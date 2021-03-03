Процессуальные диверсии по уровню вреда для правосудия равносильны с фальсификацией доказательств, - прокурор по "делам Майдана" Донской

Процессуальные диверсии не должны в принципе быть элементом адвокатской тактики.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской.

По словам прокурора, "процессуальные диверсии" - это заведомо необоснованные отводы суду, прокурорам, очевидно безосновательные (юридически бесперспективные) ходатайства, которые имеют целью исключительно затягивание времени, "адвокатские карусели" в делах, где два и более обвиняемых и/или адвокатов.

"Еще распространена практика процессуальных диверсий - якобы занятость адвоката в другом процессе, и конечно же обвиняемый возражает против рассмотрения дела именно без этого адвоката, даже если его защищает несколько адвокатов. Если в таком случае суд удовлетворит ходатайство прокурора о привлечении адвоката по бесплатной правовой помощи, то обязательно попросит время, достаточное для ознакомления с материалами дела, и суд не вправе отказать в этом. При этом, как правило получается так, что адвокат бесплатной правовой помощи, чьи услуги, напомню, оплачиваются государством, по странному стечению оказывается знакомым адвоката, который не явился, и добросовестно и последовательно придерживается "тактики" последнего по срыву судебного заседания любой ценой", - объяснил Донской.

"Процессуальные диверсии не должны в принципе быть элементом адвокатской тактики, потому что по уровню вреда для правосудия это, по моему мнению, зло такого же уровня, как, например, фальсификация доказательств или выбивание следователем показаний у подозреваемого", - добавил прокурор.

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