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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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"Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібні більш дієві міжнародні кроки щодо питання окупації Криму.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний за послідовну політику Євросоюзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. Водночас потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний", - зазначив Зеленський.

Президент виступив з ініціативою провести установчий саміт "Кримської платформи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Так не он должен.

Вопрос должен.

К вопросу и претензии.
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03.03.2021 12:46
+4
Ну так выноси!
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03.03.2021 12:43
+4
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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03.03.2021 12:46
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Ну так выноси!
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03.03.2021 12:43 Відповісти
Так не он должен.

Вопрос должен.

К вопросу и претензии.
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03.03.2021 12:46 Відповісти
он и был там все годы с 2014, а после 2019 сплыл. "был да сплыл".
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03.03.2021 14:01 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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03.03.2021 12:46 Відповісти
А де ти було коли ***** окуповував Крим? Барабанив по роялю.
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03.03.2021 12:46 Відповісти
Переоформлял хатку по кацапским законам
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03.03.2021 12:50 Відповісти
Очередное бла-бла-бла...

Вопрос Крыма был вынесен на международную повестку дня сразу после окупации...
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03.03.2021 12:46 Відповісти
Це не щітаіцца, а тепер виносить ЗЕ і це щітаіцца.
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03.03.2021 12:50 Відповісти
Ти ж сам його виніс з повістки дня.
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03.03.2021 12:51 Відповісти
запросто И ВСЕ
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03.03.2021 12:51 Відповісти
от що чарівні ****...лі від байдена роблять!!!!
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03.03.2021 12:54 Відповісти
Это я должен вынести на международную повестку дня?
А может наш сантехник?
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03.03.2021 12:57 Відповісти
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины - документ, принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на
80-м пленарном заседании 68-й сессии...

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по иску, в котором Украина обвиняет Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. ( иск подан в январе 2017 года).

Это несколько из...Теперь, клоун, твоя очередь. Поглядим, шо там выйдет из этого.
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03.03.2021 13:09 Відповісти
"Я вам ничего не должен". Так ты, кажется, говорил, Вова.
Так тебе и ответят.
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03.03.2021 13:14 Відповісти
Смотри чтоб тебя там не обязали подать в крым воду, дебил.
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03.03.2021 13:20 Відповісти
 
 