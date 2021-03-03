Послы ЕС исключили Арбузова и Табачника из санкционного списка, - Йозвяк
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Послы Евросоюза продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек из его окружения, в то же время были сняты санкции с экс-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС согласились продлить санкции в отношении 177 человек и 48 субъектов на 6 месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Отдельным решением продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек. Арбузов и Табачник исключены из списка", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий03.03.2021 11:59
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витя скоро в межегирье вернется))
Нема часу.
Розумієш людську мову?
А, він же Стерненком та Порошенком займався)
Для тебе та інших з бронею в лобі ще раз пояснюю: ЕС не цікавить нічого окрім судових рішень та вироків, балачки восьмий рік про "вінават-нєвінават" їх не цікавлять.
І не зливайся, як останнє соєве гівно в унітаз, коли тобі немає чого написати у відповідь.
З вас просто ржуть а хазяєва ваші так просто витирають бостугами жопи)
Так що не льсти собі.
Це так мило
У тебе по темі статті буде відповідь: чому ща сім років немає жодного судового рішення по особам, котрі втекти до РФ з України та на котрих ЄС наклали санкції?
Она клепает 67 уголовное дело против Порошенко!