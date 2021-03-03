88% хворих COVID-19 на ШВЛ померли, - дані НАН України

В Україні більшість пацієнтів із коронавірусом, які перебували на штучній вентиляції легенів, померли. Із 8 446 пацієнтів померли 7 479 осіб, що становить 88%.

Це зазначено в інформації, опублікованій Національною академії наук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Середня госпітальна летальність за весь період спостережень сягнула близько 15%, летальність у хворих, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, - 76%.

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