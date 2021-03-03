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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка, - Йозвяк

Послы Евросоюза продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек из его окружения, в то же время были сняты санкции с экс-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС согласились продлить санкции в отношении 177 человек и 48 субъектов на 6 месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Отдельным решением продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек. Арбузов и Табачник исключены из списка", - говорится в сообщении.

Также читайте: Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк

Послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка, - Йозвяк 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Мощнейшая внешнеполитическся работа шмарклей. Ну что ждем нового министра образования и финансов?
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03.03.2021 11:55
+16
Если великий потрох и его шустряк-прокурор луцик не посадил ни одного регионала,то почему европейцы должны с ними заморачиваться.
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03.03.2021 12:02
+7
чудово))
витя скоро в межегирье вернется))
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03.03.2021 11:59
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Мощнейшая внешнеполитическся работа шмарклей. Ну что ждем нового министра образования и финансов?
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03.03.2021 11:55 Ответить
Кого Беня назовёт, того тут же и назначат. Что тут непонятного?
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03.03.2021 12:00 Ответить
Не лише ЗЕ - продажний, а і Європа... Отак ВСІ стали - "однієї думки" ? А чому ж тоді не не порекомендували ЄС накласти санкції на прокурорів України за ненадання, чи за невчасне надання доказів вини "гарбузових табачників"?
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03.03.2021 12:40 Ответить
А на кой хєр Європі впрягатись коли ми нічого не робимо?))) Може їм за нас і всі реформи провести? Допомогають тільки тим хто щось хоче робити і змінювати.
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03.03.2021 14:46 Ответить
Ай красота!
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03.03.2021 11:56 Ответить
Очень спасибо за подставу.
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03.03.2021 11:57 Ответить
чудово))
витя скоро в межегирье вернется))
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03.03.2021 11:59 Ответить
Вопрос к ЕС - А что изменилось в отношении этих так сказать " деятелей". Это как возвращение Раши в ПАСЕ, несмотря на то что их позиция и действия не изменились ни в чем.
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03.03.2021 11:59 Ответить
спочатку достатньо прохання країни для санкцій, а для подовження санкцій потрібні докази. кримінальні справи і вироки...
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03.03.2021 12:14 Ответить
Прокуратура дуже зайнята - 60 справ на Порошенка 10 на Стерненка, Ріфмастер ще той, Поярков..
Нема часу.
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03.03.2021 12:27 Ответить
бо з відусіль його вуха стирчать Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3499, а про інших ви б почитали за що і коли були відкриті справи - і чого це хтось має бути недоторканим?
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03.03.2021 12:46 Ответить
не знаю що там у кого стирчить але Ефремова випустили на наступний день після інавгурації Зеленського. Час знайшовся.
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03.03.2021 12:50 Ответить
а як же судова реХворма ??? що за день зникла???
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03.03.2021 12:53 Ответить
Так за день. 19.04.2019.
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03.03.2021 13:02 Ответить
круті були 144 реХворми, що так швидко зникли Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4166, так Зеленський з 20 травня 2019 року президент, до цього папереднік був дуже активний - звання, нагороди роздавав..ефремових, штеп.. відпускав - ви знову щось наплутали Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5067
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03.03.2021 14:20 Ответить
Скоро два "профєсіонала" з "новімі ліцамі" прибудуть на допомогу Портнову...
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03.03.2021 12:00 Ответить
Я так понял, что они уже откупились?
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03.03.2021 12:01 Ответить
Если великий потрох и его шустряк-прокурор луцик не посадил ни одного регионала,то почему европейцы должны с ними заморачиваться.
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03.03.2021 12:02 Ответить
В бан, троль.
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03.03.2021 12:07 Ответить
ефремова хто випустив, уробок?
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03.03.2021 12:24 Ответить
Это типа попытка оспорить мой коммент?так ты обосрался,регионалов посаженных при потрохе нет,вот нет их хоть ты из штанов выпрыгни путинский барбосик.
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03.03.2021 12:26 Ответить
Дурік, так хто випускав Ефремова якщо ніхто з регіоналів не сидів?
Розумієш людську мову? Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6578
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03.03.2021 12:30 Ответить
Это типа попытка оспорить мой коммент?так ты обосрался,регионалов посаженных при потрохе нет,вот нет их хоть ты из штанов выпрыгни путинский барбосик.
