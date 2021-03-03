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Аваков (1961) Путін (21449) Росія (47279)

Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков

Останні дії українського уряду щодо ситуації на Донбасі та санкції проти Медведчука і Козака свідчать про вибір стратегічного напрямку. Бо з Росією і проросійськими силами не можна домовитися.

Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі "В гостях у Дмитра Гордона", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що позиція влади зараз не є шляхом до диктаторства, а демонструє "сувору демократію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про наслідки санкцій проти Медведчука: Росія відповідатиме провокаціями на Донбасі і організаціями бунту

"Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, тому що він постійно б'є нишком. З проросійською п'ятою колоною неможливо домовитися, вона розуміє тільки позицію сили і ми з українського боку маємо жорстко і чітко діяти", - сказав Аваков.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
Ну если Авакову дошло на восьмой год, то Бубочка ето поймет перед поездкой в Ростов.
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03.03.2021 08:48
+38
Згадався анекдот про жирафа...
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03.03.2021 08:46
+34
Гниды , вы все ! Горбатов лепите ? Было ясно всем здравомыслящим , ещё со времён ,когда педофил -окурок путлер убил Артема Боровика , войны в Ичкерии ,убийства А.Политковской , Литвиненко ,Новодворской , взрывов домов ……………
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03.03.2021 09:06
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Ну, если уже и до министра дошло, то - на мой взгляд - не все еще потеряно. Страна начинает приходить в себя от шока, вызванного приходом к власти раскрученного клоуна. Все-таки, армянине, после Карабаха перестали на Раху смотреть, как на что-то святое и божественное.
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03.03.2021 10:27 Відповісти
"з Путіним неможливо домовитися"? Так бубочка обіцяв іще на колінах просити Владіміра Владіміровіча ... Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков - Цензор.НЕТ 6320
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03.03.2021 10:30 Відповісти
Нарешті містечковому, нікчемному бовдуру, який, завдяки населенню, яке, язик не повертається назвати народом, став президентом України, стало зрозуміло, те, що озвучив лицемірний Аваков, якому, це було давно зрозуміло. Одним словом, країна стала заручником людини, яка, за своїм інтелектом, не тільки не може бути президентом держави, а навіть депутатом Хацапетівки.
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03.03.2021 10:47 Відповісти
Оказывается 7 лет аваков не имел политического чутья, на такой ответственной работе, так вот откуда все многочисленные ляпы, в работе, в том числе и без вины воноватые сидят в тюрьме.
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03.03.2021 10:51 Відповісти
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.Тільки "забувають" сказати , що це - втілювана ним позиція.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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03.03.2021 10:51 Відповісти
На 7-м году ,горячей фазы войны ,стало очевидно 🤔🙄 ,что это враг ,шо Байден животворящий делает😜
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03.03.2021 10:55 Відповісти
Так и есть.
И сепарьё сразу же заявило об отмене перемирия.
Совпадение...
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03.03.2021 10:56 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда!
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03.03.2021 11:02 Відповісти
Окреме дякуємо дебілам за втрачені роки.
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03.03.2021 11:06 Відповісти
Майже два роки знадобилося зебілам , во главє з -янелохом , що це усвідомити .. А як на Пороха гавкали ,як гавкали-и Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков - Цензор.НЕТ 9419 ,,мовляв - гаспадін Порошенко , скажітє - пачіму ві ні хатітє прєкратіть єту вайну !!?

Ну шо пляті , а ви - прєкратілі ?? Вам же казали - Порошенко тут ні до чого , війна цілковито "на совісті" ***** .
Коли тепер вибачатись будете перед Порохом , ідіоти .??? Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков - Цензор.НЕТ 3852 .
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03.03.2021 11:08 Відповісти
Шо вы говорите, пан Жираф ! Наконец-то и вам ?
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03.03.2021 11:56 Відповісти
Не можу вирішити - Сабаков тормоз чи повільний газ ? Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков - Цензор.НЕТ 6796
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03.03.2021 12:15 Відповісти
Беееее, наконец-то, бееее...
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03.03.2021 12:20 Відповісти
І це такі "гєнії" , керують нашою країною, армією, поліцією... Навіть не має "культурних" слів, щоб прокоментувати цей ідіотизм...
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03.03.2021 12:20 Відповісти
Каким же надо быть тупым, чтобы на такую простую истину ушло 7 лет.
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03.03.2021 12:33 Відповісти
Дійшло , як до жерафа !
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03.03.2021 12:35 Відповісти
Демократия для "своих". Как и "наградные" короткостволы.
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03.03.2021 12:35 Відповісти
Кто то обещал ,как два пальца.... вернуться на старые позиции 😡.
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03.03.2021 12:36 Відповісти
Думаю, что Аваков сказал то, что было принято на РНБО .. Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков - Цензор.НЕТ 6358
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03.03.2021 12:40 Відповісти
"Наконєц-то стала панятна..." Це, бл...ь, заявляє член Ради національної безпеки! Це що: маразм, *******, нерозуміння чи ігнорування очевидних речей?!
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03.03.2021 12:57 Відповісти
Або звиздить, або дурак.
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03.03.2021 14:04 Відповісти
После 7 лет войны? Главный мусор прозрел..Уря!
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03.03.2021 14:12 Відповісти
Вы это серьёзно ???!!!!!! Договорится с бывшим начальником ФСБ ?Там целая( Кантора Пашит,) на то ,чтоб ухватить ещё ,один кусок земли .Пятка Ахиллеса (кацапии )это Украина в НАТО!!!!
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03.03.2021 15:21 Відповісти
Если друзья говорят, что с врагом не договориться, то негодяи уже обо всем давно договорились.
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03.03.2021 16:03 Відповісти
поздно поняли. было ясно, что он психопат и маньяк ещё в 2014.
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03.03.2021 16:17 Відповісти
Странно... С чего бы вдруг?
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03.03.2021 19:23 Відповісти
Да все они уже после Дебальцево поняли. Просто пр кидывается шлангом чтоб прикрыть Зелень.
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03.03.2021 23:58 Відповісти
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