США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США в межах санкцій відмовляють Росії в наданні кредитів, кредитних гарантій або іншої фінансової допомоги з боку урядових фінансових організацій США, зокрема з боку експортно-імпортного банку США, йдеться в заяві Держдепартаменту.
Вашингтон припиняє будь-яку допомогу Росії відповідно до Закону про іноземну допомогу за винятком термінової гуманітарної допомоги (продуктів харчування або інших сільськогосподарських товарів), зазначається в заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, США зупиняють продаж зброї в Росію відповідно до Закону про контроль за експортом зброї і припиняють видачу ліцензій або інших дозволів на експорт до Росії будь-яких предметів зі списку боєприпасів США.
Відповідно до цього ж закону припиняється фінансування будь-яких іноземних військових програм за участю Росії.
Планується, що ці заходи набудуть чинності через 15 днів після повідомлення про них Конгресу.
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В России больше всего за год подорожали овощи - на 20%, в ЕС они даже подешевели - на 1,2%. Фрукты в России подорожали на 12,9%, в ЕС - на 4,5%; хлебобулочные изделия и крупы подорожали в России на 8,6%, в ЕС на 1,1%. А раньше была другая ситуация, например, в 2019 году цены на плодоовощную продукцию в России снизились на 2%. В целом продовольствие в 2019 году в России подорожало только на 2,6%.
В начале 2021 года инфляция еще больше ускорилась, достигнув уровня 2016 года.
Байден молодец!
Долго играться с х*йлишкой не собирается.. игры закончились
Вангую скоро и сфивт отрубят рашке, а может и мировой интернет