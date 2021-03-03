19 605 236
88% хворих COVID-19 на ШВЛ померли, - дані НАН України
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні більшість пацієнтів із коронавірусом, які перебували на штучній вентиляції легенів, померли. Із 8 446 пацієнтів померли 7 479 осіб, що становить 88%.
Це зазначено в інформації, опублікованій Національною академії наук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Середня госпітальна летальність за весь період спостережень сягнула близько 15%, летальність у хворих, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, - 76%.
Топ коментарі
+26 Fizko Kyiv
показати весь коментар02.03.2021 21:03
+17 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар02.03.2021 21:05
+17 Юрий Осторожный
показати весь коментар02.03.2021 23:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
я про це
А те, що ти пишеш, дійсно правда. Але до чого тут вірус?
Гроші в асфальт закатали. Теж вірус винний?
Отак в ковіду і зростає летальність від помилок та цілеспрямованих дій різних людей.
А про асфальт у зебилов спроси.
Якщо це навіть так... То це через апарати чи через рукожопість лікарів? Дай щиру та відверту відповідь.
"И так во всем мире."
Навіщо Ви це пишете, якщо не знаєте?
Будь ласка, не пиши про те, в чому нічого не розумієш.
Видужують навіть із "100% ураженням легенів". Хоч і довго.
І що точно можу стверджувати: депутатів, олігархів та їм подібних лікують зовсім по-іншому. До ШВЛ щось не доходить.
"А смерти есть и среди депутатов ,и среди мэров, и даже среди мультимиллионеров"
Це ті, що померли від інсультів та серцевих нападів, а їх записали в ковідні, бо такий протокол ВООЗ?
Я добре знаю, що коли одна й та ж людина робить тест, щоб отримати негативний (типу видужати), отримує кілька позитивних, то усі вони заносяться, як різні "нові випадки" до статистики. Людина одна, а нових випадків 26, як з футболістом з Барселони Серхі Роберто.
Який діагноз і чим його підтверджено?
Ті симптоми, які ви перераховуєте, можуть бути через одну з десятків різних гострих респіраторних вірусних інфекцій, яка ускладнилась до пневмонії.
В нас же щоб в лікарню потрапити, треба 7 кругів пекла пройти.