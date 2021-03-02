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В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук. ИНФОГРАФИКА

Рост количества новых случаев болезни происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Количество летальных исходов коронавирусной болезни в Украине начало увеличиваться с середины февраля, а в последние дни этот рост резко ускорился. Об этом говорится в подготовленном учеными НАН обзоре эпидемической ситуации в Украине за 23 февраля - 1 марта 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рост смертности в официальной статистике не связан с задержками обнародования.

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"Задержки наполнения реестра на данный момент минимальны как для результатов тестирования, так и для регистрации летальных исходов. Уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Общая летальность новых случаев коронавируса в Украине продолжает расти и достигла 2.8%. Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%, летальность у больных, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), – 89%.

Относительное превышение числа смертей в регионах по месяцам над средним значением за предыдущие 5 лет

В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 01

Число летальных случаев от COVID-19 в регионах по месяцам

В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 02

Число летальных случаев от COVID-19 в регионах по месяцам, деленное на общую смертность в соответствующий месяц за предыдущие 5 лет

В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 03

Два типа смертности в регионах Украины в декабре.


В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 04

Два типа смертности в регионах Украины в ноябре.

В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 05
В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 06
В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук 07
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Топ комментарии
+4
Мда, якщо 20 травня 2020. Зеленський з Шмигалем були "майстрами спорту з боротьби з коронавірусом", то тепер, він себе з прем"єром повинен об"явити "заслуженими майстрами спорту по боротьбі за ковід" В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 4710
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02.03.2021 16:59
+4
В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 703 Караван? Похоронна процесія іде по Україні
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02.03.2021 17:34
+3
Вакцину не берут, нужно полить фейков ))
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02.03.2021 17:13
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Це почалося до вакцинації, чи після?
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02.03.2021 16:49 Ответить
Мабуть добавився сезонний щорічний грип .
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02.03.2021 16:56 Ответить
На самом деле смертность снижается. Но: сейчас регистрируют только тяжелые случаи, поэтому на бумаге выходит, что заболевемость падает, а смертность растет. Когда регистрировать будут только больных на ИВЛ, смертность будет вообще офигенная.
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02.03.2021 17:21 Ответить
Смертность от коронавируса растет: в Украине умерли 88% пациентов на ИВЛ


В Украине умирают девять из десяти пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные в Национальной академии наук.
Так, из 8446 человек, подключенных к ИВЛ, умерли 7479 человек или 88,55%.
Согласно данным НАН, за весь период наблюдений умерли 15% госпитализированных больных коронавирусом (23518 человек из 153753 человек). Среди пациентов, лечащихся в отделениях интенсивной терапии смертность составила 76%.
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02.03.2021 19:03 Ответить
Умные люди уже заметили и говорили что после вакцинации смертность после повторного заражения(т.к. вирус мутирует и только 3-4 мес. держатся в организме антитела) увеличится в РАЗЫ !!! чем доказано на опытах с животными еще до общей вакцинации..
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02.03.2021 16:59 Ответить
Дурантинофіли!.. припиніть статистичну демагогію!

1. не в рази,а на певний відсоток-бо базою підразунку є ВСІ інфіковані за весь час пандемії,а не лише після початку вакцинації...
2. антивіруси мають 70-95 відсоткову ефективність,і вакциновані,на яких подіяли вакцини,виключаються з підрахунку- і СТАТИСТИЧНО смертність росте..
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02.03.2021 18:25 Ответить
беги и колись вместе с главЗебуином и потом проверим где правда.. и может Нам с вами повезет! В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 5987
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02.03.2021 18:29 Ответить

