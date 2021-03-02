Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада США має намір продовжувати тісно координувати з ЄС дії щодо РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок представник Держдепу Нед Прайс.
"Ми завжди тісно координували наші дії. Наші ініціативи ніколи не стануть сюрпризом для ЄС. Те саме стосується і їхніх ініціатив", - сказав він на брифінгу, відповідаючи на запитання про можливі заходи адміністрації США у зв'язку із ситуацією з опозиціонером Олексієм Навальним.
Прайс наголосив, що ця тема - "важливий пріоритет" для Вашингтона.
Раніше в понеділок CNN повідомив із посиланням на джерела в Білому домі, що адміністрація США готується запровадити цього тижня обмежувальні заходи проти Росії через ситуацію з Навальним.
"Запровадження санкцій координуватиметься з Європейським Союзом. Ці заходи і точний час початку їхніх дії повідомлять американські і європейські офіційні особи найближчими днями", - наголошується в повідомленні.
Ці санкції стануть першими обмежувальними заходами, які вживатиме адміністрація президента США Джо Байдена проти Росії. "Вони зададуть тон її політики щодо Москви у майбутньому", - передає канал.
Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
За рішенням Московського суду Навальний проведе в колонії 2 роки і 5 місяців у справі "Ів Роше".
Від 23 січня у багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо, затримуючи протестувальників.
Будь ласка, зачекайте...
Можно тупо спустить список полезных санкций с Вашингтона в Брюссель с требованием соблюдать их вне зависимости "экономических интересов" ЕС (читай - выбирайте - или кацапские деньги в вашем кармане, или рынок США для ваших компаний).
А можно послать "пакет рекомендаций" и устроить между США и ЕС говорильню, какие санкции лучше вводить. И в итоге заболтать это дело.
Неужели готовится очередное предательство Украины- повтор перегрузки Обамы, - ради альянса питерских чекистов с немецким «глубинным рейхом» ?
"Вялость команды Байдена вызвала реакцию и в американском конгрессе, который, собственно, и является источником санкций против проекта, уничтожающего трансатлантическую и европейскую солидарность.
Достаточно лишь провозгласить, что у США там нет национального интереса, и пусть европейцы и россияне сами решают судьбу этого газопровода.
Полное совпадение неартикулированных публично интересов российской клептократии и немецкого «глубинного рейха».
"Самый большой экспорт России - не газ или нефть, а коррупция." Гарри Каспаров
Это злодейство фарисейски прикрывается дискурсами «Диалог превыше всего», «когда торгуют - не воюют», «санкционировать, но сотрудничать».
Многолетний симбиоз офицеров восточно-немецкой разведки Штази М.Варнига и советского КГБ В.Путина может стать предвестником других геополитических реалий ХХІ века.
США. Уже немного забылось, но следует вспомнить, что 5 августа 2020 года в американском издании Politico появилось открытое письмо 103 бывших американских высоких должностных лиц с выразительным названием «Пришло время пересмотреть нашу российскую политику».
Об официально артикулированных интересах разных сторон, причастных к проекту «Северный поток-2», сказано, написано и показано много. Но есть интересы, о которых не говорят вслух и понимание которых позволяет объяснить, почему этот проект еще не похоронен, а его сторонники активно пытаются достроить трубопровод.
РФ.Российская политика в плоскости энергетических отношений с Европой и прежде всего Германией как ее самой большой движущей силой - калька советской политики времен холодной войны.
Достаточно вспомнить фрагмент секретной докладной записки союзного МИД «О политической линии и некоторых практических шагах СССР в связи с образованием в ФРГ правительства Вилли Брандта», представленной в ЦК КПСС 1 декабря 1969 года: «Важное значение может иметь достижение договоренности о поставках в ФРГ советского природного газа. Речь идет о заключении контракта, который действовал бы в течение двух десятков лет и поставил бы до известной степени в зависимость от Советского Союза такую важнейшую сферу народного хозяйства ФРГ, как энергетика».
Оглянувшись на более чем 50-летнюю ретроспективу, можно констатировать, что сформулированная задача не только выполнена, но и перевыполнена.
В зависимость поставлена не только энергетика уже объединенной Германии, - в зависимость поставлен ее политический класс, большинство которого, словно наркозависимые, эту зависимость не признают.
Феномены Шредера и путинферштеерства - этому подтверждение.
Бывшее должностное лицо Госдепа США Бенджамин Шмитт подчеркивает, что поддержка «Северного потока-2» ограничена небольшой частью немецкого и австрийского деловых сообществ, которые исторически любят работать с российскими государственными предприятиями.
Интерес Кремля - углубить эту зависимость ради разрушения трансатлантического моста безопасности и замены его евразийским в виде российско-немецкого, что сдвинет геополитику Европы ХХІ века, вернув ее в 30-е годы прошлого.
И Берлин здесь уже играет на стороне Москвы.
Пророческими оказались слова М.Тэтчер об объединенной Германии, сказанные ею в Колорадо-Спрингс еще в 1995 году на встрече бывших лидеров стран Запада, завершивших холодную войну: «Германия стремится к превосходству… Вы не привязали Германию к Европе - вы привязали Европу к великой Германии…»
Вот это уже реальное и опасное для Европы немецкое превосходство ярко проявляется в истории с «Северным потоком-2» и объясняет, почему Евросоюз такой беспомощный в противодействии ему, хотя Европарламент принял не одну резолюцию против указанного проекта.
Если проект все же завершат, это будет символизировать, среди прочего, трансформацию Европейского Союза де-факто в Германский Союз, чего не воспримут страны Центрально-Восточной Европы и прежде всего Польша.
Раскол в ЕС углубится, что и требуется Кремлю, который уже открыто декларирует конфронтационный курс по отношению к Брюсселю.
Для Москвы главная европейская столица - в случае завершения «Северного потока-2» - окончательно переместится в Берлин. Здесь следует вспомнить реплику российского оппозиционера Гарри Каспарова в письме от 2019 года министру иностранных дел ФРГ Г.Маасу, что самый большой экспорт России - не газ или нефть, а коррупция.
Можно сказать, что в случае успеха «Северного потока-2» самые большие дивиденды этот экспорт принесет кремлевской клептократии и ее немецким партнерам.
Акционерное соглашение между участниками проекта предусматривает, что швейцарская компания-оператор будет получать плату за услуги транспортировки газа с момента его введения в эксплуатацию, независимо от того, будет ли в нем газ вообще, и в размере, эквивалентном плате за эти же услуги при максимальной проектной мощности 55 млрд куб. м/год.
Это объясняет, почему «Газпром» и его партнеры несмотря ни на что хотят достроить хотя бы одну нить и провести формальную церемонию запуска в эксплуатацию. С этого момента более 1,4 млрд долл. ежегодно в течение 50 лет «будут капать» на счет швейцарской компании «Газпрома» и непрозрачно распределяться в виде дивидендов «нужным людям» в Европе. - полностью "Подводные течения проекта «Северный поток-2», автор Михаил Гончар. https://zn.ua/international/podvodnye-techenija-proekta-severnyj-potok-2.html
2Константин Поляков и Слоницький Віктор Юрійович
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