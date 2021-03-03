РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9675 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
44 939 243
Бутусов Юрий (3917) ЧВК Вагнера (1281) ГБР (2551) Ермак Андрей (1187) Офис Президента (1695) Сухачев (54)

ГБР разоблачило вранье ОП, официально признав провал спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ГБР разоблачило вранье ОП, официально признав провал спецоперации по

Надеюсь, "слуги народа" принесут извинения за обман граждан и оскорбления в мой адрес и адрес Цензор.НЕТ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"ГБР разоблачило вранье Офиса Президента! Глава ГБР Алексей Сухачев официально признал провал спецоперации по захвату "вагнеровцев", Ермак пошел на допрос! Вот это событие! Лично глава Офиса Президента Ермак, все подчиненные ему пропагандисты типа Арестовича рассказывали более 6 месяцев на всю страну, что никакого провала спецоперации не было, то есть не было самого события преступления, нечего расследовать, что все это я выдумал. Но в таком случае дело надо было бы уже давно закрыть! Однако сегодня и.о. главы ГБР Алексей Сухачев признал - событие преступления было, дело о провале спецоперации расследуют, и Ермак ходит на допросы! Надеюсь, "слуги народа" принесут извинения за обман граждан и оскорбления в мой адрес и адрес Цензор.НЕТ. Все тайное становится явным", - заявил Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается: в ближайшее время мы дадим результат, - и.о. директора ГБР Сухачев

ГБР разоблачило вранье ОП, официально признав провал спецоперации по вагнеровцам, - Бутусов 01
ГБР разоблачило вранье ОП, официально признав провал спецоперации по вагнеровцам, - Бутусов 02

Напомним, сегодня и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заверил, что дело о срыве операции по "вагнеровцам" активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+68
Ну так Зеля врет, как дышит. Все свое главное и тупое вранье начинает словами "Честно говоря...."
показать весь комментарий
03.03.2021 13:40
+66
ГБР разоблачило вранье ОП, официально признав провал спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6806
показать весь комментарий
03.03.2021 13:49
+51
Не дождётесь, Юрий. Это команда хамов, которые вместо извинений скажет:
"А что, при вашем Порошенко лучше было?"
показать весь комментарий
03.03.2021 13:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Агент "Пианист" вместе с "Козырем" пойдут по этапу?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:23 Ответить
Жаль сейчас смертной казни нет .
показать весь комментарий
03.03.2021 15:31 Ответить
какой этап? шо вы все такие грубые? просто ФУ на вас! слушайте сюда бандерлоги - стильный город у моря Хайфа, кафе на побережье, теплый вечер с легким морским бризом шевелящим пейсы , вечерняя кава с коньячком, и воспоминания на тему а помнишь вова как мы ловко разводили хохлогоев??? а ты какой то этап выдумал! противный!!!
показать весь комментарий
03.03.2021 16:09 Ответить
Пофантазуйте трохи в іншу сторону : Воронєж , або Твєрь , або ... А так правильно , навіщо на різні етапи витрачати кошти ? Отуди , на північний схід через кордон - вони самі в нашу тюрягу будуть тікати .
показать весь комментарий
04.03.2021 12:14 Ответить
СПАСИБО ДЯДЕ СЭМУ И НОВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ США ! ТАК БЫ И ЖЕВАЛИ ЗЕЛЁНЫЕ СОПЛИ НЕ ОДИН ГОД - ИНТЕРЕСНО ЖИРНЫЙ ЯРМАКЪ ПОБЕЖИТ У РАСТОВ ?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:37 Ответить
Сейчас эта ссу....я свора ищет способ навешать очередную порцию лапши лохторату.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:42 Ответить
бутусов реальный ипанат, просто феерический долбодятел
показать весь комментарий
03.03.2021 15:44 Ответить
Обоснуй свой высер. Поступила команда срать очередями ?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:48 Ответить
та это люсик из оп ! ты шо его не узнал? привет люсик! я твій особливий ням нямчік..... запрыгали гниды чувствуют шо скоро разбегаться надо будет!
показать весь комментарий
03.03.2021 16:02 Ответить
Вот что Беллингкат животворящий делает! Пришлось таки взяться за расследование
показать весь комментарий
03.03.2021 15:49 Ответить
И что, кто-то реально верит в "расследование" от ГБР??? Все это шумиха для прикрытия и отбеливания дерьмака и клоуна перед выпуском фильма от bellingcat по этому поводу. Или все уже забыли про "расследование" продажи должностей воскресшим братцем дерьмака (или дело татарова) и чем для него это закончилось. Так там были часы видео записей с доказательствами преступления, и все "расследование" в итоге слили в унитаз, а тут какие-то свидетельства каких-то там офицеров разведки, зебильную погань такой "фигней" не возьмешь.
показать весь комментарий
03.03.2021 16:32 Ответить
Ну, як ви гадаєте, буде результат з цього "розслідування"? Будуть зрадники притягнуті до відповідальності якщо в цьому замішаний сам Зеленський? ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9596
показать весь комментарий
03.03.2021 16:45 Ответить
Ну, як ви гадаєте, буде результат з цього "розслідування"? Будуть зрадники притягнуті до відповідальності якщо в цьому замішаний сам Зеленський? ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1186
показать весь комментарий
03.03.2021 16:46 Ответить
ну коли зелен-ий каже, що це все "видумана детективна історія", то формально він не бреше, а каже правду, бо це ж справді треба було придумати і видумати головою, а не сракою.... Десятки, а може і сотні людей працювали і думали над цим детективом, але в самому кінці їх обламали і підставили!
показать весь комментарий
03.03.2021 16:50 Ответить
Ой раненько ти заяви робиш пан Бутусов...ой дуже раненько ....Сміється той хто сміється останнім. Не буть тобі міністром оборони...витримки не має)))
показать весь комментарий
03.03.2021 17:17 Ответить
Подождите..скоро Христо Грозев из Bellingcat закончит съемки фильма (имея на руках наявную информацию по данному делу) и после выхода фильма начнется самое интересное.
Bellingcat - это структура где сидят отставные разведчики из разных стран и свое дело они знают).
Вот это будет ( как говорит Соня 99% Кошкина) ба-бах)))
показать весь комментарий
03.03.2021 17:39 Ответить
Дерьмак должен сидеть!
показать весь комментарий
03.03.2021 17:44 Ответить
Не потрібно тішитися ілюзіями. Нічого портновсько-татарівське ГБР не визнало і швидше за все не визнає. Справа яку ГБР зараз розслідує це спроба випустити пару, затягнути розслідування і зробити все щоб в результаті цього слідства не знайти ніякого провалу та зриву операції. Зате у них вже буде офіційна відмазка мовляв розслідування проведено нічого не знайшли, операції не було, зради не було, все класно.
показать весь комментарий
03.03.2021 17:53 Ответить
"ГБР разоблачило вранье Офиса Президента! Глава ГБР Алексей Сухачев официально признал провал спецоперации по захвату "вагнеровцев", Ермак пошел на допрос! Источник: https://censor.net/ru/n3251201