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03.03.2021 12:31 Ответить
Это типа попытка оспорить его коммент?так ты обосрался,регионалов посаженных при нелохе нет,вот нет их хоть ты из штанов выпрыгни путинский барбосик.
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03.03.2021 12:42 Ответить
Это типа попытка оспорить его коммент?так ты обосрался,регионалов посаженных при нелохе нет,вот нет их хоть ты из штанов выпрыгни путинский барбосик.
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03.03.2021 12:43 Ответить
Этого допускать ни в коем случае было нельзя. Благодарим за этот прокол зевласть.
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03.03.2021 12:02 Ответить
спочатку подякуємо супер-прокулолам за "відкриті" на них справи у попередні роки...
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03.03.2021 12:17 Ответить
Що завадило довексти до кінця справу 100 та 200 відсотковим прокурораМ ВАЗеленського?
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03.03.2021 12:23 Ответить
а ви впевнені що після 5-ти років "досвідчених" можна щось знайти, навіть якщо там щось і було.. ?
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03.03.2021 12:41 Ответить
А Портнов с Татаровым искали? Точно - точно? Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1706
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03.03.2021 12:44 Ответить
чого вони не сидять? це з за часів "досвідчених" якісь предʼяви-зливи, і з портнова все познімали Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5508
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03.03.2021 12:50 Ответить
Так Портянку вернуться зебилушка попросил, друзяк выручать Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2934 Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7487
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03.03.2021 12:53 Ответить
це він вам розповів? Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8932
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03.03.2021 14:22 Ответить
А те що після 5 років нічого знайти не можно кто вам розповів? В попередні роки ми бачили санкції, бачили заморожування активів. Зараз ледь не благає Європа зробіть щось щоб ми могли продовжити санкції, а на виході пшик, але Зебізянам все одно Порох в штани кладе)))
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03.03.2021 14:51 Ответить
Да.
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03.03.2021 18:10 Ответить
ой - все забуваю що ви тут телепати... Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4199
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03.03.2021 14:23 Ответить
Сказала Зебізянка,яка пише що після 5 років нічього не знайти по справах. Кто телепат? 😂
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03.03.2021 14:53 Ответить
ну як же нічого? - РНБО працює, а дехто дійсно штанці собі псує і канал сам у себе купує Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8733
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03.03.2021 15:22 Ответить
Пруф про сам у себе будуть? РНБО за фінансування тероризму ввело санкції на 2 підприємства з більше ніж ста?))) Жодної підозри, жодного виклику в ГПУ, які тяжкі санкції)))
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03.03.2021 16:16 Ответить
звісно вам єлітарним телепатам все відомо - дійсно - як же можна у ГПУ без камер і галасу ходити? а вироків немає за тиждень - чергова зрада-зрадницька - насолоджуйтесь! далі буде.. Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6941
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03.03.2021 16:27 Ответить
Уже два года наслаждаемся. Всё ждём когда Нелох 200 000 заключённых Порохом патриотов из тюрем выпустит Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2993 Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5395
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03.03.2021 18:13 Ответить
звісно ж НЕ лох, такого "досвідченого" викинув Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2041 а ви чекайте... Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4170
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03.03.2021 18:30 Ответить
Прям как Янык правда? Тоже был "прохфессор" Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7060. Ну собсно танцы по граблям у вас в крови Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2278
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03.03.2021 18:56 Ответить
щось ви не в тему Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7463 перезавантажтеся...бо увімкнути у вас не вийшло, хоча там же нічого немає Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9179
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03.03.2021 19:16 Ответить
Рудьковского Зебил вернул, скоро вам полегчает, держитесь. На мозги конечно не подкинет, но шутеек может быть Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8527
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03.03.2021 19:22 Ответить
Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7635
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03.03.2021 19:56 Ответить
Не, просто мозги включаем.
