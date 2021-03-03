Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

В.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов запевняє, що справу про зрив операції щодо вагнерівців активно розслідують, допитують деяких осіб, зокрема главу Офісу Президента Андрія Єрмака.

У середу під час звіту у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата Гео Лероса, коли в межах розслідування справи про зрив операції щодо "вагнерівців" буде допитаний керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Сухачов сказав: "Слідчі ДБР проводять постійну роботу, щоденну, щогодинну у цьому кримінальному провадженні. Зокрема, допити осіб, яких ви назвали", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому в.о. директора ДБР додав: "Не треба маніпулювати на зазначеному кримінальному провадженні, слідство триває і найближчим часом ми дамо результат".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

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Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.