"Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужны более действенные международные шаги относительно вопроса оккупации Крыма.
Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен за последовательную политику Евросоюза относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - отметил Зеленский.
Президент выступил с инициативой провести учредительный саммит "Крымской платформы".
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Вопрос должен.
К вопросу и претензии.
Вопрос Крыма был вынесен на международную повестку дня сразу после окупации...
А может наш сантехник?
80-м пленарном заседании 68-й сессии...
Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по иску, в котором Украина обвиняет Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. ( иск подан в январе 2017 года).
Это несколько из...Теперь, клоун, твоя очередь. Поглядим, шо там выйдет из этого.
Так тебе и ответят.