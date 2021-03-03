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Лукашенко готов разместить на территории Беларуси российские военные самолеты

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко готов разместить на территории Беларуси российские военные самолеты

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов разместить на территории страны российские военные самолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 - самолет новый - и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что во время проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 году российские самолеты находились в Беларуси для совместного дежурства, поэтому он считает, что можно и в дальнейшем использовать этот опыт.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить ... Лучше купить или построить новые самолеты для этого", - заявил белорусский диктатор.

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По словам Лукашенко, вопрос размещения российских военных самолетов на территории Беларуси был наиболее обширной частью недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, конечно же, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И к тому же современное оружие должно быть. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах", - сказал он.

Также читайте: Удар войск РФ по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси становится потенциально реальным, - разведка Эстонии

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+44
Лукашенко готов разместить на территории Беларуси российские военные самолеты - Цензор.НЕТ 9832
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02.03.2021 22:07
+19
боже... какой долба*б!!!!!!
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02.03.2021 22:10
+19
А зачем самолётам НАТО на вашу сраную границу залетать? Они вас отработают ещё из Польши или даже из Германии, а вы их даже на своих фуфловых радарах не увидите. Лукашенко готов разместить на территории Беларуси российские военные самолеты - Цензор.НЕТ 8810
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02.03.2021 22:11
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1. Незаконный президент - это только в формулировках украинских СМИ. Для большинства белорусов, он вполне законный президент. Иначе белорусы просто свергли бы его.
2. Договор о коллективной безопасности, подписанный в рамках ОДКБ - разрешает размещения военных баз на территории страны члена организации, также как и устав НАТО.
Даже более того, без размещения баз, на территории страны союзника, любые военные блоки не имели бы смысла.
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02.03.2021 23:19 Ответить
видели как свергали... не хватило цветочков, чтоб закидать супостатов....Лукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки - Цензор.НЕТ 4891 , а мне похер их договор в каких то траурных рамках... размещение кацапских войск в белоруси это угроза мне, моему народу и европе.
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02.03.2021 23:27 Ответить
Зимой цветы в большой цене. На 100% импортный товар. Подожди весны, тогда у белорусов будет столькоооо цветов, что Лукашенко точно испугается и уйдет.
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02.03.2021 23:31 Ответить
подснежников и пролисков в лесах белоруси будет для этого мало... а вообще, научись понимать иронию.
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02.03.2021 23:43 Ответить
и еще один момент, такого позорного днища не видели давно во всем мире, чтоб собственный, хоть и лжепрезидент, выходил с автоматом на свой народ... этодаже не дно... это загробие.
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02.03.2021 23:30 Ответить
Ну он же просто пугал. Вот этот господин просто поедал свои подданых (людоедом был), а особо мерзких оппозиционеров скармливал крокодилам.
Лукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки - Цензор.НЕТ 5289
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02.03.2021 23:34 Ответить
это старший сын бульбофюрера?
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02.03.2021 23:45 Ответить
Это целый император Центрально Африканской Республике - Жан-Бедель Бокасса
Истинный поклонник и союзник СССР. Говорят, даже Артек посещал и награжден значком.
Как жаль, что во время посещения и проживания в Крыму, к нему на завтрак не пожаловал молодой Янукович, или юный пионер Зеленский.
А так бы, отведал печень Вити и Саши с чудным соусом кьянти. И не было бы у нас президентов. Что же, если в императора слабость была - людей поедать. Бывает.
Так что, Лукашенко - ангел в сравнении с некоторыми.
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02.03.2021 23:52 Ответить
Интересно, Эстония размещает свои базы на территории Литвы ?
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02.03.2021 23:40 Ответить
а что это тебе так очень интересно? НАТО нормально этих вову и сашу дрю кает! вон, памперсы мокрые постоянно
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03.03.2021 10:46 Ответить
Evrosojuz etogo prezidenta nepriznajiot i nalozen ban imeno emu.Poniatno s nim znacit i mi budem ukrepliat PVO samoliotami tolko raznica ta sto u nas jest dengi,a u nego netu
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02.03.2021 23:59 Ответить
чи ж не новость, мы порохоботы можем за то - не печалиться и спать спокойно, патамушта в атвет - 73 % зебилов неустанно (без устали), восемь дней в неделю, в четыре смены выпускают беспилотники и боевые дроны - роями, аки пчёл...
слуги, два года расставляют рои дронов по линии границы любимой страны, для засчиты сваего мудрага нарида ...
Врах - не прайдёт !
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02.03.2021 23:22 Ответить
КБ "Південне" у деталях показало надзвукову ракету "Блискавка"

