11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток "Парацетамола", - полиция Ривненщины
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Ровно отравилась 11-летняя девочка. Об этом в полицию 28 февраля около 19 часов сообщили медики скорой, которые оказывали помощь ребенку, выпившему накануне 40 таблеток "Парацетамола".
Как информируе Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.
Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве, в то же время в семье конфликтов не возникало. В каких-либо группах в соцсетях девочка не участвовала.
Ребенок сейчас находится в реанимации. По словам медиков угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное.
В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего) продолжается тщательная проверка.
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То ли среди школьников какие то ходят легенды и кто-то их распускает
они не взрослые терпеть не хотят.
а то обуза для государства. Инвалидность с детства - это повышенная пенсия в любом возрасте.
даже если ни дня не работал.
Ну, вот, зачем же мы сети позакрывали?
Краще б 40 таблєток слабітєльного випила - більше було б користі для мізків.