УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7619 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 034 14
ВР (11736) дитячий садок (321)

Рада хоче змінити правила зарахування дитини в дитсадок

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада хоче змінити правила зарахування дитини в дитсадок

Верховна Рада хоче закріпити гарантії першочергового зарахування дитини в найближчий дитсадок. Народні депутати схвалили відповідний законопроєкт №4604 за основу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За" проголосували 345 нардепів.

Закон передбачає, що кожна дитина має право здобувати дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти, що найбільш доступний та наближений до місця її проживання.

Вказана норма не обмежує право батьків дитини обрати інший заклад дошкільної освіти відповідно до законодавства.

Проєкт також визначає, за якою черговістю діти зараховуються до закладів дошкільної освіти.

Також читайте: Діти переселенців отримали право на першочергове зарахування до дитсадків, - Мінреінтеграції

У першу чергу зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування дитсадку підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у дитсадку, чи дітьми працівників цього закладу дошкільної освіти.

У другу чергу на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу дошкільної освіти.

У разі якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність дитсадку, орган, у сфері управління якого перебуває цей заклад, має невідкладно запропонувати на вибір батьків перелік дитсадків, максимально доступних і наближених до місця їхнього проживання, а також сприяти зарахуванню дітей у ці заклади.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Но первыми в очереди будут дети кормильцев из лугандона?
показати весь коментар
02.03.2021 15:19
+3
детей не бояться...родителей остерегаются - ибо некоторые почему-то уверовали что им все должны..а они кормильцы...
показати весь коментар
02.03.2021 15:27
+2
Закон хороший, однако механизм его выполнения не совсем понятен.
показати весь коментар
02.03.2021 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
-- Мальчик, -- сказал Остап, -- разве плох? Типичный мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!(С)
показати весь коментар
02.03.2021 15:19 Відповісти
Но первыми в очереди будут дети кормильцев из лугандона?
показати весь коментар
02.03.2021 15:19 Відповісти
а чего вы их боитесь или они шороху в детском саду наводят ?
наверно на новоукраинском языке говорят и всех заставляют ?
показати весь коментар
02.03.2021 15:22 Відповісти
детей не бояться...родителей остерегаются - ибо некоторые почему-то уверовали что им все должны..а они кормильцы...
показати весь коментар
02.03.2021 15:27 Відповісти
у переселенцев льготы и пособия иначе они бы в Украине не остались, не будь льгот.
многие из них просто без образования и работу за рубежом не найти. я имею ввиду не клубнику собирать.
показати весь коментар
02.03.2021 15:29 Відповісти
Закон хороший, однако механизм его выполнения не совсем понятен.
показати весь коментар
02.03.2021 15:24 Відповісти
это то же, что членом на рояле, не более, всем насрать на детей, нужны корабельные сосны
показати весь коментар
02.03.2021 15:35 Відповісти
С этим все понятно - осталось теперь только построить новые детсадики - действующих на всех не хватает... Рада хоче змінити правила зарахування дитини в дитсадок - Цензор.НЕТ 2162
показати весь коментар
02.03.2021 15:24 Відповісти
гавно бурлит в головах депутатов
показати весь коментар
02.03.2021 15:33 Відповісти
аргументуй
показати весь коментар
02.03.2021 15:55 Відповісти
тобто виходить, що дитина виховалки має ДВА ПРАВА офіційно, і 3 право неофіційно У САДКУ!!!! 1. ПРАВО: отримати місце у садку за місцем проживання 2. ПРАВО: отримати місце у садочки, де маман працює. 3 ПРАВО: отримати індуотгенцію на все, що буде витворяти у садку та з іншими дітьми. крутий закон!
показати весь коментар
02.03.2021 15:51 Відповісти
И записать это в конституцию прямо на обложке.
показати весь коментар
02.03.2021 19:13 Відповісти
І навіщо нам це знати?
показати весь коментар
02.03.2021 20:01 Відповісти
 
 