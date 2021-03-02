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Новости Политика Украины
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Рада хочет изменить правила зачисления ребенка в детсад

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада хочет изменить правила зачисления ребенка в детсад

Верховная Рада хочет закрепить гарантии первоочередного зачисления ребенка в ближайший детсад. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4604 за основу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За" проголосовали 345 нардепов.

Закон предусматривает, что каждый ребенок имеет право получать дошкольное образование в учреждении дошкольного образования, наиболее доступном и близком к месту его обитания.

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Указанная норма не ограничивает право родителей ребенка выбрать другое заведение дошкольного образования в соответствии с законодательством.

Проект также определяет, в какой очередности дети зачисляются в учреждения дошкольного образования.

В первую очередь зачисляются все дети, место жительства которых на территории обслуживания детсада подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, получающих образование в детском саду, или детьми работников этого заведения дошкольного образования.

Во вторую очередь на свободные места зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения дошкольного образования.

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В случае если количество детей, имеющих право на первоочередное зачисление, превышает способность детсада, орган, в сфере управления которого находится это заведение, незамедлительно должен предложить на выбор родителей перечень детсадов, максимально доступных и приближенных к месту их проживания, а также способствовать зачислению детей в эти учреждения.
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Топ комментарии
+4
Но первыми в очереди будут дети кормильцев из лугандона?
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02.03.2021 15:19
+3
детей не бояться...родителей остерегаются - ибо некоторые почему-то уверовали что им все должны..а они кормильцы...
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02.03.2021 15:27
+2
Закон хороший, однако механизм его выполнения не совсем понятен.
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02.03.2021 15:24
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-- Мальчик, -- сказал Остап, -- разве плох? Типичный мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!(С)
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02.03.2021 15:19 Ответить
Но первыми в очереди будут дети кормильцев из лугандона?
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02.03.2021 15:19 Ответить
а чего вы их боитесь или они шороху в детском саду наводят ?
наверно на новоукраинском языке говорят и всех заставляют ?
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02.03.2021 15:22 Ответить
детей не бояться...родителей остерегаются - ибо некоторые почему-то уверовали что им все должны..а они кормильцы...
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02.03.2021 15:27 Ответить
у переселенцев льготы и пособия иначе они бы в Украине не остались, не будь льгот.
многие из них просто без образования и работу за рубежом не найти. я имею ввиду не клубнику собирать.
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02.03.2021 15:29 Ответить
Закон хороший, однако механизм его выполнения не совсем понятен.
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02.03.2021 15:24 Ответить
это то же, что членом на рояле, не более, всем насрать на детей, нужны корабельные сосны
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02.03.2021 15:35 Ответить
С этим все понятно - осталось теперь только построить новые детсадики - действующих на всех не хватает... Рада хоче змінити правила зарахування дитини в дитсадок - Цензор.НЕТ 2162
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02.03.2021 15:24 Ответить
гавно бурлит в головах депутатов
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02.03.2021 15:33 Ответить
аргументуй
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02.03.2021 15:55 Ответить
тобто виходить, що дитина виховалки має ДВА ПРАВА офіційно, і 3 право неофіційно У САДКУ!!!! 1. ПРАВО: отримати місце у садку за місцем проживання 2. ПРАВО: отримати місце у садочки, де маман працює. 3 ПРАВО: отримати індуотгенцію на все, що буде витворяти у садку та з іншими дітьми. крутий закон!
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02.03.2021 15:51 Ответить
И записать это в конституцию прямо на обложке.
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02.03.2021 19:13 Ответить
І навіщо нам це знати?
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02.03.2021 20:01 Ответить
 
 