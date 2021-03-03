США отказывают России в кредитах и любой финпомощи, - Госдеп

США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США, говорится в заявлении Госдепартамента.

Вашингтон прекращает любую помощь России в соответствии с Законом об иностранной помощи за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров), отмечается в заявлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, США останавливают продажу оружия в Россию в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия и прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов США.

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В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.