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Новини Політика України
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ПВК "Вагнер" (1476) ДБР (2567) Єрмак Андрій (1230) Сухачов (55)

Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа про зрив операції щодо

В.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов запевняє, що справу про зрив операції щодо вагнерівців активно розслідують, допитують деяких осіб, зокрема главу Офісу Президента Андрія Єрмака.

У середу під час звіту у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата Гео Лероса, коли в межах розслідування справи про зрив операції щодо "вагнерівців" буде допитаний керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Сухачов сказав: "Слідчі ДБР проводять постійну роботу, щоденну, щогодинну у цьому кримінальному провадженні. Зокрема, допити осіб, яких ви назвали", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому в.о. директора ДБР додав: "Не треба маніпулювати на зазначеному кримінальному провадженні, слідство триває і найближчим часом ми дамо результат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні". ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Дивіться також: Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
Чому не створена ТСК ?
Бо зрадив не лише Єрмак, а і Зе ?
Це ж він послухав того балабола і наказав відмінити спецоперацію.
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03.03.2021 12:24
+35
Дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 5759
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03.03.2021 12:28
+31
ДБР керована Портновим корумпована кацапська контора-вони нарослідують, ога. Де міжпарламентська комісія?!
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03.03.2021 12:25
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Слава Богу!
Нужно уже ставить точку в этом ... в этой версии. Дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 6602
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03.03.2021 12:22 Відповісти
как-то обезличенно всё - расследуется, допрашивается...
а результаты - дадутся
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03.03.2021 12:33 Відповісти
ну так они и поставят-зэбил и ко невиноваты ,Люся вчера заявил уже
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03.03.2021 13:24 Відповісти
их всех наградят - так и вижу звезду героя на ермаке
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03.03.2021 14:30 Відповісти
Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 4235
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03.03.2021 16:14 Відповісти
-Єрмак під слідством за провал операції СБУ по "вагнерівцях"

-Його заступник Татаров - під слідством за корупцію в неймовірних масштабах...

-Дубинський - під санкціями США...

-Його ляльковод - також...

-Бужанський - "під опіумом"...

- А їх Главарь ( ЗЕ) - "чистий" як багно, "безгрішний", як лайно, "непорушний" як минулорічний сніг, "патріотичний" як Янукович, чи Медведчук, "тверезий як чіп, "незрадливий", як погода в повінь, "безсрібний" як лихвар, "непідкупний" як Іуда, оманливий як міраж в пустелях Оману - досі не під слідством...

