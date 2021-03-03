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США отказывают России в кредитах и любой финпомощи, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США отказывают России в кредитах и любой финпомощи, - Госдеп

США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США, говорится в заявлении Госдепартамента.

Вашингтон прекращает любую помощь России в соответствии с Законом об иностранной помощи за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров), отмечается в заявлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, США останавливают продажу оружия в Россию в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия и прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов США.

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В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.
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Топ комментарии
+32
Отличная новость! США отказывают России в кредитах и любой финпомощи, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3285
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03.03.2021 12:07
+30
США отказывают России в кредитах и любой финпомощи, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7339
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03.03.2021 12:07
+17
США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6788
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03.03.2021 13:19
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Отличная новость! США отказывают России в кредитах и любой финпомощи, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3285
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03.03.2021 12:07 Ответить
США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6788
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03.03.2021 13:19 Ответить
США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 3390
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03.03.2021 18:59 Ответить
США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 1131
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03.03.2021 19:03 Ответить
США отказывают России в кредитах и любой финпомощи, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7339
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03.03.2021 12:07 Ответить
_Да?! Тю... Всего-то 13 лет после нападения на Грузию, 11 после нападения на ЕС и НАТО, 7 после нападения на Украину. Теперь - откажут (в будущем времени) в кредитах! Мощный ответ...
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03.03.2021 12:07 Ответить
Байден неТрампушка. Відсутня звіздьож, а конкретно -"І по пиці москаля, і по пиці".
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03.03.2021 12:08 Ответить
я би і гуманітарку їм прикрив, нічого жирувать
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03.03.2021 12:10 Ответить
ножки буша лежать замороженими ще з тих далеких часів...
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03.03.2021 12:21 Ответить
да только видел список поставок, не прямые продажи военного оборудования( я так понял через посредников) так США на первом месте больше чем Германия и Франция Великобритания и т.д. вместе взятых, как то так)) например антиснайперское оборудование у Рф самое передовое и очень не дешёвое
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03.03.2021 12:11 Ответить
США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 2493
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03.03.2021 12:11 Ответить
Всё это мелочи. Ирану за гораздо меньшие грехи ввели полнейшее эмбарго, программу нефть в обмен на продукты. Против ничего серьезного не ввели
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03.03.2021 12:16 Ответить
Даже самая длинная дорога начинается с первого шага (с)
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03.03.2021 13:20 Ответить
Слава США!!!
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03.03.2021 12:17 Ответить
Нічьо-нічьо,санкції тільки на користь, як казав колись *****. Ви ж згодні з ним,кацапи грьобані? Головне,щоб був бояришнік у вільному продажу, бо забороити його американці не можуть. Руки в них короткі...
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03.03.2021 12:18 Ответить
А шо, кацапи багато брали кредітів у Штатах останнім часом?
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03.03.2021 12:19 Ответить
мабуть, брали...на деякі дозволені запчасті до нафтового устаткування, наприклад
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03.03.2021 12:24 Ответить
...что такое "Россия", вася? США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9919 Это та помойка, которую называют эрэфия? США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5547
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03.03.2021 12:50 Ответить
***** вкладывало деньги не в банк расея, а в экономику США))) ***** всё сделало правильно, я это одобряю.
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03.03.2021 12:35 Ответить
Мухаха США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5603
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03.03.2021 12:47 Ответить
А как же МКС ?
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03.03.2021 12:23 Ответить
её - в плотные слои атмосферы
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03.03.2021 12:26 Ответить
Мокша,конструктори двигунів,це Українці Сергій Корольов і Валентин Глушко.
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03.03.2021 12:52 Ответить
Русня собирают амерские движки General Dynamics РД-180 за миску репы США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5847
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03.03.2021 12:51 Ответить
если б американские космонавты не поделились едой с рабсейскими космонавтами,те уже б начали кабельно -проводниковую продукцию грызть ,не неси к--ню США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8235
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03.03.2021 12:58 Ответить
главное как дохнуть начнут окорочка НЕ ДАВАТЬ!!!! ягель пусть жрут, там витаминов много и белки ценные.
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03.03.2021 12:31 Ответить
Белку ещё поймай попробуй - устанешь гоняться.
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03.03.2021 17:16 Ответить
США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 2152
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04.03.2021 09:52 Ответить
Они у Китая возьму кредит,большая проблема что ли?
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03.03.2021 12:33 Ответить
та да, Сибирью расплатятся. никаких проблем.
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03.03.2021 12:42 Ответить
высылайте всех кацапов на родные говени. хватит полумер.
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03.03.2021 12:41 Ответить
Все це є можливим завдяки тому,що США керується національними інтересами на відміну від ****** в українському уряді.Московія і московити,це ворог.
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03.03.2021 12:47 Ответить
Даже российские официальные данные подтверждают, что население России пострадало от кризиса сильнее, чем США, европейские и другие страны. По официальным данным, реальные реальные располагаемые доходы населения в России в 2020 году упали на 3,5%, в ЕС - на 1,5%. Повлияло на это в том числе то, что в России рост цен на продовольствие в 7 раз больше, чем в Европе. В России продукты подорожали на 7,9%, в ЕС на 1,1%.
В России больше всего за год подорожали овощи - на 20%, в ЕС они даже подешевели - на 1,2%. Фрукты в России подорожали на 12,9%, в ЕС - на 4,5%; хлебобулочные изделия и крупы подорожали в России на 8,6%, в ЕС на 1,1%. А раньше была другая ситуация, например, в 2019 году цены на плодоовощную продукцию в России снизились на 2%. В целом продовольствие в 2019 году в России подорожало только на 2,6%.
В начале 2021 года инфляция еще больше ускорилась, достигнув уровня 2016 года.
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03.03.2021 12:48 Ответить
***** хотел отделить рашку от остального мира, ну вот, распишитесь и получаите первый шаг а потом будет ещё и ещё.
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03.03.2021 13:13 Ответить
У казламордых в продуктовой корзине должны остаться только ягель, брюква и боярышник. Хватит уже Америке кормить этих дегенератов
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03.03.2021 13:16 Ответить
А как же лепешки из гамна?
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03.03.2021 14:15 Ответить
это только по большим праздникам
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04.03.2021 09:53 Ответить
А репа?
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03.03.2021 14:17 Ответить
Репа - то деликатес, и только по праздникам)))
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03.03.2021 15:07 Ответить
США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп - Цензор.НЕТ 3351
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03.03.2021 15:01 Ответить
это просто а*ительно!!!

Байден молодец!
Долго играться с х*йлишкой не собирается.. игры закончились
Вангую скоро и сфивт отрубят рашке, а может и мировой интернет
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03.03.2021 16:48 Ответить
Хотелось бы узнать, а какие реальные последствия этих санкций, брали ли кацапы американские кредиты и покупали ли оружие у США до введения санкций и в каком объеме. Не хочется чтобы эти санкции оказались очередным ничего не значащим жестом без особых последствий для орды, аналогичным запрету на въезд на территорию ЕС и США для нескольких десятков кацапов из-за нападения на Украину.
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03.03.2021 17:03 Ответить
 
 