Посли ЄС виключили Арбузова і Табачника зі списку санкцій, - Йозвяк

Посли Євросоюзу продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 осіб з його оточення, водночас були зняті санкції з експрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС погодилися продовжити санкції на 6 місяців, щодо 177 осіб та 48 суб'єктів обвинувачених у підриві територіальної цілісності України. Окремим рішенням продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 осіб. Арбузов і Табачник виключені зі списку", - йдеться в повідомленні.

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