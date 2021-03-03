"Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний", - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібні більш дієві міжнародні кроки щодо питання окупації Криму.
Про це Зеленський заявив під час брифінгу з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний за послідовну політику Євросоюзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. Водночас потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний", - зазначив Зеленський.
Президент виступив з ініціативою провести установчий саміт "Кримської платформи".
Топ коментарі
+5 133133
показати весь коментар03.03.2021 12:46
+4 Ёши Ёкомуро
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+4 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар03.03.2021 12:46
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Будь ласка, зачекайте...
Вопрос должен.
К вопросу и претензии.
Вопрос Крыма был вынесен на международную повестку дня сразу после окупации...
А может наш сантехник?
80-м пленарном заседании 68-й сессии...
Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по иску, в котором Украина обвиняет Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. ( иск подан в январе 2017 года).
Это несколько из...Теперь, клоун, твоя очередь. Поглядим, шо там выйдет из этого.
Так тебе и ответят.