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Новости Политика Украины
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ЧВК Вагнера (1281) ГБР (2551) Ермак Андрей (1187) Сухачев (54)

Дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело о срыве операции по

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заверяет, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.

В среду в ходе отчёта в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Гео Лероса, когда в рамках расследования дела о срыве операции по "вагнеровцам" будет допрошен руководитель офиса президента Андрей Ермак, Сухачев сказал: "Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом и.о. директора ГБР добавил: "Не надо манипулировать на указанном уголовном производстве, следствие продолжается и в ближайшее время мы дадим результат".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев": "Общество должно знать, было предательство или нет". ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.
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Топ комментарии
+45
Чому не створена ТСК ?
Бо зрадив не лише Єрмак, а і Зе ?
Це ж він послухав того балабола і наказав відмінити спецоперацію.
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03.03.2021 12:24
+35
Дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 5759
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03.03.2021 12:28
+31
ДБР керована Портновим корумпована кацапська контора-вони нарослідують, ога. Де міжпарламентська комісія?!
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03.03.2021 12:25
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Слава Богу!
Нужно уже ставить точку в этом ... в этой версии. Дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 6602
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03.03.2021 12:22 Ответить
как-то обезличенно всё - расследуется, допрашивается...
а результаты - дадутся
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03.03.2021 12:33 Ответить
ну так они и поставят-зэбил и ко невиноваты ,Люся вчера заявил уже
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03.03.2021 13:24 Ответить
их всех наградят - так и вижу звезду героя на ермаке
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03.03.2021 14:30 Ответить
Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 4235
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03.03.2021 16:14 Ответить
-Єрмак під слідством за провал операції СБУ по "вагнерівцях"

-Його заступник Татаров - під слідством за корупцію в неймовірних масштабах...

-Дубинський - під санкціями США...

-Його ляльковод - також...

-Бужанський - "під опіумом"...

- А їх Главарь ( ЗЕ) - "чистий" як багно, "безгрішний", як лайно, "непорушний" як минулорічний сніг, "патріотичний" як Янукович, чи Медведчук, "тверезий як чіп, "незрадливий", як погода в повінь, "безсрібний" як лихвар, "непідкупний" як Іуда, оманливий як міраж в пустелях Оману - досі не під слідством...

