Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков
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Останні дії українського уряду щодо ситуації на Донбасі та санкції проти Медведчука і Козака свідчать про вибір стратегічного напрямку. Бо з Росією і проросійськими силами не можна домовитися.
Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі "В гостях у Дмитра Гордона", передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що позиція влади зараз не є шляхом до диктаторства, а демонструє "сувору демократію".
"Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, тому що він постійно б'є нишком. З проросійською п'ятою колоною неможливо домовитися, вона розуміє тільки позицію сили і ми з українського боку маємо жорстко і чітко діяти", - сказав Аваков.
Топ коментарі
+47 aleks kyb
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Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
И сепарьё сразу же заявило об отмене перемирия.
Совпадение...
Ну шо пляті , а ви - прєкратілі ?? Вам же казали - Порошенко тут ні до чого , війна цілковито "на совісті" ***** .
Коли тепер вибачатись будете перед Порохом , ідіоти .??? .