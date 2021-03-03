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До кінця року онлайн-прописку запустять по всій країні, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

До кінця року онлайн-прописку запустять по всій країні, - Федоров

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров очікує, що послуга щодо онлайн-реєстрації місця проживання до кінця року запрацює по всій країні.

Про це він розповів під час спілкування з громадянами в прямому ефірі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У квітні ми вже будемо запускати цю послугу на Дія.Summit. І поступово з кожним місяцем десятки нових міст будуть підключатися до цієї послуги. Сподіваюся, що за рік ми зможемо взагалі всі громади підключити до зміни місця реєстрації", - зазначив Федоров.

Він додав, що запуск цієї послуги дозволить уряду приймати якісніші рішення з урахуванням актуальної інформації про реальну кількість людей, які проживають у тому чи іншому місці.

Также на Цензор.НЕТ: Предприниматели смогут оплачивать налоги в приложении "Дія", - Федоров

"Цю послугу ми будемо запускати в квітні. Вона буде працювати дуже зручно, в кілька кліків", - сказав віце-прем'єр.
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Топ коментарі
+13
Не пиши бред... Чтоб люди не уезжали, нужно создать комфортные условия, а не запрещать им уезжать...
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03.03.2021 00:01
+7
"онлайн, в несколько кликов" напрописується на житлову площу, що власник знати і відати не буде хто і скільки. Тільки проблема в тому, що виписати таких онлайн напрописаних власник не зможе, потрібно, щоб той що прописаний сам подав заяву на виписку.
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03.03.2021 00:02
+3
Иди на, скотина.
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02.03.2021 23:56
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Иди на, скотина.
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02.03.2021 23:56 Відповісти
Зря он это делает. По-хорошему, нужно на несколько лет запретить менять место проживания и регистрации, а он, наоборот, только упрощает и поощряет как внешнюю миграцию (в Польшу или Германию), так и внутреннюю (из провинции и сёл в облцентры и Киев). И то и другое для страны катастрофа.
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02.03.2021 23:58 Відповісти
Не пиши бред... Чтоб люди не уезжали, нужно создать комфортные условия, а не запрещать им уезжать...
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03.03.2021 00:01 Відповісти
Зараз тобі напишуть з села шо теж хочуть жити як в Києві і їздити на тролейбусах і в метрі.
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03.03.2021 00:03 Відповісти
Джигіталізація.
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02.03.2021 23:59 Відповісти
"онлайн, в несколько кликов" напрописується на житлову площу, що власник знати і відати не буде хто і скільки. Тільки проблема в тому, що виписати таких онлайн напрописаних власник не зможе, потрібно, щоб той що прописаний сам подав заяву на виписку.
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03.03.2021 00:02 Відповісти
выклюай смартфон и нет проблем..
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03.03.2021 00:11 Відповісти
Хіба хтось може сам себе прописати або виписати?
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03.03.2021 00:22 Відповісти
НІ, звісно! Але ж ботам, аби щось писати.
Потрібно бути об'єктивним. Якщо влада, робить щось не так то потрібно критикувати, чи навіть посміятись. Але коли влада, робить щось позитивно, що полегшить життя пересічного, то можно і потрібно похвалити.

Їх додаток "Дія", та спроби Оцифровування держ послуг - це дійсно круто.

Невже ви правда думаєте, що там працюють кретини, які дозволять прописуватись кому завгодно в вашій квартирі, за допомогою смартфону без вашого відома?
Ну як можно, таке писати?
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03.03.2021 01:46 Відповісти
Зіткнувся з ситуацією коли на адресі по лінії соцзахисту було зареєстровано декілька сімей переселенців!! Це не прописка,але зроблено без відома хазяїна житла.
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03.03.2021 09:04 Відповісти
Такі поодинокі випадки, дійсно можуть бути. Але - це проблема недосконалого законодавства в країні, та коррупції. Але зовсім не діджиталізації. Від того, що процес отримання прописки замість Центру надання Адміністративних послуг- перейду в додаток "Дія" ніяк не вплине на те що без вашого відома, хтось когось кудись пропише. Загальні мінуси законодавства залишаться, але будуть і очевидні плюси.
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03.03.2021 10:08 Відповісти
Ви допускаєте що такі випадки можуть бути. Отже впевненості в тому, що додаток "Дія" на 100% захищений від афер з реєстрацію не має.
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03.03.2021 11:16 Відповісти
Ви читати вмієте, чи тільки писати? Ще раз: Від того, що процес отримання прописки замість Центру надання Адміністративних послуг- перейде в додаток "Дія" - ніяк не вплине на те що без вашого відома, хтось когось кудись пропише. Проблема в законодавстві, а не а автоматизації.
А на 100%, не має нічого захищеного. НІЧОГО! Все що було створено однією людиною, може бути скомпроментовано іншою. Питання лише ціни, часу та знань.