ВИ ПІДПИСАЛИ ВІДМОВУ ВІД ГОПІТАЛІЗАЦІЇ У ВИПАДКУ ІНФІКУВАННЯ КОВІД?
І НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗДАТИ ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ- все одно пустять лише в Білорусь В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 9699
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02.03.2021 19:05 Ответить
я кста переболел в легкой форме и прививаться мне и накуй не нужно, а все привившиеся подписывают разрешение в морг !!! вспомнишь мои слова попожа..
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02.03.2021 19:28 Ответить
Ну дюже умные люди. Ни разу не спистели.
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02.03.2021 18:45 Ответить
Это началось вместо....
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02.03.2021 17:02 Ответить
для вакцинации
чтоб попугать
а то отказываются
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02.03.2021 20:25 Ответить
Песец. Он похоже не уйдёт не забрав с собой всех.
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02.03.2021 16:54 Ответить
шутки-шутками но Нам еще придется с вирусняком жить в режиме постоянного риска еще очень долго..
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02.03.2021 17:01 Ответить
Какие тут уже шутки...
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02.03.2021 17:02 Ответить
ну прям усіх? навіть летальність 2,8% із статті ( насправді дуже і дуже завищена) неймовірно далека від 100%
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02.03.2021 18:00 Ответить
не сильно-то и завышена
всего раз в 100 больше общей смертности
могли и на миллион умножить
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02.03.2021 20:26 Ответить
Но вы же как-то живете с гриппом и другими ОРВИ. Кстати, коронавирусными в том числе. На ковиде 19 в этом плане свет не сошелся. Часто вакцинировались от гриппа и других вирусных инфекций? Осмелюсь предположить, что аж ни разу.
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02.03.2021 18:57 Ответить
вы правы, я не вакцинировался от гриппа ни разу , но Ковид это не простой грипп хоть и одного практически штама-группы с ним, но - к нему приложили руку кацапо-вирусологи для летальности.
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02.03.2021 19:31 Ответить
Грипп не менее опасен чем тот же ковид. Сколько в свое время испанка выкосила народу?
Испа́нский грипп или «испа́нка» (фр. La Grippe Espagnole или исп. La Pesadilla) был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год; во всём мире испанкой было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30 % населения планеты)[1]. Число умерших оценивают от 17 млн[2][нет в источнике]до 50-100 млн человек[3][4] или 0,9-5,3 % населения Земли[5], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества[6][7][8][9]. Таким образом, летальность среди заражённых составила 3-20 %. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооружённый конфликт по числу жертв. Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы войны - антисанитария, плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев[10].
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02.03.2021 20:07 Ответить
Если ты не в курсе то Испанка пошла с Китая которую завезли моряки и кста тоже связан с легкими.. было 3 волны, собрал свой урожай смертей и ушел сам собой ..кста не было ни лекарств ни вакцины.
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02.03.2021 23:59 Ответить
Я просто говорил, что грипп не менее опасен. Ну а связан естественно с легкими. Не зря же грипп, если не ошибаюсь, относится к разновидности ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции). Он приходит и уходит. Каждый год может быть другой штамм. Вот был свинной, птичий грипп уже. Атипичная пневмония. Где они? Не думаю, что они враз вот так взяли и пропали. Просто у людей иммунитет на них выработался. То же и с ковид будет, я думаю.
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03.03.2021 00:13 Ответить
Совершенно верно.. надеяться на вакцинацию глупо, нужно надеяться только на свой иммунитет(способов много а вакцинация только убивает его) и повышать его и плюс быть на чеку !!! и помнить что мы не болели Ковидом по настоящему только потому что МЫ не повстречали на своем жизненном пути НАСТОЯЩЕГО вирусоносителя...Удачи и не болейте !!!
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03.03.2021 00:18 Ответить
Solomon , не панікуй , Степанов і Зеленський вакцінувалися . Хоч і перехворіли на ковід . Такшо все нормально . )
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02.03.2021 17:03 Ответить
Мда, якщо 20 травня 2020. Зеленський з Шмигалем були "майстрами спорту з боротьби з коронавірусом", то тепер, він себе з прем"єром повинен об"явити "заслуженими майстрами спорту по боротьбі за ковід" В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 4710
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02.03.2021 16:59 Ответить
Караван іде своїм шляхом незважаючи на тявкання дворових собак . ))
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02.03.2021 17:09 Ответить
В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 703 Караван? Похоронна процесія іде по Україні
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02.03.2021 17:34 Ответить
Eutectic , -- ти про що , про телеанали медведчука ? ))
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02.03.2021 17:46 Ответить
Вова, а ти статтю читав? Статистику бачив? В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 7048
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02.03.2021 17:52 Ответить
Eutectic , я сам перехворів десь в середині вересня . Думаю що це був ковід в легкій формі тому що знаю свій організм . Звичайним грипом хворію раз - на два-три роки і все окей . А тут на протязі тижня були скачки температури - вранці нормально 36 , 5 . , - потому вдень 37 ,6 , - вечером - 37, 2 , - далі - знову нормальна і так днів шість -сім . За цей час вживав пігулки п...рацетамол і м ...калтін звичайних виробників . Вичухався . ))
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02.03.2021 18:19 Ответить
Та, багато людей перехворіло так як Ви, і статистику навіть не увійшли. Тільки ті, хто пішов за гроші собі тест проводити. А що у Вас не має серед знаймих, хто Богу душу віддав, чи уже кілька місяців із наслідками бореться? У мене є такі, нажаль. Це про них
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02.03.2021 18:25 Ответить
Відповім Вам . В сусідній дев"ятиповерхівці помер мій знайомий , йому було під 60 . Не пив і не курив , частенько бігав круги на прилеглому спортмайданчику -- взагалі був дуже активним чоловіком ... . Жінка вижила , а він помер .
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02.03.2021 18:46 Ответить
От і я про це. Є і знаймі, є і родичі що важко перенесли. Родичка уже більше ніж півроку не може відновитися. Проблеми з легенями. Більшу частину знаходиться в лікарнях ((
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02.03.2021 21:26 Ответить
Трошки забув додати . За тиждень зхуд на п"ять кілограмів . ))
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02.03.2021 18:56 Ответить
Однієї температури недостатньо щоб зрозуміти був це ковід чи ні, могла бути звичайна ОРВІ
Я знаю близька 10 людей які як і я перехворіли у легкій формі і у всіх у нас були однакові симптоми, а саме повна втрата нюху, невеликий набряк у верхній частині носу, незвичайні болі у м'язах на початку хвороби. Треба звертати увагу саме на це.
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02.03.2021 18:58 Ответить
Apollo , у мене взагалі був на початку хвороби легкий риніт , але через три дні з сухим кашлем реніт пошти закінчився і перейшов в сухий кашель . Цей кашель я гасив звичайним м..алтіном . І взагалі , - звичайну слабкість пара.... тамолом .
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02.03.2021 19:26 Ответить
як і ковід. не дивлячись на псевдокарантини та масочки
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02.03.2021 17:57 Ответить
Вакцину не берут, нужно полить фейков ))
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02.03.2021 17:13 Ответить
Специально нагнетают, чтобы как можно больше насильно вакцинировать
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02.03.2021 17:26 Ответить
Насильно? От рецепт В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 8052 https://www.youtube.com/watch?v=v4lVRC295fo&ab_channel=BARAKuda
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02.03.2021 17:37 Ответить
Нельзя такое показывать, а то Степашка и Ко подумают, что это правда и решат скопировать В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 9084
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03.03.2021 07:42 Ответить
Сейчас смертность только от Ковида. От других заболеваний не умирают
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02.03.2021 17:29 Ответить
Всё это фуфло никакой информации не несёт, кроме почвы для пиара при умелом обращении, Степанов нес научил. Кличко предусмотрительно хоть не комментирует.
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02.03.2021 17:48 Ответить
...это не из-за того, что население пытаются лечить гундосиками и наклейками? В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 2571
В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 5340
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02.03.2021 17:59 Ответить
...або ж наколядували на новий штам, "буковєль-2021"