З таким набором "якостей" -і досі на свободі?...
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03.03.2021 15:48 Відповісти
Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 4722
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03.03.2021 18:23 Відповісти
Чому не створена ТСК ?
Бо зрадив не лише Єрмак, а і Зе ?
Це ж він послухав того балабола і наказав відмінити спецоперацію.
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03.03.2021 12:24 Відповісти
Балабол... Він - не балабол, він - шпійон. А от цікаво, як так вийшло, що саме він - голова ОПДело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 773
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03.03.2021 12:26 Відповісти
він - в.о(и.о)...без прав і обовязків...тіпа вітренко під якого закон тимчасово міняють
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03.03.2021 12:35 Відповісти
Верховний главкомандуючий послухав "того балабола" і зірвав міжнародну операцію по арешту міжнародних терористів, яку зі своїми стратегічними партнерами готували більше року... Він що, цілковитий ідіот?
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03.03.2021 14:42 Відповісти
Да нет, он самый настоящий предатель!!!
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03.03.2021 15:09 Відповісти
Спокійно, пані Ксенія! Вам ДБР розповість, що не лише Зєлєнскій не зрадив, але і Єрмак також. А зрадив Порошенко, Бутусов і Федина. Федина - так, на всякий випадок.
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03.03.2021 12:46 Відповісти
А, так. Арестович вже опублікував цю версію.
Але ж своє бачення готує Bellingcat в цілому фільмі, який покажуть по Нетфлікс.
Ото попандос. Ніяке ДБР не поможе
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03.03.2021 12:54 Відповісти
Ппі Ксенія, ми ж з Вами розуміємо, що ДБР Зєлєнского ніколи не висуне підозру ні Зєлжнскому, ні Єрмаку, ні Демченку. Для цього повинна змінитися влада.
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03.03.2021 13:02 Відповісти
Я взагалі не можу второпати, чому в нас якесь ДБР взяло на себе функції всіх слідчих органів, фактично очолило їх. Коли вони стали головними ?
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03.03.2021 13:09 Відповісти
Коли Зєлєнскій став преЗедентом.
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03.03.2021 13:21 Відповісти
Відколи їх створили.
Вони займаються правопорушеннями державних службовців усих рівнів.
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03.03.2021 18:40 Відповісти
100500
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03.03.2021 13:00 Відповісти
И Маруся Звиробий тоже злодейка! Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 675 Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 675 Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 675
Дело в том, что какая бы контора не расследовала это дело, результат не будет объективным. Слишком сильно у нас влияние политической составляющей на правовые процессы. А политическая воля на данный момент такова: мы ищем в глазу. Со стороны США все чаще раздаються шлепающие звуки - это бубочка отхватывает ляща. Потому и прогресс в отношении борьбы за интересы Украины хоть ничтожный, но появился. Бубочка еще пружинит, сажает патриотов, но
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03.03.2021 14:01 Відповісти
бо ТСК дала би точну відповідь, а так ДБР від "ДНР" дасть відповідь, що інформацію міг злити ненависний їм Порошенко.
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03.03.2021 13:50 Відповісти
ты умную решила включить? Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 2025 что там Арматы закупает Украина или нет ты выяснила? Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 2025
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03.03.2021 22:08 Відповісти
Отже, операція таки БУЛА. І була вона не суто українська - насрали іншим спецслужбам, ідіотиДело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 9814
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03.03.2021 12:24 Відповісти
Либонь, таки хотіли насрати "іншим спецслужбам."
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03.03.2021 14:49 Відповісти
ДБР керована Портновим корумпована кацапська контора-вони нарослідують, ога. Де міжпарламентська комісія?!
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03.03.2021 12:25 Відповісти
І чому цією справою займається ГБР ?
Хто їм надав такі права в обхід законодавства ?
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03.03.2021 12:25 Відповісти
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!)))
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03.03.2021 12:26 Відповісти
Ну, а хто має розслідувати? Оте друг Зє! совенятко бакланов? Воно нарозслідує...
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03.03.2021 12:29 Відповісти
а чего удивляться? "у руля" смесь предателя с идиотом ...
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03.03.2021 12:28 Відповісти
Дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 5759
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03.03.2021 12:28 Відповісти
Так ЕЕ же не было, операции!
Ермак с Арестовичем зуб давали.
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03.03.2021 12:30 Відповісти
а должны на Ж ответить
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03.03.2021 13:47 Відповісти
хто є цей В.О. голови ДБР стало зрозуміло із перших слів його доповіді...яку він розпочав у парламенті такими словами "Шановний Голова, Шановний ПЕРШИЙ Заступник, Шановні Заступники, Шановні депутати")) такий без мила в любу дупу залізе))
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03.03.2021 12:32 Відповісти
Говорили,балакали- сіли та й заплакали. Расслєдователі ###єві...
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03.03.2021 12:36 Відповісти
Ели, пили, веселились, посчитали -- прослезились.
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03.03.2021 14:56 Відповісти
Посадіть зрадника Єрмака на палю він все розкаже.Давно не вірю українським мусорам.Чекаю на фільм Bellingcat про зрив операції "вагнерів".
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03.03.2021 12:39 Відповісти
Зробили ж фільм про Чернобиль, буде і про операцію Вагнервейт.
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03.03.2021 14:58 Відповісти
как может вести расследование и допрашивать прорасейская фирма создана Порновым и Ермаком , Ермака и Порнова?
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03.03.2021 12:40 Відповісти
свои результаты можете засунуть в очко голобородьке, ждем результатов расследования Беллингкэт и роль малоПИД,,,роского нарко-Дурака с его кремлевской Крысой ермаком!!!!
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03.03.2021 12:51 Відповісти
Сюр якийсь. Дєрьмак розслідує справу... проти себе та найвеличнішого..
Я навіть знаю, які будуть результати: "Да, демоны были. Но они ... самоликвидировались. Не приставать к царю!"(с)
Було б смішно, коли б вже не нудило від цих покидьків.
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03.03.2021 12:56 Відповісти
Ерьома звонил Грозеву (Беллингкет), возможно, чтобы выведать, какой у них есть неопровержимый фактаж по причастности конкретно Ерьомы. Если Беллингкет выложит доказательства, что срыв операции был, но кто крот не скажут (скорее всего), то гбр назначит виновного, например, Бурбу (чисто например). Если же они докажут, что крот - Ерьома, то наши бубочки включат полный мороз: ваши доказательства - не доказательства.
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03.03.2021 12:59 Відповісти
Ишо один двоешник, ну собсно как йурыст Нелох, и Бенядиктова Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 3274

