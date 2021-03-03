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Лукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що готовий розмістити на території країни російські військові літаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Буквально пару тижнів тому літаки НАТО вже прямо на наш кордон вилітали. І що ми змушені були зробити? Ми підняли Су-30 - літак новий - і назустріч їм підлетіли. Змило за сотню кілометрів. Це говорить про те, що нас будуть постійно смикати, а ми повинні відповідати", - заявив Лукашенко.

Він нагадав, що під час проведення Чемпіонату світу з хокею в 2014 році російські літаки перебували в Білорусі для спільного чергування, тому він вважає, що можна і надалі використовувати цей досвід.

"Дайте нам ці літаки. Але на цих літаках, як тоді, повинні літати росіяни і білоруси разом. А баз досить, їх не треба створювати, навіщо гроші даремно витрачати... Краще купити або побудувати нові літаки для цього", - заявив білоруський диктатор.

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За словами Лукашенка, питання розміщення російських військових літаків на території Білорусі було найбільшою частиною недавніх переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Відторгнення в президента Росії я не знайшов. Звичайно, якщо вони зможуть базуватися на наших базах і наші хлопці будуть літати разом із росіянами, звичайно ж, треба просити тоді й озброєння до цих літаків. І до того ж сучасна зброя має бути. Цей блок, напевно, був найбільшим у наших переговорах", - сказав він.

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Топ коментарі
+44
Лукашенко готов разместить на территории Беларуси российские военные самолеты - Цензор.НЕТ 9832
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02.03.2021 22:07
+19
боже... какой долба*б!!!!!!
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02.03.2021 22:10
+19
А зачем самолётам НАТО на вашу сраную границу залетать? Они вас отработают ещё из Польши или даже из Германии, а вы их даже на своих фуфловых радарах не увидите. Лукашенко готов разместить на территории Беларуси российские военные самолеты - Цензор.НЕТ 8810
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02.03.2021 22:11
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1. Незаконный президент - это только в формулировках украинских СМИ. Для большинства белорусов, он вполне законный президент. Иначе белорусы просто свергли бы его.
2. Договор о коллективной безопасности, подписанный в рамках ОДКБ - разрешает размещения военных баз на территории страны члена организации, также как и устав НАТО.
Даже более того, без размещения баз, на территории страны союзника, любые военные блоки не имели бы смысла.
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02.03.2021 23:19 Відповісти
видели как свергали... не хватило цветочков, чтоб закидать супостатов....Лукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки - Цензор.НЕТ 4891 , а мне похер их договор в каких то траурных рамках... размещение кацапских войск в белоруси это угроза мне, моему народу и европе.
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02.03.2021 23:27 Відповісти
Зимой цветы в большой цене. На 100% импортный товар. Подожди весны, тогда у белорусов будет столькоооо цветов, что Лукашенко точно испугается и уйдет.
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02.03.2021 23:31 Відповісти
подснежников и пролисков в лесах белоруси будет для этого мало... а вообще, научись понимать иронию.
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02.03.2021 23:43 Відповісти
и еще один момент, такого позорного днища не видели давно во всем мире, чтоб собственный, хоть и лжепрезидент, выходил с автоматом на свой народ... этодаже не дно... это загробие.
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02.03.2021 23:30 Відповісти
Ну он же просто пугал. Вот этот господин просто поедал свои подданых (людоедом был), а особо мерзких оппозиционеров скармливал крокодилам.
Лукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки - Цензор.НЕТ 5289
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02.03.2021 23:34 Відповісти
это старший сын бульбофюрера?
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02.03.2021 23:45 Відповісти
Это целый император Центрально Африканской Республике - Жан-Бедель Бокасса
Истинный поклонник и союзник СССР. Говорят, даже Артек посещал и награжден значком.
Как жаль, что во время посещения и проживания в Крыму, к нему на завтрак не пожаловал молодой Янукович, или юный пионер Зеленский.
А так бы, отведал печень Вити и Саши с чудным соусом кьянти. И не было бы у нас президентов. Что же, если в императора слабость была - людей поедать. Бывает.
Так что, Лукашенко - ангел в сравнении с некоторыми.
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02.03.2021 23:52 Відповісти
Интересно, Эстония размещает свои базы на территории Литвы ?
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02.03.2021 23:40 Відповісти
а что это тебе так очень интересно? НАТО нормально этих вову и сашу дрю кает! вон, памперсы мокрые постоянно
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03.03.2021 10:46 Відповісти
Evrosojuz etogo prezidenta nepriznajiot i nalozen ban imeno emu.Poniatno s nim znacit i mi budem ukrepliat PVO samoliotami tolko raznica ta sto u nas jest dengi,a u nego netu
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02.03.2021 23:59 Відповісти
чи ж не новость, мы порохоботы можем за то - не печалиться и спать спокойно, патамушта в атвет - 73 % зебилов неустанно (без устали), восемь дней в неделю, в четыре смены выпускают беспилотники и боевые дроны - роями, аки пчёл...
слуги, два года расставляют рои дронов по линии границы любимой страны, для засчиты сваего мудрага нарида ...
Врах - не прайдёт !
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02.03.2021 23:22 Відповісти
КБ "Південне" у деталях показало надзвукову ракету "Блискавка"

