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88% больных COVID-19 на ИВЛ умерли, - данные НАН Украины

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

88% больных COVID-19 на ИВЛ умерли, - данные НАН Украины

В Украине большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. Из 8 446 пациентов скончались 7 479 человек, что составляет 88%.

Это следует из информации, опубликованной Национальной академии наук, сообщает Цензор.НЕТ.

Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%.

88% больных COVID-19 на ИВЛ умерли, - данные НАН Украины 01

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+26
Жестко, т.е. перевод в интенсивку и на ИВЛ это уже чисто приговор
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02.03.2021 21:03
+17
Это шок, при том что перли ивл шо дурные.
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02.03.2021 21:05
+17
Я человек который выжил на ивл с поражением лёгких 98% месяц тому назад.Апараты нужны !!!И квалификация медсестр которые дежурят на сутках, наличие фильтров и расходников,умение делать санацию аппараты для сонации древние.Были такие сутки когда я молился дожить до утра (медсёстры такие которые знали две функции вкл и выкл ,даже о том что туда надо воду доливать не знали и что фильтор менять надо не от визуального осмотра) А врачи которые стоят над пациентом и говорят что он не слезет с ивл .Я пережил АД в двух реанимациях пролежав почти два месяца видил куча смертей .... Медицины в Украине НЕТ!!!!! Спасибо всем кто мне помог выжить . Боритись за свою жизнь и плевать на статистику.И ещё один момент это наличие денег ,мне повезло что они были ....Я не лежал в платных больницах на лекарства ушло где-то 250 тыс гр. Спасибо Зеленскому с ковидным фондом !!!!мне интересно кому-то он помог?
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02.03.2021 23:42
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Страница 3 из 3
Ты вообще в курсе, что в Италии, Испании, ВБ и США с летальностью от короны как бы даже хуже, чем у нас, компетентный ты наш? Все киевские пациенты на ЭКМО умерли. Еще раз для особо одаренных напишу, что для подключения к ЭКМО нужна бригада врачей и полдня колдовства, а потом круглосуточный контроль. Или ты полагаешь, что это как масочку надеть? Когда в реанимации десятки пациентов и один врач, то это как бы не вариант.
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02.03.2021 23:58 Ответить
Це тому що там навесні створили геноцид в будинках для літніх людей?
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03.03.2021 00:03 Ответить
Нет, это потому же, почему нашим врачам в Польше на наши деньги по 150 тыс грн платили - не хватает врачей.
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03.03.2021 00:18 Ответить
"Ты вообще в курсе, что в Италии, Испании, ВБ и США с летальностью от короны как бы даже хуже"

я про це

А те, що ти пишеш, дійсно правда. Але до чого тут вірус?
Гроші в асфальт закатали. Теж вірус винний?
Отак в ковіду і зростає летальність від помилок та цілеспрямованих дій різних людей.
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03.03.2021 00:20 Ответить
Вирус создает нагрузку на медицинскую систему. Она перестает справляться. Врачей не хватает. Поэтому растет смертность. Это называется коллапсом медицинской системы.
А про асфальт у зебилов спроси.
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03.03.2021 00:25 Ответить
Реанімація на одне місце забита на 200%. Так, так.
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03.03.2021 00:50 Ответить
"Все киевские пациенты на ЭКМО умерли."

Якщо це навіть так... То це через апарати чи через рукожопість лікарів? Дай щиру та відверту відповідь.
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03.03.2021 00:04 Ответить
Это из-за болезни. Цитокиновый шторм не всегда можно побороть.
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03.03.2021 00:21 Ответить
Завжди можна. Бажання немає.
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03.03.2021 00:50 Ответить
Если человеку не становится лучше от масочной терапии, и его переводят под ИВЛ, или ЭКМО, То это почти приговор, так как легкие уже все.. ! И так во всем мире. Там где лежала моя мать, кто обошёлся только масками, те и выздоровели ,кто попал под ИВЛ 1-2 суток и все..((
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03.03.2021 00:56 Ответить
Це Вам так розповідають. А в реальності відбувається по-іншому.

"И так во всем мире."

Навіщо Ви це пишете, якщо не знаєте?
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03.03.2021 01:03 Ответить
"так как легкие уже все.."

Будь ласка, не пиши про те, в чому нічого не розумієш.
Видужують навіть із "100% ураженням легенів". Хоч і довго.
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03.03.2021 01:04 Ответить
І що ти зараз захищаєш - кітайсько-кацапські протоколи?
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02.03.2021 23:41 Ответить
Каким боком здесь китайско-кацапские протоколы? Эти протоколы приняты во всем мире. Они работают и реально спасают людей.
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02.03.2021 23:45 Ответить
Це шахрайсько-воозівські вбивчі протоколи. І нікого вони не рятують.
І що точно можу стверджувати: депутатів, олігархів та їм подібних лікують зовсім по-іншому. До ШВЛ щось не доходить.
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02.03.2021 23:49 Ответить
До ИВЛ вообще довольно редко доходит. А смерти есть и среди депутатов ,и среди мэров, и даже среди мультимиллионеров. Вас снова обманули.
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02.03.2021 23:53 Ответить
Якщо неправильно лікувати, то таки доходить.