Когда Алексей Сухачев был заместителем начальника департамента ГПУ, то при прохождении переаттестации провалил ее, так как не набрал необходимого количества баллов во время тестирования на знание законодательства. Вместо минимальных 70 баллов экс-прокурор смог получить только 61.
Однако Окружной административный суд столицы 10 июля 2020 года решил, что Сухачев может работать в Офисе Генпрокурора (на равнозначной должности, которую занимал в ГПУ) и даже получить компенсацию более миллиона гривен
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03.03.2021 12:59 Відповісти
Виновным окажется Лерос . К портнову не ходить...
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03.03.2021 13:00 Відповісти
Не, Люська Арестович уже проговорилась: как вмегда виноват Порошенко. Он заставил Бубочку, так что тому пришлось
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03.03.2021 13:28 Відповісти
Вся надія на набу. Гбр маскальска контора, зільють.
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03.03.2021 13:02 Відповісти
Портнов в цей час в засаді......
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03.03.2021 13:05 Відповісти
Дерьмак старий фсбешний агент, куратор зебильониша.
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03.03.2021 13:05 Відповісти
Перевожу ответ "и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева" на человеческий язык: "Иди на йух, Лерос! Не ты меня назначал - не тебе с меня спрашивать"
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03.03.2021 13:15 Відповісти
Результат будет таким: Рафик не винауат, вапше!
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03.03.2021 13:16 Відповісти
Почекаємо розслідування Bellingcat
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03.03.2021 13:16 Відповісти
спрашивают видимо - чего изволите? чайку, кофейку, миньету?
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03.03.2021 13:33 Відповісти
а чому я такий впевнений, щи винних не буде?.
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03.03.2021 13:37 Відповісти
Так ШО? Була таки спецоперація? А як же сіпали нозями...
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03.03.2021 13:55 Відповісти
дбр проти Христо Грозева,
хто раніше зробить висновки ..

дбр має відмазати єрмака,

але дбр не знає того, що знає Грозев

#стерненкуволю
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03.03.2021 13:59 Відповісти
Пізно. Тепер цей ******* - Captain Obvious
Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 2054
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03.03.2021 14:14 Відповісти
и.о. на волоске висит так, что очередная байка о "справедливости ради торжествует"...
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03.03.2021 14:16 Відповісти
Вопрос к ***********- "Когда Ермак будет сидеть?"
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03.03.2021 14:29 Відповісти
Да они вместе должны сидеть...
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03.03.2021 15:53 Відповісти
если бы д"Ермак и вправду допрашивался, то он бы уже давно сдавал отчёт в Кремле о проделанной работе
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03.03.2021 14:50 Відповісти
Спорим белинкет лучше и бистрее все расследует.
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03.03.2021 15:52 Відповісти
А з розслідуванням Белінгкет що будуть робити?)))
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03.03.2021 16:01 Відповісти
дело по вагнеровцам не дадут слить, и там госизмена, по ней нет срока давности, так что будут искать козла отпущения или цапа відбувайла по українськи... но неЛох не понимает что ему нужно первому дать показания на дерьмака, иначе дерьмак сдаст не Лоха))))))
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03.03.2021 16:13 Відповісти
если и ДБР с зеленским спустят всё это на тормозах, то США точно не спустят, и будет зеленскому с ермаком потом очень больно!
Эту операцию готовило в т.ч. и США и они такого предательства не прощают!
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03.03.2021 16:50 Відповісти
Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 5296
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03.03.2021 18:12 Відповісти
Скажуть: " ... це було політичне рішення ..."
І до побачення ...
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03.03.2021 18:44 Відповісти
Никакого результата - тоже результат ! ))
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03.03.2021 21:02 Відповісти
Все последние годы из каждого "утюга"(С) и телевизора нам вещали, что на войне наживаются "свинарчуки". И вот уже 2 года, как "шоколодный барыга"(С) больше не президент Украины, так кто же ТЕПЕРЬ НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
А, "бубочка"?
Кто сейчас наживается на войне?
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04.03.2021 06:15 Відповісти
исполняющий обязанности! открою тебе секрет, слил "макрушников" ермак, который является агентом кремля и поставлен смотрящим над малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом после его "круиза" в Оман!!!
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04.03.2021 07:27 Відповісти
 
 