З таким набором "якостей" -і досі на свободі?...
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03.03.2021 15:48 Ответить
Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 4722
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03.03.2021 18:23 Ответить
Чому не створена ТСК ?
Бо зрадив не лише Єрмак, а і Зе ?
Це ж він послухав того балабола і наказав відмінити спецоперацію.
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03.03.2021 12:24 Ответить
Балабол... Він - не балабол, він - шпійон. А от цікаво, як так вийшло, що саме він - голова ОПДело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 773
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03.03.2021 12:26 Ответить
він - в.о(и.о)...без прав і обовязків...тіпа вітренко під якого закон тимчасово міняють
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03.03.2021 12:35 Ответить
Верховний главкомандуючий послухав "того балабола" і зірвав міжнародну операцію по арешту міжнародних терористів, яку зі своїми стратегічними партнерами готували більше року... Він що, цілковитий ідіот?
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03.03.2021 14:42 Ответить
Да нет, он самый настоящий предатель!!!
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03.03.2021 15:09 Ответить
Спокійно, пані Ксенія! Вам ДБР розповість, що не лише Зєлєнскій не зрадив, але і Єрмак також. А зрадив Порошенко, Бутусов і Федина. Федина - так, на всякий випадок.
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03.03.2021 12:46 Ответить
А, так. Арестович вже опублікував цю версію.
Але ж своє бачення готує Bellingcat в цілому фільмі, який покажуть по Нетфлікс.
Ото попандос. Ніяке ДБР не поможе
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03.03.2021 12:54 Ответить
Ппі Ксенія, ми ж з Вами розуміємо, що ДБР Зєлєнского ніколи не висуне підозру ні Зєлжнскому, ні Єрмаку, ні Демченку. Для цього повинна змінитися влада.
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03.03.2021 13:02 Ответить
Я взагалі не можу второпати, чому в нас якесь ДБР взяло на себе функції всіх слідчих органів, фактично очолило їх. Коли вони стали головними ?
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03.03.2021 13:09 Ответить
Коли Зєлєнскій став преЗедентом.
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03.03.2021 13:21 Ответить
Відколи їх створили.
Вони займаються правопорушеннями державних службовців усих рівнів.
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03.03.2021 18:40 Ответить
100500
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03.03.2021 13:00 Ответить
И Маруся Звиробий тоже злодейка! Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 675 Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 675 Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 675
Дело в том, что какая бы контора не расследовала это дело, результат не будет объективным. Слишком сильно у нас влияние политической составляющей на правовые процессы. А политическая воля на данный момент такова: мы ищем в глазу. Со стороны США все чаще раздаються шлепающие звуки - это бубочка отхватывает ляща. Потому и прогресс в отношении борьбы за интересы Украины хоть ничтожный, но появился. Бубочка еще пружинит, сажает патриотов, но
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03.03.2021 14:01 Ответить
бо ТСК дала би точну відповідь, а так ДБР від "ДНР" дасть відповідь, що інформацію міг злити ненависний їм Порошенко.
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03.03.2021 13:50 Ответить
ты умную решила включить? Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 2025 что там Арматы закупает Украина или нет ты выяснила? Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 2025
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03.03.2021 22:08 Ответить
Отже, операція таки БУЛА. І була вона не суто українська - насрали іншим спецслужбам, ідіотиДело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 9814
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03.03.2021 12:24 Ответить
Либонь, таки хотіли насрати "іншим спецслужбам."
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03.03.2021 14:49 Ответить
ДБР керована Портновим корумпована кацапська контора-вони нарослідують, ога. Де міжпарламентська комісія?!
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03.03.2021 12:25 Ответить
І чому цією справою займається ГБР ?
Хто їм надав такі права в обхід законодавства ?
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03.03.2021 12:25 Ответить
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!)))
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03.03.2021 12:26 Ответить
Ну, а хто має розслідувати? Оте друг Зє! совенятко бакланов? Воно нарозслідує...
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03.03.2021 12:29 Ответить
а чего удивляться? "у руля" смесь предателя с идиотом ...
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03.03.2021 12:28 Ответить
Дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 5759
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03.03.2021 12:28 Ответить
Так ЕЕ же не было, операции!
Ермак с Арестовичем зуб давали.
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03.03.2021 12:30 Ответить
а должны на Ж ответить
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03.03.2021 13:47 Ответить
хто є цей В.О. голови ДБР стало зрозуміло із перших слів його доповіді...яку він розпочав у парламенті такими словами "Шановний Голова, Шановний ПЕРШИЙ Заступник, Шановні Заступники, Шановні депутати")) такий без мила в любу дупу залізе))
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03.03.2021 12:32 Ответить
Говорили,балакали- сіли та й заплакали. Расслєдователі ###єві...
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03.03.2021 12:36 Ответить
Ели, пили, веселились, посчитали -- прослезились.
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03.03.2021 14:56 Ответить
Посадіть зрадника Єрмака на палю він все розкаже.Давно не вірю українським мусорам.Чекаю на фільм Bellingcat про зрив операції "вагнерів".
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03.03.2021 12:39 Ответить
Зробили ж фільм про Чернобиль, буде і про операцію Вагнервейт.
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03.03.2021 14:58 Ответить
как может вести расследование и допрашивать прорасейская фирма создана Порновым и Ермаком , Ермака и Порнова?
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03.03.2021 12:40 Ответить
свои результаты можете засунуть в очко голобородьке, ждем результатов расследования Беллингкэт и роль малоПИД,,,роского нарко-Дурака с его кремлевской Крысой ермаком!!!!
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03.03.2021 12:51 Ответить
Сюр якийсь. Дєрьмак розслідує справу... проти себе та найвеличнішого..
Я навіть знаю, які будуть результати: "Да, демоны были. Но они ... самоликвидировались. Не приставать к царю!"(с)
Було б смішно, коли б вже не нудило від цих покидьків.
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03.03.2021 12:56 Ответить
Ерьома звонил Грозеву (Беллингкет), возможно, чтобы выведать, какой у них есть неопровержимый фактаж по причастности конкретно Ерьомы. Если Беллингкет выложит доказательства, что срыв операции был, но кто крот не скажут (скорее всего), то гбр назначит виновного, например, Бурбу (чисто например). Если же они докажут, что крот - Ерьома, то наши бубочки включат полный мороз: ваши доказательства - не доказательства.
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03.03.2021 12:59 Ответить
Ишо один двоешник, ну собсно как йурыст Нелох, и Бенядиктова Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 3274

