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Байден (2328) Зеленський (17470) США (14499)

Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що напружені відносини між Україною і США немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час спільної зустрічі з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем.

Журналісти запитали президента, чи немає напруги у відносинах з адміністрацією нового президента США.

"Щодо відносин зі Сполученими Штатами. Контакт з адміністрацією президента Байдена був: у міністра закордонних справ пана Кулеби був зв'язок з паном Блінкеном. Я знаю детальний зміст їхньої розмови. Напруження, судячи з цієї розмови, ніхто ніякого не відчуває, не підтверджує - навпаки, підтверджує підтримку від нашого стратегічного партнера", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Будівництво "Північного потоку-2" - це питання не тільки економіки України, але енергетичної безпеки всієї Європи, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка стратегического партнера, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9074
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03.03.2021 13:27
+16
Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4414
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03.03.2021 13:36
+13
Брехун і злодій.
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03.03.2021 13:27
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И шо даже коррупцию простили?
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03.03.2021 13:27 Відповісти
шо они ему вчера вкололи шо его так сегодня штырит???
столько храбрости и красноречия...(настораживает))))
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03.03.2021 14:07 Відповісти
Брехун і злодій.
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03.03.2021 13:27 Відповісти
Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка стратегического партнера, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9074
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03.03.2021 13:27 Відповісти
Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4414
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03.03.2021 13:36 Відповісти
Класс! Другими словами: я хз, шо там происходит, меня туда не пускают. Приходите, когда кто-то взрослый дома будет. ШИ-КАР-ДОС! Ну найвэлычниший, одно слово.
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03.03.2021 13:32 Відповісти
А нужно давление, чтобы расправа была над всеми олигархами!!!
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03.03.2021 13:33 Відповісти
Це напевно типу того " жінка на збереження" при вагітності.
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03.03.2021 13:33 Відповісти
Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3314
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03.03.2021 13:34 Відповісти
Напряжения в отношениях с США нет, есть поддержка, - Зеленский - Цензор.НЕТ 976
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03.03.2021 13:34 Відповісти
"Стержень", так сказать... Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3481 Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6967
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03.03.2021 13:35 Відповісти
Зеля, фильтруй базар: Штаты поддерживают Украину, а не врагов Украины при власти. Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6622
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03.03.2021 13:44 Відповісти
Затримка... Залетів, дурачьокНапруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8429
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03.03.2021 13:44 Відповісти
Гірше дурня може бути лише дурень при владі.
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03.03.2021 13:47 Відповісти
На злодію шапка горить. Якщо так каже значит проблеми є.
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03.03.2021 13:49 Відповісти
раздвоение
Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8700
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03.03.2021 13:57 Відповісти
Який воно БЛАЗЕНЬ!)
**....й Стид!
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03.03.2021 13:58 Відповісти
Байдену писюном по ушам не проиграешь...как 73% лохов)
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03.03.2021 13:59 Відповісти
а підтримка від США - це завжди піднятий носок для чарівного пенделя! хороша підтримка, к раз по розумникам.
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03.03.2021 14:00 Відповісти
Байден так "поддержал сзади бубочку", что он с перепугу на Мертвечука наехал. Так бы почаще и поритмичней, смотрешь, у Украины и Президент появится.
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03.03.2021 14:13 Відповісти
копняк від Байдена долетів і досяг своєї цілі

#стерненкуволю
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03.03.2021 14:16 Відповісти
После прихода такие резкие шаги. Видно нажали очень хорошо. Наверное там не только по Бене есть вопросы
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03.03.2021 14:23 Відповісти
Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 95
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03.03.2021 14:34 Відповісти
пусть скажет спасибо, пианист неблагодарный..
если бы не Порох, то США уже давно бы "разбомбили" Зелю Гноманомечтателя..
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03.03.2021 15:02 Відповісти
Контакт с администрацией президента Байдена был: у министра иностранных дел господина Кулебы была связь с господином Блинкеном. Я знаю детальное содержание их разговора.

Прослушка?..)
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03.03.2021 15:11 Відповісти
Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1009
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03.03.2021 15:26 Відповісти
В переводе с дипломатического "отношения плохие".
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03.03.2021 16:23 Відповісти
Сипатый , готовься. Будет тебе и беня и ермак и вагнеровцы. Мерзкая лживая тварь.
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03.03.2021 16:30 Відповісти
Да отличные отношения.

Вот только Байден не хочет с ЗЕ даже по телефону разговаривать.
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03.03.2021 18:15 Відповісти
А провокатор-депутат Деркач до сих пор в Верховной раде! И Коломойский себя хорошо чувствует! Думаете, Америке это нравится?
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11.04.2021 14:13 Відповісти
 
 