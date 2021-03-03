88% больных COVID-19 на ИВЛ умерли, - данные НАН Украины

В Украине большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. Из 8 446 пациентов скончались 7 479 человек, что составляет 88%.

Это следует из информации, опубликованной Национальной академии наук, сообщает Цензор.НЕТ.

Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%.

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