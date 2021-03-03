Лукашенко готов разместить на территории Беларуси российские военные самолеты
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов разместить на территории страны российские военные самолеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
"Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 - самолет новый - и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать", - заявил Лукашенко.
Он напомнил, что во время проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 году российские самолеты находились в Беларуси для совместного дежурства, поэтому он считает, что можно и в дальнейшем использовать этот опыт.
"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить ... Лучше купить или построить новые самолеты для этого", - заявил белорусский диктатор.
По словам Лукашенко, вопрос размещения российских военных самолетов на территории Беларуси был наиболее обширной частью недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, конечно же, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И к тому же современное оружие должно быть. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах", - сказал он.
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2. Договор о коллективной безопасности, подписанный в рамках ОДКБ - разрешает размещения военных баз на территории страны члена организации, также как и устав НАТО.
Даже более того, без размещения баз, на территории страны союзника, любые военные блоки не имели бы смысла.
Истинный поклонник и союзник СССР. Говорят, даже Артек посещал и награжден значком.
Как жаль, что во время посещения и проживания в Крыму, к нему на завтрак не пожаловал молодой Янукович, или юный пионер Зеленский.
А так бы, отведал печень Вити и Саши с чудным соусом кьянти. И не было бы у нас президентов. Что же, если в императора слабость была - людей поедать. Бывает.
Так что, Лукашенко - ангел в сравнении с некоторыми.
слуги, два года расставляют рои дронов по линии границы любимой страны, для засчиты сваего мудрага нарида ...
Врах - не прайдёт !
КБ "Південне" у деталях показало ракету "повітря-поверхня" "Блискавка", аванпроект якої був захищений у жовтні 2020 року.
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"Эка дзіва, самалёты. Я ж цяпер на ўсё згодны. Калі мой адзіны сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч пажадае ханінгавать маю выхлапуху, то я сам раздвіну булкі, насуну маю выхлапуху на яго ханінгавальну галоўку і буду бадзёра скакаць для задавальнення Ўладзіміра Ўладзіміравіча, пакуль ён мяне не спыніць."