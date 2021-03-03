США отказывают России в кредитах и любой финпомощи, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США, говорится в заявлении Госдепартамента.
Вашингтон прекращает любую помощь России в соответствии с Законом об иностранной помощи за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров), отмечается в заявлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, США останавливают продажу оружия в Россию в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия и прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов США.
В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.
Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.
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В России больше всего за год подорожали овощи - на 20%, в ЕС они даже подешевели - на 1,2%. Фрукты в России подорожали на 12,9%, в ЕС - на 4,5%; хлебобулочные изделия и крупы подорожали в России на 8,6%, в ЕС на 1,1%. А раньше была другая ситуация, например, в 2019 году цены на плодоовощную продукцию в России снизились на 2%. В целом продовольствие в 2019 году в России подорожало только на 2,6%.
В начале 2021 года инфляция еще больше ускорилась, достигнув уровня 2016 года.
Байден молодец!
Долго играться с х*йлишкой не собирается.. игры закончились
Вангую скоро и сфивт отрубят рашке, а может и мировой интернет