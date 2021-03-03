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Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что напряженных отношений между Украиной и США нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе совместной встречи с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем.
Журналисты спросили президента, нет ли напряжения в отношениях с администрацией нового президента США.
"Относительно отношений с Соединенным Штатами. Контакт с администрацией президента Байдена был: у министра иностранных дел господина Кулебы была связь с господином Блинкеном. Я знаю детальное содержание их разговора. Напряжения, согласно этому разговору, никто никакого не чувствует, не подтверждает - наоборот, подтверждает поддержку от нашего стратегического партнера", - подчеркнул Зеленский.
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столько храбрости и красноречия...(настораживает))))
**....й Стид!
#стерненкуволю
если бы не Порох, то США уже давно бы "разбомбили" Зелю Гноманомечтателя..
Прослушка?..)
Вот только Байден не хочет с ЗЕ даже по телефону разговаривать.