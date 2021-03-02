Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп

Влада США має намір продовжувати тісно координувати з ЄС дії щодо РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми завжди тісно координували наші дії. Наші ініціативи ніколи не стануть сюрпризом для ЄС. Те саме стосується і їхніх ініціатив", - сказав він на брифінгу, відповідаючи на запитання про можливі заходи адміністрації США у зв'язку із ситуацією з опозиціонером Олексієм Навальним.

Прайс наголосив, що ця тема - "важливий пріоритет" для Вашингтона.

Раніше в понеділок CNN повідомив із посиланням на джерела в Білому домі, що адміністрація США готується запровадити цього тижня обмежувальні заходи проти Росії через ситуацію з Навальним.

"Запровадження санкцій координуватиметься з Європейським Союзом. Ці заходи і точний час початку їхніх дії повідомлять американські і європейські офіційні особи найближчими днями", - наголошується в повідомленні.

Ці санкції стануть першими обмежувальними заходами, які вживатиме адміністрація президента США Джо Байдена проти Росії. "Вони зададуть тон її політики щодо Москви у майбутньому", - передає канал.

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Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

За рішенням Московського суду Навальний проведе в колонії 2 роки і 5 місяців у справі "Ів Роше".

Від 23 січня у багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо, затримуючи протестувальників.

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