До кінця року онлайн-прописку запустять по всій країні, - Федоров
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Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров очікує, що послуга щодо онлайн-реєстрації місця проживання до кінця року запрацює по всій країні.
Про це він розповів під час спілкування з громадянами в прямому ефірі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"У квітні ми вже будемо запускати цю послугу на Дія.Summit. І поступово з кожним місяцем десятки нових міст будуть підключатися до цієї послуги. Сподіваюся, що за рік ми зможемо взагалі всі громади підключити до зміни місця реєстрації", - зазначив Федоров.
Він додав, що запуск цієї послуги дозволить уряду приймати якісніші рішення з урахуванням актуальної інформації про реальну кількість людей, які проживають у тому чи іншому місці.
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"Цю послугу ми будемо запускати в квітні. Вона буде працювати дуже зручно, в кілька кліків", - сказав віце-прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Потрібно бути об'єктивним. Якщо влада, робить щось не так то потрібно критикувати, чи навіть посміятись. Але коли влада, робить щось позитивно, що полегшить життя пересічного, то можно і потрібно похвалити.
Їх додаток "Дія", та спроби Оцифровування держ послуг - це дійсно круто.
Невже ви правда думаєте, що там працюють кретини, які дозволять прописуватись кому завгодно в вашій квартирі, за допомогою смартфону без вашого відома?
Ну як можно, таке писати?
А на 100%, не має нічого захищеного. НІЧОГО! Все що було створено однією людиною, може бути скомпроментовано іншою. Питання лише ціни, часу та знань.
Как будто все живут не по месту прописки. И как будто все хотят перерегистрироваться.
а квартиранты такие - ну не хотите, чтобы мы у вас регистрировались, тогда с вас скидка 25%
а вообще по прописке не живет морлодая, самая экономически активная часть населения
Всіх держслужбовців хто каже про прописку - під суд замах на злочин