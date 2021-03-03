До конца года онлайн-прописку запустят по всей стране, - Федоров
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Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ожидает, что услуга по онлайн-регистрации места жительства до конца года заработает по всей стране.
Об этом он рассказал во время общения с гражданами в прямом эфире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В апреле мы уже будем запускать эту услугу на Дія.Summit. И постепенно с каждым месяцем десятки новых городов будут подключаться к этой услуге. Надеюсь, что за год мы сможем вообще все громады подключить к смене места регистрации", - отметил Федоров.
Он добавил, что запуск этой услуги позволит правительству принимать более качественные решения с учетом актуальной информации о реальном количестве людей, проживающих в том или ином месте.
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"Эту услугу мы будем запускать в апреле. Она будет работать очень удобно, в несколько кликов", - сказал вице-премьер.
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Потрібно бути об'єктивним. Якщо влада, робить щось не так то потрібно критикувати, чи навіть посміятись. Але коли влада, робить щось позитивно, що полегшить життя пересічного, то можно і потрібно похвалити.
Їх додаток "Дія", та спроби Оцифровування держ послуг - це дійсно круто.
Невже ви правда думаєте, що там працюють кретини, які дозволять прописуватись кому завгодно в вашій квартирі, за допомогою смартфону без вашого відома?
Ну як можно, таке писати?
А на 100%, не має нічого захищеного. НІЧОГО! Все що було створено однією людиною, може бути скомпроментовано іншою. Питання лише ціни, часу та знань.
Как будто все живут не по месту прописки. И как будто все хотят перерегистрироваться.
а квартиранты такие - ну не хотите, чтобы мы у вас регистрировались, тогда с вас скидка 25%
а вообще по прописке не живет морлодая, самая экономически активная часть населения
Всіх держслужбовців хто каже про прописку - під суд замах на злочин