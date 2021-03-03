Послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка, - Йозвяк

Послы Евросоюза продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек из его окружения, в то же время были сняты санкции с экс-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС согласились продлить санкции в отношении 177 человек и 48 субъектов на 6 месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Отдельным решением продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек. Арбузов и Табачник исключены из списка", - говорится в сообщении.

Также читайте: Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк