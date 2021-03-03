РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14984 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
22 759 129
Аваков (3444) Путин (29870) Россия (91316)

Наконец-то стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Наконец-то стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, - Аваков

Последние действия украинского правительства касательно ситуации на Донбассе и санкций против Медведчука и Козака говорят о выборе стратегического направления. Потому что с Россией и пророссийскими силами нельзя договориться.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что позиция властей сейчас не является путем к диктаторству, а демонстрирует "строгую демократию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта

"Наконец-то стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, потому что он постоянно бьет исподтишка. С прорусской пятой колонной невозможно договориться, она понимает только позицию силы и мы с украинской стороны должны жестко и четко действовать", - сказал Аваков.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+47
Ну если Авакову дошло на восьмой год, то Бубочка ето поймет перед поездкой в Ростов.
показать весь комментарий
03.03.2021 08:48
+38
Згадався анекдот про жирафа...
показать весь комментарий
03.03.2021 08:46
+34
Гниды , вы все ! Горбатов лепите ? Было ясно всем здравомыслящим , ещё со времён ,когда педофил -окурок путлер убил Артема Боровика , войны в Ичкерии ,убийства А.Политковской , Литвиненко ,Новодворской , взрывов домов ……………
показать весь комментарий
03.03.2021 09:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну, если уже и до министра дошло, то - на мой взгляд - не все еще потеряно. Страна начинает приходить в себя от шока, вызванного приходом к власти раскрученного клоуна. Все-таки, армянине, после Карабаха перестали на Раху смотреть, как на что-то святое и божественное.
показать весь комментарий
03.03.2021 10:27 Ответить
"з Путіним неможливо домовитися"? Так бубочка обіцяв іще на колінах просити Владіміра Владіміровіча ... Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков - Цензор.НЕТ 6320
показать весь комментарий
03.03.2021 10:30 Ответить
Нарешті містечковому, нікчемному бовдуру, який, завдяки населенню, яке, язик не повертається назвати народом, став президентом України, стало зрозуміло, те, що озвучив лицемірний Аваков, якому, це було давно зрозуміло. Одним словом, країна стала заручником людини, яка, за своїм інтелектом, не тільки не може бути президентом держави, а навіть депутатом Хацапетівки.
показать весь комментарий
03.03.2021 10:47 Ответить
Оказывается 7 лет аваков не имел политического чутья, на такой ответственной работе, так вот откуда все многочисленные ляпы, в работе, в том числе и без вины воноватые сидят в тюрьме.
показать весь комментарий
03.03.2021 10:51 Ответить
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.Тільки "забувають" сказати , що це - втілювана ним позиція.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
показать весь комментарий
03.03.2021 10:51 Ответить
На 7-м году ,горячей фазы войны ,стало очевидно 🤔🙄 ,что это враг ,шо Байден животворящий делает😜
показать весь комментарий
03.03.2021 10:55 Ответить
Так и есть.
И сепарьё сразу же заявило об отмене перемирия.
Совпадение...
показать весь комментарий
03.03.2021 10:56 Ответить
Лучше поздно, чем никогда!
показать весь комментарий
03.03.2021 11:02 Ответить
Окреме дякуємо дебілам за втрачені роки.
показать весь комментарий
03.03.2021 11:06 Ответить
Майже два роки знадобилося зебілам , во главє з -янелохом , що це усвідомити .. А як на Пороха гавкали ,як гавкали-и Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков - Цензор.НЕТ 9419 ,,мовляв - гаспадін Порошенко , скажітє - пачіму ві ні хатітє прєкратіть єту вайну !!?

Ну шо пляті , а ви - прєкратілі ?? Вам же казали - Порошенко тут ні до чого , війна цілковито "на совісті" ***** .
Коли тепер вибачатись будете перед Порохом , ідіоти .??? Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков - Цензор.НЕТ 3852 .
показать весь комментарий
03.03.2021 11:08 Ответить
Шо вы говорите, пан Жираф ! Наконец-то и вам ?
показать весь комментарий
03.03.2021 11:56 Ответить
Не можу вирішити - Сабаков тормоз чи повільний газ ? Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков - Цензор.НЕТ 6796
показать весь комментарий
03.03.2021 12:15 Ответить
Беееее, наконец-то, бееее...
показать весь комментарий
03.03.2021 12:20 Ответить
І це такі "гєнії" , керують нашою країною, армією, поліцією... Навіть не має "культурних" слів, щоб прокоментувати цей ідіотизм...
показать весь комментарий
03.03.2021 12:20 Ответить
Каким же надо быть тупым, чтобы на такую простую истину ушло 7 лет.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:33 Ответить
Дійшло , як до жерафа !
показать весь комментарий
03.03.2021 12:35 Ответить
Демократия для "своих". Как и "наградные" короткостволы.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:35 Ответить
Кто то обещал ,как два пальца.... вернуться на старые позиции 😡.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:36 Ответить
Думаю, что Аваков сказал то, что было принято на РНБО .. Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков - Цензор.НЕТ 6358
показать весь комментарий
03.03.2021 12:40 Ответить
"Наконєц-то стала панятна..." Це, бл...ь, заявляє член Ради національної безпеки! Це що: маразм, *******, нерозуміння чи ігнорування очевидних речей?!
показать весь комментарий
03.03.2021 12:57 Ответить
Або звиздить, або дурак.
показать весь комментарий
03.03.2021 14:04 Ответить
После 7 лет войны? Главный мусор прозрел..Уря!
показать весь комментарий
03.03.2021 14:12 Ответить
Вы это серьёзно ???!!!!!! Договорится с бывшим начальником ФСБ ?Там целая( Кантора Пашит,) на то ,чтоб ухватить ещё ,один кусок земли .Пятка Ахиллеса (кацапии )это Украина в НАТО!!!!
показать весь комментарий
03.03.2021 15:21 Ответить
Если друзья говорят, что с врагом не договориться, то негодяи уже обо всем давно договорились.
показать весь комментарий
03.03.2021 16:03 Ответить
поздно поняли. было ясно, что он психопат и маньяк ещё в 2014.
показать весь комментарий
03.03.2021 16:17 Ответить
Странно... С чего бы вдруг?
показать весь комментарий
03.03.2021 19:23 Ответить
Да все они уже после Дебальцево поняли. Просто пр кидывается шлангом чтоб прикрыть Зелень.
показать весь комментарий
03.03.2021 23:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 