"Артем" готовится к производству 155-мм боеприпасов, используемых в странах НАТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" готовится к производству 155-мм боеприпасов, которые используют страны НАТО.
Об этом в эфире Security Talks рассказал Президент Компании - председатель правления Владимир Зимин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hmil.in.ua.
Сейчас на предприятии производят первую партию, которая в июне этого года должна пройти испытания.
Опытно-конструкторская работа продолжается в интересах Министерства обороны Украины.
В нашей версии он будет двухсоставляющий, то есть он будет иметь донную часть и верхнюю часть, - рассказал технические детали Владимир Зимин.
Президент компании уточнил, что сейчас уже изготовлена вся необходимая оснастка и есть отштампованная донная часть.
На следующей неделе переходим к работе над верхней частью боеприпаса и до июня месяца мы выйдем на испытания, - добавил Зимин.
В августе 2018 на ГАХК "Артем", после завершения всех этапов испытаний, стартовало производство отечественных 152-мм боеприпасов аналогов советским ОФ-29.
От базового артиллерийского снаряда он отличался большей механической точностью и меньшей погрешностью по весу, однако в отличие от советского образца украинский аналог сборный из трех частей - донной, верхней и конусной.
Необходимость сложной конструкции обусловлена отсутствием специального технологического оборудования для глубокого прессования, позволяющего упростить производство и удешевить сам боеприпас.
Украина уже имела намерения приобрести это оборудование у компаний за рубежом, но из-за коррупционных схем после этого авансовый платеж в размере более чем 8,2 млн долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы.
Пожалуйста, подождите...
А ти шо, дурненький, шо не розумієш шо то не просто ім'я. Декомунізатори хєрови.
зебилыпля...
у 2015-2016
На виконання вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні" ДАХК "Артем" здійснюється комплекс заходів щодо ребрендингу найменування ДАХК "Артем" (повну назву Компанії визначено, як Державна акціонерна холдингова компанія "Авіаційно-ракетно-технічного машинобудування", скорочена назва ДАХК "АРТеМ"), наслідком якого буде зміна бренду та його складових, а саме: візуального оформлення із змінами позиціонування діяльності підприємства у відповідності до його профілю. Здійснення таких заходів надає можливість в подальшому вирізнити та однозначно ідентифікувати Компанію з поміж інших підприємств не вводячи в оману контрагентів щодо справжньої її діяльності та сприятиме успішному проведенню Компанією маркетингової діяльності.
Компанією плануються заходи щодо переміщення двох пам'ятників відомим радянським діячам.
хоча є і сенс... хто шукає відьом той їх і бачить...
Так, якщо в 2021 фінансовому році на закупівлю 155-мм снарядів було виділено Конгресом 306,3 млн доларів, то у 2022 ця сума зменшиться до 174 млн доларів.
САУ "Богдана" очікує на завершення державних випробувань
На 7-м году войны...
Не рановато ли начали?
Алё, Верховная Рада!!!
Вы там в перманентном коматозе?
Что за Артем? Ни фамилии, ни отчества. Журналисты оборзели.
Откуда у него бабло на производство? Наверно кто-то из сынков депутатов.
И щас еще наворует бюджетного бабла на откатах.
Да эти снаряды Артем вам золотыми сделает.
Зеленский ....... порошенко .......... зрада ........
п.с. Типичный коммент на цензоре )))
Ясно,опять скиздили,воруют у нас везде и всегда при любой погоде,война,не война,пандемия,стихийные бедствия,всегда найдутся в Украине люди которые всегда готовы ободрать эту бедную страну....
_Ах вы ж ссуки!
https://www.youtube.com/watch?v=H9LTg8QUR2g
Вон на коронавирусе миллиарды распилили. Ну и что?
Он с АП по вагнеровцам предательство прошло - ну и что?
Быдло украины хочет чтобы так было.
Але не сказали якої весни і кого.