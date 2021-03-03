Напруження у відносинах зі США немає, є підтримка, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що напружені відносини між Україною і США немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час спільної зустрічі з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем.

Журналісти запитали президента, чи немає напруги у відносинах з адміністрацією нового президента США.

"Щодо відносин зі Сполученими Штатами. Контакт з адміністрацією президента Байдена був: у міністра закордонних справ пана Кулеби був зв'язок з паном Блінкеном. Я знаю детальний зміст їхньої розмови. Напруження, судячи з цієї розмови, ніхто ніякого не відчуває, не підтверджує - навпаки, підтверджує підтримку від нашого стратегічного партнера", - підкреслив Зеленський.

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