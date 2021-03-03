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До конца года онлайн-прописку запустят по всей стране, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

До конца года онлайн-прописку запустят по всей стране, - Федоров

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ожидает, что услуга по онлайн-регистрации места жительства до конца года заработает по всей стране.

Об этом он рассказал во время общения с гражданами в прямом эфире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В апреле мы уже будем запускать эту услугу на Дія.Summit. И постепенно с каждым месяцем десятки новых городов будут подключаться к этой услуге. Надеюсь, что за год мы сможем вообще все громады подключить к смене места регистрации", - отметил Федоров.

Он добавил, что запуск этой услуги позволит правительству принимать более качественные решения с учетом актуальной информации о реальном количестве людей, проживающих в том или ином месте.

Также на Цензор.НЕТ: Предприниматели смогут оплачивать налоги в приложении "Дія", - Федоров

"Эту услугу мы будем запускать в апреле. Она будет работать очень удобно, в несколько кликов", - сказал вице-премьер.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Не пиши бред... Чтоб люди не уезжали, нужно создать комфортные условия, а не запрещать им уезжать...
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03.03.2021 00:01
+7
"онлайн, в несколько кликов" напрописується на житлову площу, що власник знати і відати не буде хто і скільки. Тільки проблема в тому, що виписати таких онлайн напрописаних власник не зможе, потрібно, щоб той що прописаний сам подав заяву на виписку.
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03.03.2021 00:02
+3
Иди на, скотина.
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02.03.2021 23:56
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Иди на, скотина.
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02.03.2021 23:56 Ответить
Зря он это делает. По-хорошему, нужно на несколько лет запретить менять место проживания и регистрации, а он, наоборот, только упрощает и поощряет как внешнюю миграцию (в Польшу или Германию), так и внутреннюю (из провинции и сёл в облцентры и Киев). И то и другое для страны катастрофа.
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02.03.2021 23:58 Ответить
Не пиши бред... Чтоб люди не уезжали, нужно создать комфортные условия, а не запрещать им уезжать...
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03.03.2021 00:01 Ответить
Зараз тобі напишуть з села шо теж хочуть жити як в Києві і їздити на тролейбусах і в метрі.
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03.03.2021 00:03 Ответить
Джигіталізація.
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02.03.2021 23:59 Ответить
"онлайн, в несколько кликов" напрописується на житлову площу, що власник знати і відати не буде хто і скільки. Тільки проблема в тому, що виписати таких онлайн напрописаних власник не зможе, потрібно, щоб той що прописаний сам подав заяву на виписку.
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03.03.2021 00:02 Ответить
выклюай смартфон и нет проблем..
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03.03.2021 00:11 Ответить
Хіба хтось може сам себе прописати або виписати?
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03.03.2021 00:22 Ответить
НІ, звісно! Але ж ботам, аби щось писати.
Потрібно бути об'єктивним. Якщо влада, робить щось не так то потрібно критикувати, чи навіть посміятись. Але коли влада, робить щось позитивно, що полегшить життя пересічного, то можно і потрібно похвалити.

Їх додаток "Дія", та спроби Оцифровування держ послуг - це дійсно круто.

Невже ви правда думаєте, що там працюють кретини, які дозволять прописуватись кому завгодно в вашій квартирі, за допомогою смартфону без вашого відома?
Ну як можно, таке писати?
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03.03.2021 01:46 Ответить
Зіткнувся з ситуацією коли на адресі по лінії соцзахисту було зареєстровано декілька сімей переселенців!! Це не прописка,але зроблено без відома хазяїна житла.
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03.03.2021 09:04 Ответить
Такі поодинокі випадки, дійсно можуть бути. Але - це проблема недосконалого законодавства в країні, та коррупції. Але зовсім не діджиталізації. Від того, що процес отримання прописки замість Центру надання Адміністративних послуг- перейду в додаток "Дія" ніяк не вплине на те що без вашого відома, хтось когось кудись пропише. Загальні мінуси законодавства залишаться, але будуть і очевидні плюси.
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03.03.2021 10:08 Ответить
Ви допускаєте що такі випадки можуть бути. Отже впевненості в тому, що додаток "Дія" на 100% захищений від афер з реєстрацію не має.
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03.03.2021 11:16 Ответить
Ви читати вмієте, чи тільки писати? Ще раз: Від того, що процес отримання прописки замість Центру надання Адміністративних послуг- перейде в додаток "Дія" - ніяк не вплине на те що без вашого відома, хтось когось кудись пропише. Проблема в законодавстві, а не а автоматизації.
А на 100%, не має нічого захищеного. НІЧОГО! Все що було створено однією людиною, може бути скомпроментовано іншою. Питання лише ціни, часу та знань.


