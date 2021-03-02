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Новости Экономика
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Сохранить экспортную пошлину на металлолом - важнейшая стратегическая задача государства, - "слуга народа" Буймистер

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Сохранить экспортную пошлину на металлолом - важнейшая стратегическая задача государства, -

Продолжение действия пошлины на экспорт металлолома является стратегической задачей государства, и Верховная Рада как можно скорее должна принять соответствующий закон.

Об этом заявила народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

"Это важнейший, можно сказать стратегический аспект для нашей промышленности. В подтверждение этого достаточно посмотреть торговый баланс Украины, сколько поступлений в бюджет генерируется за счет экспортно-ориентированных отраслей экономики, крупнейшей из которых является металлургия в Украине. А металлолом является стратегическим сырьем для этой отрасли промышленности", - сказала Буймистер.

По ее словам, на сегодня существует значительный дефицит металлолома в мире, и страны Европы также готовятся ввести ограничительные квоты на вывоз лома с территории ЕС. К тому же переход промышленности на "зеленые" технологий повышает спрос на лом в качестве сырья.

"С учетом того, что весь мир идет к зеленым способам производства, европейские предприятия все больше и больше переходят на электроустановки для выработки чугуна. Для них единственным сырьем является металлолом. А с учетом того, что и нам так же нужно сокращать выбросы и ориентироваться на мировые тенденции, то для нас металлолом будет становиться все больше и больше таким стратегическим сырьем", - рассказала Буймистер.

По ее мнению, государство должно защитить отечественную металлургию, поэтому закон о продлении действия экспортной пошлины на лом нужно принять как можно скорее.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому ее действие необходимо продолжить.

Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II " Заключительные и переходные положения " Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке"(№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.
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Вообщето металлолом экспортируют только полные дебилы. Но то такэ...
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02.03.2021 14:17 Ответить
Вообще то пошлина для того и применяется чтоб ограничить експорт)
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02.03.2021 14:25 Ответить
Блин,вы читаете как то странно. Я - не против пошлины,но перечитайте еще раз мой пост
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03.03.2021 00:24 Ответить
дефицит лома на украинском рынке сократился с 0,85 млн т в 2015 году до 0,6 млн т в 2016 и 0,3 млн т в 2017 гг., а начиная с 2018 года украинские металлурги не сообщали о дефицитности с обеспечением заготовленным в Украине ломом, вот тот самый эффект, от ввода пошлины
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02.03.2021 23:46 Ответить
Блин,вы читаете как то странно. Я - не против пошлины,но перечитайте еще раз мой пост
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03.03.2021 00:24 Ответить
а я думал борьба с судейским произволом, тотальной коррупцией, беспредела в оружейном обороте, и вопрос донбасса и крыма.
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02.03.2021 14:18 Ответить
Зберегти експортне мито на металобрухт - надважливе стратегічне завдання держави, - нардепка - Цензор.НЕТ 5401
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02.03.2021 14:29 Ответить
Нищеброд ахметов не может себе позволить покупать металлолом по мировым ценам.
Он не настолько богат, как его конкуренты.
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02.03.2021 14:32 Ответить
А государство - это Ринат Леонидович?
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02.03.2021 14:41 Ответить
Автор з понтом робить наголос на електропечі, а не сказав би він, скільки їх у нас і що вони виплавляють?
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02.03.2021 14:48 Ответить
каждый день эта новость.
а производство металла из металолома не приводит к выбросу кучи пепла!
в Марике у меня от местных привычка выработалась, посуду ставить вверх тыльной стороной. Иначе за пару часов на ней слой сажи в миллиметр минимум.
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02.03.2021 15:27 Ответить
Если торговать переплавленным металлоломом на вась мир ,не допуская ни ввоз ни вывоз,то он тут когда то закончится. ЧТо тогда? Мыто на иномарки отменят?
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02.03.2021 16:03 Ответить
Украине выгоднее перерабатывать лом, чем его экспортировать, почитайте мой комментарий ниже, там в цифрах расписано, не хочу одно и тоже повторять
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02.03.2021 23:41 Ответить
По факту у меня есть лом, но из-за низких цен его не рентабельно отвезти и сдать-пусть ржавеет пропадает. У города есть мусорный полигон, из-за низких цен на металлолом его и мусор вновь поступающий не рентабельно перерабатывать с целью выделения токсичных цветных и черных металлов, вот что значит ручное вмешательство в рынок, когда кому то кажется что вмешательством больше денег нацыганят.Да, денег будет больше, из-за искуственных плотин, только строго определенным участникам и это точно не бюджет
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03.03.2021 08:37 Ответить
каждое правительство должно заботиться о собственной экономике, надеюсь, у наших депутатов хватит ума сохранить хотя бы то, что есть, о том, чтобы создать что-то новое, я даже не мечтаю)
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02.03.2021 21:48 Ответить
С 1 тонны экспортированного лома украинский бюджет получает 1900-2000 грн, тогда как 1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит государственной казне 8200 грн налоговых поступлений
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02.03.2021 23:39 Ответить
Сколько бюджет получает с украинской пшеницы , может надо пошлину ввести, чтоб только булочки вывозили и готовый хлеб, тогда же будет больше денег в бюджет?
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03.03.2021 08:28 Ответить
У нас нет месторождений металлолома,так что запретительные пошлины глупость, может делать преференции для облегчения завоза лома сюда??? чтоб была нормальная цена на лом , а не 3 копейки
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03.03.2021 08:43 Ответить
 
 