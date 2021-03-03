Лукашенко готов разместить на территории Беларуси российские военные самолеты

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов разместить на территории страны российские военные самолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 - самолет новый - и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что во время проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 году российские самолеты находились в Беларуси для совместного дежурства, поэтому он считает, что можно и в дальнейшем использовать этот опыт.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить ... Лучше купить или построить новые самолеты для этого", - заявил белорусский диктатор.

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По словам Лукашенко, вопрос размещения российских военных самолетов на территории Беларуси был наиболее обширной частью недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, конечно же, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И к тому же современное оружие должно быть. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах", - сказал он.

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