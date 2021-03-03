Лукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що готовий розмістити на території країни російські військові літаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Буквально пару тижнів тому літаки НАТО вже прямо на наш кордон вилітали. І що ми змушені були зробити? Ми підняли Су-30 - літак новий - і назустріч їм підлетіли. Змило за сотню кілометрів. Це говорить про те, що нас будуть постійно смикати, а ми повинні відповідати", - заявив Лукашенко.

Він нагадав, що під час проведення Чемпіонату світу з хокею в 2014 році російські літаки перебували в Білорусі для спільного чергування, тому він вважає, що можна і надалі використовувати цей досвід.

"Дайте нам ці літаки. Але на цих літаках, як тоді, повинні літати росіяни і білоруси разом. А баз досить, їх не треба створювати, навіщо гроші даремно витрачати... Краще купити або побудувати нові літаки для цього", - заявив білоруський диктатор.

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За словами Лукашенка, питання розміщення російських військових літаків на території Білорусі було найбільшою частиною недавніх переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Відторгнення в президента Росії я не знайшов. Звичайно, якщо вони зможуть базуватися на наших базах і наші хлопці будуть літати разом із росіянами, звичайно ж, треба просити тоді й озброєння до цих літаків. І до того ж сучасна зброя має бути. Цей блок, напевно, був найбільшим у наших переговорах", - сказав він.

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