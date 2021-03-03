США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп

США в межах санкцій відмовляють Росії в наданні кредитів, кредитних гарантій або іншої фінансової допомоги з боку урядових фінансових організацій США, зокрема з боку експортно-імпортного банку США, йдеться в заяві Держдепартаменту.

Вашингтон припиняє будь-яку допомогу Росії відповідно до Закону про іноземну допомогу за винятком термінової гуманітарної допомоги (продуктів харчування або інших сільськогосподарських товарів), зазначається в заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, США зупиняють продаж зброї в Росію відповідно до Закону про контроль за експортом зброї і припиняють видачу ліцензій або інших дозволів на експорт до Росії будь-яких предметів зі списку боєприпасів США.

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Відповідно до цього ж закону припиняється фінансування будь-яких іноземних військових програм за участю Росії.

Планується, що ці заходи набудуть чинності через 15 днів після повідомлення про них Конгресу.