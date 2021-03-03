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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский (16567) Крым (26018) Совет Европы (667) Евросоюз (15905)

"Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужны более действенные международные шаги относительно вопроса оккупации Крыма.

Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен за последовательную политику Евросоюза относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - отметил Зеленский.

Президент выступил с инициативой провести учредительный саммит "Крымской платформы".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Так не он должен.

Вопрос должен.

К вопросу и претензии.
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03.03.2021 12:46
+4
Ну так выноси!
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03.03.2021 12:43
+4
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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03.03.2021 12:46
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Ну так выноси!
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03.03.2021 12:43 Ответить
Так не он должен.

Вопрос должен.

К вопросу и претензии.
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03.03.2021 12:46 Ответить
он и был там все годы с 2014, а после 2019 сплыл. "был да сплыл".
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03.03.2021 14:01 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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03.03.2021 12:46 Ответить
А де ти було коли ***** окуповував Крим? Барабанив по роялю.
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03.03.2021 12:46 Ответить
Переоформлял хатку по кацапским законам
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03.03.2021 12:50 Ответить
Очередное бла-бла-бла...

Вопрос Крыма был вынесен на международную повестку дня сразу после окупации...
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03.03.2021 12:46 Ответить
Це не щітаіцца, а тепер виносить ЗЕ і це щітаіцца.
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03.03.2021 12:50 Ответить
Ти ж сам його виніс з повістки дня.
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03.03.2021 12:51 Ответить
запросто И ВСЕ
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03.03.2021 12:51 Ответить
от що чарівні ****...лі від байдена роблять!!!!
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03.03.2021 12:54 Ответить
Это я должен вынести на международную повестку дня?
А может наш сантехник?
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03.03.2021 12:57 Ответить
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины - документ, принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на
80-м пленарном заседании 68-й сессии...

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по иску, в котором Украина обвиняет Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. ( иск подан в январе 2017 года).

Это несколько из...Теперь, клоун, твоя очередь. Поглядим, шо там выйдет из этого.
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03.03.2021 13:09 Ответить
"Я вам ничего не должен". Так ты, кажется, говорил, Вова.
Так тебе и ответят.
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03.03.2021 13:14 Ответить
Смотри чтоб тебя там не обязали подать в крым воду, дебил.
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03.03.2021 13:20 Ответить
 
 