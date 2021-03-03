До кінця року онлайн-прописку запустять по всій країні, - Федоров

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров очікує, що послуга щодо онлайн-реєстрації місця проживання до кінця року запрацює по всій країні.

Про це він розповів під час спілкування з громадянами в прямому ефірі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У квітні ми вже будемо запускати цю послугу на Дія.Summit. І поступово з кожним місяцем десятки нових міст будуть підключатися до цієї послуги. Сподіваюся, що за рік ми зможемо взагалі всі громади підключити до зміни місця реєстрації", - зазначив Федоров.

Він додав, що запуск цієї послуги дозволить уряду приймати якісніші рішення з урахуванням актуальної інформації про реальну кількість людей, які проживають у тому чи іншому місці.

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"Цю послугу ми будемо запускати в квітні. Вона буде працювати дуже зручно, в кілька кліків", - сказав віце-прем'єр.