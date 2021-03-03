Наконец-то стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, - Аваков
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Последние действия украинского правительства касательно ситуации на Донбассе и санкций против Медведчука и Козака говорят о выборе стратегического направления. Потому что с Россией и пророссийскими силами нельзя договориться.
Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что позиция властей сейчас не является путем к диктаторству, а демонстрирует "строгую демократию".
"Наконец-то стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, потому что он постоянно бьет исподтишка. С прорусской пятой колонной невозможно договориться, она понимает только позицию силы и мы с украинской стороны должны жестко и четко действовать", - сказал Аваков.
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Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
И сепарьё сразу же заявило об отмене перемирия.
Совпадение...
Ну шо пляті , а ви - прєкратілі ?? Вам же казали - Порошенко тут ні до чого , війна цілковито "на совісті" ***** .
Коли тепер вибачатись будете перед Порохом , ідіоти .??? .