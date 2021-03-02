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11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини

Новини Цензор.НЕТ Події

11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок

У Рівному отруїлася 11-річна дівчинка. Про це до поліції 28 лютого приблизно о 19 годині повідомили медики швидкої, що надавали допомогу дитині, яка випила напередодні 40 пігулок "Парацетамолу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Ювенальні поліцейські попередньо встановили, що причиною такого вчинку стали непорозуміння на побутовому ґрунті, водночас у сім’ї конфліктів не виникало. У жодних групах у соцмережах дівчинка участі не брала.

Дитина наразі перебуває в реанімації. За словами медиків загрози життю немає, стан задовільний.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього) триває ретельна перевірка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння школярок таблетками: Міносвіти готує інформацію для батьків і вчителів про небезпечні челенджі в соцмережах

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Одни дуры 40 таблеток Дротаверин а сожрали, эта парацетамола...Может стоит писать во всяких ТикТоках про 40 таблеток пургена?Если не мозги прочистятся, то хоть кишечник?
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02.03.2021 14:48
+5
Что-то слишком часто такие новости мелькать стали. Видимо, грядут некие изменения в вопросах ювенального, а возможно и фарм- законодательства.
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02.03.2021 14:46
+4
Хорошее что-то в Украине происходит?
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02.03.2021 14:45
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Хорошее что-то в Украине происходит?
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02.03.2021 14:45 Відповісти
Почему только чернуху публикуете?
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02.03.2021 14:45 Відповісти
хай батьки читають та від чад пілюлі ховають........
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02.03.2021 14:53 Відповісти
пошло поколение а какая разница тьфу..если дебил -то как дебилу пояснить что воно дебильне-потому что таки дебильне
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02.03.2021 15:09 Відповісти
Что-то слишком часто такие новости мелькать стали. Видимо, грядут некие изменения в вопросах ювенального, а возможно и фарм- законодательства.
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02.03.2021 14:46 Відповісти
... странно как-то в регионе: то выпрыгивают, то таблетки, то 2-х летний ребенок с ножом.... 11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток "Парацетамола", - полиция Ривненщины - Цензор.НЕТ 471
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02.03.2021 14:48 Відповісти
Одни дуры 40 таблеток Дротаверин а сожрали, эта парацетамола...Может стоит писать во всяких ТикТоках про 40 таблеток пургена?Если не мозги прочистятся, то хоть кишечник?
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02.03.2021 14:48 Відповісти
если бы съела 40 таблеток активированого угля то ничего бы с ней не случилось
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02.03.2021 15:00 Відповісти
Очешуительная новость 11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 6176. Особенно когда по зомби-ТВ рекламируют кучу всяких "колес" для взрослых и детей. И ни разу, ни в одном ролике не сказали - "Прячьте лекарства от детей!"
11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 9003
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02.03.2021 14:51 Відповісти
11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 7960
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02.03.2021 14:56 Відповісти
Почему по 40 штук?

То ли среди школьников какие то ходят легенды и кто-то их распускает
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02.03.2021 14:56 Відповісти
достатньо подивитись новини. там теж можуть сказати про кількість.
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02.03.2021 15:24 Відповісти
Читайте ленту, чтобы узнать,кому еще хуже чем вам!
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02.03.2021 15:00 Відповісти
Решительно решается языковой вопрос у детей.
они не взрослые терпеть не хотят.
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02.03.2021 15:03 Відповісти
Ну да, как по дарвину, если одни не могут, а другие не хотят, то остаются те, у кого нет выбора... 11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 8210
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02.03.2021 15:37 Відповісти
меньше население меньше забот, лишь бы инвалидом не стала.
а то обуза для государства. Инвалидность с детства - это повышенная пенсия в любом возрасте.
даже если ни дня не работал.
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02.03.2021 15:41 Відповісти
"В каких-либо группах в соцсетях девочка не участвовала."

Ну, вот, зачем же мы сети позакрывали?
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02.03.2021 15:04 Відповісти
У мене на дільниці одна кадра труїлася нейронормом. Нічо, жива, вже й заміж вийшла і ляльку народила.
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02.03.2021 15:08 Відповісти
Обратила на себя внимание. В результате - замужем.
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02.03.2021 15:12 Відповісти
Везде погоня за популярностью... 🥴
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02.03.2021 15:10 Відповісти
опасно. Может помереть от фульминантного гепатита 11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 1306 . Смертельная доза для детей от 4 грамм, для взрослых - от 7 грамм
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02.03.2021 15:17 Відповісти
28 февраля около 19 часов сообщили медики скорой, которые оказывали помощь ребенку, выпившему накануне 40 таблеток "Парацетамола". Источник: https://censor.net/ru/n3250984

Краще б 40 таблєток слабітєльного випила - більше було б користі для мізків.
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02.03.2021 15:19 Відповісти
мизгами надо думать, как вот ты - обмизговал и кааак мизганешь(кривляешься), аж мизги заворачиваются в бараний мизг
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02.03.2021 18:25 Відповісти
Таблетку випий, можеш "парацетамол", а краще чернослив, одразу попустить.
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02.03.2021 18:36 Відповісти
Что-то недоброе творится в датском королевстве
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02.03.2021 15:26 Відповісти
Дарвин аплодирует стоя! Дети тупые, потому что их предки такие же. Их предкам никто в голову ничего не вбил, вот и они ничего своим отпрыскам ничего не могут вбить. За то могут отмахиваться от умных советов, яростно как берсерки. Что бы что то выросло толковое, нужно что то туда вложить, а не каждый вечер возкладывать ноги на диван.
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02.03.2021 15:36 Відповісти
А один мальчик уже сорок раз привился от COVID-19
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02.03.2021 15:38 Відповісти
Срач по поводу Ровно-Ривне уже был?
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02.03.2021 15:52 Відповісти
пока нет. ждем. 11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 5847
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02.03.2021 15:54 Відповісти
прямо эпидемия. то дротаверин жрут упаковками, то парацетамол... 11-річна дівчинка потрапила до реанімації, випивши 40 пігулок "Парацетамолу", - поліція Рівненщини - Цензор.НЕТ 5749
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02.03.2021 15:53 Відповісти
Я думала, що після попереднього випадку з дівчатами і дротаверином, всі батьки незрілих дітей наголосять своїм чадам про небезпеку, а ні, помилялася.
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02.03.2021 15:56 Відповісти
поколение "какая разница"
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02.03.2021 16:48 Відповісти
я в 2006 году когда зуб болел выпил пачку солпадеина там где реклама со стрелой было как в фильме страх и ненависть в лас вегасе...а так крайние зубы сгнили без наркоза и норм..лед момогает..лол))а в 11 лет я себя почти и не посню отрывками с 2 лет такое гнать ппц
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02.03.2021 17:01 Відповісти
 
 