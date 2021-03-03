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Процессуальные диверсии по уровню вреда для правосудия равносильны с фальсификацией доказательств, - прокурор по "делам Майдана" Донской

Новости Цензор.НЕТ Общество

Процессуальные диверсии по уровню вреда для правосудия равносильны с фальсификацией доказательств, - прокурор по

Процессуальные диверсии не должны в принципе быть элементом адвокатской тактики.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской.

По словам прокурора, "процессуальные диверсии" - это заведомо необоснованные отводы суду, прокурорам, очевидно безосновательные (юридически бесперспективные) ходатайства, которые имеют целью исключительно затягивание времени, "адвокатские карусели" в делах, где два и более обвиняемых и/или адвокатов.

"Еще распространена практика процессуальных диверсий - якобы занятость адвоката в другом процессе, и конечно же обвиняемый возражает против рассмотрения дела именно без этого адвоката, даже если его защищает несколько адвокатов. Если в таком случае суд удовлетворит ходатайство прокурора о привлечении адвоката по бесплатной правовой помощи, то обязательно попросит время, достаточное для ознакомления с материалами дела, и суд не вправе отказать в этом. При этом, как правило получается так, что адвокат бесплатной правовой помощи, чьи услуги, напомню, оплачиваются государством, по странному стечению оказывается знакомым адвоката, который не явился, и добросовестно и последовательно придерживается "тактики" последнего по срыву судебного заседания  любой ценой", - объяснил Донской.

"Процессуальные диверсии не должны в принципе быть элементом адвокатской тактики, потому что по уровню вреда для правосудия это, по моему мнению, зло такого же уровня, как, например, фальсификация доказательств или выбивание следователем показаний у подозреваемого", - добавил прокурор.

Полный текст интервью с прокурором Алексеем Донским читайте здесь.

Также читайте: Допросить Януковича в Ростове невозможно, адвокаты об этом знают, - прокурор Донской

Автор: Богдан Гуньковський
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согласен реформу судов надо начинать в отрубания голов адвокатов.. потому что 70% судей если не больше и 95% юрыстов в госструктурах чиновниках имеют корочки адвокатов.. адвокаты -это курьеры посредники.... при совке адвокаты приходили в суд всегда особенно уголовные дела попытка адвоката устроить тягомотину закачивались жалобой на адвоката того так стружкой снимали что зарекался на всю оставшуюся практику а теперь у нас ДЕРМЬОКРАТИЯ я знаю о чем говорю сам 25 лет работал адвокатом и сталкивался с иной ситуацией когда ты приезжаешь на дело в иной город район республику с клиентом про условия как доехать промолчим а сторона по делу не вилась а судья в этом нагло подыгрывает.. только жалоба на судью способная была привести того в чувство как и то что адвокат приезжает в иной город в суд почитать дело чтобы составить жалобу на решение-приговор а дело странным образом утерялось.. после жалоб куда надо- потом тебе пишут мол приезжайте еще раз дело нашлось.. а про сегодня я вообще молчу нет это не суд и не закон и не свобода прав и свобод... это НАПЕРСТКИ....
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03.03.2021 10:54 Ответить
- А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат, и сказать вам, где нет милиционера? ©
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03.03.2021 11:15 Ответить
ваша ремарка глупа я РАБОТАЛ И ЗАРАБАТЫВАЛ ГРЛОШИ И ПРИЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЛИ ЕСЛИ ХОТЕЛИ ВСЕ как вам такое при средней зарплдате 120 рэ я пацан получил первую
зарплату на руки 380 рэ вторая 800 а потом и вовсе меньше 1000 рэ не было и это только!!! по кассе не говоря что такая же сумма была в кармане я мог пойти на работу вообще без денег а прийти домой с 500 рублями.. на мелкие расходы НО Я РАБОТАЛ И НЕ С КОГО НЕ ВЫМОГАЛ*****а вот когда пошла коррупция когда у каждого следака судьи прокурора стали образовываться ОПГ свои судьи адвокаты нотариусы и прочие те кто не вошел принципиально в ОПГ остались без средств к существованию в судах стал побеждать не закон и знания а толщина и вид валюты в конвертах...
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03.03.2021 12:28 Ответить
Не хочу Вас расстраивать, но у меня все хорошо. (с)
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03.03.2021 13:13 Ответить
хатім
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03.03.2021 12:45 Ответить
- Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед - тронулся!(c)
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03.03.2021 11:14 Ответить
Процессуальные диверсии не должны в принципе быть элементом адвокатской тактики- но такие процесуальные диверсии должны быть обязательным елементом портновских прокуроров ,((("Процессуальные диверсии не должны в принципе быть элементом адвокатской тактики, потому что по уровню вреда для правосудия это, по моему мнению, меньшее зло , как, зло например, фальсификаций прокурорских , что им необходимо для фальсификаций и снятия обвинений с виновных в расстрелах ,и других правонаружения по отношению к гражданам Украины ,во времья Майдана
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03.03.2021 11:34 Ответить
Звільнити всіх! Суддів, прокурорів, клерків-ВСІХ!!!! Створити ціле міністерство по «зовнішньому управлінню судової системи України» і запросити суддів, прокурорів із країн ЄС, Канади і Америки. Працювати так, як ми з департаментом їздили в Пуерто-Ріко після урагану-робота більше статистична. Не саджати, а позбавляти права займати посади цілим сім'ям адже беруть хабарі чиновники! Змінити культуру державного і муніципального працівника повністю!
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03.03.2021 11:51 Ответить
Процесуальна диверсія це новий КПК України. Всі знали, до чого він призвиде. Давити бізнез за допомогою цього КПК просто і легко, а ось боротись з іншими злочинами проблематично. Поверніть старий КПК і все запрацює.
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03.03.2021 12:49 Ответить
 
 