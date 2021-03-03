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Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський розповів, що напружені відносини між Україною і США немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час спільної зустрічі з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем.
Журналісти запитали президента, чи немає напруги у відносинах з адміністрацією нового президента США.
"Щодо відносин зі Сполученими Штатами. Контакт з адміністрацією президента Байдена був: у міністра закордонних справ пана Кулеби був зв'язок з паном Блінкеном. Я знаю детальний зміст їхньої розмови. Напруження, судячи з цієї розмови, ніхто ніякого не відчуває, не підтверджує - навпаки, підтверджує підтримку від нашого стратегічного партнера", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+16 wake up-UA
показати весь коментар03.03.2021 13:27
+16 18c49ed2
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+13 Mike Hrabovsky
показати весь коментар03.03.2021 13:27
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столько храбрости и красноречия...(настораживает))))
**....й Стид!
#стерненкуволю
если бы не Порох, то США уже давно бы "разбомбили" Зелю Гноманомечтателя..
Прослушка?..)
Вот только Байден не хочет с ЗЕ даже по телефону разговаривать.