"А смерти есть и среди депутатов ,и среди мэров, и даже среди мультимиллионеров"
Це ті, що померли від інсультів та серцевих нападів, а їх записали в ковідні, бо такий протокол ВООЗ?
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03.03.2021 00:01 Ответить
Вот откуда Вы берет свой бред? Ну никто же не говорит, что Кернес умер от ковида? Нет инсульт, хотя ложился с ковидом. Никто статистику не накручивает. Ах да, забыл, что идиоты любят всякие заговоры.
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03.03.2021 00:12 Ответить
Десятидоларовим людям не зрозуміло як їх обкрадають на мільйони, не те, що на мільярди. Їм простіше жартувати про теорії змов. Нема ніякої змови, примітивний. Є особисті інтереси людей на різних рівнях впливу. На найвищих - гроші, влада і ще раз гроші.
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03.03.2021 00:14 Ответить
Ще й як казали. А чи не занесли його в статистику - це велике питання.
Я добре знаю, що коли одна й та ж людина робить тест, щоб отримати негативний (типу видужати), отримує кілька позитивних, то усі вони заносяться, як різні "нові випадки" до статистики. Людина одна, а нових випадків 26, як з футболістом з Барселони Серхі Роберто.
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03.03.2021 00:16 Ответить
В нас - саме з Кітаю, Геращенко рік тому презентував інструкції по лікуванню.
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03.03.2021 00:04 Ответить
Если что, то у нас уже протоколов 5 сменили, как и во всем мире.
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03.03.2021 00:14 Ответить
Рукожопы...врачи Барокамеры пробуйте
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02.03.2021 23:30 Ответить
Я человек который выжил на ивл с поражением лёгких 98% месяц тому назад.Апараты нужны !!!И квалификация медсестр которые дежурят на сутках, наличие фильтров и расходников,умение делать санацию аппараты для сонации древние.Были такие сутки когда я молился дожить до утра (медсёстры такие которые знали две функции вкл и выкл ,даже о том что туда надо воду доливать не знали и что фильтор менять надо не от визуального осмотра) А врачи которые стоят над пациентом и говорят что он не слезет с ивл .Я пережил АД в двух реанимациях пролежав почти два месяца видил куча смертей .... Медицины в Украине НЕТ!!!!! Спасибо всем кто мне помог выжить . Боритись за свою жизнь и плевать на статистику.И ещё один момент это наличие денег ,мне повезло что они были ....Я не лежал в платных больницах на лекарства ушло где-то 250 тыс гр. Спасибо Зеленскому с ковидным фондом !!!!мне интересно кому-то он помог?
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02.03.2021 23:42 Ответить
С выздоровлением! У нас банально уже нет врачей. Дежурить в ковидные отделения брали и аллергологов, и гинекологов, и любых других врачей. При этом могли их на дежурстве оставлять даже самих. Анестезиологов у нас мало, да и сами они имеют свойство болеть. Об уровне младшего медицинского персонала и говорить не приходится...
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02.03.2021 23:50 Ответить
Щиро радий, що Ви вижили. Який діагноз і чим його підтверджено?
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02.03.2021 23:50 Ответить
Если интересно могу сбросить историю болезни на электронку ,там много всего и цикатиновый шторм и клиническая остановка сердца ,умирал три раза ...( До этого был здоров как бык и не чем не болел,первое КТ было поражение лёгких 1.2% .Это долго все писать.Нахожусь дома уже хожу даже за рулём уже ездил несколько раз . Сатурация 97-99 .Д димер 100 а был 15000...
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03.03.2021 00:22 Ответить
Повторюю питання. Досить просте, мені здається.
Який діагноз і чим його підтверджено?

Ті симптоми, які ви перераховуєте, можуть бути через одну з десятків різних гострих респіраторних вірусних інфекцій, яка ускладнилась до пневмонії.
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03.03.2021 00:49 Ответить
Про відсутність медицини в Україні не згоден, просто порівняйте з передовими медицинами Італії чи Іспанії,що завалили померлими від ковіду всі морги. Навіть при меншій кількості хворих у них смертність вище.
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03.03.2021 03:41 Ответить
Жуть, конечно. Поздравляю со вторым рождением. Дай Бог восстановиться. Видимо, что-то Вы ещё на этом свете должны доделать. Какие-то планы на Вас у Бога всё ещё есть.
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03.03.2021 10:30 Ответить
Когда полностью вычухаешься от болезни, сгребай чеки, и компенсируй лечение, с выписками, с тем что тебе вливалось кололось и пусть попробуют сказать что все было бесплатно, 10 т., долларов прощать нельзя, теперь понятно откуда такая смертность, у людей просто нет средств что бы выжить с нашей бесплатной медициной.
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03.03.2021 13:23 Ответить
А смысл? Полагаю уже поздно говорить, а ,я ведь говорил что легкие выгорают.
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03.03.2021 00:50 Ответить
ще один фактор, лікарів які працюють з швл обмаль там багато параметрів які потрібно підбирати індивідуально для кожного пацієнта.
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03.03.2021 09:55 Ответить
Скорше за все, пізно їх підключили.
В нас же щоб в лікарню потрапити, треба 7 кругів пекла пройти.
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03.03.2021 10:32 Ответить
Просто у нас на ИВЛ переводят тогда, когда пациент уже ТЕРЯЕТ СОЗНАНИЕ.
88% хворих COVID-19 на ШВЛ померли, - дані НАН України - Цензор.НЕТ 5128
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03.03.2021 11:04 Ответить
Моя свекруха у лікарні була на ШВЛ та через тиждень померла. Чоловік хворів два тижні вдома, я вже тиждень у ковідному пеклі. Сил немає ні на що.
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03.03.2021 22:47 Ответить
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