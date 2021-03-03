Лукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що готовий розмістити на території країни російські військові літаки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.
"Буквально пару тижнів тому літаки НАТО вже прямо на наш кордон вилітали. І що ми змушені були зробити? Ми підняли Су-30 - літак новий - і назустріч їм підлетіли. Змило за сотню кілометрів. Це говорить про те, що нас будуть постійно смикати, а ми повинні відповідати", - заявив Лукашенко.
Він нагадав, що під час проведення Чемпіонату світу з хокею в 2014 році російські літаки перебували в Білорусі для спільного чергування, тому він вважає, що можна і надалі використовувати цей досвід.
"Дайте нам ці літаки. Але на цих літаках, як тоді, повинні літати росіяни і білоруси разом. А баз досить, їх не треба створювати, навіщо гроші даремно витрачати... Краще купити або побудувати нові літаки для цього", - заявив білоруський диктатор.
За словами Лукашенка, питання розміщення російських військових літаків на території Білорусі було найбільшою частиною недавніх переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.
"Відторгнення в президента Росії я не знайшов. Звичайно, якщо вони зможуть базуватися на наших базах і наші хлопці будуть літати разом із росіянами, звичайно ж, треба просити тоді й озброєння до цих літаків. І до того ж сучасна зброя має бути. Цей блок, напевно, був найбільшим у наших переговорах", - сказав він.
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2. Договор о коллективной безопасности, подписанный в рамках ОДКБ - разрешает размещения военных баз на территории страны члена организации, также как и устав НАТО.
Даже более того, без размещения баз, на территории страны союзника, любые военные блоки не имели бы смысла.
Истинный поклонник и союзник СССР. Говорят, даже Артек посещал и награжден значком.
Как жаль, что во время посещения и проживания в Крыму, к нему на завтрак не пожаловал молодой Янукович, или юный пионер Зеленский.
А так бы, отведал печень Вити и Саши с чудным соусом кьянти. И не было бы у нас президентов. Что же, если в императора слабость была - людей поедать. Бывает.
Так что, Лукашенко - ангел в сравнении с некоторыми.
слуги, два года расставляют рои дронов по линии границы любимой страны, для засчиты сваего мудрага нарида ...
Врах - не прайдёт !
КБ "Південне" у деталях показало ракету "повітря-поверхня" "Блискавка", аванпроект якої був захищений у жовтні 2020 року.
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"Эка дзіва, самалёты. Я ж цяпер на ўсё згодны. Калі мой адзіны сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч пажадае ханінгавать маю выхлапуху, то я сам раздвіну булкі, насуну маю выхлапуху на яго ханінгавальну галоўку і буду бадзёра скакаць для задавальнення Ўладзіміра Ўладзіміравіча, пакуль ён мяне не спыніць."