КБ "Південне" у деталях показало ракету "повітря-поверхня" "Блискавка", аванпроект якої був захищений у жовтні 2020 року.
Ця ракета має дальність польоту у 110 км та призначена для знищення наземних або надводних цілей. Її планують використати для озброєння фронтових бомбардувальників Су-24М. А за умови встановлення додаткового підвісного контейнера і на інших типах літаків, в першу чергу - Су-27.Рендер "Блискавки" КБ "Південне" показало у своєму відеозвіті з підсумками 2020 року. На ньому добре видно модульну конструкцію самої ракети, яка складається з декількох відсіків. Двигуна, бортової апаратури, бойової частини та системи наведення.У ракеті використаний, судячи з усього, прямоточний повітряно-реактивний двигун, який дозволяє розігнати "Блискавку" до надзвукової швидкості. За різними оцінками вона може становити від 2000 до 2500 км/год. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kb_pivdenne_u_detaljah_pokazala_nadzvukovu_raketu_bliskavka_foto-2509.html
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02.03.2021 23:24 Відповісти
очень интересно, а при гетьмане сивочолом не делали таких разработок?
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03.03.2021 10:47 Відповісти
именно при нем и делали. это "защитили" в октябре 2020-го только
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03.03.2021 17:35 Відповісти
Вот так чуже-земели загадят праведные поля - и для бульбы родимой места не останется.
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02.03.2021 23:26 Відповісти
На них ше ленін літав у шушинське, правда у нас такі самі.
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03.03.2021 00:19 Відповісти
на свій трон нехай посадить Путіна, а собі збоку табуреточку приставить
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03.03.2021 00:44 Відповісти
Одним словом - "стерх-долбо*б".
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03.03.2021 01:43 Відповісти
Ще один "бомбіст" але вже "на халяву".
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03.03.2021 07:23 Відповісти
от нас приедут только трактора
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03.03.2021 07:31 Відповісти
Он давно на все от пыни готов, даже в особо извращенной форме.
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03.03.2021 07:46 Відповісти
Bylo odin raz diversantov zabrosili 2012 godu im pravda ne NATO a svedi Лукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки - Цензор.НЕТ 5734Vot potomu nuzni emu samoliotiЛукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки - Цензор.НЕТ 5342
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03.03.2021 07:50 Відповісти
ну, этих можно побороть и бумажными самолетами
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03.03.2021 09:06 Відповісти
А ще він готовий і давно стоїть раком......
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03.03.2021 08:30 Відповісти
Ждем кульмінації, а потім розв'язка, можливо садам даже позаздрить.
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03.03.2021 09:08 Відповісти
усатая ***** уже готова даже на страпон....
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03.03.2021 08:37 Відповісти
Разместить на территории Беларуси российские военные самолеты это уже прямая угроза безопасности многим странам блока НАТО и Украине. Поэтому Украине необходимо срочно вступать в НАТО и размещать на своей территории средства противоздушной обороны НАТО.
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03.03.2021 09:03 Відповісти
Так ми і вступаємо ніби вже із 2014 року.
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03.03.2021 09:45 Відповісти
Та ні. Ще з часів Кучми.
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09.05.2021 20:16 Відповісти
Беларуси больше нет. есть область росиянской *********
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03.03.2021 09:13 Відповісти
це ж так треба ненавидеть свой народ и землю даную богом что бы подставит под удар нет не от пиндосов а от ***** тот скинет бомбу и скажет то не мы
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03.03.2021 09:18 Відповісти
Бацька Лука аб размяшчэнні ў Беларусі расейскіх ваенных самалётаў:
"Эка дзіва, самалёты. Я ж цяпер на ўсё згодны. Калі мой адзіны сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч пажадае ханінгавать маю выхлапуху, то я сам раздвіну булкі, насуну маю выхлапуху на яго ханінгавальну галоўку і буду бадзёра скакаць для задавальнення Ўладзіміра Ўладзіміравіча, пакуль ён мяне не спыніць."
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03.03.2021 09:32 Відповісти
Лучше Лукашенке попросить Американцев помочь !! А Быть еще одним Назарбаевым проще всего!!!
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03.03.2021 09:50 Відповісти
ГРА в лояльність до України закінчилась , Лукаш - під путлером.
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03.03.2021 11:01 Відповісти
А то можна подумати,що його, (бульбофюрерка), хтось питати буде...
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03.03.2021 13:00 Відповісти
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