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03.03.2021 12:20 Ответить
Я вмію і писати, і читати. А чи вмієте ви читати?
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03.03.2021 12:41 Ответить
А цей коментар ви самі написали також як бот?
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03.03.2021 11:18 Ответить
Якщо по закону, то сам прописатись без згоди власника не може, але в обхід закону через чиновника який сидить на прописці аферу провести може. Знаю випадок коли власниця випадково довідалася, що у її квартирі прописана невідома їй особа. А якщо вам треба виписатись, то ідете в центр адміністративних послуг самі без власника, пишете заяву і виписуєтесь.
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03.03.2021 11:05 Ответить
Вот это номер. На карандаш все прицепят. Такой контроль за квадратурой.
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03.03.2021 00:02 Ответить
"все громады подключить к смене места регистрации"

Как будто все живут не по месту прописки. И как будто все хотят перерегистрироваться.
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03.03.2021 00:19 Ответить
Создают благоприятные условия для мошенников на рынке жилья. Теперь без ведома собственника в твою квартиру может прописаться кто угодно и сколько угодно. В том числе и массу несовершеннолетних детей. И будешь бегать по судам, делить с ними квадратные метры. А зебилы, попавшие на дегетализацию, по привычке будут ругать абстрактную власть, не отдавая отчета, в том, что зебилы сами этих дегетализаторов понавыбырали всем на голову.
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03.03.2021 00:45 Ответить
прописка то есть почтовый адрес должна быть отделена от собственности на жилье, бред какой-то совковый
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03.03.2021 01:30 Ответить
А все починалося з сексу по телефоні, тепер що наробили собі то і маєте!
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03.03.2021 02:13 Ответить
А все-таки класно мати водійське посвідчення і тех-паспорт в "Дія" . Не потрібно таскати з собою зайвих документів . Ще б вибори зробили в "Дія" , щоб не було ніяких дільниць , черг і десятків тисяч мішків з макулатурою не волокли з усієї України в Київ .
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03.03.2021 06:24 Ответить
В нас лише одна проблема з цим, ти уявляєш, як камази з гречкою будуть їздити вулицями кривого рогу та запоріжжя роздаючи її всім "ДІЯчая" голосуючим за опезеже
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03.03.2021 07:04 Ответить
"діячам"
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03.03.2021 07:05 Ответить
Это теперь местные органы не смогут барыжить с бесхозяйным жильем или это как дополнительная функция?
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03.03.2021 07:18 Ответить
представляю, как все арендаторы начнут умолять квартирантов не регистрироваться в прописке, потому что следом за регистрацией к арендаторам придут зеленые податкивцы, вытрясать с них деньги.

а квартиранты такие - ну не хотите, чтобы мы у вас регистрировались, тогда с вас скидка 25%
До кінця року онлайн-прописку запустять по всій країні, - Федоров - Цензор.НЕТ 2462

а вообще по прописке не живет морлодая, самая экономически активная часть населения
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03.03.2021 08:12 Ответить
ну да,а потім арендатор буде пояснювати вже де він гроші взяв бо теж налоги не платить...
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03.03.2021 09:06 Ответить
Прописку - відминити бо прорушення коституціі.
Всіх держслужбовців хто каже про прописку - під суд замах на злочин
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03.03.2021 09:40 Ответить
 
 