ПОЧАТОК ПОКЛАДЕНО ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6867

ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8433
показать весь комментарий
03.03.2021 18:10 Ответить
Ермак ходить на допити ???!!! Білінгкоту не терба було погрожувати! татаров видно наказав!
показать весь комментарий
03.03.2021 18:22 Ответить
А дипломати бабло з золотом Єрмаківсье перевозили?
показать весь комментарий
03.03.2021 18:23 Ответить
Хочется после выхода фильма и окончания расследования увидеть **@ло псевдо-експерта Арестовича)))
показать весь комментарий
03.03.2021 18:39 Ответить
Ну скільки ще можна чиновникам так нагло брехати?! Жодному слову немає довіри. Треба вже за подібні речі вводити кримінальну відповідальність.
показать весь комментарий
03.03.2021 18:47 Ответить
Ну скільки ще можна чиновникам так нагло брехати?! Жодному слову немає довіри. Треба вже за подібні речі вводити кримінальну відповідальність.
показать весь комментарий
03.03.2021 18:48 Ответить
Прочитав первый раз за провал операции по вагнеровцам.
Понял сразу, что операция была, она бы вошла в учебники истории разведки.
Но из за предательства и трусости, она сорвалась.
Спасибо Вам офицеры разведки, спецслужб.
Спасибо Вам Юрий Бутусов.
Вы достойные, героические ребята.
показать весь комментарий
03.03.2021 18:50 Ответить
Bellingcat на подходе.
показать весь комментарий
03.03.2021 18:52 Ответить
Дякую Ю. Бутусову.
показать весь комментарий
03.03.2021 20:00 Ответить
Думки у букви:

Якщо, раптом, почнуться масштабні бойові дії (знову) - ця зелена зипдота буде зливати усе свинособакам (хто, куди, де і як). А вони, судячи з зірваної операції, тільки чекають нагоди.
показать весь комментарий
03.03.2021 20:05 Ответить
"ЗЕЛЕНСКИЙ СОШЕЛ С УМА? Кто сливает украинских разведчиков?"
https://www.youtube.com/watch?v=7mf8M84K7Vg
показать весь комментарий
03.03.2021 20:06 Ответить
ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5598
показать весь комментарий
03.03.2021 20:07 Ответить
ЗРАДНИКАМ ТРИБУНАЛ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
показать весь комментарий
03.03.2021 20:15 Ответить
пане Бутусов прошу Вас заборонити давати всі коменти на вашому сайті не державною мовою. Держава Україна, державна мова українська.
показать весь комментарий
03.03.2021 20:19 Ответить
В правом верхнем углу выбираете из UA RU EN нужный Вам вариант и читаете.
показать весь комментарий
04.03.2021 00:39 Ответить
ЗЕНЕЛОХ должен быть первым на скамье подсудимых !
показать весь комментарий
03.03.2021 21:04 Ответить
ЮРИЮ РЕСПЕКТ ЗА ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ!
показать весь комментарий
03.03.2021 21:38 Ответить
Єрмак ходить на допити
А хіба цього Єрмака не можна возити на допити з СІЗО?
показать весь комментарий
03.03.2021 21:41 Ответить
свои результаты можете засунуть в очко голобородьке, ждем результатов расследования Беллингкэт и роль малоПИД,,,роского нарко-Дурака с его кремлевской Крысой ермаком!!!!
показать весь комментарий
04.03.2021 07:29 Ответить
Якщо Єрмака засвічено, а Татрова ні у походах на допити... То що виходить - Єрмак - падапєчний пацан Татарова при зміщеній до навпаки субординації з рангів , яку вони ніби-то займають?
показать весь комментарий
04.03.2021 11:53 Ответить
Извинения? Должны быть наказаны!
показать весь комментарий
15.03.2021 18:33 Ответить
Страница 3 из 3
 
 