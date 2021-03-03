Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов
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В.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов запевняє, що справу про зрив операції щодо вагнерівців активно розслідують, допитують деяких осіб, зокрема главу Офісу Президента Андрія Єрмака.
У середу під час звіту у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата Гео Лероса, коли в межах розслідування справи про зрив операції щодо "вагнерівців" буде допитаний керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Сухачов сказав: "Слідчі ДБР проводять постійну роботу, щоденну, щогодинну у цьому кримінальному провадженні. Зокрема, допити осіб, яких ви назвали", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому в.о. директора ДБР додав: "Не треба маніпулювати на зазначеному кримінальному провадженні, слідство триває і найближчим часом ми дамо результат".
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Нужно уже ставить точку в этом ... в этой версии.
а результаты - дадутся
-Його заступник Татаров - під слідством за корупцію в неймовірних масштабах...
-Дубинський - під санкціями США...
-Його ляльковод - також...
-Бужанський - "під опіумом"...
- А їх Главарь ( ЗЕ) - "чистий" як багно, "безгрішний", як лайно, "непорушний" як минулорічний сніг, "патріотичний" як Янукович, чи Медведчук, "тверезий як чіп, "незрадливий", як погода в повінь, "безсрібний" як лихвар, "непідкупний" як Іуда, оманливий як міраж в пустелях Оману - досі не під слідством...
З таким набором "якостей" -і досі на свободі?...
Бо зрадив не лише Єрмак, а і Зе ?
Це ж він послухав того балабола і наказав відмінити спецоперацію.
Але ж своє бачення готує Bellingcat в цілому фільмі, який покажуть по Нетфлікс.
Ото попандос. Ніяке ДБР не поможе
Вони займаються правопорушеннями державних службовців усих рівнів.
Дело в том, что какая бы контора не расследовала это дело, результат не будет объективным. Слишком сильно у нас влияние политической составляющей на правовые процессы. А политическая воля на данный момент такова: мы ищем в глазу. Со стороны США все чаще раздаються шлепающие звуки - это бубочка отхватывает ляща. Потому и прогресс в отношении борьбы за интересы Украины хоть ничтожный, но появился. Бубочка еще пружинит, сажает патриотов, но
Хто їм надав такі права в обхід законодавства ?
Ермак с Арестовичем зуб давали.
Я навіть знаю, які будуть результати: "Да, демоны были. Но они ... самоликвидировались. Не приставать к царю!"(с)
Було б смішно, коли б вже не нудило від цих покидьків.
Когда Алексей Сухачев был заместителем начальника департамента ГПУ, то при прохождении переаттестации провалил ее, так как не набрал необходимого количества баллов во время тестирования на знание законодательства. Вместо минимальных 70 баллов экс-прокурор смог получить только 61.
Однако Окружной административный суд столицы 10 июля 2020 года решил, что Сухачев может работать в Офисе Генпрокурора (на равнозначной должности, которую занимал в ГПУ) и даже получить компенсацию более миллиона гривен
хто раніше зробить висновки ..
дбр має відмазати єрмака,
але дбр не знає того, що знає Грозев
#стерненкуволю
Эту операцию готовило в т.ч. и США и они такого предательства не прощают!
І до побачення ...
А, "бубочка"?
Кто сейчас наживается на войне?