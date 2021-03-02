11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток "Парацетамола", - полиция Ривненщины

В Ровно отравилась 11-летняя девочка. Об этом в полицию 28 февраля около 19 часов сообщили медики скорой, которые оказывали помощь ребенку, выпившему накануне 40 таблеток "Парацетамола".

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве, в то же время в семье конфликтов не возникало. В каких-либо группах в соцсетях девочка не участвовала.

Ребенок сейчас находится в реанимации. По словам медиков угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего) продолжается тщательная проверка.

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