.2021 15:11 Відповісти
Оно! А де ж тапер алкашня подалася що валялася по кущах вздовж трамвайної путі?)))
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02.03.2021 16:17 Відповісти
Окуеть...я в 88м там бывал.
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02.03.2021 19:16 Відповісти
Про кацапську дипломатію. Ватнік справляє нужду на Хрещатику. Патрульний аваковєц наказує: "спрятать і прєкратіть". Той сховав і тихенько каже: "Я срятал, но нє прєкратіл"
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02.03.2021 14:12 Відповісти
відповідь лаптєстанської собаки американському слону
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 3232
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02.03.2021 14:18 Відповісти
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 1841
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02.03.2021 14:21 Відповісти
проста будем больше давить герапейских харчей!
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02.03.2021 14:21 Відповісти
"Реагировать будем однозначно". Вот, чудак! Реагировать надо многозначно!
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02.03.2021 14:28 Відповісти
Як би воно так не вийшло, що хотів перднути, та й всрався. Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 9549
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02.03.2021 14:28 Відповісти
Заржала лошадь: стало скучно. Все предсказуемо: будут бить своих. Чтоб чужие боялись.
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02.03.2021 14:32 Відповісти
булки она шире расставит!), ответчики!)))
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02.03.2021 14:32 Відповісти
проста нужна немнога патірпеть!!!
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02.03.2021 14:40 Відповісти
Немедленно отвечайте,продавайте квартиры дома в сша забирайте оттуда детей,продавайте дачи в Италии,отказывайтесь от ихнего второго гражданства,забирайте деньги с сша с европы,отказывайтесь от пиндоского айфона и интернета не скрепно самодостаточным так унижатся,Письков возвращай детей жену с Парижа,с загнивающей Европы,покупай домик под
Псковом, уезжайте с Лондона забирайте детей и переводите в университет Омска, так как Европа также сказала что введет скрепоносным по самые нидерланды,возвращайте деньги в сбербанк,сделайте их наконец то покажите кузькину мать русофобам проклятым
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02.03.2021 14:37 Відповісти
Кількість непристойних фігур з какашок у якутії подвоїться.
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02.03.2021 14:48 Відповісти
Калантарян жаловался узбэку? Странно...А почему узбэку? Наверное болотный улус знает, что центр орды где-то там.
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02.03.2021 14:49 Відповісти
Кацапи у відповідь заборонять европейцям та американцям навчати своїх дітей у петеу міста варонєжа,заборонять їм купувати ладу-каліну,та накладуть арешт на вонючі бакси та евро,які західні фінансові магнати та ділки тримають в кацапських банках.
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02.03.2021 14:50 Відповісти
В ответ на возможные санкции США против РФ, мы, министерство иностранных дел России, как один человек, ответим:а) повышением качества продукции,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов,д) уменьшением накладных расходов,е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др . религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на новый быт,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит.
А также всем, что понадобится впредь... (с)
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02.03.2021 14:54 Відповісти
Яка може бути "взаимность" між американським членом і кацапським задом?
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02.03.2021 15:02 Відповісти
ПУКОМ ?! ))))
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02.03.2021 15:06 Відповісти
а в каком банке у Лаврова сбережения? Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 3230
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02.03.2021 15:14 Відповісти
Лошадь дочь свою заберет в ответна санкции с Флориды))
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02.03.2021 15:19 Відповісти
И да, не будем мыть туалеты на МКС - грустная лошадь
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02.03.2021 15:23 Відповісти
Ясно! Анулируют уже оплаченный тур Камале Харрис в Хатангу и Индигирку и заблокируют счета Байдена в Сбербанке. Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 7793 , как в свое время Джону Маккейну.
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02.03.2021 16:16 Відповісти
Прийміть закон і знищуйте все що має відношення до Америки!Все все
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02.03.2021 16:56 Відповісти
Испугал ежа голой задницей.
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02.03.2021 17:25 Відповісти
Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 9270
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02.03.2021 17:36 Відповісти
Ответ какцапов Илону Маску.
На марс!Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 2226
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02.03.2021 17:40 Відповісти
Де-руси-градация.Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 2023
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02.03.2021 18:22 Відповісти
Ну конечно ответит - дух спустит через задний проход.
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02.03.2021 19:27 Відповісти
горилло-конь вошел в раж..))) Росія однозначно відповість на можливі санкції США, - Лавров - Цензор.НЕТ 5794
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02.03.2021 23:41 Відповісти
 
 