КБ "Південне" у деталях показало ракету "повітря-поверхня" "Блискавка", аванпроект якої був захищений у жовтні 2020 року.
Ця ракета має дальність польоту у 110 км та призначена для знищення наземних або надводних цілей. Її планують використати для озброєння фронтових бомбардувальників Су-24М. А за умови встановлення додаткового підвісного контейнера і на інших типах літаків, в першу чергу - Су-27.Рендер "Блискавки" КБ "Південне" показало у своєму відеозвіті з підсумками 2020 року. На ньому добре видно модульну конструкцію самої ракети, яка складається з декількох відсіків. Двигуна, бортової апаратури, бойової частини та системи наведення.У ракеті використаний, судячи з усього, прямоточний повітряно-реактивний двигун, який дозволяє розігнати "Блискавку" до надзвукової швидкості. За різними оцінками вона може становити від 2000 до 2500 км/год. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kb_pivdenne_u_detaljah_pokazala_nadzvukovu_raketu_bliskavka_foto-2509.html
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02.03.2021 23:24 Ответить
очень интересно, а при гетьмане сивочолом не делали таких разработок?
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03.03.2021 10:47 Ответить
именно при нем и делали. это "защитили" в октябре 2020-го только
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03.03.2021 17:35 Ответить
Вот так чуже-земели загадят праведные поля - и для бульбы родимой места не останется.
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02.03.2021 23:26 Ответить
На них ше ленін літав у шушинське, правда у нас такі самі.
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03.03.2021 00:19 Ответить
на свій трон нехай посадить Путіна, а собі збоку табуреточку приставить
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03.03.2021 00:44 Ответить
Одним словом - "стерх-долбо*б".
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03.03.2021 01:43 Ответить
Ще один "бомбіст" але вже "на халяву".
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03.03.2021 07:23 Ответить
от нас приедут только трактора
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03.03.2021 07:31 Ответить
Он давно на все от пыни готов, даже в особо извращенной форме.
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03.03.2021 07:46 Ответить
Bylo odin raz diversantov zabrosili 2012 godu im pravda ne NATO a svedi Лукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки - Цензор.НЕТ 5734Vot potomu nuzni emu samoliotiЛукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки - Цензор.НЕТ 5342
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03.03.2021 07:50 Ответить
ну, этих можно побороть и бумажными самолетами
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03.03.2021 09:06 Ответить
А ще він готовий і давно стоїть раком......
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03.03.2021 08:30 Ответить
Ждем кульмінації, а потім розв'язка, можливо садам даже позаздрить.
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03.03.2021 09:08 Ответить
усатая ***** уже готова даже на страпон....
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03.03.2021 08:37 Ответить
Разместить на территории Беларуси российские военные самолеты это уже прямая угроза безопасности многим странам блока НАТО и Украине. Поэтому Украине необходимо срочно вступать в НАТО и размещать на своей территории средства противоздушной обороны НАТО.
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03.03.2021 09:03 Ответить
Так ми і вступаємо ніби вже із 2014 року.
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03.03.2021 09:45 Ответить
Та ні. Ще з часів Кучми.
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09.05.2021 20:16 Ответить
Беларуси больше нет. есть область росиянской *********
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03.03.2021 09:13 Ответить
це ж так треба ненавидеть свой народ и землю даную богом что бы подставит под удар нет не от пиндосов а от ***** тот скинет бомбу и скажет то не мы
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03.03.2021 09:18 Ответить
Бацька Лука аб размяшчэнні ў Беларусі расейскіх ваенных самалётаў:
"Эка дзіва, самалёты. Я ж цяпер на ўсё згодны. Калі мой адзіны сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч пажадае ханінгавать маю выхлапуху, то я сам раздвіну булкі, насуну маю выхлапуху на яго ханінгавальну галоўку і буду бадзёра скакаць для задавальнення Ўладзіміра Ўладзіміравіча, пакуль ён мяне не спыніць."
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03.03.2021 09:32 Ответить
Лучше Лукашенке попросить Американцев помочь !! А Быть еще одним Назарбаевым проще всего!!!
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03.03.2021 09:50 Ответить
ГРА в лояльність до України закінчилась , Лукаш - під путлером.
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03.03.2021 11:01 Ответить
А то можна подумати,що його, (бульбофюрерка), хтось питати буде...
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03.03.2021 13:00 Ответить
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