На переконання Оксани Кондрин - доцентки кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету та лікарки Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні - коронавірус на Прикарпаття привезли й туристи, і заробітчани, які приїжджали на свята додому.
Оксана Кондрин припускає, що прикарпатці можуть бути носіями «британського» штаму коронавірусу, який поширюється на 70% швидше від попередніх мутацій.
«Останнім часом ми дуже часто спостерігаємо у пацієнтів кровохаркання, чого раніше не було. Наукова література свідчить про те, що це є однією з ознак «британського штаму», - пояснює лікарка.
Також лікарі кажуть, що у хворих на ковід змінилися симптоми - значно менше пацієнтів скаржаться на втрату нюху, хвороба може проходити без значного підвищення температури, а тривалість лікування - подвоїлася.
Підозри щодо «британського» штаму мають невдовзі підтвердитися або ні - у тяжкохворих мешканців області взято зразки, результати очікують цього тижня. Та зазначимо, новий штам якщо дійсно він поширюється не обов'язково може бути привозний. Адже мутації коронавірусу утворюються в тих місцях, де багато людей вже перехворіли. На жаль Україна не має необхідного обладнання, щоб самостійно визначати мутовані штами, аналізи передаються у німецьку клініку Шаріте. - https://texty.org.ua/articles/103074/ivano-frankivsk-epidemiya-za-pidtrymky-miskoyi-vlady/?src=main
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02.03.2021 19:34 Ответить
неймовірна маячня
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02.03.2021 20:44 Ответить
Неужели волна? Опять брехню что все умрут в уши льют
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02.03.2021 21:01 Ответить
Після вакцинації Гідрант буде видихати антитіла для своїх виборців. Тому виживуть одні зебіли-оптимісти, а решта всім буде капець.
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02.03.2021 22:56 Ответить
На ивл летальность 89 процентов. А без ивл?
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02.03.2021 22:51 Ответить
О, пошло нагнетание паники. А ну все быстро-быстро пошли вакцинироваться говном, а то Степанова посадют за воровство бюджетных денех
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02.03.2021 23:11 Ответить
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960076020302764

In a Spanish randomized controlled trial (RCT), high-dose vitamin D (100,000 IU) reduced the risk of requiring intensive care by 96%.

Високі дози вітаміну д зменшують ймовірність важкого перебігу на 96%. Хто в Україні з медиків чи чиновників про це знає, а якщо знає, то чому мовчить?
Правильно. Задача - впарити сотні мільйонів доз вакцин сумнівно якості (і це не тільки про індійське гівно).
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03.03.2021 01:13 Ответить
А что вы хотите. Куклусклан начал прививать "короновать" содержимым реки Ганг. Толи ещё будет, оёёёой.
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03.03.2021 07:38 Ответить
 
 