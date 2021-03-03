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88% больных COVID-19 на ИВЛ умерли, - данные НАН Украины
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. Из 8 446 пациентов скончались 7 479 человек, что составляет 88%.
Это следует из информации, опубликованной Национальной академии наук, сообщает Цензор.НЕТ.
Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%.
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+26 Fizko Kyiv
показать весь комментарий02.03.2021 21:03
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+17 Юрий Осторожный
показать весь комментарий02.03.2021 23:42
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Пожалуйста, подождите...
я про це
А те, що ти пишеш, дійсно правда. Але до чого тут вірус?
Гроші в асфальт закатали. Теж вірус винний?
Отак в ковіду і зростає летальність від помилок та цілеспрямованих дій різних людей.
А про асфальт у зебилов спроси.
Якщо це навіть так... То це через апарати чи через рукожопість лікарів? Дай щиру та відверту відповідь.
"И так во всем мире."
Навіщо Ви це пишете, якщо не знаєте?
Будь ласка, не пиши про те, в чому нічого не розумієш.
Видужують навіть із "100% ураженням легенів". Хоч і довго.
І що точно можу стверджувати: депутатів, олігархів та їм подібних лікують зовсім по-іншому. До ШВЛ щось не доходить.
"А смерти есть и среди депутатов ,и среди мэров, и даже среди мультимиллионеров"
Це ті, що померли від інсультів та серцевих нападів, а їх записали в ковідні, бо такий протокол ВООЗ?
Я добре знаю, що коли одна й та ж людина робить тест, щоб отримати негативний (типу видужати), отримує кілька позитивних, то усі вони заносяться, як різні "нові випадки" до статистики. Людина одна, а нових випадків 26, як з футболістом з Барселони Серхі Роберто.
Який діагноз і чим його підтверджено?
Ті симптоми, які ви перераховуєте, можуть бути через одну з десятків різних гострих респіраторних вірусних інфекцій, яка ускладнилась до пневмонії.
В нас же щоб в лікарню потрапити, треба 7 кругів пекла пройти.