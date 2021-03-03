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Новости Политика Украины
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Байден (2386) Зеленский (16567) США (23212)

Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что напряженных отношений между Украиной и США нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе совместной встречи с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем. 

Журналисты спросили президента, нет ли напряжения в отношениях с администрацией нового президента США.

"Относительно отношений с Соединенным Штатами. Контакт с администрацией президента Байдена был: у министра иностранных дел господина Кулебы была связь с господином Блинкеном. Я знаю детальное содержание их разговора. Напряжения, согласно этому разговору, никто никакого не чувствует, не подтверждает - наоборот, подтверждает поддержку от нашего стратегического партнера", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка стратегического партнера, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9074
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03.03.2021 13:27
+16
Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4414
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03.03.2021 13:36
+13
Брехун і злодій.
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03.03.2021 13:27
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И шо даже коррупцию простили?
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03.03.2021 13:27 Ответить
шо они ему вчера вкололи шо его так сегодня штырит???
столько храбрости и красноречия...(настораживает))))
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03.03.2021 14:07 Ответить
Брехун і злодій.
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03.03.2021 13:27 Ответить
Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка стратегического партнера, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9074
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03.03.2021 13:27 Ответить
Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4414
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03.03.2021 13:36 Ответить
Класс! Другими словами: я хз, шо там происходит, меня туда не пускают. Приходите, когда кто-то взрослый дома будет. ШИ-КАР-ДОС! Ну найвэлычниший, одно слово.
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03.03.2021 13:32 Ответить
А нужно давление, чтобы расправа была над всеми олигархами!!!
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03.03.2021 13:33 Ответить
Це напевно типу того " жінка на збереження" при вагітності.
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03.03.2021 13:33 Ответить
Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3314
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03.03.2021 13:34 Ответить
Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка, - Зеленский - Цензор.НЕТ 976
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03.03.2021 13:34 Ответить
"Стержень", так сказать... Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3481 Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6967
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03.03.2021 13:35 Ответить
Зеля, фильтруй базар: Штаты поддерживают Украину, а не врагов Украины при власти. Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6622
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03.03.2021 13:44 Ответить
Затримка... Залетів, дурачьокНапруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8429
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03.03.2021 13:44 Ответить
Гірше дурня може бути лише дурень при владі.
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03.03.2021 13:47 Ответить
На злодію шапка горить. Якщо так каже значит проблеми є.
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03.03.2021 13:49 Ответить
раздвоение
Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8700
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03.03.2021 13:57 Ответить
Який воно БЛАЗЕНЬ!)
**....й Стид!
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03.03.2021 13:58 Ответить
Байдену писюном по ушам не проиграешь...как 73% лохов)
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03.03.2021 13:59 Ответить
а підтримка від США - це завжди піднятий носок для чарівного пенделя! хороша підтримка, к раз по розумникам.
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03.03.2021 14:00 Ответить
Байден так "поддержал сзади бубочку", что он с перепугу на Мертвечука наехал. Так бы почаще и поритмичней, смотрешь, у Украины и Президент появится.
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03.03.2021 14:13 Ответить
копняк від Байдена долетів і досяг своєї цілі

#стерненкуволю
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03.03.2021 14:16 Ответить
После прихода такие резкие шаги. Видно нажали очень хорошо. Наверное там не только по Бене есть вопросы
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03.03.2021 14:23 Ответить
Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 95
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03.03.2021 14:34 Ответить
пусть скажет спасибо, пианист неблагодарный..
если бы не Порох, то США уже давно бы "разбомбили" Зелю Гноманомечтателя..
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03.03.2021 15:02 Ответить
Контакт с администрацией президента Байдена был: у министра иностранных дел господина Кулебы была связь с господином Блинкеном. Я знаю детальное содержание их разговора.

Прослушка?..)
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03.03.2021 15:11 Ответить
Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1009
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03.03.2021 15:26 Ответить
В переводе с дипломатического "отношения плохие".
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03.03.2021 16:23 Ответить
Сипатый , готовься. Будет тебе и беня и ермак и вагнеровцы. Мерзкая лживая тварь.
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03.03.2021 16:30 Ответить
Да отличные отношения.

Вот только Байден не хочет с ЗЕ даже по телефону разговаривать.
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03.03.2021 18:15 Ответить
А провокатор-депутат Деркач до сих пор в Верховной раде! И Коломойский себя хорошо чувствует! Думаете, Америке это нравится?
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11.04.2021 14:13 Ответить
 
 