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03.03.2021 18:12 Ответить
мізки? та ще і вмикаєте??? оце дійсно сенсація! Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3393 головне щоб ви ще десь їх знайшли Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7686
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03.03.2021 18:34 Ответить
Не волнуйтесь, вам и это не грозит, у вас ********* головного мозга Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4838
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03.03.2021 18:57 Ответить
якось притомили вже "телепати", не треба приписувати мені свої вподобання Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2441
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03.03.2021 19:12 Ответить
О, у вас дислексия? Извините Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6689
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03.03.2021 19:23 Ответить
Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5742
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03.03.2021 19:56 Ответить
Выздоравливайте Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4731
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04.03.2021 01:00 Ответить
ЄС з високої гори плювати на твою "зєвласть": є судові вироки щодо згаданих осіб - є санкції, немає судових рішень - немає санкцій.
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03.03.2021 12:19 Ответить
дивно чому ваш портнов не посадив Арбузова.
А, він же Стерненком та Порошенком займався)
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03.03.2021 12:23 Ответить
Для тих, хто соєвий ідіот: ені плювати на твого Портнова, засунь його собі в дупу.
Для тебе та інших з бронею в лобі ще раз пояснюю: ЕС не цікавить нічого окрім судових рішень та вироків, балачки восьмий рік про "вінават-нєвінават" їх не цікавлять.
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03.03.2021 12:26 Ответить
він тепер твій шлюшка зелена. А вироків для регіоналів при регіональному аватарі, за якого ти голосував, не буде.
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03.03.2021 12:33 Ответить
Шлюха - це ти.
І не зливайся, як останнє соєве гівно в унітаз, коли тобі немає чого написати у відповідь.
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03.03.2021 12:39 Ответить
З чого ти взяло що з тобою дискутують?
З вас просто ржуть а хазяєва ваші так просто витирають бостугами жопи)
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03.03.2021 12:46 Ответить
Я з самого початку бачу, що ти - бронелобий соєвий ідіот виліз виключно, щоб гімном на вентилятор покидати.
Так що не льсти собі.
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03.03.2021 12:50 Ответить
виборець зеленського звинувачуючий когось в ідіотизмі.
Це так мило Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8760
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03.03.2021 12:52 Ответить
Соєвий ідіот, я - не виборець Зеленського.Але і не кончений адепт церкви святого свиночолого гетьмана.
У тебе по темі статті буде відповідь: чому ща сім років немає жодного судового рішення по особам, котрі втекти до РФ з України та на котрих ЄС наклали санкції?
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03.03.2021 12:55 Ответить
Цей придурок за тюльку голосував. Її холуй на зарплаті.
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03.03.2021 14:48 Ответить
Нєвінаватие вони,а ###улі ви хотіли...
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03.03.2021 12:06 Ответить
Двох маланців відмазали, а винуватий Порошенко.
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03.03.2021 12:08 Ответить
об этом предупреждали еще раньше но Украина так и не предоставила основания
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03.03.2021 12:09 Ответить
зайняті були Стерненком і Ріфмастером.
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03.03.2021 12:25 Ответить
во-первых - а при чем тут послы? разве они решают вопросы о наложении или снятии санкций? во-вторых - похоже на землячество, когда евреи евреев отмазывают.... шо за откаты или за гешефты?
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03.03.2021 12:17 Ответить
Послам Венедіктова мала надати документи для продовження санкцій.
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03.03.2021 14:25 Ответить
я ще раз запитую- а шо хіба посли вирішують запроваджувати санкції чи ні?
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03.03.2021 15:51 Ответить
Венедиктовой не до доказательств на Табачника!
Она клепает 67 уголовное дело против Порошенко!
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03.03.2021 12:27 Ответить
У Венедиктовой руки заняты работой шьёт дела на Стерненко, Рифмастера, и др.патриотов которые грубо образщались с Беркутом на Майдане.
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03.03.2021 12:36 Ответить
Спасибо и Венедиктовой и Луценко и Шокину. Все вы завалили дело и профукали наворованные деньги, которые могли бы пойти, скажем на закупку НОРМАЛЬНЫХ ВАКЦИН для наших бойцов, чем сейчеас так бравируют боты СН.
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03.03.2021 12:48 Ответить
Завалили- так, профукали- сумніваюсь. Ці свого не упустять.
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03.03.2021 14:24 Ответить
А санкции против Януковича на его старую или новую фамилию?
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03.03.2021 13:08 Ответить
Ну, так Венедіктовій немає коли займатися такою єрундою. Їй головне Стерненка з Рифом посадити.
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03.03.2021 14:23 Ответить
 
 