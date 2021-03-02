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11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток "Парацетамола", - полиция Ривненщины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток

В Ровно отравилась 11-летняя девочка. Об этом в полицию 28 февраля около 19 часов сообщили медики скорой, которые оказывали помощь ребенку, выпившему накануне 40 таблеток "Парацетамола".

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве, в то же время в семье конфликтов не возникало. В каких-либо группах в соцсетях девочка не участвовала.

Ребенок сейчас находится в реанимации. По словам медиков угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего) продолжается тщательная проверка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Киевщины об отравлении семиклассниц в Боярке: воспользовались советом из ролика в соцсети и выпили по 40 таблеток "Дротаверина"
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Топ комментарии
+11
Одни дуры 40 таблеток Дротаверин а сожрали, эта парацетамола...Может стоит писать во всяких ТикТоках про 40 таблеток пургена?Если не мозги прочистятся, то хоть кишечник?
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02.03.2021 14:48
+5
Что-то слишком часто такие новости мелькать стали. Видимо, грядут некие изменения в вопросах ювенального, а возможно и фарм- законодательства.
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02.03.2021 14:46
+4
Хорошее что-то в Украине происходит?
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02.03.2021 14:45
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Хорошее что-то в Украине происходит?
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02.03.2021 14:45 Ответить
Почему только чернуху публикуете?
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02.03.2021 14:45 Ответить
хай батьки читають та від чад пілюлі ховають........
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02.03.2021 14:53 Ответить
пошло поколение а какая разница тьфу..если дебил -то как дебилу пояснить что воно дебильне-потому что таки дебильне
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02.03.2021 15:09 Ответить
Что-то слишком часто такие новости мелькать стали. Видимо, грядут некие изменения в вопросах ювенального, а возможно и фарм- законодательства.
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02.03.2021 14:46 Ответить
... странно как-то в регионе: то выпрыгивают, то таблетки, то 2-х летний ребенок с ножом.... 11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток "Парацетамола", - полиция Ривненщины - Цензор.НЕТ 471
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02.03.2021 14:48 Ответить
Одни дуры 40 таблеток Дротаверин а сожрали, эта парацетамола...Может стоит писать во всяких ТикТоках про 40 таблеток пургена?Если не мозги прочистятся, то хоть кишечник?
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02.03.2021 14:48 Ответить
если бы съела 40 таблеток активированого угля то ничего бы с ней не случилось
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02.03.2021 15:00 Ответить
Очешуительная новость 11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 6176. Особенно когда по зомби-ТВ рекламируют кучу всяких "колес" для взрослых и детей. И ни разу, ни в одном ролике не сказали - "Прячьте лекарства от детей!"
11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 9003
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02.03.2021 14:51 Ответить
11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 7960
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02.03.2021 14:56 Ответить
Почему по 40 штук?

То ли среди школьников какие то ходят легенды и кто-то их распускает
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02.03.2021 14:56 Ответить
достатньо подивитись новини. там теж можуть сказати про кількість.
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02.03.2021 15:24 Ответить
Читайте ленту, чтобы узнать,кому еще хуже чем вам!
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02.03.2021 15:00 Ответить
Решительно решается языковой вопрос у детей.
они не взрослые терпеть не хотят.
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02.03.2021 15:03 Ответить
Ну да, как по дарвину, если одни не могут, а другие не хотят, то остаются те, у кого нет выбора... 11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 8210
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02.03.2021 15:37 Ответить
меньше население меньше забот, лишь бы инвалидом не стала.
а то обуза для государства. Инвалидность с детства - это повышенная пенсия в любом возрасте.
даже если ни дня не работал.
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02.03.2021 15:41 Ответить
"В каких-либо группах в соцсетях девочка не участвовала."

Ну, вот, зачем же мы сети позакрывали?
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02.03.2021 15:04 Ответить
У мене на дільниці одна кадра труїлася нейронормом. Нічо, жива, вже й заміж вийшла і ляльку народила.
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02.03.2021 15:08 Ответить
Обратила на себя внимание. В результате - замужем.
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02.03.2021 15:12 Ответить
Везде погоня за популярностью... 🥴
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02.03.2021 15:10 Ответить
опасно. Может помереть от фульминантного гепатита 11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 1306 . Смертельная доза для детей от 4 грамм, для взрослых - от 7 грамм
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02.03.2021 15:17 Ответить
28 февраля около 19 часов сообщили медики скорой, которые оказывали помощь ребенку, выпившему накануне 40 таблеток "Парацетамола". Источник: https://censor.net/ru/n3250984

Краще б 40 таблєток слабітєльного випила - більше було б користі для мізків.
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02.03.2021 15:19 Ответить
мизгами надо думать, как вот ты - обмизговал и кааак мизганешь(кривляешься), аж мизги заворачиваются в бараний мизг
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02.03.2021 18:25 Ответить
Таблетку випий, можеш "парацетамол", а краще чернослив, одразу попустить.
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02.03.2021 18:36 Ответить
Что-то недоброе творится в датском королевстве
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02.03.2021 15:26 Ответить
Дарвин аплодирует стоя! Дети тупые, потому что их предки такие же. Их предкам никто в голову ничего не вбил, вот и они ничего своим отпрыскам ничего не могут вбить. За то могут отмахиваться от умных советов, яростно как берсерки. Что бы что то выросло толковое, нужно что то туда вложить, а не каждый вечер возкладывать ноги на диван.
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02.03.2021 15:36 Ответить
А один мальчик уже сорок раз привился от COVID-19
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02.03.2021 15:38 Ответить
Срач по поводу Ровно-Ривне уже был?
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02.03.2021 15:52 Ответить
пока нет. ждем. 11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 5847
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02.03.2021 15:54 Ответить
прямо эпидемия. то дротаверин жрут упаковками, то парацетамол... 11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 5749
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02.03.2021 15:53 Ответить
Я думала, що після попереднього випадку з дівчатами і дротаверином, всі батьки незрілих дітей наголосять своїм чадам про небезпеку, а ні, помилялася.
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02.03.2021 15:56 Ответить
поколение "какая разница"
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02.03.2021 16:48 Ответить
я в 2006 году когда зуб болел выпил пачку солпадеина там где реклама со стрелой было как в фильме страх и ненависть в лас вегасе...а так крайние зубы сгнили без наркоза и норм..лед момогает..лол))а в 11 лет я себя почти и не посню отрывками с 2 лет такое гнать ппц
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02.03.2021 17:01 Ответить
 
 