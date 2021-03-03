Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк
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Посли Євросоюзу продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 осіб з його оточення, водночас були зняті санкції з експрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС погодилися продовжити санкції на 6 місяців, щодо 177 осіб та 48 суб'єктів обвинувачених у підриві територіальної цілісності України. Окремим рішенням продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 осіб. Арбузов і Табачник виключені зі списку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Romk@
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+16 Michelangelo Buonarroti
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+7 Sergey Gorbunenko
показати весь коментар03.03.2021 11:59
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витя скоро в межегирье вернется))
Нема часу.
Розумієш людську мову?
А, він же Стерненком та Порошенком займався)
Для тебе та інших з бронею в лобі ще раз пояснюю: ЕС не цікавить нічого окрім судових рішень та вироків, балачки восьмий рік про "вінават-нєвінават" їх не цікавлять.
І не зливайся, як останнє соєве гівно в унітаз, коли тобі немає чого написати у відповідь.
З вас просто ржуть а хазяєва ваші так просто витирають бостугами жопи)
Так що не льсти собі.
Це так мило
У тебе по темі статті буде відповідь: чому ща сім років немає жодного судового рішення по особам, котрі втекти до РФ з України та на котрих ЄС наклали санкції?
Она клепает 67 уголовное дело против Порошенко!