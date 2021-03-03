Дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заверяет, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.
В среду в ходе отчёта в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Гео Лероса, когда в рамках расследования дела о срыве операции по "вагнеровцам" будет допрошен руководитель офиса президента Андрей Ермак, Сухачев сказал: "Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом и.о. директора ГБР добавил: "Не надо манипулировать на указанном уголовном производстве, следствие продолжается и в ближайшее время мы дадим результат".
Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Нужно уже ставить точку в этом ... в этой версии.
а результаты - дадутся
-Його заступник Татаров - під слідством за корупцію в неймовірних масштабах...
-Дубинський - під санкціями США...
-Його ляльковод - також...
-Бужанський - "під опіумом"...
- А їх Главарь ( ЗЕ) - "чистий" як багно, "безгрішний", як лайно, "непорушний" як минулорічний сніг, "патріотичний" як Янукович, чи Медведчук, "тверезий як чіп, "незрадливий", як погода в повінь, "безсрібний" як лихвар, "непідкупний" як Іуда, оманливий як міраж в пустелях Оману - досі не під слідством...
З таким набором "якостей" -і досі на свободі?...
Бо зрадив не лише Єрмак, а і Зе ?
Це ж він послухав того балабола і наказав відмінити спецоперацію.
Але ж своє бачення готує Bellingcat в цілому фільмі, який покажуть по Нетфлікс.
Ото попандос. Ніяке ДБР не поможе
Вони займаються правопорушеннями державних службовців усих рівнів.
Дело в том, что какая бы контора не расследовала это дело, результат не будет объективным. Слишком сильно у нас влияние политической составляющей на правовые процессы. А политическая воля на данный момент такова: мы ищем в глазу. Со стороны США все чаще раздаються шлепающие звуки - это бубочка отхватывает ляща. Потому и прогресс в отношении борьбы за интересы Украины хоть ничтожный, но появился. Бубочка еще пружинит, сажает патриотов, но
Хто їм надав такі права в обхід законодавства ?
Ермак с Арестовичем зуб давали.
Я навіть знаю, які будуть результати: "Да, демоны были. Но они ... самоликвидировались. Не приставать к царю!"(с)
Було б смішно, коли б вже не нудило від цих покидьків.
Когда Алексей Сухачев был заместителем начальника департамента ГПУ, то при прохождении переаттестации провалил ее, так как не набрал необходимого количества баллов во время тестирования на знание законодательства. Вместо минимальных 70 баллов экс-прокурор смог получить только 61.
Однако Окружной административный суд столицы 10 июля 2020 года решил, что Сухачев может работать в Офисе Генпрокурора (на равнозначной должности, которую занимал в ГПУ) и даже получить компенсацию более миллиона гривен
хто раніше зробить висновки ..
дбр має відмазати єрмака,
але дбр не знає того, що знає Грозев
#стерненкуволю
Эту операцию готовило в т.ч. и США и они такого предательства не прощают!
І до побачення ...
А, "бубочка"?
Кто сейчас наживается на войне?