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03.03.2021 12:20 Відповісти
Я вмію і писати, і читати. А чи вмієте ви читати?
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03.03.2021 12:41 Відповісти
А цей коментар ви самі написали також як бот?
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03.03.2021 11:18 Відповісти
Якщо по закону, то сам прописатись без згоди власника не може, але в обхід закону через чиновника який сидить на прописці аферу провести може. Знаю випадок коли власниця випадково довідалася, що у її квартирі прописана невідома їй особа. А якщо вам треба виписатись, то ідете в центр адміністративних послуг самі без власника, пишете заяву і виписуєтесь.
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03.03.2021 11:05 Відповісти
Вот это номер. На карандаш все прицепят. Такой контроль за квадратурой.
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03.03.2021 00:02 Відповісти
"все громады подключить к смене места регистрации"

Как будто все живут не по месту прописки. И как будто все хотят перерегистрироваться.
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03.03.2021 00:19 Відповісти
Создают благоприятные условия для мошенников на рынке жилья. Теперь без ведома собственника в твою квартиру может прописаться кто угодно и сколько угодно. В том числе и массу несовершеннолетних детей. И будешь бегать по судам, делить с ними квадратные метры. А зебилы, попавшие на дегетализацию, по привычке будут ругать абстрактную власть, не отдавая отчета, в том, что зебилы сами этих дегетализаторов понавыбырали всем на голову.
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03.03.2021 00:45 Відповісти
прописка то есть почтовый адрес должна быть отделена от собственности на жилье, бред какой-то совковый
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03.03.2021 01:30 Відповісти
А все починалося з сексу по телефоні, тепер що наробили собі то і маєте!
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03.03.2021 02:13 Відповісти
А все-таки класно мати водійське посвідчення і тех-паспорт в "Дія" . Не потрібно таскати з собою зайвих документів . Ще б вибори зробили в "Дія" , щоб не було ніяких дільниць , черг і десятків тисяч мішків з макулатурою не волокли з усієї України в Київ .
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03.03.2021 06:24 Відповісти
В нас лише одна проблема з цим, ти уявляєш, як камази з гречкою будуть їздити вулицями кривого рогу та запоріжжя роздаючи її всім "ДІЯчая" голосуючим за опезеже
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03.03.2021 07:04 Відповісти
"діячам"
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03.03.2021 07:05 Відповісти
Это теперь местные органы не смогут барыжить с бесхозяйным жильем или это как дополнительная функция?
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03.03.2021 07:18 Відповісти
представляю, как все арендаторы начнут умолять квартирантов не регистрироваться в прописке, потому что следом за регистрацией к арендаторам придут зеленые податкивцы, вытрясать с них деньги.

а квартиранты такие - ну не хотите, чтобы мы у вас регистрировались, тогда с вас скидка 25%
До кінця року онлайн-прописку запустять по всій країні, - Федоров - Цензор.НЕТ 2462

а вообще по прописке не живет морлодая, самая экономически активная часть населения
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03.03.2021 08:12 Відповісти
ну да,а потім арендатор буде пояснювати вже де він гроші взяв бо теж налоги не платить...
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03.03.2021 09:06 Відповісти
Прописку - відминити бо прорушення коституціі.
Всіх держслужбовців хто каже про прописку - під суд замах на злочин
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03.03.2021 09:40 Відповісти
 
 