Когда Алексей Сухачев был заместителем начальника департамента ГПУ, то при прохождении переаттестации провалил ее, так как не набрал необходимого количества баллов во время тестирования на знание законодательства. Вместо минимальных 70 баллов экс-прокурор смог получить только 61.
Однако Окружной административный суд столицы 10 июля 2020 года решил, что Сухачев может работать в Офисе Генпрокурора (на равнозначной должности, которую занимал в ГПУ) и даже получить компенсацию более миллиона гривен
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03.03.2021 12:59 Ответить
Виновным окажется Лерос . К портнову не ходить...
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03.03.2021 13:00 Ответить
Не, Люська Арестович уже проговорилась: как вмегда виноват Порошенко. Он заставил Бубочку, так что тому пришлось
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03.03.2021 13:28 Ответить
Вся надія на набу. Гбр маскальска контора, зільють.
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03.03.2021 13:02 Ответить
Портнов в цей час в засаді......
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03.03.2021 13:05 Ответить
Дерьмак старий фсбешний агент, куратор зебильониша.
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03.03.2021 13:05 Ответить
Перевожу ответ "и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева" на человеческий язык: "Иди на йух, Лерос! Не ты меня назначал - не тебе с меня спрашивать"
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03.03.2021 13:15 Ответить
Результат будет таким: Рафик не винауат, вапше!
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03.03.2021 13:16 Ответить
Почекаємо розслідування Bellingcat
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03.03.2021 13:16 Ответить
спрашивают видимо - чего изволите? чайку, кофейку, миньету?
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03.03.2021 13:33 Ответить
а чому я такий впевнений, щи винних не буде?.
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03.03.2021 13:37 Ответить
Так ШО? Була таки спецоперація? А як же сіпали нозями...
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03.03.2021 13:55 Ответить
дбр проти Христо Грозева,
хто раніше зробить висновки ..

дбр має відмазати єрмака,

але дбр не знає того, що знає Грозев

#стерненкуволю
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03.03.2021 13:59 Ответить
Пізно. Тепер цей ******* - Captain Obvious
Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 2054
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03.03.2021 14:14 Ответить
и.о. на волоске висит так, что очередная байка о "справедливости ради торжествует"...
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03.03.2021 14:16 Ответить
Вопрос к ***********- "Когда Ермак будет сидеть?"
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03.03.2021 14:29 Ответить
Да они вместе должны сидеть...
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03.03.2021 15:53 Ответить
если бы д"Ермак и вправду допрашивался, то он бы уже давно сдавал отчёт в Кремле о проделанной работе
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03.03.2021 14:50 Ответить
Спорим белинкет лучше и бистрее все расследует.
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03.03.2021 15:52 Ответить
А з розслідуванням Белінгкет що будуть робити?)))
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03.03.2021 16:01 Ответить
дело по вагнеровцам не дадут слить, и там госизмена, по ней нет срока давности, так что будут искать козла отпущения или цапа відбувайла по українськи... но неЛох не понимает что ему нужно первому дать показания на дерьмака, иначе дерьмак сдаст не Лоха))))))
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03.03.2021 16:13 Ответить
если и ДБР с зеленским спустят всё это на тормозах, то США точно не спустят, и будет зеленскому с ермаком потом очень больно!
Эту операцию готовило в т.ч. и США и они такого предательства не прощают!
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03.03.2021 16:50 Ответить
Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 5296
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03.03.2021 18:12 Ответить
Скажуть: " ... це було політичне рішення ..."
І до побачення ...
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03.03.2021 18:44 Ответить
Никакого результата - тоже результат ! ))
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03.03.2021 21:02 Ответить
Все последние годы из каждого "утюга"(С) и телевизора нам вещали, что на войне наживаются "свинарчуки". И вот уже 2 года, как "шоколодный барыга"(С) больше не президент Украины, так кто же ТЕПЕРЬ НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
А, "бубочка"?
Кто сейчас наживается на войне?
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04.03.2021 06:15 Ответить
исполняющий обязанности! открою тебе секрет, слил "макрушников" ермак, который является агентом кремля и поставлен смотрящим над малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом после его "круиза" в Оман!!!
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04.03.2021 07:27 Ответить
 
 